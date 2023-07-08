Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 910911912913 Додано: Суб 08 лип, 2023 19:34

https://youtu.be/KfmvfIYRRiI Я когда то нормально работал, на потом понял как меня наjobуют: Bolt Повідомлень: 2066 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 19:35 Ой+ написав: Starikan написав: Я вже вище писав: середня зарплата 2015 року - 4390 грн.

І задавав те ж питання. Я вже вище писав: середня зарплата 2015 року - 4390 грн.І задавав те ж питання. Нараховували:

3 661 гривень 41 коп. середньомісячна за 2015 рік -

https://www.pfu.gov.ua/32495-pokaznyky- ... -2015-rik/

від 3 119 гривень 04 коп. за січень 2015 року

до 4 460 гривень 32 коп. за грудень 2015 року Нараховували:3 661 гривень 41 коп. середньомісячна за 2015 рік -від 3 119 гривень 04 коп. за січень 2015 рокудо 4 460 гривень 32 коп. за грудень 2015 року

В законах полно хитростей и лазеек для ПФ.



Например: при расчете пенсии в качестве базовой средней зарплаты по Украине используется не рассчитанная Госстатом, а какая-то специально утвержденная Кабмином, которая заметно ниже. Раньше она называлась "средняя по экономике" или что-то вроде этого. Да еще, если не ошибаюсь, берут ее среднее значение за 3 последних года, что еще больше уменьшает базовую.



Другой пример: при мартовской индексации мне насчитали пенсию 11340, лишив при этом доплаты 460 за возраст 75+. Написал жалобу - оказалось, что по закону эту надбавку не платят, если пенсия превышает среднюю зарплату за 2020 год (видимо, год принятия закона о возрастных надбавках).



В любом случае могу только пожалеть людей, которые соглашаются работать за зарплату в 2-3 раза ниже средней. В законах полно хитростей и лазеек для ПФ.Например: при расчете пенсии в качестве базовой средней зарплаты по Украине используется не рассчитанная Госстатом, а какая-то специально утвержденная Кабмином, которая заметно ниже. Раньше она называлась "средняя по экономике" или что-то вроде этого. Да еще, если не ошибаюсь, берут ее среднее значение за 3 последних года, что еще больше уменьшает базовую.Другой пример: при мартовской индексации мне насчитали пенсию 11340, лишив при этом доплаты 460 за возраст 75+. Написал жалобу - оказалось, что по закону эту надбавку не платят, если пенсия превышает среднюю зарплату за(видимо, год принятия закона о возрастных надбавках).В любом случае могу только пожалеть людей, которые соглашаются работать за зарплату в 2-3 раза ниже средней. Starikan 2 Повідомлень: 19556 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2533 раз. Подякували: 3098 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 19:51 ЛАД написав: Richi написав: ..........

Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение… Вообщем не стесняйтесь.

Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут.

Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно?

Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые? ..........Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей:… Вообщем не стесняйтесь.Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут.Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно?Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые?

Вы не считаете, что это весьма нужные затраты?

То, что у нас их нет, это не лучший вариант. Вы не считаете, что это весьма нужные затраты?То, что у нас их нет, это не лучший вариант.

Вас тоже загипнотизировали цифры 250000... 350000.....?

Правда, это финансовый форум, ничего необычного. Вас тоже загипнотизировали цифры 250000... 350000.....?Правда, это финансовый форум, ничего необычного. Starikan 2 Повідомлень: 19556 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2533 раз. Подякували: 3098 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 910911912913 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Starikan і 2 гостейМодератори: Faceless