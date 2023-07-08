Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Gastarbaiter написав:Краще вже в "польському селі" на 3000-5000 дол. чистими.
Вчора знову говорив з приятелями, син яких вже отримав пропозицію про зарахування в універистет у Варшаві, але ще чекає на відповіді з Гданьська та з Вроцлава. Поки чекає, влаштувався абітурієнт на роботу: збирає цибулю. Працює всього 5 годин на день. За 30 (тридцять) злотих на день. За день. Чомусь 5000 доларів хитрі поляки не платять абітурієнту. Цікавинка: сказав той абітурієнт, що на харчі на день витрачає БІЛЬШЕ за 30 злотих.
Якщо є клепка в голові - може піти в Google або Amazon - є офіси в Польщі - я взнавав.
600 зл. в місяць, цікаво, він живе в шалаші, а харчується тільки цибулею з того ж поля? це менше мін.зара в Україні, там або клепка відпала, або хтось заливає тут баки
rjkz написав:Я в том числе потому и не продавал ничего в Киеве, чтобы не было соблазнов и был пендель.
а може, "якщо не складеться, то щоб було куди вернутися і жити на пасивний дохід з оренди"?
Это разве что очень отодвинутый сценарий. Со многими "если". И тоже "в том числе". Причин несколько. Я не сторонник руководствоваться одним фактором, разве что он если он является критическим. Таким как война. Это "заначка", диверсификация. Пока я не достиг решения задачи "минимум". Поэтому пока нечего думать об этом.
rjkz написав:Я в том числе потому и не продавал ничего в Киеве, чтобы не было соблазнов и был пендель.
а може, "якщо не складеться, то щоб було куди вернутися і жити на пасивний дохід з оренди"?
rjkz написав:Флай, вы много знаете населенных пунктов в Украине, где жители, в большинстве своем, имеют миллионные (в долларах) доходы в год?
В нас різна філософія і розуміння розвиватися.
В Україні достатньо мати "net worth" +20куе і https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html і медитувати, чи займатися до чого душа лежить (хіба там бозон Хікса на колайдері шукати, чи ракету на Марс будувати, тоді ні)
А у вас, виходить, що розвиток, то міняти дорогі тачки, рахувати на скільки виросте нерухомість, і чекати коли закінчиться мортгідж (якщо до вихода на пенсію за віком, до мега-супер-успіх)
І самий смак, це приїхати із $20 в кишені, почати з мувера (ЛАДу - носити тяжкі речі при переїзді) а закінчити мільйонером із виплаченою іпотекою (мільонер на папері, бо живеш в будинку, який коштує мільойн, а на руках його нема)
То есть философия эгоиста с минимальными потребностямиVSфилософия человека ответственного за будущее своих детей. Каждому свое. К тачкам неровно дышал до лет 25, когда купил свою первую иномарку (до этого были чуда советского автопрома). Потом совсем потерял к ним интерес. Тут у меня есть паркоместо, но оно стоит с чужой машиной - доброе у меня сердце. С большим облегчением хожу на своих двоих. Через год вынужден буду приобрести машину, которая понадобится мне через 2 года. И меня это напрягает. Ипотеку буду брать только если замахнусь на что-то дорогое. И так, чтобы выплатить лет за 5. В общем, посмоттрим. Пока передумал что-то брать под аренду в НЙ ввиду законов Штата НЙ чрезмерно защищающие арендаторов и...!!!!! сквоттеров. Кроме того, рынок НЙ показывает отрицательный рост уже больше года в то время как в некоторых каунти НДж, с очень хорошими школами, он растет даже в такое сложное время. И объекты реально уходят.
rjkz написав:Я в том числе потому и не продавал ничего в Киеве, чтобы не было соблазнов и был пендель.
а може, "якщо не складеться, то щоб було куди вернутися і жити на пасивний дохід з оренди"?
rjkz написав:Флай, вы много знаете населенных пунктов в Украине, где жители, в большинстве своем, имеют миллионные (в долларах) доходы в год?
В нас різна філософія і розуміння розвиватися.
В Україні достатньо мати "net worth" +20куе і https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html і медитувати, чи займатися до чого душа лежить (хіба там бозон Хікса на колайдері шукати, чи ракету на Марс будувати, тоді ні)
А у вас, виходить, що розвиток, то міняти дорогі тачки, рахувати на скільки виросте нерухомість, і чекати коли закінчиться мортгідж (якщо до вихода на пенсію за віком, до мега-супер-успіх)
І самий смак, це приїхати із $20 в кишені, почати з мувера (ЛАДу - носити тяжкі речі при переїзді) а закінчити мільйонером із виплаченою іпотекою (мільонер на папері, бо живеш в будинку, який коштує мільойн, а на руках його нема)
Ну, сподіваюся, ви хоча б досягли успіху в медитаціях?
М(едит)ация не требует усилий и денег. Поэтому ее можно себе позволить в виде хобби при бюджете в 140 уе на месяц.