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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 909910911912> Додано: Суб 08 лип, 2023 15:49 akurt написав: ........

Коли я говорив із своїм приятелем, який зараз мешкає в штаті Коннектикут - доктор фізико-математичних наук, професор та академік (перед від"їздом в США навіть продав свій Запорожець) - то він сказав, що в своєму другому житті піде вчитися НЕ на доктора фізматнаукОВ, а на доктора. Медичного. Просто доктора. ........Коли я говорив із своїм приятелем, який зараз мешкає в штаті Коннектикут -(перед від"їздом в США навіть продав свій Запорожець) - то він сказав, що в своєму другому житті піде вчитися НЕ на доктора фізматнаукОВ, а на доктора. Медичного. Просто доктора.

Мы с другом недавно говорили на эту тему. Пришли к такому же выводу. Мы с другом недавно говорили на эту тему. Пришли к такому же выводу. ЛАД 2 Повідомлень: 25020 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5065 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 16:01 BIGor написав: ......

Бачив програму ОП щодо майбутніх пріоритетних галузей України - ІТ там немає. Є аграрка, металургія та енергетика... ......Бачив програму ОП щодо майбутніх пріоритетних галузей України - ІТ там немає. Є аграрка, металургія та енергетика...

Ссылку не подкинете?

Если так, то это подтверждает мои предположения об аграрном будущем Украины. Ссылку не подкинете?Если так, то это подтверждает мои предположения об аграрном будущем Украины. ЛАД 2 Повідомлень: 25020 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5065 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 16:03 Richi написав: ..........

Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение… Вообщем не стесняйтесь.

Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут.

Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно?

Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые? ..........Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей:… Вообщем не стесняйтесь.Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут.Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно?Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые?

Вы не считаете, что это весьма нужные затраты?

То, что у нас их нет, это не лучший вариант. Вы не считаете, что это весьма нужные затраты?То, что у нас их нет, это не лучший вариант. ЛАД 2 Повідомлень: 25020 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5065 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 16:08 Richi написав: rjkz написав: Я не знаю кем я был в Украине.

Мог жить почти не работая.

Тут другие измерения.

Работают и те, кто едва сводит концы с концами и те, кто в год зарабатыввает миллионы (буквально)...

Тут другие измерения.Работают и те, кто едва сводит концы с концами и те, кто в год зарабатыввает миллионы (буквально)...

Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение … Вообщем не стесняйтесь.

Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут.

Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно?

Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые? Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение … Вообщем не стесняйтесь.Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут.Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно?Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые?

Обратите внимание на первые две строки поста rjkz. В них весь его секрет.

В Америке надо тяжко работать, чтобы поддерживать свой уровень жизни. В Украине - "мог жить, почти не работая". Именно это заставит rjkz вернуться. Пока идет война он успокаивает себя тем, что находится в безопасности. Обратите внимание на первые две строки поста rjkz. В них весь его секрет.В Америке надо тяжко работать, чтобы поддерживать свой уровень жизни. В Украине - "мог жить, почти не работая". Именно это заставит rjkz вернуться. Пока идет война он успокаивает себя тем, что находится в безопасности. fler

Повідомлень: 3971 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1135 раз. Подякували: 1292 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 16:42 ЛАД написав: 042013 написав: ........

Але є набагато кращих місць на планеті. .... ........Але є набагато кращих місць на планеті. ....

На вопрос: "Де краще?", - ответа не было? Или я пропустил? На вопрос: "Де краще?", - ответа не было? Или я пропустил?

Куба - бідні, але оскільки всі - то не дуже цим переймаються.

й живуть довго й щасливо Куба - бідні, але оскільки всі - то не дуже цим переймаються.й живуть довго й щасливо Shaman

Повідомлень: 3756 З нами з: 29.09.19 Подякував: 453 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 16:51 fler написав: Richi написав: rjkz написав: Я не знаю кем я был в Украине.

Мог жить почти не работая.

Тут другие измерения.

Работают и те, кто едва сводит концы с концами и те, кто в год зарабатыввает миллионы (буквально)...

