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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лип, 2023 02:10
ЛАД написав: Shaman написав:
...........
в України rjkz
(здається зрозумів прикол ніку
) міг жити вже не працюючи, оскільки попередні років 20 працював дуже якісно (саме якісно, а не важко - хоча й важко теж). щоб якісно жити - треба якісно працювати, якщо не народились в родині багатіїв, - це універсальне правило для будь-якої країни.
хіба що в США ти заробиш більше грошей, а відповідно жити будеш краще. єдине, що мені подобається на Заході - що якщо ти інженер, викладач чи будь хто ще розумової праці - то можеш жити якісно, просто виконуючи свою роботу. в нас з цим важче. але це працює лише, якщо ти громадянин країни. для емігрантів це вже спрацює для дітей.
По опыту уехавших друзей и знакомых срабатывает и для самих уехавших. Хотя для детей, конечно, больше.
И не знаю никого вернувшегося. Даже в мирное время.
Сейчас вернувшихся будет много. Думаю, подавляющее большинство. Так сегодня и ехали не эмигранты, а беженцы. Если бы не война, они бы и не думали уезжать.
И просто рабочий на Западе может/будет жить лучше, чем в Украине. При такой же работе.
Хотя квартиру, наверное, не купит, а будет арендовать.
ЕСли про рабочих в США , то они имеют больше, чем некоторые "белые воротнички".
2 кейса - женщины обе работали сошиал воркерами в центрах помощи ньюкамерам (и не только), одна по трудоустройству, сейчас на пенсию вышла, продала за 250 куе квартиру в НЙ и уехала во Флориду, где сдавала до этого другую квартиру. На пенсию вышла в прошлом году с 22,5 доллара в час, другая имеет 22 долларов в час, пока работает, но уже можно на пенсию. Обе работают на одной работе практически с момента эмиграции.
В прошлом году познакомился с маляром из Львова, который был в стране полгода и имел 30 долларов в час.
Напомню, сантехник с/без лайсенса 80/40 долларов в час стандарт в НЙ на фуллтайм.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 05:53
Shaman написав: fler написав: Richi написав:
Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение … Вообщем не стесняйтесь.
Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут.
Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно?
Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые?
Обратите внимание на первые две строки поста rjkz. В них весь его секрет.
В Америке надо тяжко работать, чтобы поддерживать свой уровень жизни. В Украине - "мог жить, почти не работая". Именно это заставит rjkz вернуться. Пока идет война он успокаивает себя тем, что находится в безопасности.
ви робите висновки лише з одного речення, викидаючи весь контекст. тому висновки хибні. чи можете ви спеціально - типу так жартуєте. але до жартів, коли пишеш, треба додавати смайли.
в України rjkz
(здається зрозумів прикол ніку
) міг жити вже не працюючи, оскільки попередні років 20 працював дуже якісно (саме якісно, а не важко - хоча й важко теж). щоб якісно жити - треба якісно працювати, якщо не народились в родині багатіїв, - це універсальне правило для будь-якої країни.
хіба що в США ти заробиш більше грошей, а відповідно жити будеш краще. єдине, що мені подобається на Заході - що якщо ти інженер, викладач чи будь хто ще розумової праці - то можеш жити якісно, просто виконуючи свою роботу. в нас з цим важче. але це працює лише, якщо ти громадянин країни. для емігрантів це вже спрацює для дітей.
Смотрите, вот когда-то Вы коснулись вопроса, что Вы увлечены своей профессией и она Вам нравится.
Но кроме того, она дает Вам достаточный доход, очевидно, чтобы не стояло вопроса о том, что "Это хобби, но надо на что-то жить".
Я умею много чего делать руками с детства - и с деревом и с металлом и со строительной химией. Это воспитание моего Отца.
Умею водить грузовики. Могу ремонтировать что-то в машинах.
В своей области меня считали одно время экспертом.
Кстати, к объектам того пакистанца я имел отношение.
Все это - багаж, который прилип по ходу жизни.
