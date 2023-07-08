Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Я в том числе потому и не продавал ничего в Киеве, чтобы не было соблазнов и был пендель.
а може, "якщо не складеться, то щоб було куди вернутися і жити на пасивний дохід з оренди"?
rjkz написав:Флай, вы много знаете населенных пунктов в Украине, где жители, в большинстве своем, имеют миллионные (в долларах) доходы в год?
В нас різна філософія і розуміння розвиватися.
В Україні достатньо мати "net worth" +20куе і https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html і медитувати, чи займатися до чого душа лежить (хіба там бозон Хікса на колайдері шукати, чи ракету на Марс будувати, тоді ні)
А у вас, виходить, що розвиток, то міняти дорогі тачки, рахувати на скільки виросте нерухомість, і чекати коли закінчиться мортгідж (якщо до вихода на пенсію за віком, до мега-супер-успіх)
І самий смак, це приїхати із $20 в кишені, почати з мувера (ЛАДу - носити тяжкі речі при переїзді) а закінчити мільйонером із виплаченою іпотекою (мільонер на папері, бо живеш в будинку, який коштує мільойн, а на руках його нема)
Ну, сподіваюся, ви хоча б досягли успіху в медитаціях?
М(едит)ация не требует усилий и денег. Поэтому ее можно себе позволить в виде хобби при бюджете в 140 уе на месяц.
Shaman написав:........... в України rjkz (здається зрозумів прикол ніку ) міг жити вже не працюючи, оскільки попередні років 20 працював дуже якісно (саме якісно, а не важко - хоча й важко теж). щоб якісно жити - треба якісно працювати, якщо не народились в родині багатіїв, - це універсальне правило для будь-якої країни.
хіба що в США ти заробиш більше грошей, а відповідно жити будеш краще. єдине, що мені подобається на Заході - що якщо ти інженер, викладач чи будь хто ще розумової праці - то можеш жити якісно, просто виконуючи свою роботу. в нас з цим важче. але це працює лише, якщо ти громадянин країни. для емігрантів це вже спрацює для дітей.
По опыту уехавших друзей и знакомых срабатывает и для самих уехавших. Хотя для детей, конечно, больше. И не знаю никого вернувшегося. Даже в мирное время. Сейчас вернувшихся будет много. Думаю, подавляющее большинство. Так сегодня и ехали не эмигранты, а беженцы. Если бы не война, они бы и не думали уезжать. И просто рабочий на Западе может/будет жить лучше, чем в Украине. При такой же работе. Хотя квартиру, наверное, не купит, а будет арендовать.
А насчёт выплавки стали - какая разница, сколько ты плавишь стали, если ты всё равно продаёшь её за границу, потому что внутри страны никто ничего конкурентноспособного из неё сделать не может и не хочет?
Вы уверены?
Вы что-то покупали сделанное из украинской стали? А почему? А сейчас сделаанное из американской стали покупаете?
Richi написав:.......... Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение… Вообщем не стесняйтесь. Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут. Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно? Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые?
Вы не считаете, что это весьма нужные затраты? То, что у нас их нет, это не лучший вариант.
Вас тоже загипнотизировали цифры 250000... 350000.....? Правда, это финансовый форум, ничего необычного.
Возможно, Вы меня не поняли. Или я Вас. Я даже не говорю о цифрах. Только о том, что "аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение" это всё же не налоги, а затраты на текущую жизнь и необходимая, на мой взгляд, страховка на будущее.
ЛАД написав:---------------- anduzenko А насчёт выплавки стали - какая разница, сколько ты плавишь стали, если ты всё равно продаёшь её за границу, потому что внутри страны никто ничего конкурентноспособного из неё сделать не может и не хочет? ---------------- Вы уверены?
Вы что-то покупали сделанное из украинской стали? А почему? А сейчас сделаанное из американской стали покупаете?
Не понял смысла вопроса. Честно говоря, не могу сообразить, чтобы я за последние несколько лет покупал для дома-для семьи хоть что-нибудь, сделанное из любой стали (любого происхождения). И что?