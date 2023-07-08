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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 913914915916> Додано: Суб 08 лип, 2023 23:58 Faceless написав: flyman написав: rjkz написав: Я в том числе потому и не продавал ничего в Киеве, чтобы не было соблазнов и был пендель. Я в том числе потому и не продавал ничего в Киеве, чтобы не было соблазнов и был пендель.

а може, "якщо не складеться, то щоб було куди вернутися і жити на пасивний дохід з оренди"? rjkz написав: Флай, вы много знаете населенных пунктов в Украине, где жители, в большинстве своем, имеют миллионные (в долларах) доходы в год? Флай, вы много знаете населенных пунктов в Украине, где жители, в большинстве своем, имеют миллионные (в долларах) доходы в год?

В нас різна філософія і розуміння розвиватися.



В Україні достатньо мати "net worth" +20куе і

https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html

і медитувати, чи займатися до чого душа лежить (хіба там бозон Хікса на колайдері шукати, чи ракету на Марс будувати, тоді ні)



А у вас, виходить, що розвиток, то міняти дорогі тачки, рахувати на скільки виросте нерухомість, і чекати коли закінчиться мортгідж (якщо до вихода на пенсію за віком, до мега-супер-успіх)



І самий смак, це приїхати із $20 в кишені, почати з мувера (ЛАДу - носити тяжкі речі при переїзді) а закінчити мільйонером із виплаченою іпотекою (мільонер на папері, бо живеш в будинку, який коштує мільойн, а на руках його нема) а може, "якщо не складеться, то щоб було куди вернутися і жити на пасивний дохід з оренди"?В нас різна філософія і розуміння розвиватися.В Україні достатньо мати "net worth" +20куе іі медитувати, чи займатися до чого душа лежить (хіба там бозон Хікса на колайдері шукати, чи ракету на Марс будувати, тоді ні)А у вас, виходить, що розвиток, то міняти дорогі тачки, рахувати на скільки виросте нерухомість, і чекати коли закінчиться мортгідж (якщо до вихода на пенсію за віком, до мега-супер-успіх)І самий смак, це приїхати із $20 в кишені, почати з мувера (ЛАДу - носити тяжкі речі при переїзді) а закінчити мільйонером із виплаченою іпотекою (мільонер на папері, бо живеш в будинку, який коштує мільойн, а на руках його нема)

Ну, сподіваюся, ви хоча б досягли успіху в медитаціях? Ну, сподіваюся, ви хоча б досягли успіху в медитаціях?



М(едит)ация не требует усилий и денег.

Поэтому ее можно себе позволить в виде хобби при бюджете в 140 уе на месяц. М(едит)ация не требует усилий и денег.Поэтому ее можно себе позволить в виде хобби при бюджете в 140 уе на месяц. rjkz

Повідомлень: 14951 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7771 раз. Подякували: 4745 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 00:01 rjkz написав: То есть философия эгоиста с минимальными потребностямиVSфилософия человека ответственного за будущее своих детей.

То есть философия эгоиста с минимальными потребностямиVSфилософия человека ответственного за будущее своих детей.

Тобто флайман безвідовідальний егоіст, а rjkz "піклується про майбутнє дітей".





rjkz, "можна дівчину вивезти із села, але не село із дівчини", це про вас і СЩА Тобто флайман безвідовідальний егоіст, а rjkz "піклується про майбутнє дітей".rjkz, "можна дівчину вивезти із села, але не село із дівчини", це про вас і СЩА flyman

Повідомлень: 31803 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1513 раз. Подякували: 2662 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 00:30 Shaman написав: ...........

в України rjkz (здається зрозумів прикол ніку ) міг жити вже не працюючи, оскільки попередні років 20 працював дуже якісно (саме якісно, а не важко - хоча й важко теж). щоб якісно жити - треба якісно працювати, якщо не народились в родині багатіїв, - це універсальне правило для будь-якої країни.



хіба що в США ти заробиш більше грошей, а відповідно жити будеш краще. єдине, що мені подобається на Заході - що якщо ти інженер, викладач чи будь хто ще розумової праці - то можеш жити якісно, просто виконуючи свою роботу. в нас з цим важче. але це працює лише, якщо ти громадянин країни. для емігрантів це вже спрацює для дітей. ...........в України(здається зрозумів прикол ніку) міг жити вже не працюючи, оскільки попередні років 20 працював дуже якісно (саме якісно, а не важко - хоча й важко теж). щоб якісно жити - треба якісно працювати, якщо не народились в родині багатіїв, - це універсальне правило для будь-якої країни.хіба що в США ти заробиш більше грошей, а відповідно жити будеш краще. єдине, що мені подобається на Заході - що якщо ти інженер, викладач чи будь хто ще розумової праці - то можеш жити якісно, просто виконуючи свою роботу. в нас з цим важче. але це працює лише, якщо ти громадянин країни. для емігрантів це вже спрацює для дітей.

