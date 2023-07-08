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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 912913914915
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 23:58

  Faceless написав:
flyman написав:
  rjkz написав:Я в том числе потому и не продавал ничего в Киеве, чтобы не было соблазнов и был пендель.

а може, "якщо не складеться, то щоб було куди вернутися і жити на пасивний дохід з оренди"?
  rjkz написав:Флай, вы много знаете населенных пунктов в Украине, где жители, в большинстве своем, имеют миллионные (в долларах) доходы в год?

В нас різна філософія і розуміння розвиватися.

В Україні достатньо мати "net worth" +20куе і
https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html
і медитувати, чи займатися до чого душа лежить (хіба там бозон Хікса на колайдері шукати, чи ракету на Марс будувати, тоді ні)

А у вас, виходить, що розвиток, то міняти дорогі тачки, рахувати на скільки виросте нерухомість, і чекати коли закінчиться мортгідж (якщо до вихода на пенсію за віком, до мега-супер-успіх)

І самий смак, це приїхати із $20 в кишені, почати з мувера (ЛАДу - носити тяжкі речі при переїзді) а закінчити мільйонером із виплаченою іпотекою (мільонер на папері, бо живеш в будинку, який коштує мільойн, а на руках його нема)

Ну, сподіваюся, ви хоча б досягли успіху в медитаціях?


М(едит)ация не требует усилий и денег.
Поэтому ее можно себе позволить в виде хобби при бюджете в 140 уе на месяц.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 00:01

  rjkz написав:То есть философия эгоиста с минимальными потребностямиVSфилософия человека ответственного за будущее своих детей.

Тобто флайман безвідовідальний егоіст, а rjkz "піклується про майбутнє дітей".


rjkz, "можна дівчину вивезти із села, але не село із дівчини", це про вас і СЩА
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 00:30

  Shaman написав:...........
в України rjkz (здається зрозумів прикол ніку :oops: ) міг жити вже не працюючи, оскільки попередні років 20 працював дуже якісно (саме якісно, а не важко - хоча й важко теж). щоб якісно жити - треба якісно працювати, якщо не народились в родині багатіїв, - це універсальне правило для будь-якої країни.

хіба що в США ти заробиш більше грошей, а відповідно жити будеш краще. єдине, що мені подобається на Заході - що якщо ти інженер, викладач чи будь хто ще розумової праці - то можеш жити якісно, просто виконуючи свою роботу. в нас з цим важче. але це працює лише, якщо ти громадянин країни. для емігрантів це вже спрацює для дітей.

По опыту уехавших друзей и знакомых срабатывает и для самих уехавших. Хотя для детей, конечно, больше.
И не знаю никого вернувшегося. Даже в мирное время.
Сейчас вернувшихся будет много. Думаю, подавляющее большинство. Так сегодня и ехали не эмигранты, а беженцы. Если бы не война, они бы и не думали уезжать.
И просто рабочий на Западе может/будет жить лучше, чем в Украине. При такой же работе.
Хотя квартиру, наверное, не купит, а будет арендовать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 00:43

  ЛАД написав:
  anduzenko написав:
А насчёт выплавки стали - какая разница, сколько ты плавишь стали, если ты всё равно продаёшь её за границу, потому что внутри страны никто ничего конкурентноспособного из неё сделать не может и не хочет?

Вы уверены?

Вы что-то покупали сделанное из украинской стали? А почему?
А сейчас сделаанное из американской стали покупаете?
anduzenko
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 00:53

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Richi написав:..........
Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение… Вообщем не стесняйтесь.
Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут.
Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно?
Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые?

Вы не считаете, что это весьма нужные затраты?
То, что у нас их нет, это не лучший вариант.

Вас тоже загипнотизировали цифры 250000... 350000.....?
Правда, это финансовый форум, ничего необычного.

Возможно, Вы меня не поняли. Или я Вас.
Я даже не говорю о цифрах.
Только о том, что "аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение" это всё же не налоги, а затраты на текущую жизнь и необходимая, на мой взгляд, страховка на будущее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 01:05

  Faceless написав:...........
По друге, нащо рахувати з 15-20%,якщо іпотека, принаймні останні роки, була куди дешевше.

Скільки?
Тільки не розповідайте про програму 3-5-7 чи скільки там. Скільки таких кредитів було видано?

В Україні не платять за страховку в куо, бо в нас оплата в гривні, хоча орієнтовно звісно можна оцінити в куо. Десь від 2000 дол екв на рік цілком нормальна страховка

Це приблизно третина середньої зарплати.
І скільки таких страховок по Україні? Особливо за межами Києва?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 01:23

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:
  Faceless написав:...........
По друге, нащо рахувати з 15-20%,якщо іпотека, принаймні останні роки, була куди дешевше.

Скільки?
Тільки не розповідайте про програму 3-5-7 чи скільки там. Скільки таких кредитів було видано?

В Україні не платять за страховку в куо, бо в нас оплата в гривні, хоча орієнтовно звісно можна оцінити в куо. Десь від 2000 дол екв на рік цілком нормальна страховка

Це приблизно третина середньої зарплати.
І скільки таких страховок по Україні? Особливо за межами Києва?

Зведених даних на всю країну не маю по обох пунктах, але це й не важливо - питання було іншим, масовість не обговорювали.
Щодо іпотеки - без всіляких держпрограм були варіанти 9-11%. Я брав по 9.49%
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 01:31

  anduzenko написав:
  ЛАД написав:----------------
anduzenko
А насчёт выплавки стали - какая разница, сколько ты плавишь стали, если ты всё равно продаёшь её за границу, потому что внутри страны никто ничего конкурентноспособного из неё сделать не может и не хочет?
----------------
Вы уверены?

Вы что-то покупали сделанное из украинской стали? А почему?
А сейчас сделаанное из американской стали покупаете?

Не понял смысла вопроса.
Честно говоря, не могу сообразить, чтобы я за последние несколько лет покупал для дома-для семьи хоть что-нибудь, сделанное из любой стали (любого происхождения).
И что?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 01:40

  Faceless написав:
ЛАД написав:...........
В Україні не платять за страховку в куо, бо в нас оплата в гривні, хоча орієнтовно звісно можна оцінити в куо. Десь від 2000 дол екв на рік цілком нормальна страховка

Це приблизно третина середньої зарплати.
І скільки таких страховок по Україні? Особливо за межами Києва?

Зведених даних на всю країну не маю по обох пунктах, але це й не важливо - питання було іншим, масовість не обговорювали.

Прямо не обговорювали.
Але це важливо. Страховка, яка в Україні є елітарною, у США є типовою.
Не слід порівнювати.
Щодо іпотеки - без всіляких держпрограм були варіанти 9-11%. Я брав по 9.49%

Радий за Вас. Я про таке не чув. Правда, останнім часом не дуже цікавився.
ЛАД
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