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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 908909910911
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 15:49

  akurt написав:........
Коли я говорив із своїм приятелем, який зараз мешкає в штаті Коннектикут - доктор фізико-математичних наук, професор та академік (перед від"їздом в США навіть продав свій Запорожець) - то він сказав, що в своєму другому житті піде вчитися НЕ на доктора фізматнаукОВ, а на доктора. Медичного. Просто доктора.

Мы с другом недавно говорили на эту тему. Пришли к такому же выводу. :)
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 16:01

  BIGor написав:......
Бачив програму ОП щодо майбутніх пріоритетних галузей України - ІТ там немає. Є аграрка, металургія та енергетика...

Ссылку не подкинете?
Если так, то это подтверждает мои предположения об аграрном будущем Украины. :(
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 16:03

  Richi написав:..........
Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение… Вообщем не стесняйтесь.
Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут.
Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно?
Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые?

Вы не считаете, что это весьма нужные затраты?
То, что у нас их нет, это не лучший вариант.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 16:08

  Richi написав:
  rjkz написав:Я не знаю кем я был в Украине.
Мог жить почти не работая.
Тут другие измерения.
Работают и те, кто едва сводит концы с концами и те, кто в год зарабатыввает миллионы (буквально)...

Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение … Вообщем не стесняйтесь.
Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут.
Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно?
Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые?

Обратите внимание на первые две строки поста rjkz. В них весь его секрет. :wink:
В Америке надо тяжко работать, чтобы поддерживать свой уровень жизни. В Украине - "мог жить, почти не работая". Именно это заставит rjkz вернуться. Пока идет война он успокаивает себя тем, что находится в безопасности.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 16:42

  ЛАД написав:
  042013 написав:........
Але є набагато кращих місць на планеті. ....

На вопрос: "Де краще?", - ответа не было? Или я пропустил?

Куба - бідні, але оскільки всі - то не дуже цим переймаються. :D
й живуть довго й щасливо :lol:
Shaman
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