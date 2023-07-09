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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 914915916917918> Додано: Нед 09 лип, 2023 02:10 ЛАД написав: Shaman написав: ...........

в України rjkz (здається зрозумів прикол ніку ) міг жити вже не працюючи, оскільки попередні років 20 працював дуже якісно (саме якісно, а не важко - хоча й важко теж). щоб якісно жити - треба якісно працювати, якщо не народились в родині багатіїв, - це універсальне правило для будь-якої країни.



хіба що в США ти заробиш більше грошей, а відповідно жити будеш краще. єдине, що мені подобається на Заході - що якщо ти інженер, викладач чи будь хто ще розумової праці - то можеш жити якісно, просто виконуючи свою роботу. в нас з цим важче. але це працює лише, якщо ти громадянин країни. для емігрантів це вже спрацює для дітей. ...........в України(здається зрозумів прикол ніку) міг жити вже не працюючи, оскільки попередні років 20 працював дуже якісно (саме якісно, а не важко - хоча й важко теж). щоб якісно жити - треба якісно працювати, якщо не народились в родині багатіїв, - це універсальне правило для будь-якої країни.хіба що в США ти заробиш більше грошей, а відповідно жити будеш краще. єдине, що мені подобається на Заході - що якщо ти інженер, викладач чи будь хто ще розумової праці - то можеш жити якісно, просто виконуючи свою роботу. в нас з цим важче. але це працює лише, якщо ти громадянин країни. для емігрантів це вже спрацює для дітей.

По опыту уехавших друзей и знакомых срабатывает и для самих уехавших. Хотя для детей, конечно, больше.

И не знаю никого вернувшегося. Даже в мирное время.

Сейчас вернувшихся будет много. Думаю, подавляющее большинство. Так сегодня и ехали не эмигранты, а беженцы. Если бы не война, они бы и не думали уезжать.

И просто рабочий на Западе может/будет жить лучше, чем в Украине. При такой же работе.

Хотя квартиру, наверное, не купит, а будет арендовать. По опыту уехавших друзей и знакомых срабатывает и для самих уехавших. Хотя для детей, конечно, больше.И не знаю никого вернувшегося. Даже в мирное время.Сейчас вернувшихся будет много. Думаю, подавляющее большинство. Так сегодня и ехали не эмигранты, а беженцы. Если бы не война, они бы и не думали уезжать.И просто рабочий на Западе может/будет жить лучше, чем в Украине. При такой же работе.Хотя квартиру, наверное, не купит, а будет арендовать.



ЕСли про рабочих в США , то они имеют больше, чем некоторые "белые воротнички".

2 кейса - женщины обе работали сошиал воркерами в центрах помощи ньюкамерам (и не только), одна по трудоустройству, сейчас на пенсию вышла, продала за 250 куе квартиру в НЙ и уехала во Флориду, где сдавала до этого другую квартиру. На пенсию вышла в прошлом году с 22,5 доллара в час, другая имеет 22 долларов в час, пока работает, но уже можно на пенсию. Обе работают на одной работе практически с момента эмиграции.

В прошлом году познакомился с маляром из Львова, который был в стране полгода и имел 30 долларов в час.

Напомню, сантехник с/без лайсенса 80/40 долларов в час стандарт в НЙ на фуллтайм. ЕСли про рабочих в США , то они имеют больше, чем некоторые "белые воротнички".2 кейса - женщины обе работали сошиал воркерами в центрах помощи ньюкамерам (и не только), одна по трудоустройству, сейчас на пенсию вышла, продала за 250 куе квартиру в НЙ и уехала во Флориду, где сдавала до этого другую квартиру. На пенсию вышла в прошлом году с 22,5 доллара в час, другая имеет 22 долларов в час, пока работает, но уже можно на пенсию. Обе работают на одной работе практически с момента эмиграции.В прошлом году познакомился с маляром из Львова, который был в стране полгода и имел 30 долларов в час.Напомню, сантехник с/без лайсенса 80/40 долларов в час стандарт в НЙ на фуллтайм. rjkz

Повідомлень: 14953 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7771 раз. Подякували: 4747 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 05:53 Shaman написав: fler написав: Richi написав: Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение … Вообщем не стесняйтесь.

Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут.

Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно?

Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые? Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение … Вообщем не стесняйтесь.Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут.Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно?Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые?

Обратите внимание на первые две строки поста rjkz. В них весь его секрет.

В Америке надо тяжко работать, чтобы поддерживать свой уровень жизни. В Украине - "мог жить, почти не работая". Именно это заставит rjkz вернуться. Пока идет война он успокаивает себя тем, что находится в безопасности. Обратите внимание на первые две строки поста rjkz. В них весь его секрет.В Америке надо тяжко работать, чтобы поддерживать свой уровень жизни. В Украине - "мог жить, почти не работая". Именно это заставит rjkz вернуться. Пока идет война он успокаивает себя тем, что находится в безопасности.

ви робите висновки лише з одного речення, викидаючи весь контекст. тому висновки хибні. чи можете ви спеціально - типу так жартуєте. але до жартів, коли пишеш, треба додавати смайли.



в України rjkz (здається зрозумів прикол ніку ) міг жити вже не працюючи, оскільки попередні років 20 працював дуже якісно (саме якісно, а не важко - хоча й важко теж). щоб якісно жити - треба якісно працювати, якщо не народились в родині багатіїв, - це універсальне правило для будь-якої країни.



хіба що в США ти заробиш більше грошей, а відповідно жити будеш краще. єдине, що мені подобається на Заході - що якщо ти інженер, викладач чи будь хто ще розумової праці - то можеш жити якісно, просто виконуючи свою роботу. в нас з цим важче. але це працює лише, якщо ти громадянин країни. для емігрантів це вже спрацює для дітей. ви робите висновки лише з одного речення, викидаючи весь контекст. тому висновки хибні. чи можете ви спеціально - типу так жартуєте. але до жартів, коли пишеш, треба додавати смайли.в України(здається зрозумів прикол ніку) міг жити вже не працюючи, оскільки попередні років 20 працював дуже якісно (саме якісно, а не важко - хоча й важко теж). щоб якісно жити - треба якісно працювати, якщо не народились в родині багатіїв, - це універсальне правило для будь-якої країни.хіба що в США ти заробиш більше грошей, а відповідно жити будеш краще. єдине, що мені подобається на Заході - що якщо ти інженер, викладач чи будь хто ще розумової праці - то можеш жити якісно, просто виконуючи свою роботу. в нас з цим важче. але це працює лише, якщо ти громадянин країни. для емігрантів це вже спрацює для дітей.



Смотрите, вот когда-то Вы коснулись вопроса, что Вы увлечены своей профессией и она Вам нравится.

Но кроме того, она дает Вам достаточный доход, очевидно, чтобы не стояло вопроса о том, что "Это хобби, но надо на что-то жить".

Я умею много чего делать руками с детства - и с деревом и с металлом и со строительной химией. Это воспитание моего Отца.

Умею водить грузовики. Могу ремонтировать что-то в машинах.

В своей области меня считали одно время экспертом.

Кстати, к объектам того пакистанца я имел отношение.

Все это - багаж, который прилип по ходу жизни.

Но у меня не было работы, которая-бы меня захватывала и я занимался-бы ей в удовольствие.

Выбор строительной профессии был довольно прагматичным.

Мне нравилась история. Стал-бы я историком в Украине - смог-бы зарабатывать?

Мой старший мечтал быть палеонтологом (наверняка это пройдет, но как пример годится). В Украине палеонтолог будет обречен на нищету. Поэтому он не стал-бы палеонтологом в Украине. В США даже если он будет при каком-то заштатном университете на какой-то низкой зарплате и будет заниматься любимым делом, которое его будет увлекать как Вас Ваша работа - он сможет обеспечить и себя и свою семью.

Моя терапевт была терапевтом в Украине, когда эмигрировали в начале 00-х, жили в квартире, которая была обустроена в бейсменте, училась, чтобы подтвердить квалификацию. Говорит, всю жизнь, с детства, мечтала быть врачом.

