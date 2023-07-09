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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 915916917918> Додано: Нед 09 лип, 2023 08:44 BIGor написав: flyman написав: BIGor написав: Ну жити з процентів з 20 кує в Україні - тут вже навіть "штани за 40 гривень" не спасуть. А квартира в "крупном городьє за $14K..$18K.", це просто ржач. До війни 2к в Нивки-Парк (звичайний собі человейнік побудований на території промки) - 140 кує. Ну жити з процентів з 20 кує в Україні - тут вже навіть "штани за 40 гривень" не спасуть. А квартира в "крупном городьє за $14K..$18K.", це просто ржач. До війни 2к в Нивки-Парк (звичайний собі человейнік побудований на території промки) - 140 кує.

Для Бігора велике місто в Україні це тільки Київ, а в Польщі і Вєлічка нормас. Чи як? Для Бігора велике місто в Україні це тільки Київ, а в Польщі і Вєлічка нормас. Чи як?

І до чого тут Велічка? Я її взагалі не розглядаю, і жодним чином тут не згадував.

Коли працював в центрі Києва - шукав в Києві. Чи мав шукати в іпенях Малинського району? І до чого тут Велічка? Я її взагалі не розглядаю, і жодним чином тут не згадував.Коли працював в центрі Києва - шукав в Києві. Чи мав шукати в іпенях Малинського району?

А чому ні?! Хвилин 20 самоходем до центру Кракова. 💪 А чому ні?! Хвилин 20 самоходем до центру Кракова. 💪 Bolt Повідомлень: 2068 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 08:48 Bolt написав: А чому ні?! Хвилин 20 самоходем до центру Кракова. 💪 А чому ні?! Хвилин 20 самоходем до центру Кракова. 💪

Wieliczka - підтримую.

Якось їхав з Кракова ввечері - почався сильний снігопад - почало дороги заносити - раптом побачив оголошення, що можна зупинитися на ніч.

Був здивований - вийшла поважна старенька пані - триповерховий будинок - вона жила одна - відкрила браму - мій Accord заїхав у двір - провела у кімнати - поселила.

На ранок довго відкидав люб"язно врученою лопатою сніг, щоби виїхати з двору.

Довго розглядав стіни оштукатуреного будинка: здивувала відсутність хоч однієї тріщини. Якість 100%.

В цілому враження позитивне.

Підтримую💪. Wieliczka - підтримую.Якось їхав з Кракова ввечері - почався сильний снігопад - почало дороги заносити - раптом побачив оголошення, що можна зупинитися на ніч.Був здивований - вийшла поважна старенька пані - триповерховий будинок - вона жила одна - відкрила браму - мій Accord заїхав у двір - провела у кімнати - поселила.На ранок довго відкидав люб"язно врученою лопатою сніг, щоби виїхати з двору.Довго розглядав стіни оштукатуреного будинка: здивувала відсутність хоч однієї тріщини. Якість 100%.В цілому враження позитивне.Підтримую💪. akurt

Повідомлень: 7957 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3169 раз. Подякували: 1078 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 08:54 Bolt написав: BIGor написав: flyman написав: Для Бігора велике місто в Україні це тільки Київ, а в Польщі і Вєлічка нормас. Чи як? Для Бігора велике місто в Україні це тільки Київ, а в Польщі і Вєлічка нормас. Чи як?

І до чого тут Велічка? Я її взагалі не розглядаю, і жодним чином тут не згадував.

Коли працював в центрі Києва - шукав в Києві. Чи мав шукати в іпенях Малинського району? І до чого тут Велічка? Я її взагалі не розглядаю, і жодним чином тут не згадував.Коли працював в центрі Києва - шукав в Києві. Чи мав шукати в іпенях Малинського району?

А чому ні?! Хвилин 20 самоходем до центру Кракова. 💪 А чому ні?! Хвилин 20 самоходем до центру Кракова. 💪

Ага, зараз літо - пів-міста в заторах стоїть, які там 20 хв. Нормальний транспорт Кракова бачу що велосипед і трамвай.

З того що вияснили - жити треба 5-15 хв. пішки до трамваю - в Велічці трамваю нема, тому вона відпадає. Ага, зараз літо - пів-міста в заторах стоїть, які там 20 хв. Нормальний транспорт Кракова бачу що велосипед і трамвай.З того що вияснили - жити треба 5-15 хв. пішки до трамваю - в Велічці трамваю нема, тому вона відпадає. Востаннє редагувалось BIGor в Нед 09 лип, 2023 08:57, всього редагувалось 1 раз. BIGor

Повідомлень: 7832 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1188 раз. Подякували: 1612 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 08:56 akurt написав: Людина Вам добра бажає, а ви чините опір.

