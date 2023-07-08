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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 911912913914 Додано: Суб 08 лип, 2023 21:48 Faceless написав: Shaman написав: давайте обговоримо, скільки загалом ви сплатите грошей при кредиті на 10-20 років під 15-20%? й чим це відрізняється від ставки 5% річних.



коли я кажу, що не зовсім працює, маю на увазі, що вартість житла значно зросла за останні роки - дякуючи друку грошей. тобто наразі немає нормального співвідношення зп-вартість житла ні в Україні, ні в США.



медичне страхування, як у США - коли платять багато людей й чималі суми - такої система в нас ще й близько немає. й скільки ця страховка покриває - ви знаєте багато людей, які платять за страхову в куо?

З кредитами в гривні треба враховувати, по-перше, те, що сама гривня досить швидко знецінюється. Житло в гривні навіть в кризу дорожчає.



По друге, нащо рахувати з 15-20%,якщо іпотека, принаймні останні роки, була куди дешевше.



В Україні не платять за страховку в куо, бо в нас оплата в гривні, хоча орієнтовно звісно можна оцінити в куо. Десь від 2000 дол екв на рік цілком нормальна страховка З кредитами в гривні треба враховувати, по-перше, те, що сама гривня досить швидко знецінюється. Житло в гривні навіть в кризу дорожчає.По друге, нащо рахувати з 15-20%,якщо іпотека, принаймні останні роки, була куди дешевше.В Україні не платять за страховку в куо, бо в нас оплата в гривні, хоча орієнтовно звісно можна оцінити в куо. Десь від 2000 дол екв на рік цілком нормальна страховка

житло може й дорожчає, але переплати це не відміняє. зп ж не індексуються так швидко.



добре, скільки зараз іпотека? як тільки ми перейдемо на цифри, щоб купити квартиру за 200 куо, потрібна така зп, що навіть мій мільйон на рік (в який ніхто не вірить) не потягне (мій мається на увазі що я таку суму назвав, але переважна більшість не згодні)



те ж саме й страхування - таку суму в нас платять забезпечені люди. а в США - це стандартний набір працюючою людини житло може й дорожчає, але переплати це не відміняє. зп ж не індексуються так швидко.добре, скільки зараз іпотека? як тільки ми перейдемо на цифри, щоб купити квартиру за 200 куо, потрібна така зп, що навіть мій мільйон на рік (в який ніхто не вірить) не потягне(мій мається на увазі що я таку суму назвав, але переважна більшість не згодні)те ж саме й страхування - таку суму в нас платять забезпечені люди. а в США - це стандартний набір працюючою людини Shaman

Повідомлень: 3760 З нами з: 29.09.19 Подякував: 453 раз. Подякували: 1061 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 21:49 Shaman написав: rjkz написав: ...

Эту неделю провел в НДж, в гостях семьи той знакомой, которая 20+ лет работает в финансовой компании.

Напомню, когда-то она работала продавщицей в киевском универмаге.

Тут была дошла до финдиректора финансовой компании, потом захотела более спокойной жизни и "спустилась" на должность контролера финотдела.

Ее сын года 2 назад купил в мортгидж дом за 700 куе, в свои 30 он поменял больше машин, чем я за всю жизнь. Только за то время, что мы тут у него уже 3-я тесла. Дом, несмотря на кризис на рилэстейтмаркете, за это время "сделал" +150 куе. По причине того, что это очень дорогой каунти, селятся обеспеченные люди. Собственно в этом доме мы и провели эту неделю - он живет один. 3 спальни, 3 санузла, кухня...метров может 50, ливинг рум, кабинет.

Их я-бы отнес к среднему среднему классу. Или чуть выше среднего.

ЧЕрез дорогу от его дома начинается другой городок, там только праперти такс начинается от 25 куе в год.

25 куе в год, каждый год - налог только за то, что ты владеещь недвижимостью, на которую заработал деньги и заплатил к этому времени с этого налоги! Налог на налоги!