Тут другие измерения.Работают и те, кто едва сводит концы с концами и те, кто в год зарабатыввает миллионы (буквально)...

Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение … Вообщем не стесняйтесь.

Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут.

Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно?

Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые? Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение … Вообщем не стесняйтесь.Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут.Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно?Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые?

Обратите внимание на первые две строки поста rjkz. В них весь его секрет.

В Америке надо тяжко работать, чтобы поддерживать свой уровень жизни. В Украине - "мог жить, почти не работая". Именно это заставит rjkz вернуться. Пока идет война он успокаивает себя тем, что находится в безопасности. Обратите внимание на первые две строки поста rjkz. В них весь его секрет.В Америке надо тяжко работать, чтобы поддерживать свой уровень жизни. В Украине - "мог жить, почти не работая". Именно это заставит rjkz вернуться. Пока идет война он успокаивает себя тем, что находится в безопасности.

ви робите висновки лише з одного речення, викидаючи весь контекст. тому висновки хибні. чи можете ви спеціально - типу так жартуєте. але до жартів, коли пишеш, треба додавати смайли.



в України rjkz (здається зрозумів прикол ніку ) міг жити вже не працюючи, оскільки попередні років 20 працював дуже якісно (саме якісно, а не важко - хоча й важко теж). щоб якісно жити - треба якісно працювати, якщо не народились в родині багатіїв, - це універсальне правило для будь-якої країни.



хіба що в США ти заробиш більше грошей, а відповідно жити будеш краще. єдине, що мені подобається на Заході - що якщо ти інженер, викладач чи будь хто ще розумової праці - то можеш жити якісно, просто виконуючи свою роботу. в нас з цим важче. але це працює лише, якщо ти громадянин країни. для емігрантів це вже спрацює для дітей. ви робите висновки лише з одного речення, викидаючи весь контекст. тому висновки хибні. чи можете ви спеціально - типу так жартуєте. але до жартів, коли пишеш, треба додавати смайли.в України(здається зрозумів прикол ніку) міг жити вже не працюючи, оскільки попередні років 20 працював дуже якісно (саме якісно, а не важко - хоча й важко теж). щоб якісно жити - треба якісно працювати, якщо не народились в родині багатіїв, - це універсальне правило для будь-якої країни.хіба що в США ти заробиш більше грошей, а відповідно жити будеш краще. єдине, що мені подобається на Заході - що якщо ти інженер, викладач чи будь хто ще розумової праці - то можеш жити якісно, просто виконуючи свою роботу. в нас з цим важче. але це працює лише, якщо ти громадянин країни. для емігрантів це вже спрацює для дітей. Shaman

Повідомлень: 3756 З нами з: 29.09.19 Подякував: 453 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 17:15 Gastarbaiter написав: akurt написав: Щоби нормально жити, треба мати такі навички і таку зарплатню, щоби ви заробляли НЕ МЕНШЕ 250 000 доларів на рік. Дані по Каліфорнії. Після досить високих податків чистими на місяць буде залишатися орієнтовно 7 000 доларів на місяць.

Щоби нормально жити, треба мати такі навички і таку зарплатню, щоби ви заробляли НЕ МЕНШЕдоларів на рік. Дані по Каліфорнії. Після досить високих податків чистими на місяць буде залишатися орієнтовнодоларів на місяць.

Дійсно такі великі податки? 60%??? Та нащо вона потрібна, та Каліфорнія? Краще вже в "польському селі" на 3000-5000 дол. чистими. Дійсно такі великі податки? 60%??? Та нащо вона потрібна, та Каліфорнія? Краще вже в "польському селі" на 3000-5000 дол. чистими.

теж повідомлення трохи всіх плутає, бо не розкрито розрахунок. в США трохи інша структура витрат.

податки - легко гугляться Податки та податкова система США

Ставка, % Межа доходу (для одиноких)

10 - до 10 куо

12 - до 40 куо

22 - до 84 куо

24 - до 161 куо

32 - до 204 куо

35 - до 510 куо

37 - більше 510 куо



але там ще є податок на доходи на рівні штати (Каліфорнія в лідерах), й різні страхові виплати. для середних десь відсотків 30 буде.



