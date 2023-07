Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 909910911912 Додано: Суб 08 лип, 2023 17:34 akurt написав: Gastarbaiter написав: Та нащо вона потрібна, та Каліфорнія? Краще вже в "польському селі" на 3000-5000 дол. чистими. Та нащо вона потрібна, та? Краще вже в "польському селі" на 3000-5000 дол. чистими.

Ну так не всім і підходить, не всі і живуть. Або не у всіх получається. Так і є.

Тим більше - необхідність платити податки: то взагалі для нормальні людини не є можливим. Ну так не всім і підходить, не всі і живуть. Або не у всіх получається. Так і є.Тим більше - необхідність платити податки: то взагалі для нормальні людини не є можливим.



Ну, тут надо внимательно посмотреть на саму Калифорнию, на ее расходы на маргиналов. Не удивительно, что не все владельцы бизнесов, и не только, хотят оплачивать популизм властей штата.

В США очень высокая культура уплаты налогов, поэтому вместо того, чтобы "работать" как принято в ...других странах, скажем так, они просто переезжают в другой штат с более приемлемым бизнес-климатом. Ну, тут надо внимательно посмотреть на саму Калифорнию, на ее расходы на маргиналов. Не удивительно, что не все владельцы бизнесов, и не только, хотят оплачивать популизм властей штата.В США очень высокая культура уплаты налогов, поэтому вместо того, чтобы "работать" как принято в ...других странах, скажем так, они просто переезжают в другой штат с более приемлемым бизнес-климатом. rjkz

Додано: Суб 08 лип, 2023 17:35 akurt написав:

- хлопець після закінчення університету влаштувався я Майкрософт, але не на фул-тайм, але на зарплатню в 240 000 доларів США на рік. Хлопець жив тоді в містечку San Jose (це між Сан Францисько та Лос-Анджелесом, але дуже далеко від рідного міста - я точно запам"ятав назву - Thiruvananthapuram (Тхируванантхапурам). Теоретчно був задоволений, але не задоволений тим, що працює за договором, а не фул-тайм. Шукав нову роботу. Знайшов.

- на 350 000 доларів на рік. Я аж кинув розламувати щелепи краба: "Погоджуйся! Погоджуйся! Погоджуйся!"

- Е ні, шановний, не все так просто! - і виклав таку цікаву математику, що я далі їв того краба мовчки.

Математика була (НЕ ТОЧНО - Я ТОЧНІ ЦИФРИ РЕАЛЬНО не пам"ятаю):

- після оподаткування я буду отримувати всього на 90 000 доларів на рік більше;

- але робота в центрі Сан Францисько, тобто мені прийдеться платити не менше 3 000...4 000 доларів за місяць за оренду житла, а може й більше. Тобто вираховуємо з профіту 3000х12=(36000...48000) доларів.

- якщо я буду їздити на авто, то парковка мені буде обходитися не менше, як в 29 доларів на робочий день. Плюс пальне. Це витрати.

- якщо я буду їздити електричкою - близько 50 хвилин + пішки, то зекономлю на паркуванні, але втрачу на день з урахуванням переміщення орієнтовно 3 (три) години.



Пряма мова: "Я не згодний віддати 3 (три) години свого життя за 45 000 доларів різниці на рік".

Ось яка арифметика...



P.S. Зараз живе та працює в San Diego. Здається в Apple.

теж майже не подавився раком...



Shaman

Додано: Суб 08 лип, 2023 17:43 rjkz написав:

Эту неделю провел в НДж, в гостях семьи той знакомой, которая 20+ лет работает в финансовой компании.

Напомню, когда-то она работала продавщицей в киевском универмаге.

Тут была дошла до финдиректора финансовой компании, потом захотела более спокойной жизни и "спустилась" на должность контролера финотдела.

Ее сын года 2 назад купил в мортгидж дом за 700 куе, в свои 30 он поменял больше машин, чем я за всю жизнь. Только за то время, что мы тут у него уже 3-я тесла. Дом, несмотря на кризис на рилэстейтмаркете, за это время "сделал" +150 куе. По причине того, что это очень дорогой каунти, селятся обеспеченные люди. Собственно в этом доме мы и провели эту неделю - он живет один. 3 спальни, 3 санузла, кухня...метров может 50, ливинг рум, кабинет.

