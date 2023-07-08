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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 911912913914> Додано: Суб 08 лип, 2023 19:35 Ой+ написав: Starikan написав: Я вже вище писав: середня зарплата 2015 року - 4390 грн.

І задавав те ж питання. Я вже вище писав: середня зарплата 2015 року - 4390 грн.І задавав те ж питання. Нараховували:

3 661 гривень 41 коп. середньомісячна за 2015 рік -

https://www.pfu.gov.ua/32495-pokaznyky- ... -2015-rik/

від 3 119 гривень 04 коп. за січень 2015 року

до 4 460 гривень 32 коп. за грудень 2015 року Нараховували:3 661 гривень 41 коп. середньомісячна за 2015 рік -від 3 119 гривень 04 коп. за січень 2015 рокудо 4 460 гривень 32 коп. за грудень 2015 року

В законах полно хитростей и лазеек для ПФ.



Например: при расчете пенсии в качестве базовой средней зарплаты по Украине используется не рассчитанная Госстатом, а какая-то специально утвержденная Кабмином, которая заметно ниже. Раньше она называлась "средняя по экономике" или что-то вроде этого. Да еще, если не ошибаюсь, берут ее среднее значение за 3 последних года, что еще больше уменьшает базовую.



Другой пример: при мартовской индексации мне насчитали пенсию 11340, лишив при этом доплаты 460 за возраст 75+. Написал жалобу - оказалось, что по закону эту надбавку не платят, если пенсия превышает среднюю зарплату за 2020 год (видимо, год принятия закона о возрастных надбавках).



В любом случае могу только пожалеть людей, которые соглашаются работать за зарплату в 2-3 раза ниже средней. В законах полно хитростей и лазеек для ПФ.Например: при расчете пенсии в качестве базовой средней зарплаты по Украине используется не рассчитанная Госстатом, а какая-то специально утвержденная Кабмином, которая заметно ниже. Раньше она называлась "средняя по экономике" или что-то вроде этого. Да еще, если не ошибаюсь, берут ее среднее значение за 3 последних года, что еще больше уменьшает базовую.Другой пример: при мартовской индексации мне насчитали пенсию 11340, лишив при этом доплаты 460 за возраст 75+. Написал жалобу - оказалось, что по закону эту надбавку не платят, если пенсия превышает среднюю зарплату за(видимо, год принятия закона о возрастных надбавках).В любом случае могу только пожалеть людей, которые соглашаются работать за зарплату в 2-3 раза ниже средней. Starikan 2 Повідомлень: 19557 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2533 раз. Подякували: 3098 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 19:51 ЛАД написав: Richi написав: ..........

Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение… Вообщем не стесняйтесь.

Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут.

Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно?

Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые? ..........Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей:… Вообщем не стесняйтесь.Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут.Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно?Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые?

Вы не считаете, что это весьма нужные затраты?

То, что у нас их нет, это не лучший вариант. Вы не считаете, что это весьма нужные затраты?То, что у нас их нет, это не лучший вариант.

Вас тоже загипнотизировали цифры 250000... 350000.....?

Правда, это финансовый форум, ничего необычного. Вас тоже загипнотизировали цифры 250000... 350000.....?Правда, это финансовый форум, ничего необычного. Starikan 2 Повідомлень: 19557 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2533 раз. Подякували: 3098 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 20:51 akurt написав: Canadian news.



Як завжди по суботах провів другий раунд перемовин з Канадою з нашими українцями.

Буде ще один.



Другий цікавий: дві пані вже рік в Канаді.

Живуть неподалік від Вінніпег.

Обидві працюють на фабриці.

Отримують трохи більше мінімалки.

І ви знаєте, є позитивний результат:

Перша за цей рік примудрилася купити авто за 15 000 CAD.

Друга вийшла заміж за канадця. Canadian news.Як завжди по суботах провів другий раунд перемовин з Канадою з нашими українцями.Буде ще один.Другий цікавий: дві пані вже рік в Канаді.Живуть неподалік від Вінніпег.Обидві працюють на фабриці.Отримують трохи більше мінімалки.І ви знаєте, є позитивний результат:Перша за цей рік примудрилася купити авто за 15 000 CAD.Друга вийшла заміж за канадця.

