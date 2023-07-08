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akurt написав:........ Коли я говорив із своїм приятелем, який зараз мешкає в штаті Коннектикут - доктор фізико-математичних наук, професор та академік (перед від"їздом в США навіть продав свій Запорожець) - то він сказав, що в своєму другому житті піде вчитися НЕ на доктора фізматнаукОВ, а на доктора. Медичного. Просто доктора.
Мы с другом недавно говорили на эту тему. Пришли к такому же выводу.
Richi написав:.......... Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение… Вообщем не стесняйтесь. Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут. Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно? Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые?
Вы не считаете, что это весьма нужные затраты? То, что у нас их нет, это не лучший вариант.
rjkz написав:Я не знаю кем я был в Украине. Мог жить почти не работая. Тут другие измерения. Работают и те, кто едва сводит концы с концами и те, кто в год зарабатыввает миллионы (буквально)...
Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение … Вообщем не стесняйтесь. Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут. Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно? Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые?
Обратите внимание на первые две строки поста rjkz. В них весь его секрет. В Америке надо тяжко работать, чтобы поддерживать свой уровень жизни. В Украине - "мог жить, почти не работая". Именно это заставит rjkz вернуться. Пока идет война он успокаивает себя тем, что находится в безопасности.
rjkz написав:Я не знаю кем я был в Украине. Мог жить почти не работая. Тут другие измерения. Работают и те, кто едва сводит концы с концами и те, кто в год зарабатыввает миллионы (буквально)...
Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение … Вообщем не стесняйтесь. Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут. Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно? Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые?
Обратите внимание на первые две строки поста rjkz. В них весь его секрет. В Америке надо тяжко работать, чтобы поддерживать свой уровень жизни. В Украине - "мог жить, почти не работая". Именно это заставит rjkz вернуться. Пока идет война он успокаивает себя тем, что находится в безопасности.
ви робите висновки лише з одного речення, викидаючи весь контекст. тому висновки хибні. чи можете ви спеціально - типу так жартуєте. але до жартів, коли пишеш, треба додавати смайли.
в України rjkz (здається зрозумів прикол ніку ) міг жити вже не працюючи, оскільки попередні років 20 працював дуже якісно (саме якісно, а не важко - хоча й важко теж). щоб якісно жити - треба якісно працювати, якщо не народились в родині багатіїв, - це універсальне правило для будь-якої країни.
хіба що в США ти заробиш більше грошей, а відповідно жити будеш краще. єдине, що мені подобається на Заході - що якщо ти інженер, викладач чи будь хто ще розумової праці - то можеш жити якісно, просто виконуючи свою роботу. в нас з цим важче. але це працює лише, якщо ти громадянин країни. для емігрантів це вже спрацює для дітей.
akurt написав:Щоби нормально жити, треба мати такі навички і таку зарплатню, щоби ви заробляли НЕ МЕНШЕ 250 000 доларів на рік. Дані по Каліфорнії. Після досить високих податків чистими на місяць буде залишатися орієнтовно 7 000 доларів на місяць.
Дійсно такі великі податки? 60%??? Та нащо вона потрібна, та Каліфорнія? Краще вже в "польському селі" на 3000-5000 дол. чистими.
теж повідомлення трохи всіх плутає, бо не розкрито розрахунок. в США трохи інша структура витрат. податки - легко гугляться Податки та податкова система США Ставка, % Межа доходу (для одиноких) 10 - до 10 куо 12 - до 40 куо 22 - до 84 куо 24 - до 161 куо 32 - до 204 куо 35 - до 510 куо 37 - більше 510 куо
але там ще є податок на доходи на рівні штати (Каліфорнія в лідерах), й різні страхові виплати. для середних десь відсотків 30 буде.
але потім починаються наступні витрати - мортидж, страховка, пенсійний фонд. й тут наступають нюанси на яких часто маніпулюють.
в нашій країни мортидж - це по більшості фікція чи ярмо пожиттєво. в США до недавнього часу це був працюючий інструмент. пенсійний фонд - наші ж розумні, навіщо гроші відкладати, а там це робить набагато більше людей (а потім а чого в США висока пенсія, а у нас низька ). страховка (саме цікаве) - в нас немає такої статті витрат, навіщо? а там у людей це гарантія якісною медичною допомоги. а у нас є здоров'я - все добре, не пощастило - це твої проблеми (так де більший соціалізм, до речі?).
висновок - при доході 8-10 куо після цих відрахуваннь може залишитися на розваги 500-1000-2000 дол. в нас звісно з доходу ФОП 5 куо залишиться більше - але бачите, що це не порівняєш. як на мене, американська система більш правльна
akurt написав:В США розповсюджена послуга: оренда авто для переїзду з квартири на квартиру - досить непогані невеличкі вантажі авто - здається оренда по 29 доларів за годину всього. Не завжди наймають муверів - вантажників. Ще дуже дуже часто зустрічаються камери схову для особистих речей (меблів і не тільки) - Storage. Для нас те незвичне, але багато людей живуть в оренді - і то є нормальним.