Их я-бы отнес к среднему среднему классу. Или чуть выше среднего.

ЧЕрез дорогу от его дома начинается другой городок, там только праперти такс начинается от 25 куе в год.

25 куе в год, каждый год - налог только за то, что ты владеещь недвижимостью, на которую заработал деньги и заплатил к этому времени с этого налоги! Налог на налоги!

С его слов, там в основном живут люди с семизначными цифрами годовых доходов.

И при этом они работают.

Но чтобы это было, когда-то либо они либо их предки приехали в США (все кроме индейцев сюда ПОНАЕХАЛИ) и работали на простой работе.

як вам подобається цей приклад - з продавця до фіндира. але якщо людина в 18 років працювала продавцем - то це не значить, що вона не стала б фіндіром наприклад в СКМ . я в студенські роки теж вантажником інколи працював - але я ж не кажу, що з вантажника доріс до фіндіра



а ці приклади в 30 років мортідж на 700 куо, 3та тесла - це або мамині гроші, або ви ще щось не кажете. або людина бездумно витрачає гроші, не думаючи про майбутне.



Повідомлень: 3756 З нами з: 29.09.19 Подякував: 453 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 17:45 maza5 написав: BIGor написав: akurt написав: Це правда. Так і є.

Саме так я умовляв зробити три роки поспіль племіннику - MD in Computer Science після одного з українських університетів.

Тоді важко було умовити, бо він до війни отримував до 5000 доларів на місяць, працюючи на канадську компанію.

Не послухав. І здається у нього персонально була пропозиція саме звідти.

Зараз дуже жалкує. Ну, слово "дуже" не точно передає...

Канадці звільнили його ще в лютому чи в березні 2022 року. Це правда. Так і є.Саме так я умовляв зробити три роки поспіль племіннику - MD in Computer Science після одного з українських університетів.Тоді важко було умовити, бо він до війни отримував до 5000 доларів на місяць, працюючи на канадську компанію.Не послухав. І здається у нього персонально була пропозиція саме звідти.Зараз дуже жалкує. Ну, слово "дуже" не точно передає...Канадці звільнили його ще в лютому чи в березні 2022 року.

Бачив програму ОП щодо майбутніх пріоритетних галузей України - ІТ там немає. Є аграрка, металургія та енергетика... Бачив програму ОП щодо майбутніх пріоритетних галузей України - ІТ там немає. Є аграрка, металургія та енергетика...

Бум IT десь років 10.Щоб задовільниити потреби ринку тоді був низький поріг входу, навіть освіти не вимагалось)). Ви уявляєте якщо було таке наприклад зі стоматолагами. Зікінчив після школи річні курси і ти вже ставиш пломби та рвеш зуби. Що там такого складного щоб витрачати 6 років на навчання.

Зараз коли будуть впроваджувати штучний інтелект.Велика кількість спеціалістів останется без роботи.Тим паче, що на онлайнову роботу завжди буде мати велику кількість бажающих, і знову конкуренція зі всім світом...

Тому ОП і розуміє що років через 5-10 будуть зовсів інші тенденції та потреби.

Все когда-нибудь заканчивается.

Был строительный бум, ай-ти, юристов, экономистов.

Все проходит.

Мне довольно давно казалось вероятным, что программирование тоже может делать программа. Поэтому скептически смотрел на этот ажиотаж с айти.

Додано: Суб 08 лип, 2023 17:48 Пан Shaman! Добре, що не подавилися.

А люди рахують і гроші, і напруженість роботи і не хочуть продавати 3 години свого молодого красивого життя за безцінь.

Крім того, вміння рахувати гроші привчає до:

- вміння віддавати борги; особливо родичам;

- вчасно гасити кредити;

- вчасно сплачувати в ОСББ платежі;

- оплачувати комунальні послуги.

Не всім дано.

Ну і головне результат: ви де зараз працюєте, якщо працюєте?

A хлопцеві 27 років - живе в San Diego та працює в Apple.

Повчите якось його рахувати гроші.

Я з боку подивлюсь. З цікавості. Востаннє редагувалось akurt в Суб 08 лип, 2023 18:00, всього редагувалось 1 раз. akurt

Додано: Суб 08 лип, 2023 17:48 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: страховка (саме цікаве) - в нас немає такої статті витрат, навіщо? а там у людей це гарантія якісною медичною допомоги.