С его слов, там в основном живут люди с семизначными цифрами годовых доходов.

И при этом они работают.

Но чтобы это было, когда-то либо они либо их предки приехали в США (все кроме индейцев сюда ПОНАЕХАЛИ) и работали на простой работе.

...Эту неделю провел в НДж, в гостях семьи той знакомой, которая 20+ лет работает в финансовой компании.Напомню, когда-то она работала продавщицей в киевском универмаге.Тут была дошла до финдиректора финансовой компании, потом захотела более спокойной жизни и "спустилась" на должность контролера финотдела.Ее сын года 2 назад купил в мортгидж дом за 700 куе, в свои 30 он поменял больше машин, чем я за всю жизнь. Только за то время, что мы тут у него уже 3-я тесла. Дом, несмотря на кризис на рилэстейтмаркете, за это время "сделал" +150 куе. По причине того, что это очень дорогой каунти, селятся обеспеченные люди. Собственно в этом доме мы и провели эту неделю - он живет один. 3 спальни, 3 санузла, кухня...метров может 50, ливинг рум, кабинет.Их я-бы отнес к среднему среднему классу. Или чуть выше среднего.ЧЕрез дорогу от его дома начинается другой городок, там только праперти такс начинается от 25 куе в год.25 куе в год, каждый год - налог только за то, что ты владеещь недвижимостью, на которую заработал деньги и заплатил к этому времени с этого налоги! Налог на налоги!С его слов, там в основном живут люди с семизначными цифрами годовых доходов.И при этом они работают.Но чтобы это было, когда-то либо они либо их предки приехали в США (все кроме индейцев сюда ПОНАЕХАЛИ) и работали на простой работе.

як вам подобається цей приклад - з продавця до фіндира. але якщо людина в 18 років працювала продавцем - то це не значить, що вона не стала б фіндіром наприклад в СКМ . я в студенські роки теж вантажником інколи працював - але я ж не кажу, що з вантажника доріс до фіндіра



а ці приклади в 30 років мортідж на 700 куо, 3та тесла - це або мамині гроші, або ви ще щось не кажете. або людина бездумно витрачає гроші, не думаючи про майбутне.



й взагалі, в США не прийнято обговорювати, хто скільки заробляє - чи не так?



як вам подобається цей приклад - з продавця до фіндира. але якщо людина в 18 років працювала продавцем - то це не значить, що вона не стала б фіндіром наприклад в СКМ. я в студенські роки теж вантажником інколи працював - але я ж не кажу, що з вантажника доріс до фіндіраа ці приклади в 30 років мортідж на 700 куо, 3та тесла - це або мамині гроші, або ви ще щось не кажете. або людина бездумно витрачає гроші, не думаючи про майбутне.й взагалі, в США не прийнято обговорювати, хто скільки заробляє - чи не так?



Не, не "мамины гроши".

В 2014 году у него был, кажется лохус, его мама сказала, что хочет с ними жить - она рада, кушать - пожалуйста. Страховка у нее на всю семью, дети до 26 лет.

Но расходы на машину, развлечения и бизнес - сам.

Сейчас ее дочь закончила первый курс стейт юниверсити, подрабатывает в пиццерии, чтобы оплачивать кроссовер Мазда и связанные расходы.

Сколько он зарабатывает - я не знаю.

Что было-бы останься она в Украине - никому не известно. "История не имеет сослагательного наклонения" (с).

Насчет неразумных расходов - у меня не сложилось мнение что он ведет финансово неграмотный образ жизни.

Из того что могу таки отметить - большие расходы на еду, большинство которой идет в мусор. Также он не ест, то, что приготовлено не сегодня, поэтому часто питается вне дома. Хотя сам умеет обалденно готовить. Стейк на гриле и запеченная картошка в соусе были изумительны. Но уже на следующий день он это не ел, пришлось нам справляться, чтобы не выбрасывать .