Брати інструкцію і діяти:

https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html

На забудьте купити:

- ровер за 40 доларів.

- мешти за 40 гривень.

- туХлі за 259 гривень.

- ябулка в Києві, щоби харчуватися ТАМ.



P.S. З того цікавого опуса УЧИТЕЛЬ реалізував тільки вказане в абзаці 2 розділу - ледве не впав під стіл від сміху від назви - "База". Людина Вам добра бажає, а ви чините опір.Брати інструкцію і діяти:На забудьте купити:- мешти за 40 гривень.- туХлі за 259 гривень.- ябулка в Києві, щоби харчуватися ТАМ.З того цікавого опуса УЧИТЕЛЬ реалізував тільки вказане в абзаці 2 розділу - ледве не впав під стіл від сміху від назви - "База".

Велосипед за 40 доларів - навіть крадені з Голандії не продають так дешево... Щось нас дурять. Велосипед за 40 доларів - навіть крадені з Голандії не продають так дешево... Щось нас дурять. BIGor

Повідомлень: 7832 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1188 раз. Подякували: 1612 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 08:57 BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав: І до чого тут Велічка? Я її взагалі не розглядаю, і жодним чином тут не згадував.

Коли працював в центрі Києва - шукав в Києві. Чи мав шукати в іпенях Малинського району? І до чого тут Велічка? Я її взагалі не розглядаю, і жодним чином тут не згадував.Коли працював в центрі Києва - шукав в Києві. Чи мав шукати в іпенях Малинського району?

А чому ні?! Хвилин 20 самоходем до центру Кракова. 💪 А чому ні?! Хвилин 20 самоходем до центру Кракова. 💪

Ага, зараз літо - пів-міста в заторах стоїть, які там 20 хв. Нормальний транспорт Кракова бачу що велосипед і трамвай. Ага, зараз літо - пів-міста в заторах стоїть, які там 20 хв. Нормальний транспорт Кракова бачу що велосипед і трамвай.

Які затори літом?! Всі по морям роз'їхались. Декілька раз був у Кракові літом, пересувався доволі вільно.

Прям зара де відпочиваю, дві машини поляків з Ополя і Любліна. Які затори літом?! Всі по морям роз'їхались. Декілька раз був у Кракові літом, пересувався доволі вільно.Прям зара де відпочиваю, дві машини поляків з Ополя і Любліна. Bolt Повідомлень: 2068 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 09:02 Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав: А чому ні?! Хвилин 20 самоходем до центру Кракова. 💪 А чому ні?! Хвилин 20 самоходем до центру Кракова. 💪

Ага, зараз літо - пів-міста в заторах стоїть, які там 20 хв. Нормальний транспорт Кракова бачу що велосипед і трамвай. Ага, зараз літо - пів-міста в заторах стоїть, які там 20 хв. Нормальний транспорт Кракова бачу що велосипед і трамвай.

Які затори літом?! Всі по морям роз'їхались. Декілька раз був у Кракові літом, пересувався доволі вільно.

Прям зара де відпочиваю, дві машини поляків з Ополя і Любліна. Які затори літом?! Всі по морям роз'їхались. Декілька раз був у Кракові літом, пересувався доволі вільно.Прям зара де відпочиваю, дві машини поляків з Ополя і Любліна.

зазвичай 30 хв – 1 год 25 хв

Прибуття близько 09:25

Оце Ваші 20 хв. від Велічки в будній день влітку коли всі розїхались за хороших погодних умов. Оце Ваші 20 хв. від Велічки в будній день влітку коли всі розїхались за хороших погодних умов. BIGor

Повідомлень: 7832 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1188 раз. Подякували: 1612 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 09:04 akurt написав: Може бути.

Тиждень тому було повідомлення, що в Сербії небувалий сплеск купівлі нерухомості.

Гадаю то як раз росіяни: то ж дружня до них країна.

На гербі зображений двоголовий орел, на його грудях червоний щит. Може бути.Тиждень тому було повідомлення, що в Сербії небувалий сплеск купівлі нерухомості.Гадаю то як раз росіяни: то ж дружня до них країна.На гербі зображений двоголовий орел, на його грудях червоний щит.