Ну автомобілем в західному світі нікого не здивуєш. Це може в бідних негритянських кварталах показник чи в Києві чи якомусь Крижополі. А от якщо друга одружилась - то вже зачепилась назавжди. Ну автомобілем в західному світі нікого не здивуєш. Це може в бідних негритянських кварталах показник чи в Києві чи якомусь Крижополі. А от якщо друга одружилась - то вже зачепилась назавжди. BIGor

Повідомлень: 7826 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1186 раз. Подякували: 1612 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 20:55 Те, що не здивує - то правда. Ціни нижчі та умови купівлі приємніші.

Але ви можете навести приклад, щоби в Україні дівчина, яка приїхала на "порожнє місце" та працює рік на фабриці, купила собі авто?

(Примітка: працює не директором тієї фабрики і не мамою судді Вовка з Печерського суду). akurt

Повідомлень: 7952 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3169 раз. Подякували: 1076 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 21:08 akurt написав: Пан Shaman! Добре, що не подавилися.

А люди рахують і гроші, і напруженість роботи і не хочуть продавати 3 години свого молодого красивого життя за безцінь.

Крім того, вміння рахувати гроші привчає до:

- вміння віддавати борги; особливо родичам;

- вчасно гасити кредити;

- вчасно сплачувати в ОСББ платежі;

- оплачувати комунальні послуги.

Не всім дано.

Ну і головне результат: ви де зараз працюєте, якщо працюєте?

A хлопцеві 27 років - живе в San Diego та працює в Apple.

Повчите якось його рахувати гроші.

Я з боку подивлюсь. З цікавості. Пан Shaman! Добре, що не подавилися.А люди рахують і гроші, і напруженість роботи і не хочуть продавати 3 години свого молодого красивого життя за безцінь.Крім того, вміння рахувати гроші привчає до:- вміння віддавати борги; особливо родичам;- вчасно гасити кредити;- вчасно сплачувати в ОСББ платежі;- оплачувати комунальні послуги.Не всім дано.Ну і головне результат: ви де зараз працюєте, якщо працюєте?A хлопцеві 27 років - живе в San Diego та працює в Apple.Повчите якось його рахувати гроші.Я з боку подивлюсь. З цікавості.

так й я про теж - навіщо продавати 3 години свого життя за зекономлений бензин



радий за хлопця - багатий дядько в США. після університету відразу 20 куо на місяць - а кажуть, що капітализм такий хижий - а тут майже комунізм.



rjkz, я так гадаю діти після закінчення коледжу теж не менше 10 куо одразу? так й я про теж - навіщо продавати 3 години свого життя за зекономлений бензинрадий за хлопця - багатий дядько в США. після університету відразу 20 куо на місяць - а кажуть, що капітализм такий хижий - а тут майже комунізм., я так гадаю діти після закінчення коледжу теж не менше 10 куо одразу? Shaman

Повідомлень: 3760 З нами з: 29.09.19 Подякував: 453 раз. Подякували: 1061 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 21:14 Shaman написав: радий за хлопця - багатий дядько в США. після університету відразу 20 куо на місяць - а кажуть, що капітализм такий хижий - а тут майже комунізм.

rjkz, я так гадаю діти після закінчення коледжу теж не менше 10 куо одразу? - багатий дядько в США. після університету відразу 20 куо на місяць - а кажуть, що капітализм такий хижий - а тут майже комунізм., я так гадаю діти після закінчення коледжу теж не менше 10 куо одразу?

Хороші слова, пане Shaman! Крім того, нагадаю, що згаданий хлопець - емігрант, який прибув з Індії. А дядько дійсно молодець. Чим займається - не питав, не знаю. Знаю, що вони з Богом забутої "дєрєвні". На скільки мені відомо єдине, що він знав на момент прибуття в США - це мова. Індійці всі її знають.