Первую теслу он продал в момент, когда подскочили цены на машины, в результате, она ему обошлась в 100 долларов в месяц владения. Вторая тесла вообще обошлась в ноль - продал за сколько купил. Учитывая, что расходы на электричество для машины - около 100 долларов в месяц (это у его мамы, допускаю, что у него не больше), то выглядит финансово грамотным. У меня только один вопрос - как он умудряется так покупать и продавать? Кроссовки он покупает по 60 долларов, при цене в 180, сразу берет несколько пар - убивает их на баскетболе каждую неделю.

Говорил, что есть ресурс, который отслеживает все товары и сейлы, и раз-два в год через него можно взять что угодно с большим дисконтом. Надо будет взять линк. Не, не "мамины гроши".В 2014 году у него был, кажется лохус, его мама сказала, что хочет с ними жить - она рада, кушать - пожалуйста. Страховка у нее на всю семью, дети до 26 лет.Но расходы на машину, развлечения и бизнес - сам.Сейчас ее дочь закончила первый курс стейт юниверсити, подрабатывает в пиццерии, чтобы оплачивать кроссовер Мазда и связанные расходы.Сколько он зарабатывает - я не знаю.Что было-бы останься она в Украине - никому не известно. "История не имеет сослагательного наклонения" (с).Насчет неразумных расходов - у меня не сложилось мнение что он ведет финансово неграмотный образ жизни.Из того что могу таки отметить - большие расходы на еду, большинство которой идет в мусор. Также он не ест, то, что приготовлено не сегодня, поэтому часто питается вне дома. Хотя сам умеет обалденно готовить. Стейк на гриле и запеченная картошка в соусе были изумительны. Но уже на следующий день он это не ел, пришлось нам справляться, чтобы не выбрасыватьПервую теслу он продал в момент, когда подскочили цены на машины, в результате, она ему обошлась в 100 долларов в месяц владения. Вторая тесла вообще обошлась в ноль - продал за сколько купил. Учитывая, что расходы на электричество для машины - около 100 долларов в месяц (это у его мамы, допускаю, что у него не больше), то выглядит финансово грамотным. У меня только один вопрос - как он умудряется так покупать и продавать? Кроссовки он покупает по 60 долларов, при цене в 180, сразу берет несколько пар - убивает их на баскетболе каждую неделю.Говорил, что есть ресурс, который отслеживает все товары и сейлы, и раз-два в год через него можно взять что угодно с большим дисконтом. Надо будет взять линк. rjkz

Повідомлень: 14946 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7771 раз. Подякували: 4744 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 21:55 Faceless написав: rjkz написав: Ну, тут надо внимательно посмотреть на саму Калифорнию, на ее расходы на маргиналов. Не удивительно, что не все владельцы бизнесов, и не только, хотят оплачивать популизм властей штата. Ну, тут надо внимательно посмотреть на саму Калифорнию, на ее расходы на маргиналов. Не удивительно, что не все владельцы бизнесов, и не только, хотят оплачивать популизм властей штата.

Вони настільки загралися в "некримінальний мінімум" (крадіжка товарів на суму нижче певного порогу навіть не розглядається, і на це закривають очі. Таке явище насправді є багато де) що торгові мережі почали скорочувати там присутність. Вони настільки загралися в "некримінальний мінімум" (крадіжка товарів на суму нижче певного порогу навіть не розглядається, і на це закривають очі. Таке явище насправді є багато де) що торгові мережі почали скорочувати там присутність.



Да, это вообще бред.

ЧТо-то около 940 долларов.

Представляю себе картину, чувак вытаскивает бумажник у прохожего, отлистывает 940 долларов, догоняет, отдает со словами "Остальное - завтра".