По опыту уехавших друзей и знакомых срабатывает и для самих уехавших. Хотя для детей, конечно, больше.

И не знаю никого вернувшегося. Даже в мирное время.

Сейчас вернувшихся будет много. Думаю, подавляющее большинство. Так сегодня и ехали не эмигранты, а беженцы. Если бы не война, они бы и не думали уезжать.

И просто рабочий на Западе может/будет жить лучше, чем в Украине. При такой же работе.

Хотя квартиру, наверное, не купит, а будет арендовать. По опыту уехавших друзей и знакомых срабатывает и для самих уехавших. Хотя для детей, конечно, больше.И не знаю никого вернувшегося. Даже в мирное время.Сейчас вернувшихся будет много. Думаю, подавляющее большинство. Так сегодня и ехали не эмигранты, а беженцы. Если бы не война, они бы и не думали уезжать.И просто рабочий на Западе может/будет жить лучше, чем в Украине. При такой же работе.Хотя квартиру, наверное, не купит, а будет арендовать. ЛАД 2 Повідомлень: 25034 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5067 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 00:43 ЛАД написав: anduzenko написав: А насчёт выплавки стали - какая разница, сколько ты плавишь стали, если ты всё равно продаёшь её за границу, потому что внутри страны никто ничего конкурентноспособного из неё сделать не может и не хочет?

Вы уверены? Вы уверены?

Вы что-то покупали сделанное из украинской стали? А почему?

А сейчас сделаанное из американской стали покупаете? Вы что-то покупали сделанное из украинской стали? А почему?А сейчас сделаанное из американской стали покупаете? anduzenko

Повідомлень: 112 З нами з: 18.10.17 Подякував: 35 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 00:53 Starikan написав: ЛАД написав: Richi написав: ..........

Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение… Вообщем не стесняйтесь.

Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут.

Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно?

Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые? ..........Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей:… Вообщем не стесняйтесь.Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут.Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно?Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые?

Вы не считаете, что это весьма нужные затраты?

То, что у нас их нет, это не лучший вариант. Вы не считаете, что это весьма нужные затраты?То, что у нас их нет, это не лучший вариант.

Вас тоже загипнотизировали цифры 250000... 350000.....?

Правда, это финансовый форум, ничего необычного. Вас тоже загипнотизировали цифры 250000... 350000.....?Правда, это финансовый форум, ничего необычного.

Возможно, Вы меня не поняли. Или я Вас.

Я даже не говорю о цифрах.

Только о том, что "аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение" это всё же не налоги, а затраты на текущую жизнь и необходимая, на мой взгляд, страховка на будущее. Возможно, Вы меня не поняли. Или я Вас.Я даже не говорю о цифрах.Только о том, что "" это всё же не налоги, а затраты на текущую жизнь и необходимая, на мой взгляд, страховка на будущее. ЛАД 2 Повідомлень: 25034 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5067 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 01:05 Faceless написав: ...........

По друге, нащо рахувати з 15-20%,якщо іпотека, принаймні останні роки, була куди дешевше. ...........По друге, нащо рахувати з 15-20%,якщо іпотека, принаймні останні роки, була куди дешевше.

Скільки?

Тільки не розповідайте про програму 3-5-7 чи скільки там. Скільки таких кредитів було видано?



В Україні не платять за страховку в куо, бо в нас оплата в гривні, хоча орієнтовно звісно можна оцінити в куо. Десь від 2000 дол екв на рік цілком нормальна страховка

Це приблизно третина середньої зарплати.

І скільки таких страховок по Україні? Особливо за межами Києва? Скільки?Тільки не розповідайте про програму 3-5-7 чи скільки там. Скільки таких кредитів було видано?Це приблизно третина середньої зарплати.І скільки таких страховок по Україні? Особливо за межами Києва? ЛАД 2 Повідомлень: 25034 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5067 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 01:23 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Faceless написав: ...........

По друге, нащо рахувати з 15-20%,якщо іпотека, принаймні останні роки, була куди дешевше. ...........По друге, нащо рахувати з 15-20%,якщо іпотека, принаймні останні роки, була куди дешевше.

Скільки?

Тільки не розповідайте про програму 3-5-7 чи скільки там. Скільки таких кредитів було видано?