Но в Украине в 90-е зарплаты у врачей...впрочем, я уже писал на эту тему.

Сейчас у нее дом в САМОЙ лучшей локации Бруклина (там самый печальный разваленный сарай от 1млн), свой медицинский офис в котором она принимает 3 раза в неделю, в остальные дни она работает в госпитале. Человек занимается любимым делом и получает достойное финансовое вознаграждение. Ее дети (один пару лет назад закончил школу, младшая в мидл скул) могут выбрать любую дорогу в жизни, которую ЗАХОТЯТ, а НЕ БУДУТ ВЫНУЖДЕНЫ. Смотрите, вот когда-то Вы коснулись вопроса, что Вы увлечены своей профессией и она Вам нравится.Но кроме того, она дает Вам достаточный доход, очевидно, чтобы не стояло вопроса о том, что "Это хобби, но надо на что-то жить".Я умею много чего делать руками с детства - и с деревом и с металлом и со строительной химией. Это воспитание моего Отца.Умею водить грузовики. Могу ремонтировать что-то в машинах.В своей области меня считали одно время экспертом.Кстати, к объектам того пакистанца я имел отношение.Все это - багаж, который прилип по ходу жизни.Но у меня не было работы, которая-бы меня захватывала и я занимался-бы ей в удовольствие.Выбор строительной профессии был довольно прагматичным.Мне нравилась история. Стал-бы я историком в Украине - смог-бы зарабатывать?Мой старший мечтал быть палеонтологом (наверняка это пройдет, но как пример годится). В Украине палеонтолог будет обречен на нищету. Поэтому он не стал-бы палеонтологом в Украине. В США даже если он будет при каком-то заштатном университете на какой-то низкой зарплате и будет заниматься любимым делом, которое его будет увлекать как Вас Ваша работа - он сможет обеспечить и себя и свою семью.Моя терапевт была терапевтом в Украине, когда эмигрировали в начале 00-х, жили в квартире, которая была обустроена в бейсменте, училась, чтобы подтвердить квалификацию. Говорит, всю жизнь, с детства, мечтала быть врачом.Но в Украине в 90-е зарплаты у врачей...впрочем, я уже писал на эту тему.Сейчас у нее дом в САМОЙ лучшей локации Бруклина (там самый печальный разваленный сарай от 1млн), свой медицинский офис в котором она принимает 3 раза в неделю, в остальные дни она работает в госпитале. Человек занимается любимым делом и получает достойное финансовое вознаграждение. Ее дети (один пару лет назад закончил школу, младшая в мидл скул) могут выбрать любую дорогу в жизни, которую ЗАХОТЯТ, а НЕ БУДУТ ВЫНУЖДЕНЫ. rjkz

Повідомлень: 14953 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7771 раз. Подякували: 4747 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 07:14 rjkz ,



сантехник с/без лайсенса 80/40 долларов в час стандарт в НЙ на фуллтайм.





Какие двери открывает наличие лайсенс у сантехника? (Или какие двери закрывает отсутствие) Лицензированный имеет возможность выполнять какой-то особый вид работ или работать на каких-то особенных объектах? Скажем как в пилотской лицензии:

PPL - можешь только себя на своем личном

CPL - на коммерческом , но либо вторым пилотом, либо первым пилотом, но без перевозки людей (только грузы)

ATPL - можешь быть первым пилотом на перевозке пассажиров . Какие двери открывает наличие лайсенс у сантехника? (Или какие двери закрывает отсутствие) Лицензированный имеет возможность выполнять какой-то особый вид работ или работать на каких-то особенных объектах? Скажем как в пилотской лицензии:PPL - можешь только себя на своем личномCPL - на коммерческом , но либо вторым пилотом, либо первым пилотом, но без перевозки людей (только грузы)ATPL - можешь быть первым пилотом на перевозке пассажиров . Hotab Повідомлень: 9365 З нами з: 15.02.09 Подякував: 588 раз. Подякували: 2008 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 07:29 Hotab написав: rjkz ,



сантехник с/без лайсенса 80/40 долларов в час стандарт в НЙ на фуллтайм.