Разрешили марихуану. Рассматривают вариант, что может "тяжелые" наркотики не такие уж и тяжелые. Да, это вообще бред.ЧТо-то около 940 долларов.Представляю себе картину, чувак вытаскивает бумажник у прохожего, отлистывает 940 долларов, догоняет, отдает со словами "Остальное - завтра".Разрешили марихуану. Рассматривают вариант, что может "тяжелые" наркотики не такие уж и тяжелые. rjkz

Повідомлень: 14946 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7771 раз. Подякували: 4744 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 22:01 Сибарит написав: Shaman написав: а ці приклади в 30 років мортідж на 700 куо, 3та тесла - це або мамині гроші, або ви ще щось не кажете. або людина бездумно витрачає гроші, не думаючи про майбутне.



й взагалі, в США не прийнято обговорювати, хто скільки заробляє - чи не так? а ці приклади в 30 років мортідж на 700 куо, 3та тесла - це або мамині гроші, або ви ще щось не кажете. або людина бездумно витрачає гроші, не думаючи про майбутне.й взагалі, в США не прийнято обговорювати, хто скільки заробляє - чи не так?

Прежде всего, в США не принято обсуждать, как человек тратит заработанные деньги

Заработал - достоин уважения. А выбор образа жизни - личное дело.

Убежденность в необходимости копить на будущее - это следствие нашей неуверенности в завтрашнем дне. В США с этим попроще. Есть профессия, есть набор страховок, есть пенсионный фонд - этого достаточно. К тому же ипотека (ничего, что я в нашей терминологии?) там скорее инвестиция, а не расходы.



И еще одна маленькая деталь. Придя в себя после иммиграции и став на ноги, даже наши люди многие начинают понимать, что всех денег не заработаешь, умеряют аппетиты и начинают искать баланс между работой и личной жизнью. Ленивые американцы пытаются искать этот баланс с самого начала. Прежде всего, в США не принято обсуждать, как человек тратит заработанные деньгиЗаработал - достоин уважения. А выбор образа жизни - личное дело.Убежденность в необходимости копить на будущее - это следствие нашей неуверенности в завтрашнем дне. В США с этим попроще. Есть профессия, есть набор страховок, есть пенсионный фонд - этого достаточно. К тому же ипотека (ничего, что я в нашей терминологии?) там скорее инвестиция, а не расходы.И еще одна маленькая деталь. Придя в себя после иммиграции и став на ноги, даже наши люди многие начинают понимать, что всех денег не заработаешь, умеряют аппетиты и начинают искать баланс между работой и личной жизнью. Ленивые американцы пытаются искать этот баланс с самого начала.



Это, кстати, один из аргументов, почему ньюкамеры быстро "становятся на ноги".

Готовы работать много и качественно. ЧЕм выгодно отличаются от многих американцев. Но в то-же время, со временем, растет счет в банке и несколько снижается мотивация, а снизу подпирают новые ньюкамеры, что мотивирует переезжать в более спокойные регионы, где ньюкамеров не так много, чтобы была меньше конкуренция на рынке труда. Это, кстати, один из аргументов, почему ньюкамеры быстро "становятся на ноги".Готовы работать много и качественно. ЧЕм выгодно отличаются от многих американцев. Но в то-же время, со временем, растет счет в банке и несколько снижается мотивация, а снизу подпирают новые ньюкамеры, что мотивирует переезжать в более спокойные регионы, где ньюкамеров не так много, чтобы была меньше конкуренция на рынке труда. rjkz

Повідомлень: 14946 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7771 раз. Подякували: 4744 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 22:12 Shaman написав: akurt написав: Пан Shaman! Добре, що не подавилися.

А люди рахують і гроші, і напруженість роботи і не хочуть продавати 3 години свого молодого красивого життя за безцінь.

Крім того, вміння рахувати гроші привчає до:

- вміння віддавати борги; особливо родичам;

- вчасно гасити кредити;

- вчасно сплачувати в ОСББ платежі;

- оплачувати комунальні послуги.