Почекаємо, що напише на ваше запитання пан rjkz. Хороші слова, пане! Крім того, нагадаю, що згаданий хлопець - емігрант, який прибув з Індії. А дядько дійсно молодець. Чим займається - не питав, не знаю. Знаю, що вони з Богом забутої "дєрєвні". На скільки мені відомо єдине, що він знав на момент прибуття в США - це мова. Індійці всі її знають.Почекаємо, що напише на ваше запитання пан akurt

Повідомлень: 7952 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3169 раз. Подякували: 1076 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 21:18 Richi написав: rjkz написав: Я не знаю кем я был в Украине.

Мог жить почти не работая.

Тут другие измерения.

Работают и те, кто едва сводит концы с концами и те, кто в год зарабатыввает миллионы (буквально).

Видел как-то таблицу, может даже тут на форуме, вроде как нижний средний.

Мазохизм?

Не всем достаточно жить на закрутках и сборе грибов, люди хотят менять свою жизнь, развиваться, получать новые впечатления.

Если для этого надо приложить усилия...не все люди в мире живут по принципу "Жить не прилагая усилий".

Даже если человек приезжает в США с несколькими сотнями куе, то как-бы нет повода лежать на диване и ждать пока само собой все срастется. А если не срастется? проссрать несколько сот куе не сложно. Что потом?

Я в том числе потому и не продавал ничего в Киеве, чтобы не было соблазнов и был пендель.

Эту неделю провел в НДж, в гостях семьи той знакомой, которая 20+ лет работает в финансовой компании.

Напомню, когда-то она работала продавщицей в киевском универмаге.

Тут была дошла до финдиректора финансовой компании, потом захотела более спокойной жизни и "спустилась" на должность контролера финотдела.

Ее сын года 2 назад купил в мортгидж дом за 700 куе, в свои 30 он поменял больше машин, чем я за всю жизнь. Только за то время, что мы тут у него уже 3-я тесла. Дом, несмотря на кризис на рилэстейтмаркете, за это время "сделал" +150 куе. По причине того, что это очень дорогой каунти, селятся обеспеченные люди. Собственно в этом доме мы и провели эту неделю - он живет один. 3 спальни, 3 санузла, кухня...метров может 50, ливинг рум, кабинет.

Их я-бы отнес к среднему среднему классу. Или чуть выше среднего.

ЧЕрез дорогу от его дома начинается другой городок, там только праперти такс начинается от 25 куе в год.

25 куе в год, каждый год - налог только за то, что ты владеещь недвижимостью, на которую заработал деньги и заплатил к этому времени с этого налоги! Налог на налоги!

С его слов, там в основном живут люди с семизначными цифрами годовых доходов.

И при этом они работают.

Но чтобы это было, когда-то либо они либо их предки приехали в США (все кроме индейцев сюда ПОНАЕХАЛИ) и работали на простой работе.

Флай, вы много знаете населенных пунктов в Украине, где жители, в большинстве своем, имеют миллионные (в долларах) доходы в год? Кроме Кончи?

Вы на 140 долларов в месяц живете?

Мы водили детей в Америкен дрим, огромная очередь, показать рыбок (акулы в том числе) за 30+ долларов на человека (на нас, 5 человек, получилось чуть больше 180). Очередь в аквапарк. 99 долларов с человека.

У них расстояние не измеряется милями или километрами с последующим высчитыванием расхода бензина, а временем в пути. 20 минут по хайвею - рядом.

"Ой, там классная корейская кондитерская, я заказала пирожные, заедь забери".

Кстати, там есть городок Гарфилд - там самая большая польская комьюнити. Там даже Бедронка есть. Им туда тоже 20 минут ехать - нравится как там (не в бедронке) делают мясо, голубцы, вареники.

Флай, вы поедете за порцией вареников 20 минут на машине? Или высчитаете расход бензина и не поедите?

Они начинали с того, что муж этой знакомой мыл машины с мексами за 3,5 долларов в час в 94 году по 10 часов в день. А она училась в каледже в это время.

Кто-то начинает с мувинга, как другой мой знакомый, который до недавна имел около 200 куе в год в МС.

