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Например: при расчете пенсии в качестве базовой средней зарплаты по Украине используется не рассчитанная Госстатом, а какая-то специально утвержденная Кабмином, которая заметно ниже. Раньше она называлась "средняя по экономике" или что-то вроде этого. Да еще, если не ошибаюсь, берут ее среднее значение за 3 последних года, что еще больше уменьшает базовую.
Другой пример: при мартовской индексации мне насчитали пенсию 11340, лишив при этом доплаты 460 за возраст 75+. Написал жалобу - оказалось, что по закону эту надбавку не платят, если пенсия превышает среднюю зарплату за 2020 год (видимо, год принятия закона о возрастных надбавках).
В любом случае могу только пожалеть людей, которые соглашаются работать за зарплату в 2-3 раза ниже средней.
Richi написав:.......... Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение… Вообщем не стесняйтесь. Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут. Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно? Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые?
Вы не считаете, что это весьма нужные затраты? То, что у нас их нет, это не лучший вариант.
Вас тоже загипнотизировали цифры 250000... 350000.....? Правда, это финансовый форум, ничего необычного.
Як завжди по суботах провів другий раунд перемовин з Канадою з нашими українцями. Буде ще один.
Другий цікавий: дві пані вже рік в Канаді. Живуть неподалік від Вінніпег. Обидві працюють на фабриці. Отримують трохи більше мінімалки. І ви знаєте, є позитивний результат: Перша за цей рік примудрилася купити авто за 15 000 CAD. Друга вийшла заміж за канадця.
Ну автомобілем в західному світі нікого не здивуєш. Це може в бідних негритянських кварталах показник чи в Києві чи якомусь Крижополі. А от якщо друга одружилась - то вже зачепилась назавжди.
Те, що не здивує - то правда. Ціни нижчі та умови купівлі приємніші. Але ви можете навести приклад, щоби в Україні дівчина, яка приїхала на "порожнє місце" та працює рік на фабриці, купила собі авто? (Примітка: працює не директором тієї фабрики і не мамою судді Вовка з Печерського суду).
akurt написав:Пан Shaman! Добре, що не подавилися. А люди рахують і гроші, і напруженість роботи і не хочуть продавати 3 години свого молодого красивого життя за безцінь. Крім того, вміння рахувати гроші привчає до: - вміння віддавати борги; особливо родичам; - вчасно гасити кредити; - вчасно сплачувати в ОСББ платежі; - оплачувати комунальні послуги. Не всім дано. Ну і головне результат: ви де зараз працюєте, якщо працюєте? A хлопцеві 27 років - живе в San Diego та працює в Apple. Повчите якось його рахувати гроші. Я з боку подивлюсь. З цікавості.
так й я про теж - навіщо продавати 3 години свого життя за зекономлений бензин
радий за хлопця - багатий дядько в США. після університету відразу 20 куо на місяць - а кажуть, що капітализм такий хижий - а тут майже комунізм.
rjkz, я так гадаю діти після закінчення коледжу теж не менше 10 куо одразу?
Shaman написав:радий за хлопця - багатий дядько в США. після університету відразу 20 куо на місяць - а кажуть, що капітализм такий хижий - а тут майже комунізм. rjkz, я так гадаю діти після закінчення коледжу теж не менше 10 куо одразу?
Хороші слова, пане Shaman! Крім того, нагадаю, що згаданий хлопець - емігрант, який прибув з Індії. А дядько дійсно молодець. Чим займається - не питав, не знаю. Знаю, що вони з Богом забутої "дєрєвні". На скільки мені відомо єдине, що він знав на момент прибуття в США - це мова. Індійці всі її знають. Почекаємо, що напише на ваше запитання пан rjkz.
rjkz написав:Я не знаю кем я был в Украине. Мог жить почти не работая. Тут другие измерения. Работают и те, кто едва сводит концы с концами и те, кто в год зарабатыввает миллионы (буквально). Видел как-то таблицу, может даже тут на форуме, вроде как нижний средний. Мазохизм? Не всем достаточно жить на закрутках и сборе грибов, люди хотят менять свою жизнь, развиваться, получать новые впечатления. Если для этого надо приложить усилия...не все люди в мире живут по принципу "Жить не прилагая усилий". Даже если человек приезжает в США с несколькими сотнями куе, то как-бы нет повода лежать на диване и ждать пока само собой все срастется. А если не срастется? проссрать несколько сот куе не сложно. Что потом? Я в том числе потому и не продавал ничего в Киеве, чтобы не было соблазнов и был пендель. Эту неделю провел в НДж, в гостях семьи той знакомой, которая 20+ лет работает в финансовой компании. Напомню, когда-то она работала продавщицей в киевском универмаге. Тут была дошла до финдиректора финансовой компании, потом захотела более спокойной жизни и "спустилась" на должность контролера финотдела. Ее сын года 2 назад купил в мортгидж дом за 700 куе, в свои 30 он поменял больше машин, чем я за всю жизнь. Только за то время, что мы тут у него уже 3-я тесла. Дом, несмотря на кризис на рилэстейтмаркете, за это время "сделал" +150 куе. По причине того, что это очень дорогой каунти, селятся обеспеченные люди. Собственно в этом доме мы и провели эту неделю - он живет один. 3 спальни, 3 санузла, кухня...метров может 50, ливинг рум, кабинет. Их я-бы отнес к среднему среднему классу. Или чуть выше среднего. ЧЕрез дорогу от его дома начинается другой городок, там только праперти такс начинается от 25 куе в год. 25 куе в год, каждый год - налог только за то, что ты владеещь недвижимостью, на которую заработал деньги и заплатил к этому времени с этого налоги! Налог на налоги! С его слов, там в основном живут люди с семизначными цифрами годовых доходов. И при этом они работают. Но чтобы это было, когда-то либо они либо их предки приехали в США (все кроме индейцев сюда ПОНАЕХАЛИ) и работали на простой работе. Флай, вы много знаете населенных пунктов в Украине, где жители, в большинстве своем, имеют миллионные (в долларах) доходы в год? Кроме Кончи? Вы на 140 долларов в месяц живете? Мы водили детей в Америкен дрим, огромная очередь, показать рыбок (акулы в том числе) за 30+ долларов на человека (на нас, 5 человек, получилось чуть больше 180). Очередь в аквапарк. 99 долларов с человека. У них расстояние не измеряется милями или километрами с последующим высчитыванием расхода бензина, а временем в пути. 20 минут по хайвею - рядом. "Ой, там классная корейская кондитерская, я заказала пирожные, заедь забери". Кстати, там есть городок Гарфилд - там самая большая польская комьюнити. Там даже Бедронка есть. Им туда тоже 20 минут ехать - нравится как там (не в бедронке) делают мясо, голубцы, вареники. Флай, вы поедете за порцией вареников 20 минут на машине? Или высчитаете расход бензина и не поедите? Они начинали с того, что муж этой знакомой мыл машины с мексами за 3,5 долларов в час в 94 году по 10 часов в день. А она училась в каледже в это время. Кто-то начинает с мувинга, как другой мой знакомый, который до недавна имел около 200 куе в год в МС. А можно сидеть на диване с бутылкой Оболони и чипсами и смотреть футбольчик, не напрягаясь отращивать брюхо.
Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение … Вообщем не стесняйтесь. Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут. Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно? Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые?
Сколько у них остается - не знаю. Сколько у меня остается - знаю. Но у меня нет многих расходов, которые есть у большинства американцев. И есть расходы, которых у многих нет. Поэтому от того, что я "выверну карманы" пользы Вам никакой. Есть еврейская мудрость: "Не хвались толщиной кошелька, красотой жены и здоровьем детей."
Shaman написав:в нашій країни мортидж - це по більшості фікція чи ярмо пожиттєво
Яка смілива заява. Цілковита неправда, насправді
Shaman написав:в США до недавнього часу це був працюючий інструмент
І шо, вже не працює?
Shaman написав:страховка (саме цікаве) - в нас немає такої статті витрат, навіщо?
У когось немає, у когось - є. Ніколи не чули про медичне страхування?
rjkz написав:Есть очень много американских семей, которые живут от чека до чека при очень некислых доходах и есть много семей, имеющие не такие уж и кучерявые доходы, но скирдующие несколько куе в месяц.
Найсмішніше, що можна замінити "американських" на "українських"
давайте обговоримо, скільки загалом ви сплатите грошей при кредиті на 10-20 років під 15-20%? й чим це відрізняється від ставки 5% річних.
коли я кажу, що не зовсім працює, маю на увазі, що вартість житла значно зросла за останні роки - дякуючи друку грошей. тобто наразі немає нормального співвідношення зп-вартість житла ні в Україні, ні в США.
медичне страхування, як у США - коли платять багато людей й чималі суми - такої система в нас ще й близько немає. й скільки ця страховка покриває - ви знаєте багато людей, які платять за страхову в куо?
Shaman написав:радий за хлопця - багатий дядько в США. після університету відразу 20 куо на місяць - а кажуть, що капітализм такий хижий - а тут майже комунізм. rjkz, я так гадаю діти після закінчення коледжу теж не менше 10 куо одразу?
Хороші слова, пане Shaman! Крім того, нагадаю, що згаданий хлопець - емігрант, який прибув з Індії. А дядько дійсно молодець. Чим займається - не питав, не знаю. Знаю, що вони з Богом забутої "дєрєвні". На скільки мені відомо єдине, що він знав на момент прибуття в США - це мова. Індійці всі її знають. Почекаємо, що напише на ваше запитання пан rjkz.
я тут в Україні теж знаю про одного дядька, правда з Пакистану. й як його племінники приїхали сюди та стали доларовими мільйонерами - історія майже така, як у вас.
Shaman написав:в нашій країни мортидж - це по більшості фікція чи ярмо пожиттєво
Яка смілива заява. Цілковита неправда, насправді
Shaman написав:в США до недавнього часу це був працюючий інструмент
І шо, вже не працює?
Shaman написав:страховка (саме цікаве) - в нас немає такої статті витрат, навіщо?
У когось немає, у когось - є. Ніколи не чули про медичне страхування?
rjkz написав:Есть очень много американских семей, которые живут от чека до чека при очень некислых доходах и есть много семей, имеющие не такие уж и кучерявые доходы, но скирдующие несколько куе в месяц.
Найсмішніше, що можна замінити "американських" на "українських"
давайте обговоримо, скільки загалом ви сплатите грошей при кредиті на 10-20 років під 15-20%? й чим це відрізняється від ставки 5% річних.
коли я кажу, що не зовсім працює, маю на увазі, що вартість житла значно зросла за останні роки - дякуючи друку грошей. тобто наразі немає нормального співвідношення зп-вартість житла ні в Україні, ні в США.
медичне страхування, як у США - коли платять багато людей й чималі суми - такої система в нас ще й близько немає. й скільки ця страховка покриває - ви знаєте багато людей, які платять за страхову в куо?
З кредитами в гривні треба враховувати, по-перше, те, що сама гривня досить швидко знецінюється. Житло в гривні навіть в кризу дорожчає.
По друге, нащо рахувати з 15-20%,якщо іпотека, принаймні останні роки, була куди дешевше.
В Україні не платять за страховку в куо, бо в нас оплата в гривні, хоча орієнтовно звісно можна оцінити в куо. Десь від 2000 дол екв на рік цілком нормальна страховка