Какие двери открывает наличие лайсенс у сантехника? (Или какие двери закрывает отсутствие) Лицензированный имеет возможность выполнять какой-то особый вид работ или работать на каких-то особенных объектах? Скажем как в пилотской лицензии:

PPL - можешь только себя на своем личном

CPL - на коммерческом , но либо вторым пилотом, либо первым пилотом, но без перевозки людей (только грузы)

ATPL - можешь быть первым пилотом на перевозке пассажиров . Какие двери открывает наличие лайсенс у сантехника? (Или какие двери закрывает отсутствие) Лицензированный имеет возможность выполнять какой-то особый вид работ или работать на каких-то особенных объектах? Скажем как в пилотской лицензии:PPL - можешь только себя на своем личномCPL - на коммерческом , но либо вторым пилотом, либо первым пилотом, но без перевозки людей (только грузы)ATPL - можешь быть первым пилотом на перевозке пассажиров .



Некоторые виды работ может выполнять сантехник только с лайсенс или сантехник без лайсенса, но под лицензию чью-то и тот несет ответственность и соответственно ему надо платить..

Несколько лет назад был инцидент - взрыв газовой трубы ресторана в Бруклине. Погибли люди.

В результате расследования и суда был посажен владелец ресторана, его мать, являвшаяся собственником помещения, сантехник, который делал эту трубу и сантехник, владелец лицензии.

Для получения лицензии необходим опыт не менее 10 лет и сдача экзамена (? это не точно).

Далеко не все пламеры с опытом 10 и более лет имеют лицензию.

Не точно, но можно открывать пламерскую компанию при наличии в штате лицензированного пламера. Не из первых рук слышал, что пламер с лайсенсом в таком случае может вообще не работать и получать за эксплуатацию своей лицензии, но ....надо помнить про историю с газовой трубой. Некоторые виды работ может выполнять сантехник только с лайсенс или сантехник без лайсенса, но под лицензию чью-то и тот несет ответственность и соответственно ему надо платить..Несколько лет назад был инцидент - взрыв газовой трубы ресторана в Бруклине. Погибли люди.В результате расследования и суда был посажен владелец ресторана, его мать, являвшаяся собственником помещения, сантехник, который делал эту трубу и сантехник, владелец лицензии.Для получения лицензии необходим опыт не менее 10 лет и сдача экзамена (? это не точно).Далеко не все пламеры с опытом 10 и более лет имеют лицензию.Не точно, но можно открывать пламерскую компанию при наличии в штате лицензированного пламера. Не из первых рук слышал, что пламер с лайсенсом в таком случае может вообще не работать и получать за эксплуатацию своей лицензии, но ....надо помнить про историю с газовой трубой. rjkz

Повідомлень: 14953 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7771 раз. Подякували: 4747 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 07:42 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Несколько лет назад был инцидент - взрыв газовой трубы ресторана в Бруклине. Погибли люди.

В результате расследования и суда был посажен владелец ресторана, его мать, являвшаяся собственником помещения, сантехник, который делал эту трубу и сантехник, владелец лицензии. Несколько лет назад был инцидент - взрыв газовой трубы ресторана в Бруклине. Погибли люди.В результате расследования и суда был посажен владелец ресторана, его мать, являвшаяся собственником помещения, сантехник, который делал эту трубу и сантехник, владелец лицензии.

сантехники делают газ? чтото новое сантехники делают газ? чтото новое nekefer

Повідомлень: 557 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 08:08 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: В нас різна філософія і розуміння розвиватися.