А можно сидеть на диване с бутылкой Оболони и чипсами и смотреть футбольчик, не напрягаясь отращивать брюхо. Я не знаю кем я был в Украине.Мог жить почти не работая.Тут другие измерения.Работают и те, кто едва сводит концы с концами и те, кто в год зарабатыввает миллионы (буквально).Видел как-то таблицу, может даже тут на форуме, вроде как нижний средний.Мазохизм?Не всем достаточно жить на закрутках и сборе грибов, люди хотят менять свою жизнь, развиваться, получать новые впечатления.Если для этого надо приложить усилия...не все люди в мире живут по принципу "Жить не прилагая усилий".Даже если человек приезжает в США с несколькими сотнями куе, то как-бы нет повода лежать на диване и ждать пока само собой все срастется. А если не срастется? проссрать несколько сот куе не сложно. Что потом?Я в том числе потому и не продавал ничего в Киеве, чтобы не было соблазнов и был пендель.Эту неделю провел в НДж, в гостях семьи той знакомой, которая 20+ лет работает в финансовой компании.Напомню, когда-то она работала продавщицей в киевском универмаге.Тут была дошла до финдиректора финансовой компании, потом захотела более спокойной жизни и "спустилась" на должность контролера финотдела.Ее сын года 2 назад купил в мортгидж дом за 700 куе, в свои 30 он поменял больше машин, чем я за всю жизнь. Только за то время, что мы тут у него уже 3-я тесла. Дом, несмотря на кризис на рилэстейтмаркете, за это время "сделал" +150 куе. По причине того, что это очень дорогой каунти, селятся обеспеченные люди. Собственно в этом доме мы и провели эту неделю - он живет один. 3 спальни, 3 санузла, кухня...метров может 50, ливинг рум, кабинет.Их я-бы отнес к среднему среднему классу. Или чуть выше среднего.ЧЕрез дорогу от его дома начинается другой городок, там только праперти такс начинается от 25 куе в год.25 куе в год, каждый год - налог только за то, что ты владеещь недвижимостью, на которую заработал деньги и заплатил к этому времени с этого налоги! Налог на налоги!С его слов, там в основном живут люди с семизначными цифрами годовых доходов.И при этом они работают.Но чтобы это было, когда-то либо они либо их предки приехали в США (все кроме индейцев сюда ПОНАЕХАЛИ) и работали на простой работе.Флай, вы много знаете населенных пунктов в Украине, где жители, в большинстве своем, имеют миллионные (в долларах) доходы в год? Кроме Кончи?Вы на 140 долларов в месяц живете?Мы водили детей в Америкен дрим, огромная очередь, показать рыбок (акулы в том числе) за 30+ долларов на человека (на нас, 5 человек, получилось чуть больше 180). Очередь в аквапарк. 99 долларов с человека.У них расстояние не измеряется милями или километрами с последующим высчитыванием расхода бензина, а временем в пути. 20 минут по хайвею - рядом."Ой, там классная корейская кондитерская, я заказала пирожные, заедь забери".Кстати, там есть городок Гарфилд - там самая большая польская комьюнити. Там даже Бедронка есть. Им туда тоже 20 минут ехать - нравится как там (не в бедронке) делают мясо, голубцы, вареники.Флай, вы поедете за порцией вареников 20 минут на машине? Или высчитаете расход бензина и не поедите?Они начинали с того, что муж этой знакомой мыл машины с мексами за 3,5 долларов в час в 94 году по 10 часов в день. А она училась в каледже в это время.Кто-то начинает с мувинга, как другой мой знакомый, который до недавна имел около 200 куе в год в МС.А можно сидеть на диване с бутылкой Оболони и чипсами и смотреть футбольчик, не напрягаясь отращивать брюхо.

Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение … Вообщем не стесняйтесь.

Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут.

Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно?

Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые? Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение … Вообщем не стесняйтесь.Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут.Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно?Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые?



Сколько у них остается - не знаю.

Сколько у меня остается - знаю. Но у меня нет многих расходов, которые есть у большинства американцев. И есть расходы, которых у многих нет. Поэтому от того, что я "выверну карманы" пользы Вам никакой.