Але на роботі мувера ви будете тільки існувати. Щоби нормально жити, треба мати такі навички і таку зарплатню, щоби ви заробляли НЕ МЕНШЕ 250 000 доларів на рік. Дані по Каліфорнії. Після досить високих податків чистими на місяць буде залишатися орієнтовно 7 000 доларів на місяць. З них за оренду житла будете віддавати 2000...4000 доларів на місяць. В інших шатах менше жити, отримуючи і меншу зарплатню: майже 2 роки тому переїхав з Каліфорнії на схід США мій приятель (виграв Грін-карту) - робота далекобіником не дозволила утримувати в Сакраменто родину з двома дітьми. Зараз мешкає в Південній Кароліні. Планував в червні завітати до нього в гості (домовлялися) - але не полетів, змінивши плани, а то була б докладна інформація.
Хендмейкери або мувери - то жебрацтво або існування.
Я-бы сказал так, хендимены и муверы - это сюрвайвэл джаб для тех, кто это может делать. Кто приехал без языка и в неэмигранском статусе. В Калифорнии, я слышал, что очень высокие налоги, но если на самом деле они такие как Вы написали, тогда понятно почему народ оттуда делает ноги в другие штаты. "Нормально жить" - понятие растяжимое. Кто-то "нормально жить" понимает как лиз 2-х авто минимум на семью, причем это могут быть машины по штуцеру в месяц каждая плюс по штуцеру на бенз, страховку и паркинг. Можно и яхту сюда докинуть и аренду дома в штук 5 в месяц. Почему нет? Или неосторожный мортгидж с первых шагов на дом. Есть очень много американских семей, которые живут от чека до чека при очень некислых доходах и есть много семей, имеющие не такие уж и кучерявые доходы, но скирдующие несколько куе в месяц. Разговаривал с сыном знакомой, у которого останавливались, он привел пример финансовой грамотности - в то время, как его друзья по американской традиции, начав зарабатывать, сняли по 5 куе квартиры в Манхеттене, он продолжал жить в доме родителей до 28 лет, имея расходы только на машину, спортзал, одежду и поездки в отпуск. При этом, поработав в паре фирм в Манхеттене, решил что послешкольное образование ему ни к чему. Вместе с другом они придумали оригинальное маркетинговое решение в области рекламы и стали предлагать его крупным компаниям. Первый год они работали не вытаскивая ни цента. Пережили 2 ковидных года с закрытыми дверями, уволив персонал, но плятя рент офиса (2 куе в месяц). Сейчас работают на полный ход.В 28 он выложил 170 куе даунпеймент плюс расходы на клозинг. На данный момент только в доме у него эквити больше 300 куе. А его друзья по-прежнему рентуют апартменты и спускают все заработанное на тн "американский образ жизни".
Shaman написав:в нашій країни мортидж - це по більшості фікція чи ярмо пожиттєво
Яка смілива заява. Цілковита неправда, насправді
Shaman написав:в США до недавнього часу це був працюючий інструмент
І шо, вже не працює?
Shaman написав:страховка (саме цікаве) - в нас немає такої статті витрат, навіщо?
У когось немає, у когось - є. Ніколи не чули про медичне страхування?
rjkz написав:Есть очень много американских семей, которые живут от чека до чека при очень некислых доходах и есть много семей, имеющие не такие уж и кучерявые доходы, но скирдующие несколько куе в месяц.
Найсмішніше, що можна замінити "американських" на "українських"
akurt написав:Щоби нормально жити, треба мати такі навички і таку зарплатню, щоби ви заробляли НЕ МЕНШЕ 250 000 доларів на рік. Дані по Каліфорнії. Після досить високих податків чистими на місяць буде залишатися орієнтовно 7 000 доларів на місяць.
Дійсно такі великі податки? 60%??? Та нащо вона потрібна, та Каліфорнія? Краще вже в "польському селі" на 3000-5000 дол. чистими.
Я слышал, что в Калифорнии очень высокие налоги. Но США - это не только Калифорния. Из Калифорнии много людей переезжает во ФлОриду. Долго и нудно, бывшая украинка поработав в Калифорнии купила виллу (не знал, что конкретно означает это слово, теперь знаю) в Одессе (Флорида) за 282 куе Не 352 куе, а именно 282 куе. С бассейном, гаражом на 3 машины, видом на озеро и гольфовым полем рядом. ЗЫ: обратите внимание на ее русский язык. "Учу английский, чтобы забыть русский".