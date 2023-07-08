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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 910911912913
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 19:34

Я когда то нормально работал, на потом понял как меня наjobуют:
https://youtu.be/KfmvfIYRRiI
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 19:35

  Ой+ написав:
  Starikan написав:Я вже вище писав: середня зарплата 2015 року - 4390 грн.
І задавав те ж питання.
Нараховували:
3 661 гривень 41 коп. середньомісячна за 2015 рік -
https://www.pfu.gov.ua/32495-pokaznyky- ... -2015-rik/
від 3 119 гривень 04 коп. за січень 2015 року
до 4 460 гривень 32 коп. за грудень 2015 року

В законах полно хитростей и лазеек для ПФ.

Например: при расчете пенсии в качестве базовой средней зарплаты по Украине используется не рассчитанная Госстатом, а какая-то специально утвержденная Кабмином, которая заметно ниже. Раньше она называлась "средняя по экономике" или что-то вроде этого. Да еще, если не ошибаюсь, берут ее среднее значение за 3 последних года, что еще больше уменьшает базовую.

Другой пример: при мартовской индексации мне насчитали пенсию 11340, лишив при этом доплаты 460 за возраст 75+. Написал жалобу - оказалось, что по закону эту надбавку не платят, если пенсия превышает среднюю зарплату за 2020 год (видимо, год принятия закона о возрастных надбавках).

В любом случае могу только пожалеть людей, которые соглашаются работать за зарплату в 2-3 раза ниже средней.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 19:51

  ЛАД написав:
  Richi написав:..........
Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение… Вообщем не стесняйтесь.
Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут.
Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно?
Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые?

Вы не считаете, что это весьма нужные затраты?
То, что у нас их нет, это не лучший вариант.

Вас тоже загипнотизировали цифры 250000... 350000.....?
Правда, это финансовый форум, ничего необычного.
Starikan
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