але потім починаються наступні витрати - мортидж, страховка, пенсійний фонд. й тут наступають нюанси на яких часто маніпулюють.



в нашій країни мортидж - це по більшості фікція чи ярмо пожиттєво. в США до недавнього часу це був працюючий інструмент. пенсійний фонд - наші ж розумні, навіщо гроші відкладати, а там це робить набагато більше людей (а потім а чого в США висока пенсія, а у нас низька ). страховка (саме цікаве) - в нас немає такої статті витрат, навіщо? а там у людей це гарантія якісною медичною допомоги. а у нас є здоров'я - все добре, не пощастило - це твої проблеми (так де більший соціалізм, до речі?).



висновок - при доході 8-10 куо після цих відрахуваннь може залишитися на розваги 500-1000-2000 дол. в нас звісно з доходу ФОП 5 куо залишиться більше - але бачите, що це не порівняєш. як на мене, американська система більш правльна теж повідомлення трохи всіх плутає, бо не розкрито розрахунок. в США трохи інша структура витрат.податки - легко гуглятьсяСтавка, % Межа доходу (для одиноких)10 - до 10 куо12 - до 40 куо22 - до 84 куо24 - до 161 куо32 - до 204 куо35 - до 510 куо37 - більше 510 куоале там ще є податок на доходи на рівні штати (Каліфорнія в лідерах), й різні страхові виплати. для середних десь відсотків 30 буде.але потім починаються наступні витрати - мортидж, страховка, пенсійний фонд. й тут наступають нюанси на яких часто маніпулюють.в нашій країни мортидж - це по більшості фікція чи ярмо пожиттєво. в США до недавнього часу це був працюючий інструмент. пенсійний фонд - наші ж розумні, навіщо гроші відкладати, а там це робить набагато більше людей (а потім а чого в США висока пенсія, а у нас низька). страховка (саме цікаве) - в нас немає такої статті витрат, навіщо? а там у людей це гарантія якісною медичною допомоги. а у нас є здоров'я - все добре, не пощастило - це твої проблеми (так де більший соціалізм, до речі?).висновок - при доході 8-10 куо після цих відрахуваннь може залишитися на розваги 500-1000-2000 дол. в нас звісно з доходу ФОП 5 куо залишиться більше - але бачите, що це не порівняєш. як на мене, американська система більш правльна Shaman

Повідомлень: 3756 З нами з: 29.09.19 Подякував: 453 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 17:15 akurt написав: В США розповсюджена послуга: оренда авто для переїзду з квартири на квартиру - досить непогані невеличкі вантажі авто - здається оренда по 29 доларів за годину всього.

Не завжди наймають муверів - вантажників.

Ще дуже дуже часто зустрічаються камери схову для особистих речей (меблів і не тільки) - Storage.

Для нас те незвичне, але багато людей живуть в оренді - і то є нормальним.



Але на роботі мувера ви будете тільки існувати.

Щоби нормально жити, треба мати такі навички і таку зарплатню, щоби ви заробляли НЕ МЕНШЕ 250 000 доларів на рік. Дані по Каліфорнії. Після досить високих податків чистими на місяць буде залишатися орієнтовно 7 000 доларів на місяць.

З них за оренду житла будете віддавати 2000...4000 доларів на місяць.

В інших шатах менше жити, отримуючи і меншу зарплатню: майже 2 роки тому переїхав з Каліфорнії на схід США мій приятель (виграв Грін-карту) - робота далекобіником не дозволила утримувати в Сакраменто родину з двома дітьми. Зараз мешкає в Південній Кароліні.

Планував в червні завітати до нього в гості (домовлялися) - але не полетів, змінивши плани, а то була б докладна інформація.