В Україні не платять за страховку в куо, бо в нас оплата в гривні, хоча орієнтовно звісно можна оцінити в куо. Десь від 2000 дол екв на рік цілком нормальна страховка

Це приблизно третина середньої зарплати.

І скільки таких страховок по Україні? Особливо за межами Києва? Скільки?Тільки не розповідайте про програму 3-5-7 чи скільки там. Скільки таких кредитів було видано?Це приблизно третина середньої зарплати.І скільки таких страховок по Україні? Особливо за межами Києва?

Зведених даних на всю країну не маю по обох пунктах, але це й не важливо - питання було іншим, масовість не обговорювали.

Щодо іпотеки - без всіляких держпрограм були варіанти 9-11%. Я брав по 9.49% Зведених даних на всю країну не маю по обох пунктах, але це й не важливо - питання було іншим, масовість не обговорювали.Щодо іпотеки - без всіляких держпрограм були варіанти 9-11%. Я брав по 9.49% Faceless

Модератор Повідомлень: 33335 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7772 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 01:31 anduzenko написав: ЛАД написав: ----------------

anduzenko

А насчёт выплавки стали - какая разница, сколько ты плавишь стали, если ты всё равно продаёшь её за границу, потому что внутри страны никто ничего конкурентноспособного из неё сделать не может и не хочет?

----------------

Вы уверены? ----------------А насчёт выплавки стали - какая разница, сколько ты плавишь стали, если ты всё равно продаёшь её за границу, потому что внутри страны никто ничего конкурентноспособного из неё сделать не может и не хочет?----------------Вы уверены?

Вы что-то покупали сделанное из украинской стали? А почему?

А сейчас сделаанное из американской стали покупаете? Вы что-то покупали сделанное из украинской стали? А почему?А сейчас сделаанное из американской стали покупаете?

Не понял смысла вопроса.

Честно говоря, не могу сообразить, чтобы я за последние несколько лет покупал для дома-для семьи хоть что-нибудь, сделанное из любой стали (любого происхождения).

И что? Не понял смысла вопроса.Честно говоря, не могу сообразить, чтобы я за последние несколько лет покупал для дома-для семьи хоть что-нибудь, сделанное из любой стали (любого происхождения).И что? ЛАД 2 Повідомлень: 25034 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5067 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 01:40 Faceless написав: ЛАД написав: ...........

В Україні не платять за страховку в куо, бо в нас оплата в гривні, хоча орієнтовно звісно можна оцінити в куо. Десь від 2000 дол екв на рік цілком нормальна страховка

Це приблизно третина середньої зарплати.

І скільки таких страховок по Україні? Особливо за межами Києва? ...........Це приблизно третина середньої зарплати.І скільки таких страховок по Україні? Особливо за межами Києва?

Зведених даних на всю країну не маю по обох пунктах, але це й не важливо - питання було іншим, масовість не обговорювали. Зведених даних на всю країну не маю по обох пунктах, але це й не важливо - питання було іншим, масовість не обговорювали.

Прямо не обговорювали.

Але це важливо. Страховка, яка в Україні є елітарною, у США є типовою.

Не слід порівнювати.

Щодо іпотеки - без всіляких держпрограм були варіанти 9-11%. Я брав по 9.49%

Радий за Вас. Я про таке не чув. Правда, останнім часом не дуже цікавився. Прямо не обговорювали.Але це важливо. Страховка, яка в Україні є елітарною, у США є типовою.Не слід порівнювати.Радий за Вас. Я про таке не чув. Правда, останнім часом не дуже цікавився. ЛАД 2 Повідомлень: 25034 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5067 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 02:03 flyman написав: rjkz написав: То есть философия эгоиста с минимальными потребностямиVSфилософия человека ответственного за будущее своих детей.

То есть философия эгоиста с минимальными потребностямиVSфилософия человека ответственного за будущее своих детей.

Тобто флайман безвідовідальний егоіст, а rjkz "піклується про майбутнє дітей".





rjkz, "можна дівчину вивезти із села, але не село із дівчини", це про вас і СЩА Тобто флайман безвідовідальний егоіст, а rjkz "піклується про майбутнє дітей".rjkz, "можна дівчину вивезти із села, але не село із дівчини", це про вас і СЩА



Если это про отношение к своим детям, то я согласен как это ни назови.

Это константа. Если это про отношение к своим детям, то я согласен как это ни назови.Это константа. rjkz

Повідомлень: 14951 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7771 раз. Подякували: 4745 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 913914915916> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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