Практика показує, що страховка реально допомагає в 0.00...001%, а в переважній більшості "не страховий випадок". Не бачив жодного договору де б лікували хронічні захворювання, а не просто допомагали зняти симптоми загострення
Дюрі-бачі

Додано: Суб 08 лип, 2023 17:54 Canadian news.



Як завжди по суботах провів другий раунд перемовин з Канадою з нашими українцями.

Буде ще один.



Другий цікавий: дві пані вже рік в Канаді.

Живуть неподалік від Вінніпег.

Обидві працюють на фабриці.

Отримують трохи більше мінімалки.

І ви знаєте, є позитивний результат:

Перша за цей рік примудрилася купити авто за 15 000 CAD.

Друга вийшла заміж за канадця. akurt

Додано: Суб 08 лип, 2023 18:07 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Ну, тут надо внимательно посмотреть на саму Калифорнию, на ее расходы на маргиналов. Не удивительно, что не все владельцы бизнесов, и не только, хотят оплачивать популизм властей штата.

Вони настільки загралися в "некримінальний мінімум" (крадіжка товарів на суму нижче певного порогу навіть не розглядається, і на це закривають очі. Таке явище насправді є багато де) що торгові мережі почали скорочувати там присутність.
Faceless

Додано: Суб 08 лип, 2023 18:08 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: а ці приклади в 30 років мортідж на 700 куо, 3та тесла - це або мамині гроші, або ви ще щось не кажете. або людина бездумно витрачає гроші, не думаючи про майбутне.

й взагалі, в США не прийнято обговорювати, хто скільки заробляє - чи не так?



й взагалі, в США не прийнято обговорювати, хто скільки заробляє - чи не так? а ці приклади в 30 років мортідж на 700 куо, 3та тесла - це або мамині гроші, або ви ще щось не кажете. або людина бездумно витрачає гроші, не думаючи про майбутне.й взагалі, в США не прийнято обговорювати, хто скільки заробляє - чи не так?

Прежде всего, в США не принято обсуждать, как человек тратит заработанные деньги

Заработал - достоин уважения. А выбор образа жизни - личное дело.

Убежденность в необходимости копить на будущее - это следствие нашей неуверенности в завтрашнем дне. В США с этим попроще. Есть профессия, есть набор страховок, есть пенсионный фонд - этого достаточно. К тому же ипотека (ничего, что я в нашей терминологии?) там скорее инвестиция, а не расходы.



Прежде всего, в США не принято обсуждать, как человек тратит заработанные деньги

Заработал - достоин уважения. А выбор образа жизни - личное дело.

Убежденность в необходимости копить на будущее - это следствие нашей неуверенности в завтрашнем дне. В США с этим попроще. Есть профессия, есть набор страховок, есть пенсионный фонд - этого достаточно. К тому же ипотека (ничего, что я в нашей терминологии?) там скорее инвестиция, а не расходы.

И еще одна маленькая деталь. Придя в себя после иммиграции и став на ноги, даже наши люди многие начинают понимать, что всех денег не заработаешь, умеряют аппетиты и начинают искать баланс между работой и личной жизнью. Ленивые американцы пытаются искать этот баланс с самого начала.
Сибарит

Додано: Суб 08 лип, 2023 18:17 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: страховка (саме цікаве) - в нас немає такої статті витрат, навіщо? а там у людей це гарантія якісною медичною допомоги.

Практика показує, що страховка реально допомагає в 0.00...001%, а в переважній більшості "не страховий випадок". Не бачив жодного договору де б лікували хронічні захворювання, а не просто допомагали зняти симптоми загострення

Практика показує, що страховка реально допомагає в 0.00...001%, а в переважній більшості "не страховий випадок". Не бачив жодного договору де б лікували хронічні захворювання, а не просто допомагали зняти симптоми загострення Практика показує, що страховка реально допомагає в 0.00...001%, а в переважній більшості "не страховий випадок". Не бачив жодного договору де б лікували хронічні захворювання, а не просто допомагали зняти симптоми загострення

Є і з покритям хронічних (це, щоправда, дійсно найдорожчі), і з частковим покриттям онкології.
Faceless

