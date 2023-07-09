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BIGor написав:Ну жити з процентів з 20 кує в Україні - тут вже навіть "штани за 40 гривень" не спасуть. А квартира в "крупном городьє за $14K..$18K.", це просто ржач. До війни 2к в Нивки-Парк (звичайний собі человейнік побудований на території промки) - 140 кує.
Для Бігора велике місто в Україні це тільки Київ, а в Польщі і Вєлічка нормас. Чи як?
І до чого тут Велічка? Я її взагалі не розглядаю, і жодним чином тут не згадував. Коли працював в центрі Києва - шукав в Києві. Чи мав шукати в іпенях Малинського району?
А чому ні?! Хвилин 20 самоходем до центру Кракова. 💪
Bolt написав:А чому ні?! Хвилин 20 самоходем до центру Кракова. 💪
Wieliczka - підтримую. Якось їхав з Кракова ввечері - почався сильний снігопад - почало дороги заносити - раптом побачив оголошення, що можна зупинитися на ніч. Був здивований - вийшла поважна старенька пані - триповерховий будинок - вона жила одна - відкрила браму - мій Accord заїхав у двір - провела у кімнати - поселила. На ранок довго відкидав люб"язно врученою лопатою сніг, щоби виїхати з двору. Довго розглядав стіни оштукатуреного будинка: здивувала відсутність хоч однієї тріщини. Якість 100%. В цілому враження позитивне. Підтримую💪.
flyman написав:Для Бігора велике місто в Україні це тільки Київ, а в Польщі і Вєлічка нормас. Чи як?
І до чого тут Велічка? Я її взагалі не розглядаю, і жодним чином тут не згадував. Коли працював в центрі Києва - шукав в Києві. Чи мав шукати в іпенях Малинського району?
А чому ні?! Хвилин 20 самоходем до центру Кракова. 💪
Ага, зараз літо - пів-міста в заторах стоїть, які там 20 хв. Нормальний транспорт Кракова бачу що велосипед і трамвай. З того що вияснили - жити треба 5-15 хв. пішки до трамваю - в Велічці трамваю нема, тому вона відпадає.
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 09 лип, 2023 08:57, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Людина Вам добра бажає, а ви чините опір. Брати інструкцію і діяти: https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html На забудьте купити: - ровер за 40 доларів. - мешти за 40 гривень. - туХлі за 259 гривень. - ябулка в Києві, щоби харчуватися ТАМ.
P.S. З того цікавого опуса УЧИТЕЛЬ реалізував тільки вказане в абзаці 2 розділу - ледве не впав під стіл від сміху від назви - "База".
Велосипед за 40 доларів - навіть крадені з Голандії не продають так дешево... Щось нас дурять.
akurt написав:Може бути. Тиждень тому було повідомлення, що в Сербії небувалий сплеск купівлі нерухомості. Гадаю то як раз росіяни: то ж дружня до них країна. На гербі зображений двоголовий орел, на його грудях червоний щит.
Сербія нічим не відрізняється від умовної Рязані - навіщо міняти рязань на рязань?) на рахунок дружньої країни - ті ж пʼяні серби будуть лупцювати пʼяного кацапа точно так же як і в Рязані) У сербів один вагомий плюс - близькість до кордонів ЄС)
rjkz написав:Несколько лет назад был инцидент - взрыв газовой трубы ресторана в Бруклине. Погибли люди. В результате расследования и суда был посажен владелец ресторана, его мать, являвшаяся собственником помещения, сантехник, который делал эту трубу и сантехник, владелец лицензии.
сантехники делают газ? чтото новое
може гра слів, але на виробничому підприємстві є енергетичний підроздил, який відповідає за електрику, а є, який за все, що в трубах - вода, газ, стиснене повітря.
хоча так, ми звикли сантехнік окремо, газовик - окремо
flyman написав:В нас різна філософія і розуміння розвиватися.
В Україні достатньо мати "net worth" +20куе і https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html і медитувати, чи займатися до чого душа лежить (хіба там бозон Хікса на колайдері шукати, чи ракету на Марс будувати, тоді ні)
Ну жити з процентів з 20 кує в Україні - тут вже навіть "штани за 40 гривень" не спасуть. А квартира в "крупном городьє за $14K..$18K.", це просто ржач. До війни 2к в Нивки-Парк (звичайний собі человейнік побудований на території промки) - 140 кує.
Для Бігора велике місто в Україні це тільки Київ, а в Польщі і Вєлічка нормас. Чи як?
І до чого тут Велічка? Я її взагалі не розглядаю, і жодним чином тут не згадував. Коли працював в центрі Києва - шукав в Києві. Чи мав шукати в іпенях Малинського району? ======
Тоді розкажіть, скільки Бігору у Варшаві прийдеться збирати на квартиру, таку як шукав в Києві.