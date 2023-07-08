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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 лип, 2023 15:49
akurt написав:
........
Коли я говорив із своїм приятелем, який зараз мешкає в штаті Коннектикут - доктор фізико-математичних наук, професор та академік
(перед від"їздом в США навіть продав свій Запорожець) - то він сказав, що в своєму другому житті піде вчитися НЕ на доктора фізматнаукОВ
, а на доктора. Медичного. Просто доктора.
Мы с другом недавно говорили на эту тему. Пришли к такому же выводу.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 16:01
BIGor написав:
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Бачив програму ОП щодо майбутніх пріоритетних галузей України - ІТ там немає. Є аграрка, металургія та енергетика...
Ссылку не подкинете?
Если так, то это подтверждает мои предположения об аграрном будущем Украины.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 16:03
Richi написав:
..........
Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение
… Вообщем не стесняйтесь.
Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут.
Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно?
Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые?
Вы не считаете, что это весьма нужные затраты?
То, что у нас их нет, это не лучший вариант.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 16:08
Richi написав: rjkz написав:Я не знаю кем я был в Украине.
Мог жить почти не работая.
Тут другие измерения.
Работают и те, кто едва сводит концы с концами и те, кто в год зарабатыввает миллионы (буквально)...
Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение … Вообщем не стесняйтесь.
Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут.
Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно?
Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые?
Обратите внимание на первые две строки поста rjkz. В них весь его секрет.
В Америке надо тяжко работать, чтобы поддерживать свой уровень жизни. В Украине - "мог жить, почти не работая". Именно это заставит rjkz вернуться. Пока идет война он успокаивает себя тем, что находится в безопасности.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 16:42
ЛАД написав: 042013 написав:
........
Але є набагато кращих місць на планеті. ....
На вопрос: "Де краще?", - ответа не было? Или я пропустил?
Куба - бідні, але оскільки всі - то не дуже цим переймаються.
й живуть довго й щасливо
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