В Україні достатньо мати "net worth" +20куе і

https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html

і медитувати, чи займатися до чого душа лежить (хіба там бозон Хікса на колайдері шукати, чи ракету на Марс будувати, тоді ні) В нас різна філософія і розуміння розвиватися.В Україні достатньо мати "net worth" +20куе іі медитувати, чи займатися до чого душа лежить (хіба там бозон Хікса на колайдері шукати, чи ракету на Марс будувати, тоді ні)

Ну жити з процентів з 20 кує в Україні - тут вже навіть "штани за 40 гривень" не спасуть. А квартира в "крупном городьє за $14K..$18K.", це просто ржач. До війни 2к в Нивки-Парк (звичайний собі человейнік побудований на території промки) - 140 кує. Ну жити з процентів з 20 кує в Україні - тут вже навіть "штани за 40 гривень" не спасуть. А квартира в "крупном городьє за $14K..$18K.", це просто ржач. До війни 2к в Нивки-Парк (звичайний собі человейнік побудований на території промки) - 140 кує. BIGor

Повідомлень: 7832 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1188 раз. Подякували: 1612 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 08:17 BIGor написав: flyman написав: В нас різна філософія і розуміння розвиватися.



В Україні достатньо мати "net worth" +20куе і

https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html

і медитувати, чи займатися до чого душа лежить (хіба там бозон Хікса на колайдері шукати, чи ракету на Марс будувати, тоді ні) В нас різна філософія і розуміння розвиватися.В Україні достатньо мати "net worth" +20куе іі медитувати, чи займатися до чого душа лежить (хіба там бозон Хікса на колайдері шукати, чи ракету на Марс будувати, тоді ні)

Ну жити з процентів з 20 кує в Україні - тут вже навіть "штани за 40 гривень" не спасуть. А квартира в "крупном городьє за $14K..$18K.", це просто ржач. До війни 2к в Нивки-Парк (звичайний собі человейнік побудований на території промки) - 140 кує. Ну жити з процентів з 20 кує в Україні - тут вже навіть "штани за 40 гривень" не спасуть. А квартира в "крупном городьє за $14K..$18K.", це просто ржач. До війни 2к в Нивки-Парк (звичайний собі человейнік побудований на території промки) - 140 кує.

Для Бігора велике місто в Україні це тільки Київ, а в Польщі і Вєлічка нормас. Чи як? Для Бігора велике місто в Україні це тільки Київ, а в Польщі і Вєлічка нормас. Чи як? flyman

Повідомлень: 31807 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1513 раз. Подякували: 2662 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 08:26 ЛАД написав: Shaman написав: ...........

в України rjkz (здається зрозумів прикол ніку ) міг жити вже не працюючи, оскільки попередні років 20 працював дуже якісно (саме якісно, а не важко - хоча й важко теж). щоб якісно жити - треба якісно працювати, якщо не народились в родині багатіїв, - це універсальне правило для будь-якої країни.



хіба що в США ти заробиш більше грошей, а відповідно жити будеш краще. єдине, що мені подобається на Заході - що якщо ти інженер, викладач чи будь хто ще розумової праці - то можеш жити якісно, просто виконуючи свою роботу. в нас з цим важче. але це працює лише, якщо ти громадянин країни. для емігрантів це вже спрацює для дітей. ...........в України(здається зрозумів прикол ніку) міг жити вже не працюючи, оскільки попередні років 20 працював дуже якісно (саме якісно, а не важко - хоча й важко теж). щоб якісно жити - треба якісно працювати, якщо не народились в родині багатіїв, - це універсальне правило для будь-якої країни.хіба що в США ти заробиш більше грошей, а відповідно жити будеш краще. єдине, що мені подобається на Заході - що якщо ти інженер, викладач чи будь хто ще розумової праці - то можеш жити якісно, просто виконуючи свою роботу. в нас з цим важче. але це працює лише, якщо ти громадянин країни. для емігрантів це вже спрацює для дітей.

По опыту уехавших друзей и знакомых срабатывает и для самих уехавших. Хотя для детей, конечно, больше.

И не знаю никого вернувшегося. Даже в мирное время.

Сейчас вернувшихся будет много. Думаю, подавляющее большинство. Так сегодня и ехали не эмигранты, а беженцы. Если бы не война, они бы и не думали уезжать.

И просто рабочий на Западе может/будет жить лучше, чем в Украине. При такой же работе.