Не всім дано.

Ну і головне результат: ви де зараз працюєте, якщо працюєте?

A хлопцеві 27 років - живе в San Diego та працює в Apple.

Повчите якось його рахувати гроші.

Я з боку подивлюсь. З цікавості. Пан Shaman! Добре, що не подавилися.А люди рахують і гроші, і напруженість роботи і не хочуть продавати 3 години свого молодого красивого життя за безцінь.Крім того, вміння рахувати гроші привчає до:- вміння віддавати борги; особливо родичам;- вчасно гасити кредити;- вчасно сплачувати в ОСББ платежі;- оплачувати комунальні послуги.Не всім дано.Ну і головне результат: ви де зараз працюєте, якщо працюєте?A хлопцеві 27 років - живе в San Diego та працює в Apple.Повчите якось його рахувати гроші.Я з боку подивлюсь. З цікавості.

так й я про теж - навіщо продавати 3 години свого життя за зекономлений бензин



радий за хлопця - багатий дядько в США. після університету відразу 20 куо на місяць - а кажуть, що капітализм такий хижий - а тут майже комунізм.



rjkz, я так гадаю діти після закінчення коледжу теж не менше 10 куо одразу? так й я про теж - навіщо продавати 3 години свого життя за зекономлений бензинрадий за хлопця - багатий дядько в США. після університету відразу 20 куо на місяць - а кажуть, що капітализм такий хижий - а тут майже комунізм., я так гадаю діти після закінчення коледжу теж не менше 10 куо одразу?



Мои? ННе знаю, еще рано об этом говорить.

Кто знает что будет через 10+лет? Мои? ННе знаю, еще рано об этом говорить.Кто знает что будет через 10+лет? rjkz

Повідомлень: 14946 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7771 раз. Подякували: 4744 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 22:15 Shaman написав: akurt написав: Shaman написав: радий за хлопця - багатий дядько в США. після університету відразу 20 куо на місяць - а кажуть, що капітализм такий хижий - а тут майже комунізм.

rjkz, я так гадаю діти після закінчення коледжу теж не менше 10 куо одразу? - багатий дядько в США. після університету відразу 20 куо на місяць - а кажуть, що капітализм такий хижий - а тут майже комунізм., я так гадаю діти після закінчення коледжу теж не менше 10 куо одразу?

Хороші слова, пане Shaman! Крім того, нагадаю, що згаданий хлопець - емігрант, який прибув з Індії. А дядько дійсно молодець. Чим займається - не питав, не знаю. Знаю, що вони з Богом забутої "дєрєвні". На скільки мені відомо єдине, що він знав на момент прибуття в США - це мова. Індійці всі її знають.

Почекаємо, що напише на ваше запитання пан rjkz. Хороші слова, пане! Крім того, нагадаю, що згаданий хлопець - емігрант, який прибув з Індії. А дядько дійсно молодець. Чим займається - не питав, не знаю. Знаю, що вони з Богом забутої "дєрєвні". На скільки мені відомо єдине, що він знав на момент прибуття в США - це мова. Індійці всі її знають.Почекаємо, що напише на ваше запитання пан

я тут в Україні теж знаю про одного дядька, правда з Пакистану. й як його племінники приїхали сюди та стали доларовими мільйонерами - історія майже така, як у вас. я тут в Україні теж знаю про одного дядька, правда з Пакистану. й як його племінники приїхали сюди та стали доларовими мільйонерами - історія майже така, як у вас.



Захур? Захур? rjkz

Повідомлень: 14946 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7771 раз. Подякували: 4744 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 22:23

https://youtube.com/shorts/pd7RV8VCkFc?feature=share Присмотрел себе недвигу. Главное никакого овонблока. Решил купить. Но курс лека опять укрепился до 93 за доллар🤦‍♂️Придётся повременить. Bolt Повідомлень: 2066 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 911912913914 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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