Сербія нічим не відрізняється від умовної Рязані - навіщо міняти рязань на рязань?) на рахунок дружньої країни - ті ж пʼяні серби будуть лупцювати пʼяного кацапа точно так же як і в Рязані)

У сербів один вагомий плюс - близькість до кордонів ЄС) Сербія нічим не відрізняється від умовної Рязані - навіщо міняти рязань на рязань?) на рахунок дружньої країни - ті ж пʼяні серби будуть лупцювати пʼяного кацапа точно так же як і в Рязані)У сербів один вагомий плюс - близькість до кордонів ЄС) cherchiltank

Повідомлень: 318 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 94 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 09:12 anduzenko написав: Вы что-то покупали сделанное из украинской стали? А почему?

А сейчас сделаанное из американской стали покупаете? Вы что-то покупали сделанное из украинской стали? А почему?А сейчас сделаанное из американской стали покупаете?

в нерухомості чия сталь використовується? якраз з будівельним сортаментом в нас все добре. складніше з якісними (наприклад, для автомобілей) марками.



я гадаю найбільш розповсюджена китайська сталь, а не американська в нерухомості чия сталь використовується? якраз з будівельним сортаментом в нас все добре. складніше з якісними (наприклад, для автомобілей) марками.я гадаю найбільш розповсюджена китайська сталь, а не американська Shaman

Повідомлень: 3764 З нами з: 29.09.19 Подякував: 455 раз. Подякували: 1063 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 09:21 nekefer написав: rjkz написав: Несколько лет назад был инцидент - взрыв газовой трубы ресторана в Бруклине. Погибли люди.

В результате расследования и суда был посажен владелец ресторана, его мать, являвшаяся собственником помещения, сантехник, который делал эту трубу и сантехник, владелец лицензии. Несколько лет назад был инцидент - взрыв газовой трубы ресторана в Бруклине. Погибли люди.В результате расследования и суда был посажен владелец ресторана, его мать, являвшаяся собственником помещения, сантехник, который делал эту трубу и сантехник, владелец лицензии.

сантехники делают газ? чтото новое сантехники делают газ? чтото новое

може гра слів, але на виробничому підприємстві є енергетичний підроздил, який відповідає за електрику, а є, який за все, що в трубах - вода, газ, стиснене повітря.



хоча так, ми звикли сантехнік окремо, газовик - окремо може гра слів, але на виробничому підприємстві є енергетичний підроздил, який відповідає за електрику, а є, який за все, що в трубах - вода, газ, стиснене повітря.хоча так, ми звикли сантехнік окремо, газовик - окремо Shaman

Повідомлень: 3764 З нами з: 29.09.19 Подякував: 455 раз. Подякували: 1063 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 09:21

===

flyman написав: BIGor написав: flyman написав: В нас різна філософія і розуміння розвиватися.



В Україні достатньо мати "net worth" +20куе і

https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html

і медитувати, чи займатися до чого душа лежить (хіба там бозон Хікса на колайдері шукати, чи ракету на Марс будувати, тоді ні) В нас різна філософія і розуміння розвиватися.В Україні достатньо мати "net worth" +20куе іі медитувати, чи займатися до чого душа лежить (хіба там бозон Хікса на колайдері шукати, чи ракету на Марс будувати, тоді ні)

Ну жити з процентів з 20 кує в Україні - тут вже навіть "штани за 40 гривень" не спасуть. А квартира в "крупном городьє за $14K..$18K.", це просто ржач. До війни 2к в Нивки-Парк (звичайний собі человейнік побудований на території промки) - 140 кує. Ну жити з процентів з 20 кує в Україні - тут вже навіть "штани за 40 гривень" не спасуть. А квартира в "крупном городьє за $14K..$18K.", це просто ржач. До війни 2к в Нивки-Парк (звичайний собі человейнік побудований на території промки) - 140 кує.

Для Бігора велике місто в Україні це тільки Київ, а в Польщі і Вєлічка нормас. Чи як? Для Бігора велике місто в Україні це тільки Київ, а в Польщі і Вєлічка нормас. Чи як?

І до чого тут Велічка? Я її взагалі не розглядаю, і жодним чином тут не згадував.

Коли працював в центрі Києва - шукав в Києві. Чи мав шукати в іпенях Малинського району?

======



Тоді розкажіть, скільки Бігору у Варшаві прийдеться збирати на квартиру, таку як шукав в Києві. quote="5595724:BIGor"===І до чого тут Велічка? Я її взагалі не розглядаю, і жодним чином тут не згадував.Коли працював в центрі Києва - шукав в Києві. Чи мав шукати в іпенях Малинського району?======Тоді розкажіть, скільки Бігору у Варшаві прийдеться збирати на квартиру, таку як шукав в Києві. flyman

Повідомлень: 31807 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1513 раз. Подякували: 2662 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 915916917918> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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