Хотя квартиру, наверное, не купит, а будет арендовать. По опыту уехавших друзей и знакомых срабатывает и для самих уехавших. Хотя для детей, конечно, больше.И не знаю никого вернувшегося. Даже в мирное время.Сейчас вернувшихся будет много. Думаю, подавляющее большинство. Так сегодня и ехали не эмигранты, а беженцы. Если бы не война, они бы и не думали уезжать.И просто рабочий на Западе может/будет жить лучше, чем в Украине. При такой же работе.Хотя квартиру, наверное, не купит, а будет арендовать.

Незнаю, де ви цього беретесь, але шанс купити житло у жителів розвиненого заходу більше ніж в українця.

Вищі доходи, стабільна банківська система, низька інфляція, стабільний ринок нерухомості, доступна іпотека.

В Україні є варіант тільки скирдувати, а поки скирдуєш нерухомість може зробити х2-х3 в доларах, що додасть ще 10 років скирдування. Незнаю, де ви цього беретесь, але шанс купити житло у жителів розвиненого заходу більше ніж в українця.Вищі доходи, стабільна банківська система, низька інфляція, стабільний ринок нерухомості, доступна іпотека.В Україні є варіант тільки скирдувати, а поки скирдуєш нерухомість може зробити х2-х3 в доларах, що додасть ще 10 років скирдування. BIGor

Повідомлень: 7832 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1188 раз. Подякували: 1612 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 08:28 flyman написав: BIGor написав: flyman написав: В нас різна філософія і розуміння розвиватися.



В Україні достатньо мати "net worth" +20куе і

https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html

і медитувати, чи займатися до чого душа лежить (хіба там бозон Хікса на колайдері шукати, чи ракету на Марс будувати, тоді ні) В нас різна філософія і розуміння розвиватися.В Україні достатньо мати "net worth" +20куе іі медитувати, чи займатися до чого душа лежить (хіба там бозон Хікса на колайдері шукати, чи ракету на Марс будувати, тоді ні)

Ну жити з процентів з 20 кує в Україні - тут вже навіть "штани за 40 гривень" не спасуть. А квартира в "крупном городьє за $14K..$18K.", це просто ржач. До війни 2к в Нивки-Парк (звичайний собі человейнік побудований на території промки) - 140 кує. Ну жити з процентів з 20 кує в Україні - тут вже навіть "штани за 40 гривень" не спасуть. А квартира в "крупном городьє за $14K..$18K.", це просто ржач. До війни 2к в Нивки-Парк (звичайний собі человейнік побудований на території промки) - 140 кує.

Для Бігора велике місто в Україні це тільки Київ, а в Польщі і Вєлічка нормас. Чи як? Для Бігора велике місто в Україні це тільки Київ, а в Польщі і Вєлічка нормас. Чи як?

І до чого тут Велічка? Я її взагалі не розглядаю, і жодним чином тут не згадував.

Коли працював в центрі Києва - шукав в Києві. Чи мав шукати в іпенях Малинського району? І до чого тут Велічка? Я її взагалі не розглядаю, і жодним чином тут не згадував.Коли працював в центрі Києва - шукав в Києві. Чи мав шукати в іпенях Малинського району? BIGor

Повідомлень: 7832 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1188 раз. Подякували: 1612 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 08:44

Брати інструкцію і діяти:

https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html

На забудьте купити:

- ровер за 40 доларів.

- мешти за 40 гривень.

- туХлі за 259 гривень.

- ябулка в Києві, щоби харчуватися ТАМ.



P.S. З того цікавого опуса УЧИТЕЛЬ реалізував тільки вказане в абзаці 2 розділу - ледве не впав під стіл від сміху від назви - "База". Людина Вам добра бажає, а ви чините опір.Брати інструкцію і діяти:На забудьте купити:- ровер за 40 доларів.- мешти за 40 гривень.- туХлі за 259 гривень.- ябулка в Києві, щоби харчуватися ТАМ.З того цікавого опуса УЧИТЕЛЬ реалізував тільки вказане в абзаці 2 розділу - ледве не впав під стіл від сміху від назви - "База". Востаннє редагувалось akurt в Нед 09 лип, 2023 08:44, всього редагувалось 1 раз. akurt

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