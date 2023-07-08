Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 912913914915 Додано: Суб 08 лип, 2023 23:25 akurt написав: На 117$ в місяць живуть тільки справжні фахівці з КРЖН, ФілРЖН, АлбРЖН, ЕквРЖН, БолРЖГ, ГрузРЖН, ТуркРЖН, ПортРЖН і останніми місяцями - з еміграції та заробітчанства. На 117$ в місяць живуть тільки справжні фахівці з КРЖН, ФілРЖН, АлбРЖН, ЕквРЖН, БолРЖГ, ГрузРЖН, ТуркРЖН, ПортРЖН і останніми місяцями - з еміграції та заробітчанства.

а також американські мільйонери в США

https://www.youtube.com/watch?v=qsg9hN9omMU а також американські мільйонери в США flyman

Повідомлень: 31804 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1513 раз. Подякували: 2662 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 23:30 BIGor написав: akurt написав: Gastarbaiter написав: Краще вже в "польському селі" на 3000-5000 дол. чистими. Краще вже в "польському селі" на 3000-5000 дол. чистими.

Вчора знову говорив з приятелями, син яких вже отримав пропозицію про зарахування в універистет у Варшаві, але ще чекає на відповіді з Гданьська та з Вроцлава.

Поки чекає, влаштувався абітурієнт на роботу: збирає цибулю.

Працює всього 5 годин на день.

За 30 (тридцять) злотих на день. За день.

Чомусь 5000 доларів хитрі поляки не платять абітурієнту.

Цікавинка: сказав той абітурієнт, що на харчі на день витрачає БІЛЬШЕ за 30 злотих. Вчора знову говорив з приятелями, син яких вже отримав пропозицію про зарахування в універистет у Варшаві, але ще чекає на відповіді з Гданьська та з Вроцлава.Поки чекає, влаштувався абітурієнт на роботу: збирає цибулю.Працює всього 5 годин на день.За 30 (тридцять) злотих на день. За день.Чомусь 5000 доларів хитрі поляки не платять абітурієнту.Цікавинка: сказав той абітурієнт, що на харчі на день витрачає БІЛЬШЕ за 30 злотих.

Якщо є клепка в голові - може піти в Google або Amazon - є офіси в Польщі - я взнавав. Якщо є клепка в голові - може піти в Google або Amazon - є офіси в Польщі - я взнавав.

600 зл. в місяць, цікаво, він живе в шалаші, а харчується тільки цибулею з того ж поля?

це менше мін.зара в Україні, там або клепка відпала, або хтось заливає тут баки 600 зл. в місяць, цікаво, він живе в шалаші, а харчується тільки цибулею з того ж поля?це менше мін.зара в Україні, там або клепка відпала, або хтось заливає тут баки flyman

Повідомлень: 31804 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1513 раз. Подякували: 2662 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 23:44 flyman написав: rjkz написав: Я в том числе потому и не продавал ничего в Киеве, чтобы не было соблазнов и был пендель. потому и не продавал ничего в Киеве, чтобы не было соблазнов и был пендель.

а може, "якщо не складеться, то щоб було куди вернутися і жити на пасивний дохід з оренди"? а може, "якщо не складеться, то щоб було куди вернутися і жити на пасивний дохід з оренди"?



Это разве что очень отодвинутый сценарий.

Со многими "если".

И тоже "в том числе".

Причин несколько. Я не сторонник руководствоваться одним фактором, разве что он если он является критическим. Таким как война.

Это "заначка", диверсификация.

Пока я не достиг решения задачи "минимум". Поэтому пока нечего думать об этом. Это разве что очень отодвинутый сценарий.Со многими "если".И тожеПричин несколько. Я не сторонник руководствоваться одним фактором, разве что он если он является критическим. Таким как война.Это "заначка", диверсификация.Пока я не достиг решения задачи "минимум". Поэтому пока нечего думать об этом. rjkz

Повідомлень: 14949 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7771 раз. Подякували: 4745 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 23:55 flyman написав: rjkz написав: Я в том числе потому и не продавал ничего в Киеве, чтобы не было соблазнов и был пендель. Я в том числе потому и не продавал ничего в Киеве, чтобы не было соблазнов и был пендель.