Есть еврейская мудрость:

"Не хвались толщиной кошелька, красотой жены и здоровьем детей." Сколько у них остается - не знаю.Сколько у меня остается - знаю. Но у меня нет многих расходов, которые есть у большинства американцев. И есть расходы, которых у многих нет. Поэтому от того, что я "выверну карманы" пользы Вам никакой.Есть еврейская мудрость:"Не хвались толщиной кошелька, красотой жены и здоровьем детей." rjkz

Повідомлень: 14946 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7771 раз. Подякували: 4744 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 21:33 Faceless написав: Shaman написав: в нашій країни мортидж - це по більшості фікція чи ярмо пожиттєво в нашій країни мортидж - це по більшості фікція чи ярмо пожиттєво

Яка смілива заява. Цілковита неправда, насправді Shaman написав: в США до недавнього часу це був працюючий інструмент в США до недавнього часу це був працюючий інструмент

І шо, вже не працює?

Shaman написав: страховка (саме цікаве) - в нас немає такої статті витрат, навіщо? страховка (саме цікаве) - в нас немає такої статті витрат, навіщо?

У когось немає, у когось - є. Ніколи не чули про медичне страхування?

rjkz написав: Есть очень много американских семей, которые живут от чека до чека при очень некислых доходах и есть много семей, имеющие не такие уж и кучерявые доходы, но скирдующие несколько куе в месяц. Есть очень много американских семей, которые живут от чека до чека при очень некислых доходах и есть много семей, имеющие не такие уж и кучерявые доходы, но скирдующие несколько куе в месяц.

Найсмішніше, що можна замінити "американських" на "українських" У когось немає, у когось - є. Ніколи не чули про медичне страхування?Найсмішніше, що можна замінити "американських" на "українських"

давайте обговоримо, скільки загалом ви сплатите грошей при кредиті на 10-20 років під 15-20%? й чим це відрізняється від ставки 5% річних.



коли я кажу, що не зовсім працює, маю на увазі, що вартість житла значно зросла за останні роки - дякуючи друку грошей. тобто наразі немає нормального співвідношення зп-вартість житла ні в Україні, ні в США.



медичне страхування, як у США - коли платять багато людей й чималі суми - такої система в нас ще й близько немає. й скільки ця страховка покриває - ви знаєте багато людей, які платять за страхову в куо? давайте обговоримо, скільки загалом ви сплатите грошей при кредиті на 10-20 років під 15-20%? й чим це відрізняється від ставки 5% річних.коли я кажу, що не зовсім працює, маю на увазі, що вартість житла значно зросла за останні роки - дякуючи друку грошей. тобто наразі немає нормального співвідношення зп-вартість житла ні в Україні, ні в США.медичне страхування, як у США - коли платять багато людей й чималі суми - такої система в нас ще й близько немає. й скільки ця страховка покриває - ви знаєте багато людей, які платять за страхову в куо? Shaman

Повідомлень: 3760 З нами з: 29.09.19 Подякував: 453 раз. Подякували: 1061 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 21:37 akurt написав: Shaman написав: радий за хлопця - багатий дядько в США. після університету відразу 20 куо на місяць - а кажуть, що капітализм такий хижий - а тут майже комунізм.

rjkz, я так гадаю діти після закінчення коледжу теж не менше 10 куо одразу? - багатий дядько в США. після університету відразу 20 куо на місяць - а кажуть, що капітализм такий хижий - а тут майже комунізм., я так гадаю діти після закінчення коледжу теж не менше 10 куо одразу?

Хороші слова, пане Shaman! Крім того, нагадаю, що згаданий хлопець - емігрант, який прибув з Індії. А дядько дійсно молодець. Чим займається - не питав, не знаю. Знаю, що вони з Богом забутої "дєрєвні". На скільки мені відомо єдине, що він знав на момент прибуття в США - це мова. Індійці всі її знають.