Хендмейкери або мувери - то жебрацтво або існування. В США розповсюджена послуга: оренда авто для переїзду з квартири на квартиру - досить непогані невеличкі вантажі авто - здається оренда по 29 доларів за годину всього.Не завжди наймають муверів - вантажників.Ще дуже дуже часто зустрічаються камери схову для особистих речей (меблів і не тільки) - Storage.Для нас те незвичне, але багато людей живуть в оренді - і то є нормальним.Але на роботі мувера ви будете тільки існувати.Щоби нормально жити, треба мати такі навички і таку зарплатню, щоби ви заробляли НЕ МЕНШЕ 250 000 доларів на рік. Дані по Каліфорнії. Після досить високих податків чистими на місяць буде залишатися орієнтовно 7 000 доларів на місяць.З них за оренду житла будете віддавати 2000...4000 доларів на місяць.В інших шатах менше жити, отримуючи і меншу зарплатню: майже 2 роки тому переїхав з Каліфорнії на схід США мій приятель (виграв Грін-карту) - робота далекобіником не дозволила утримувати в Сакраменто родину з двома дітьми. Зараз мешкає в Південній Кароліні.Планував в червні завітати до нього в гості (домовлялися) - але не полетів, змінивши плани, а то була б докладна інформація.Хендмейкери або мувери - то жебрацтво або існування.



Я-бы сказал так, хендимены и муверы - это сюрвайвэл джаб для тех, кто это может делать. Кто приехал без языка и в неэмигранском статусе.

В Калифорнии, я слышал, что очень высокие налоги, но если на самом деле они такие как Вы написали, тогда понятно почему народ оттуда делает ноги в другие штаты.

"Нормально жить" - понятие растяжимое.

Кто-то "нормально жить" понимает как лиз 2-х авто минимум на семью, причем это могут быть машины по штуцеру в месяц каждая плюс по штуцеру на бенз, страховку и паркинг. Можно и яхту сюда докинуть и аренду дома в штук 5 в месяц. Почему нет?

Или неосторожный мортгидж с первых шагов на дом.

Есть очень много американских семей, которые живут от чека до чека при очень некислых доходах и есть много семей, имеющие не такие уж и кучерявые доходы, но скирдующие несколько куе в месяц.

Разговаривал с сыном знакомой, у которого останавливались, он привел пример финансовой грамотности - в то время, как его друзья по американской традиции, начав зарабатывать, сняли по 5 куе квартиры в Манхеттене, он продолжал жить в доме родителей до 28 лет, имея расходы только на машину, спортзал, одежду и поездки в отпуск.

При этом, поработав в паре фирм в Манхеттене, решил что послешкольное образование ему ни к чему. Вместе с другом они придумали оригинальное маркетинговое решение в области рекламы и стали предлагать его крупным компаниям. Первый год они работали не вытаскивая ни цента. Пережили 2 ковидных года с закрытыми дверями, уволив персонал, но плятя рент офиса (2 куе в месяц).

Сейчас работают на полный ход.В 28 он выложил 170 куе даунпеймент плюс расходы на клозинг. На данный момент только в доме у него эквити больше 300 куе.

А его друзья по-прежнему рентуют апартменты и спускают все заработанное на тн "американский образ жизни". Я-бы сказал так, хендимены и муверы - это сюрвайвэл джаб для тех, кто это может делать. Кто приехал без языка и в неэмигранском статусе.В Калифорнии, я слышал, что очень высокие налоги, но если на самом деле они такие как Вы написали, тогда понятно почему народ оттуда делает ноги в другие штаты."Нормально жить" - понятие растяжимое.Кто-то "нормально жить" понимает как лиз 2-х авто минимум на семью, причем это могут быть машины по штуцеру в месяц каждая плюс по штуцеру на бенз, страховку и паркинг. Можно и яхту сюда докинуть и аренду дома в штук 5 в месяц. Почему нет?Или неосторожный мортгидж с первых шагов на дом.Есть очень много американских семей, которые живут от чека до чека при очень некислых доходах и есть много семей, имеющие не такие уж и кучерявые доходы, но скирдующие несколько куе в месяц.Разговаривал с сыном знакомой, у которого останавливались, он привел пример финансовой грамотности - в то время, как его друзья по американской традиции, начав зарабатывать, сняли по 5 куе квартиры в Манхеттене, он продолжал жить в доме родителей до 28 лет, имея расходы только на машину, спортзал, одежду и поездки в отпуск.При этом, поработав в паре фирм в Манхеттене, решил что послешкольное образование ему ни к чему. Вместе с другом они придумали оригинальное маркетинговое решение в области рекламы и стали предлагать его крупным компаниям. Первый год они работали не вытаскивая ни цента. Пережили 2 ковидных года с закрытыми дверями, уволив персонал, но плятя рент офиса (2 куе в месяц).Сейчас работают на полный ход.В 28 он выложил 170 куе даунпеймент плюс расходы на клозинг. На данный момент только в доме у него эквити больше 300 куе.А его друзья по-прежнему рентуют апартменты и спускают все заработанное на тн "американский образ жизни". rjkz