а може, "якщо не складеться, то щоб було куди вернутися і жити на пасивний дохід з оренди"? rjkz написав: Флай, вы много знаете населенных пунктов в Украине, где жители, в большинстве своем, имеют миллионные (в долларах) доходы в год? Флай, вы много знаете населенных пунктов в Украине, где жители, в большинстве своем, имеют миллионные (в долларах) доходы в год?

В нас різна філософія і розуміння розвиватися.



В Україні достатньо мати "net worth" +20куе і

https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html

і медитувати, чи займатися до чого душа лежить (хіба там бозон Хікса на колайдері шукати, чи ракету на Марс будувати, тоді ні)



А у вас, виходить, що розвиток, то міняти дорогі тачки, рахувати на скільки виросте нерухомість, і чекати коли закінчиться мортгідж (якщо до вихода на пенсію за віком, до мега-супер-успіх)



І самий смак, це приїхати із $20 в кишені, почати з мувера (ЛАДу - носити тяжкі речі при переїзді) а закінчити мільйонером із виплаченою іпотекою (мільонер на папері, бо живеш в будинку, який коштує мільойн, а на руках його нема) а може, "якщо не складеться, то щоб було куди вернутися і жити на пасивний дохід з оренди"?В нас різна філософія і розуміння розвиватися.В Україні достатньо мати "net worth" +20куе іі медитувати, чи займатися до чого душа лежить (хіба там бозон Хікса на колайдері шукати, чи ракету на Марс будувати, тоді ні)А у вас, виходить, що розвиток, то міняти дорогі тачки, рахувати на скільки виросте нерухомість, і чекати коли закінчиться мортгідж (якщо до вихода на пенсію за віком, до мега-супер-успіх)І самий смак, це приїхати із $20 в кишені, почати з мувера (ЛАДу - носити тяжкі речі при переїзді) а закінчити мільйонером із виплаченою іпотекою (мільонер на папері, бо живеш в будинку, який коштує мільойн, а на руках його нема)



То есть философия эгоиста с минимальными потребностямиVSфилософия человека ответственного за будущее своих детей.

Каждому свое.

К тачкам неровно дышал до лет 25, когда купил свою первую иномарку (до этого были чуда советского автопрома). Потом совсем потерял к ним интерес. Тут у меня есть паркоместо, но оно стоит с чужой машиной - доброе у меня сердце.

С большим облегчением хожу на своих двоих. Через год вынужден буду приобрести машину, которая понадобится мне через 2 года. И меня это напрягает.

Ипотеку буду брать только если замахнусь на что-то дорогое. И так, чтобы выплатить лет за 5. В общем, посмоттрим. Пока передумал что-то брать под аренду в НЙ ввиду законов Штата НЙ чрезмерно защищающие арендаторов и...!!!!! сквоттеров. Кроме того, рынок НЙ показывает отрицательный рост уже больше года в то время как в некоторых каунти НДж, с очень хорошими школами, он растет даже в такое сложное время. И объекты реально уходят. То есть философия эгоиста с минимальными потребностямиVSфилософия человека ответственного за будущее своих детей.Каждому свое.К тачкам неровно дышал до лет 25, когда купил свою первую иномарку (до этого были чуда советского автопрома). Потом совсем потерял к ним интерес. Тут у меня есть паркоместо, но оно стоит с чужой машиной - доброе у меня сердце.С большим облегчением хожу на своих двоих. Через год вынужден буду приобрести машину, которая понадобится мне через 2 года. И меня это напрягает.Ипотеку буду брать только если замахнусь на что-то дорогое. И так, чтобы выплатить лет за 5. В общем, посмоттрим. Пока передумал что-то брать под аренду в НЙ ввиду законов Штата НЙ чрезмерно защищающие арендаторов и...!!!!! сквоттеров. Кроме того, рынок НЙ показывает отрицательный рост уже больше года в то время как в некоторых каунти НДж, с очень хорошими школами, он растет даже в такое сложное время. И объекты реально уходят. rjkz

