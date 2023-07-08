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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 913914915916
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 02:10

  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
в України rjkz (здається зрозумів прикол ніку :oops: ) міг жити вже не працюючи, оскільки попередні років 20 працював дуже якісно (саме якісно, а не важко - хоча й важко теж). щоб якісно жити - треба якісно працювати, якщо не народились в родині багатіїв, - це універсальне правило для будь-якої країни.

хіба що в США ти заробиш більше грошей, а відповідно жити будеш краще. єдине, що мені подобається на Заході - що якщо ти інженер, викладач чи будь хто ще розумової праці - то можеш жити якісно, просто виконуючи свою роботу. в нас з цим важче. але це працює лише, якщо ти громадянин країни. для емігрантів це вже спрацює для дітей.

По опыту уехавших друзей и знакомых срабатывает и для самих уехавших. Хотя для детей, конечно, больше.
И не знаю никого вернувшегося. Даже в мирное время.
Сейчас вернувшихся будет много. Думаю, подавляющее большинство. Так сегодня и ехали не эмигранты, а беженцы. Если бы не война, они бы и не думали уезжать.
И просто рабочий на Западе может/будет жить лучше, чем в Украине. При такой же работе.
Хотя квартиру, наверное, не купит, а будет арендовать.


ЕСли про рабочих в США , то они имеют больше, чем некоторые "белые воротнички".
2 кейса - женщины обе работали сошиал воркерами в центрах помощи ньюкамерам (и не только), одна по трудоустройству, сейчас на пенсию вышла, продала за 250 куе квартиру в НЙ и уехала во Флориду, где сдавала до этого другую квартиру. На пенсию вышла в прошлом году с 22,5 доллара в час, другая имеет 22 долларов в час, пока работает, но уже можно на пенсию. Обе работают на одной работе практически с момента эмиграции.
В прошлом году познакомился с маляром из Львова, который был в стране полгода и имел 30 долларов в час.
Напомню, сантехник с/без лайсенса 80/40 долларов в час стандарт в НЙ на фуллтайм.
rjkz
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