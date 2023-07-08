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#<1 ... 913914915916 Додано: Нед 09 лип, 2023 02:10 ЛАД написав: Shaman написав: ...........

в України rjkz (здається зрозумів прикол ніку ) міг жити вже не працюючи, оскільки попередні років 20 працював дуже якісно (саме якісно, а не важко - хоча й важко теж). щоб якісно жити - треба якісно працювати, якщо не народились в родині багатіїв, - це універсальне правило для будь-якої країни.



хіба що в США ти заробиш більше грошей, а відповідно жити будеш краще. єдине, що мені подобається на Заході - що якщо ти інженер, викладач чи будь хто ще розумової праці - то можеш жити якісно, просто виконуючи свою роботу. в нас з цим важче. але це працює лише, якщо ти громадянин країни. для емігрантів це вже спрацює для дітей. ...........в України(здається зрозумів прикол ніку) міг жити вже не працюючи, оскільки попередні років 20 працював дуже якісно (саме якісно, а не важко - хоча й важко теж). щоб якісно жити - треба якісно працювати, якщо не народились в родині багатіїв, - це універсальне правило для будь-якої країни.хіба що в США ти заробиш більше грошей, а відповідно жити будеш краще. єдине, що мені подобається на Заході - що якщо ти інженер, викладач чи будь хто ще розумової праці - то можеш жити якісно, просто виконуючи свою роботу. в нас з цим важче. але це працює лише, якщо ти громадянин країни. для емігрантів це вже спрацює для дітей.

По опыту уехавших друзей и знакомых срабатывает и для самих уехавших. Хотя для детей, конечно, больше.

И не знаю никого вернувшегося. Даже в мирное время.

Сейчас вернувшихся будет много. Думаю, подавляющее большинство. Так сегодня и ехали не эмигранты, а беженцы. Если бы не война, они бы и не думали уезжать.

И просто рабочий на Западе может/будет жить лучше, чем в Украине. При такой же работе.

Хотя квартиру, наверное, не купит, а будет арендовать. По опыту уехавших друзей и знакомых срабатывает и для самих уехавших. Хотя для детей, конечно, больше.И не знаю никого вернувшегося. Даже в мирное время.Сейчас вернувшихся будет много. Думаю, подавляющее большинство. Так сегодня и ехали не эмигранты, а беженцы. Если бы не война, они бы и не думали уезжать.И просто рабочий на Западе может/будет жить лучше, чем в Украине. При такой же работе.Хотя квартиру, наверное, не купит, а будет арендовать.



ЕСли про рабочих в США , то они имеют больше, чем некоторые "белые воротнички".

2 кейса - женщины обе работали сошиал воркерами в центрах помощи ньюкамерам (и не только), одна по трудоустройству, сейчас на пенсию вышла, продала за 250 куе квартиру в НЙ и уехала во Флориду, где сдавала до этого другую квартиру. На пенсию вышла в прошлом году с 22,5 доллара в час, другая имеет 22 долларов в час, пока работает, но уже можно на пенсию. Обе работают на одной работе практически с момента эмиграции.

В прошлом году познакомился с маляром из Львова, который был в стране полгода и имел 30 долларов в час.

Напомню, сантехник с/без лайсенса 80/40 долларов в час стандарт в НЙ на фуллтайм. ЕСли про рабочих в США , то они имеют больше, чем некоторые "белые воротнички".2 кейса - женщины обе работали сошиал воркерами в центрах помощи ньюкамерам (и не только), одна по трудоустройству, сейчас на пенсию вышла, продала за 250 куе квартиру в НЙ и уехала во Флориду, где сдавала до этого другую квартиру. На пенсию вышла в прошлом году с 22,5 доллара в час, другая имеет 22 долларов в час, пока работает, но уже можно на пенсию. Обе работают на одной работе практически с момента эмиграции.В прошлом году познакомился с маляром из Львова, который был в стране полгода и имел 30 долларов в час.Напомню, сантехник с/без лайсенса 80/40 долларов в час стандарт в НЙ на фуллтайм. rjkz

Повідомлень: 14951 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7771 раз. Подякували: 4745 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 913914915916 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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