Повідомлень: 14949 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7771 раз. Подякували: 4745 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 23:58 Faceless написав: flyman написав: rjkz написав: Я в том числе потому и не продавал ничего в Киеве, чтобы не было соблазнов и был пендель. Я в том числе потому и не продавал ничего в Киеве, чтобы не было соблазнов и был пендель.

а може, "якщо не складеться, то щоб було куди вернутися і жити на пасивний дохід з оренди"? rjkz написав: Флай, вы много знаете населенных пунктов в Украине, где жители, в большинстве своем, имеют миллионные (в долларах) доходы в год? Флай, вы много знаете населенных пунктов в Украине, где жители, в большинстве своем, имеют миллионные (в долларах) доходы в год?

В нас різна філософія і розуміння розвиватися.



В Україні достатньо мати "net worth" +20куе і

https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html

і медитувати, чи займатися до чого душа лежить (хіба там бозон Хікса на колайдері шукати, чи ракету на Марс будувати, тоді ні)



А у вас, виходить, що розвиток, то міняти дорогі тачки, рахувати на скільки виросте нерухомість, і чекати коли закінчиться мортгідж (якщо до вихода на пенсію за віком, до мега-супер-успіх)



І самий смак, це приїхати із $20 в кишені, почати з мувера (ЛАДу - носити тяжкі речі при переїзді) а закінчити мільйонером із виплаченою іпотекою (мільонер на папері, бо живеш в будинку, який коштує мільойн, а на руках його нема) а може, "якщо не складеться, то щоб було куди вернутися і жити на пасивний дохід з оренди"?В нас різна філософія і розуміння розвиватися.В Україні достатньо мати "net worth" +20куе іі медитувати, чи займатися до чого душа лежить (хіба там бозон Хікса на колайдері шукати, чи ракету на Марс будувати, тоді ні)А у вас, виходить, що розвиток, то міняти дорогі тачки, рахувати на скільки виросте нерухомість, і чекати коли закінчиться мортгідж (якщо до вихода на пенсію за віком, до мега-супер-успіх)І самий смак, це приїхати із $20 в кишені, почати з мувера (ЛАДу - носити тяжкі речі при переїзді) а закінчити мільйонером із виплаченою іпотекою (мільонер на папері, бо живеш в будинку, який коштує мільойн, а на руках його нема)

Ну, сподіваюся, ви хоча б досягли успіху в медитаціях? Ну, сподіваюся, ви хоча б досягли успіху в медитаціях?



М(едит)ация не требует усилий и денег.

Поэтому ее можно себе позволить в виде хобби при бюджете в 140 уе на месяц. М(едит)ация не требует усилий и денег.Поэтому ее можно себе позволить в виде хобби при бюджете в 140 уе на месяц. rjkz

Повідомлень: 14949 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7771 раз. Подякували: 4745 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 00:01 rjkz написав: То есть философия эгоиста с минимальными потребностямиVSфилософия человека ответственного за будущее своих детей.

То есть философия эгоиста с минимальными потребностямиVSфилософия человека ответственного за будущее своих детей.

Тобто флайман безвідовідальний егоіст, а rjkz "піклується про майбутнє дітей".





rjkz, "можна дівчину вивезти із села, але не село із дівчини", це про вас і СЩА Тобто флайман безвідовідальний егоіст, а rjkz "піклується про майбутнє дітей".rjkz, "можна дівчину вивезти із села, але не село із дівчини", це про вас і СЩА flyman

Повідомлень: 31804 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1513 раз. Подякували: 2662 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 912913914915 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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