Почекаємо, що напише на ваше запитання пан rjkz. Хороші слова, пане! Крім того, нагадаю, що згаданий хлопець - емігрант, який прибув з Індії. А дядько дійсно молодець. Чим займається - не питав, не знаю. Знаю, що вони з Богом забутої "дєрєвні". На скільки мені відомо єдине, що він знав на момент прибуття в США - це мова. Індійці всі її знають.Почекаємо, що напише на ваше запитання пан

я тут в Україні теж знаю про одного дядька, правда з Пакистану. й як його племінники приїхали сюди та стали доларовими мільйонерами - історія майже така, як у вас. я тут в Україні теж знаю про одного дядька, правда з Пакистану. й як його племінники приїхали сюди та стали доларовими мільйонерами - історія майже така, як у вас. Shaman

Повідомлень: 3760 З нами з: 29.09.19 Подякував: 453 раз. Подякували: 1061 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 21:39 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав: в нашій країни мортидж - це по більшості фікція чи ярмо пожиттєво в нашій країни мортидж - це по більшості фікція чи ярмо пожиттєво

Яка смілива заява. Цілковита неправда, насправді Shaman написав: в США до недавнього часу це був працюючий інструмент в США до недавнього часу це був працюючий інструмент

І шо, вже не працює?

Shaman написав: страховка (саме цікаве) - в нас немає такої статті витрат, навіщо? страховка (саме цікаве) - в нас немає такої статті витрат, навіщо?

У когось немає, у когось - є. Ніколи не чули про медичне страхування?

rjkz написав: Есть очень много американских семей, которые живут от чека до чека при очень некислых доходах и есть много семей, имеющие не такие уж и кучерявые доходы, но скирдующие несколько куе в месяц. Есть очень много американских семей, которые живут от чека до чека при очень некислых доходах и есть много семей, имеющие не такие уж и кучерявые доходы, но скирдующие несколько куе в месяц.

Найсмішніше, що можна замінити "американських" на "українських" У когось немає, у когось - є. Ніколи не чули про медичне страхування?Найсмішніше, що можна замінити "американських" на "українських"

давайте обговоримо, скільки загалом ви сплатите грошей при кредиті на 10-20 років під 15-20%? й чим це відрізняється від ставки 5% річних.



коли я кажу, що не зовсім працює, маю на увазі, що вартість житла значно зросла за останні роки - дякуючи друку грошей. тобто наразі немає нормального співвідношення зп-вартість житла ні в Україні, ні в США.



медичне страхування, як у США - коли платять багато людей й чималі суми - такої система в нас ще й близько немає. й скільки ця страховка покриває - ви знаєте багато людей, які платять за страхову в куо? давайте обговоримо, скільки загалом ви сплатите грошей при кредиті на 10-20 років під 15-20%? й чим це відрізняється від ставки 5% річних.коли я кажу, що не зовсім працює, маю на увазі, що вартість житла значно зросла за останні роки - дякуючи друку грошей. тобто наразі немає нормального співвідношення зп-вартість житла ні в Україні, ні в США.медичне страхування, як у США - коли платять багато людей й чималі суми - такої система в нас ще й близько немає. й скільки ця страховка покриває - ви знаєте багато людей, які платять за страхову в куо?

З кредитами в гривні треба враховувати, по-перше, те, що сама гривня досить швидко знецінюється. Житло в гривні навіть в кризу дорожчає.



По друге, нащо рахувати з 15-20%,якщо іпотека, принаймні останні роки, була куди дешевше.



В Україні не платять за страховку в куо, бо в нас оплата в гривні, хоча орієнтовно звісно можна оцінити в куо. Десь від 2000 дол екв на рік цілком нормальна страховка З кредитами в гривні треба враховувати, по-перше, те, що сама гривня досить швидко знецінюється. Житло в гривні навіть в кризу дорожчає.По друге, нащо рахувати з 15-20%,якщо іпотека, принаймні останні роки, була куди дешевше.В Україні не платять за страховку в куо, бо в нас оплата в гривні, хоча орієнтовно звісно можна оцінити в куо. Десь від 2000 дол екв на рік цілком нормальна страховка Faceless

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