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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 912913914915
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 23:25

  akurt написав:На 117$ в місяць живуть тільки справжні фахівці з КРЖН, ФілРЖН, АлбРЖН, ЕквРЖН, БолРЖГ, ГрузРЖН, ТуркРЖН, ПортРЖН і останніми місяцями - з еміграції та заробітчанства.

а також американські мільйонери в США
https://www.youtube.com/watch?v=qsg9hN9omMU
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 23:30

  BIGor написав:
  akurt написав:
  Gastarbaiter написав:Краще вже в "польському селі" на 3000-5000 дол. чистими.

Вчора знову говорив з приятелями, син яких вже отримав пропозицію про зарахування в універистет у Варшаві, але ще чекає на відповіді з Гданьська та з Вроцлава.
Поки чекає, влаштувався абітурієнт на роботу: збирає цибулю.
Працює всього 5 годин на день.
За 30 (тридцять) злотих на день. За день.
Чомусь 5000 доларів хитрі поляки не платять абітурієнту.
Цікавинка: сказав той абітурієнт, що на харчі на день витрачає БІЛЬШЕ за 30 злотих.

Якщо є клепка в голові - може піти в Google або Amazon - є офіси в Польщі - я взнавав.

600 зл. в місяць, цікаво, він живе в шалаші, а харчується тільки цибулею з того ж поля?
це менше мін.зара в Україні, там або клепка відпала, або хтось заливає тут баки
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 23:44

  flyman написав:
  rjkz написав:Я в том числе потому и не продавал ничего в Киеве, чтобы не было соблазнов и был пендель.

а може, "якщо не складеться, то щоб було куди вернутися і жити на пасивний дохід з оренди"?


Это разве что очень отодвинутый сценарий.
Со многими "если".
И тоже "в том числе".
Причин несколько. Я не сторонник руководствоваться одним фактором, разве что он если он является критическим. Таким как война.
Это "заначка", диверсификация.
Пока я не достиг решения задачи "минимум". Поэтому пока нечего думать об этом.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 23:55

  flyman написав:
  rjkz написав:Я в том числе потому и не продавал ничего в Киеве, чтобы не было соблазнов и был пендель.

а може, "якщо не складеться, то щоб було куди вернутися і жити на пасивний дохід з оренди"?
  rjkz написав:Флай, вы много знаете населенных пунктов в Украине, где жители, в большинстве своем, имеют миллионные (в долларах) доходы в год?

В нас різна філософія і розуміння розвиватися.

В Україні достатньо мати "net worth" +20куе і
https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html
і медитувати, чи займатися до чого душа лежить (хіба там бозон Хікса на колайдері шукати, чи ракету на Марс будувати, тоді ні)

А у вас, виходить, що розвиток, то міняти дорогі тачки, рахувати на скільки виросте нерухомість, і чекати коли закінчиться мортгідж (якщо до вихода на пенсію за віком, до мега-супер-успіх)

І самий смак, це приїхати із $20 в кишені, почати з мувера (ЛАДу - носити тяжкі речі при переїзді) а закінчити мільйонером із виплаченою іпотекою (мільонер на папері, бо живеш в будинку, який коштує мільойн, а на руках його нема)


То есть философия эгоиста с минимальными потребностямиVSфилософия человека ответственного за будущее своих детей.
Каждому свое.
К тачкам неровно дышал до лет 25, когда купил свою первую иномарку (до этого были чуда советского автопрома). Потом совсем потерял к ним интерес. Тут у меня есть паркоместо, но оно стоит с чужой машиной - доброе у меня сердце.
С большим облегчением хожу на своих двоих. Через год вынужден буду приобрести машину, которая понадобится мне через 2 года. И меня это напрягает.
Ипотеку буду брать только если замахнусь на что-то дорогое. И так, чтобы выплатить лет за 5. В общем, посмоттрим. Пока передумал что-то брать под аренду в НЙ ввиду законов Штата НЙ чрезмерно защищающие арендаторов и...!!!!! сквоттеров. Кроме того, рынок НЙ показывает отрицательный рост уже больше года в то время как в некоторых каунти НДж, с очень хорошими школами, он растет даже в такое сложное время. И объекты реально уходят.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 23:58

  Faceless написав:
flyman написав:
  rjkz написав:Я в том числе потому и не продавал ничего в Киеве, чтобы не было соблазнов и был пендель.

а може, "якщо не складеться, то щоб було куди вернутися і жити на пасивний дохід з оренди"?
  rjkz написав:Флай, вы много знаете населенных пунктов в Украине, где жители, в большинстве своем, имеют миллионные (в долларах) доходы в год?

В нас різна філософія і розуміння розвиватися.

В Україні достатньо мати "net worth" +20куе і
https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html
і медитувати, чи займатися до чого душа лежить (хіба там бозон Хікса на колайдері шукати, чи ракету на Марс будувати, тоді ні)

А у вас, виходить, що розвиток, то міняти дорогі тачки, рахувати на скільки виросте нерухомість, і чекати коли закінчиться мортгідж (якщо до вихода на пенсію за віком, до мега-супер-успіх)

І самий смак, це приїхати із $20 в кишені, почати з мувера (ЛАДу - носити тяжкі речі при переїзді) а закінчити мільйонером із виплаченою іпотекою (мільонер на папері, бо живеш в будинку, який коштує мільойн, а на руках його нема)

Ну, сподіваюся, ви хоча б досягли успіху в медитаціях?


М(едит)ация не требует усилий и денег.
Поэтому ее можно себе позволить в виде хобби при бюджете в 140 уе на месяц.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 00:01

  rjkz написав:То есть философия эгоиста с минимальными потребностямиVSфилософия человека ответственного за будущее своих детей.

Тобто флайман безвідовідальний егоіст, а rjkz "піклується про майбутнє дітей".


rjkz, "можна дівчину вивезти із села, але не село із дівчини", це про вас і СЩА
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