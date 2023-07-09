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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 915916917918>
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 08:44

  BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Ну жити з процентів з 20 кує в Україні - тут вже навіть "штани за 40 гривень" не спасуть. А квартира в "крупном городьє за $14K..$18K.", це просто ржач. До війни 2к в Нивки-Парк (звичайний собі человейнік побудований на території промки) - 140 кує.

Для Бігора велике місто в Україні це тільки Київ, а в Польщі і Вєлічка нормас. Чи як?

І до чого тут Велічка? Я її взагалі не розглядаю, і жодним чином тут не згадував.
Коли працював в центрі Києва - шукав в Києві. Чи мав шукати в іпенях Малинського району?

А чому ні?! Хвилин 20 самоходем до центру Кракова. 💪
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 08:48

  Bolt написав:А чому ні?! Хвилин 20 самоходем до центру Кракова. 💪

Wieliczka - підтримую.
Якось їхав з Кракова ввечері - почався сильний снігопад - почало дороги заносити - раптом побачив оголошення, що можна зупинитися на ніч.
Був здивований - вийшла поважна старенька пані - триповерховий будинок - вона жила одна - відкрила браму - мій Accord заїхав у двір - провела у кімнати - поселила.
На ранок довго відкидав люб"язно врученою лопатою сніг, щоби виїхати з двору.
Довго розглядав стіни оштукатуреного будинка: здивувала відсутність хоч однієї тріщини. Якість 100%.
В цілому враження позитивне.
Підтримую💪.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 08:54

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:Для Бігора велике місто в Україні це тільки Київ, а в Польщі і Вєлічка нормас. Чи як?

І до чого тут Велічка? Я її взагалі не розглядаю, і жодним чином тут не згадував.
Коли працював в центрі Києва - шукав в Києві. Чи мав шукати в іпенях Малинського району?

А чому ні?! Хвилин 20 самоходем до центру Кракова. 💪

Ага, зараз літо - пів-міста в заторах стоїть, які там 20 хв. Нормальний транспорт Кракова бачу що велосипед і трамвай.
З того що вияснили - жити треба 5-15 хв. пішки до трамваю - в Велічці трамваю нема, тому вона відпадає.
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 09 лип, 2023 08:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 08:56

  akurt написав:Людина Вам добра бажає, а ви чините опір.
Брати інструкцію і діяти:
https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html
На забудьте купити:
- ровер за 40 доларів.
- мешти за 40 гривень.
- туХлі за 259 гривень.
- ябулка в Києві, щоби харчуватися ТАМ.

P.S. З того цікавого опуса УЧИТЕЛЬ реалізував тільки вказане в абзаці 2 розділу - ледве не впав під стіл від сміху від назви - "База".

Велосипед за 40 доларів - навіть крадені з Голандії не продають так дешево... Щось нас дурять.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 08:57

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:І до чого тут Велічка? Я її взагалі не розглядаю, і жодним чином тут не згадував.
Коли працював в центрі Києва - шукав в Києві. Чи мав шукати в іпенях Малинського району?

А чому ні?! Хвилин 20 самоходем до центру Кракова. 💪

Ага, зараз літо - пів-міста в заторах стоїть, які там 20 хв. Нормальний транспорт Кракова бачу що велосипед і трамвай.

Які затори літом?! Всі по морям роз'їхались. Декілька раз був у Кракові літом, пересувався доволі вільно.
Прям зара де відпочиваю, дві машини поляків з Ополя і Любліна.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 09:02

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Bolt написав:А чому ні?! Хвилин 20 самоходем до центру Кракова. 💪

Ага, зараз літо - пів-міста в заторах стоїть, які там 20 хв. Нормальний транспорт Кракова бачу що велосипед і трамвай.

Які затори літом?! Всі по морям роз'їхались. Декілька раз був у Кракові літом, пересувався доволі вільно.
Прям зара де відпочиваю, дві машини поляків з Ополя і Любліна.

зазвичай 30 хв – 1 год 25 хв
Прибуття близько 09:25
Оце Ваші 20 хв. від Велічки в будній день влітку коли всі розїхались за хороших погодних умов.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 09:04

  akurt написав:Може бути.
Тиждень тому було повідомлення, що в Сербії небувалий сплеск купівлі нерухомості.
Гадаю то як раз росіяни: то ж дружня до них країна.
На гербі зображений двоголовий орел, на його грудях червоний щит.

Сербія нічим не відрізняється від умовної Рязані - навіщо міняти рязань на рязань?) на рахунок дружньої країни - ті ж пʼяні серби будуть лупцювати пʼяного кацапа точно так же як і в Рязані)
У сербів один вагомий плюс - близькість до кордонів ЄС)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 09:12

  anduzenko написав:Вы что-то покупали сделанное из украинской стали? А почему?
А сейчас сделаанное из американской стали покупаете?

в нерухомості чия сталь використовується? якраз з будівельним сортаментом в нас все добре. складніше з якісними (наприклад, для автомобілей) марками.

я гадаю найбільш розповсюджена китайська сталь, а не американська :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 09:21

  nekefer написав:
  rjkz написав:Несколько лет назад был инцидент - взрыв газовой трубы ресторана в Бруклине. Погибли люди.
В результате расследования и суда был посажен владелец ресторана, его мать, являвшаяся собственником помещения, сантехник, который делал эту трубу и сантехник, владелец лицензии.

сантехники делают газ? чтото новое

може гра слів, але на виробничому підприємстві є енергетичний підроздил, який відповідає за електрику, а є, який за все, що в трубах - вода, газ, стиснене повітря.

хоча так, ми звикли сантехнік окремо, газовик - окремо
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 09:21

quote="5595724:BIGor"
===
  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:В нас різна філософія і розуміння розвиватися.

В Україні достатньо мати "net worth" +20куе і
https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html
і медитувати, чи займатися до чого душа лежить (хіба там бозон Хікса на колайдері шукати, чи ракету на Марс будувати, тоді ні)

Ну жити з процентів з 20 кує в Україні - тут вже навіть "штани за 40 гривень" не спасуть. А квартира в "крупном городьє за $14K..$18K.", це просто ржач. До війни 2к в Нивки-Парк (звичайний собі человейнік побудований на території промки) - 140 кує.

Для Бігора велике місто в Україні це тільки Київ, а в Польщі і Вєлічка нормас. Чи як?

І до чого тут Велічка? Я її взагалі не розглядаю, і жодним чином тут не згадував.
Коли працював в центрі Києва - шукав в Києві. Чи мав шукати в іпенях Малинського району?
======

Тоді розкажіть, скільки Бігору у Варшаві прийдеться збирати на квартиру, таку як шукав в Києві.
flyman
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