Повідомлень: 14940 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7768 раз. Подякували: 4743 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 17:21 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: в нашій країни мортидж - це по більшості фікція чи ярмо пожиттєво в нашій країни мортидж - це по більшості фікція чи ярмо пожиттєво

Яка смілива заява. Цілковита неправда, насправді Shaman написав: в США до недавнього часу це був працюючий інструмент в США до недавнього часу це був працюючий інструмент

І шо, вже не працює?

Shaman написав: страховка (саме цікаве) - в нас немає такої статті витрат, навіщо? страховка (саме цікаве) - в нас немає такої статті витрат, навіщо?

У когось немає, у когось - є. Ніколи не чули про медичне страхування?

rjkz написав: Есть очень много американских семей, которые живут от чека до чека при очень некислых доходах и есть много семей, имеющие не такие уж и кучерявые доходы, но скирдующие несколько куе в месяц. Есть очень много американских семей, которые живут от чека до чека при очень некислых доходах и есть много семей, имеющие не такие уж и кучерявые доходы, но скирдующие несколько куе в месяц.

Найсмішніше, що можна замінити "американських" на "українських" Яка смілива заява. Цілковита неправда, насправдіІ шо, вже не працює?У когось немає, у когось - є. Ніколи не чули про медичне страхування?Найсмішніше, що можна замінити "американських" на "українських" Faceless

Модератор Повідомлень: 33332 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7772 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 17:26 Gastarbaiter написав: akurt написав: Щоби нормально жити, треба мати такі навички і таку зарплатню, щоби ви заробляли НЕ МЕНШЕ 250 000 доларів на рік. Дані по Каліфорнії. Після досить високих податків чистими на місяць буде залишатися орієнтовно 7 000 доларів на місяць.

Щоби нормально жити, треба мати такі навички і таку зарплатню, щоби ви заробляли НЕ МЕНШЕ 250 000 доларів на рік. Дані по Каліфорнії. Після досить високих податків чистими на місяць буде залишатися орієнтовно 7 000 доларів на місяць.

Дійсно такі великі податки? 60%??? Та нащо вона потрібна, та Каліфорнія? Краще вже в "польському селі" на 3000-5000 дол. чистими. Дійсно такі великі податки? 60%??? Та нащо вона потрібна, та Каліфорнія? Краще вже в "польському селі" на 3000-5000 дол. чистими.



Я слышал, что в Калифорнии очень высокие налоги.

Но США - это не только Калифорния.

Из Калифорнии много людей переезжает во ФлОриду.

Долго и нудно, бывшая украинка поработав в Калифорнии купила виллу (не знал, что конкретно означает это слово, теперь знаю) в Одессе (Флорида) за 282 куе

Не 352 куе, а именно 282 куе. С бассейном, гаражом на 3 машины, видом на озеро и гольфовым полем рядом.

ЗЫ: обратите внимание на ее русский язык. "Учу английский, чтобы забыть русский".

Я слышал, что в Калифорнии очень высокие налоги.Но США - это не только Калифорния.Из Калифорнии много людей переезжает во ФлОриду.Долго и нудно, бывшая украинка поработав в Калифорнии купила виллу (не знал, что конкретно означает это слово, теперь знаю) в Одессе (Флорида) заНе 352 куе, а именно 282 куе. С бассейном, гаражом на 3 машины, видом на озеро и гольфовым полем рядом.ЗЫ: обратите внимание на ее русский язык. "Учу английский, чтобы забыть русский". rjkz

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