Но у меня не было работы, которая-бы меня захватывала и я занимался-бы ей в удовольствие.
Выбор строительной профессии был довольно прагматичным.
Мне нравилась история. Стал-бы я историком в Украине - смог-бы зарабатывать?
Мой старший мечтал быть палеонтологом (наверняка это пройдет, но как пример годится). В Украине палеонтолог будет обречен на нищету. Поэтому он не стал-бы палеонтологом в Украине. В США даже если он будет при каком-то заштатном университете на какой-то низкой зарплате и будет заниматься любимым делом, которое его будет увлекать как Вас Ваша работа - он сможет обеспечить и себя и свою семью.
Моя терапевт была терапевтом в Украине, когда эмигрировали в начале 00-х, жили в квартире, которая была обустроена в бейсменте, училась, чтобы подтвердить квалификацию. Говорит, всю жизнь, с детства, мечтала быть врачом.
Но в Украине в 90-е зарплаты у врачей...впрочем, я уже писал на эту тему.
Сейчас у нее дом в САМОЙ лучшей локации Бруклина (там самый печальный разваленный сарай от 1млн), свой медицинский офис в котором она принимает 3 раза в неделю, в остальные дни она работает в госпитале. Человек занимается любимым делом и получает достойное финансовое вознаграждение. Ее дети (один пару лет назад закончил школу, младшая в мидл скул) могут выбрать любую дорогу в жизни, которую ЗАХОТЯТ, а НЕ БУДУТ ВЫНУЖДЕНЫ.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 07:14
rjkz
,
сантехник с/без лайсенса 80/40 долларов в час стандарт в НЙ на фуллтайм.
Какие двери открывает наличие лайсенс у сантехника? (Или какие двери закрывает отсутствие) Лицензированный имеет возможность выполнять какой-то особый вид работ или работать на каких-то особенных объектах? Скажем как в пилотской лицензии:
PPL - можешь только себя на своем личном
CPL - на коммерческом , но либо вторым пилотом, либо первым пилотом, но без перевозки людей (только грузы)
ATPL - можешь быть первым пилотом на перевозке пассажиров .
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Додано: Нед 09 лип, 2023 07:29
Hotab написав:rjkz
,
сантехник с/без лайсенса 80/40 долларов в час стандарт в НЙ на фуллтайм.
Какие двери открывает наличие лайсенс у сантехника? (Или какие двери закрывает отсутствие) Лицензированный имеет возможность выполнять какой-то особый вид работ или работать на каких-то особенных объектах? Скажем как в пилотской лицензии:
PPL - можешь только себя на своем личном
CPL - на коммерческом , но либо вторым пилотом, либо первым пилотом, но без перевозки людей (только грузы)
ATPL - можешь быть первым пилотом на перевозке пассажиров .
Некоторые виды работ может выполнять сантехник только с лайсенс или сантехник без лайсенса, но под лицензию чью-то и тот несет ответственность и соответственно ему надо платить..
Несколько лет назад был инцидент - взрыв газовой трубы ресторана в Бруклине. Погибли люди.
В результате расследования и суда был посажен владелец ресторана, его мать, являвшаяся собственником помещения, сантехник, который делал эту трубу и сантехник, владелец лицензии.
Для получения лицензии необходим опыт не менее 10 лет и сдача экзамена (? это не точно).
Далеко не все пламеры с опытом 10 и более лет имеют лицензию.
Не точно, но можно открывать пламерскую компанию при наличии в штате лицензированного пламера. Не из первых рук слышал, что пламер с лайсенсом в таком случае может вообще не работать и получать за эксплуатацию своей лицензии, но ....надо помнить про историю с газовой трубой.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 07:42
rjkz написав:
Несколько лет назад был инцидент - взрыв газовой трубы ресторана в Бруклине. Погибли люди.
В результате расследования и суда был посажен владелец ресторана, его мать, являвшаяся собственником помещения, сантехник, который делал эту трубу и сантехник, владелец лицензии.
сантехники делают газ? чтото новое
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