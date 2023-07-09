Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1. Fines are proportional 2. Getting a passport takes minutes 3. Everything is walkable 4. Cars don’t dominate the nation 5. Parking is mostly free 6. Kids are independent 7. Teens aren’t addicted to their phones 8. We didn’t see a single homeless person in three weeks
But to be clear, Finland isn’t perfect:
They still have stoplights, so the UK wins with their roundabouts. They’re still European, which means there are smokers everywhere. Finnish genes struggle with booze metabolism, so there’s a lot of alcoholism. You have to bag and tag all your fresh produce, which is incredibly annoying and a waste of plastic. Land-lording and for-profit bankstering are still legal, and you get the sense that right-wing rules-free-market barbarians are at the gate, ready to corporatize all the public’s hard-won assets. It’s dark and cold for half the year. But politically, Finland is smashing the US, Canada, and the UK.
akurt написав:Може бути. Тиждень тому було повідомлення, що в Сербії небувалий сплеск купівлі нерухомості. Гадаю то як раз росіяни: то ж дружня до них країна. На гербі зображений двоголовий орел, на його грудях червоний щит.
Сербія нічим не відрізняється від умовної Рязані - навіщо міняти рязань на рязань?) на рахунок дружньої країни - ті ж пʼяні серби будуть лупцювати пʼяного кацапа точно так же як і в Рязані) У сербів один вагомий плюс - близькість до кордонів ЄС)
ЄС все ж таки візовий режим, зараз у росіянчиків з цим трішки напряжонка. Сербія це не умовна Рязань, а умовний Краснодар з близькістю до ЄС
akurt написав:Може бути. Тиждень тому було повідомлення, що в Сербії небувалий сплеск купівлі нерухомості. Гадаю то як раз росіяни: то ж дружня до них країна. На гербі зображений двоголовий орел, на його грудях червоний щит.
Сербія нічим не відрізняється від умовної Рязані - навіщо міняти рязань на рязань?) на рахунок дружньої країни - ті ж пʼяні серби будуть лупцювати пʼяного кацапа точно так же як і в Рязані) У сербів один вагомий плюс - близькість до кордонів ЄС)
ЄС все ж таки візовий режим, зараз у росіянчиків з цим трішки напряжонка. Сербія це не умовна Рязань, а умовний Краснодар з близькістю до ЄС
akurt написав:Може бути. Тиждень тому було повідомлення, що в Сербії небувалий сплеск купівлі нерухомості. Гадаю то як раз росіяни: то ж дружня до них країна. На гербі зображений двоголовий орел, на його грудях червоний щит.
Сербія нічим не відрізняється від умовної Рязані - навіщо міняти рязань на рязань?) на рахунок дружньої країни - ті ж пʼяні серби будуть лупцювати пʼяного кацапа точно так же як і в Рязані) У сербів один вагомий плюс - близькість до кордонів ЄС)
ЄС все ж таки візовий режим, зараз у росіянчиків з цим трішки напряжонка. Сербія це не умовна Рязань, а умовний Краснодар з близькістю до ЄС
Туреччина тоді умовний Татарстан, тільки місцями з морем
По поводу видового режима в Сербии для россиян: Гражданам России, въезжающим в Сербию с целью туризма, не требуется виза. Визовые правила разрешают находиться россиянам в стране 30 дней неограниченное количество раз. Поэтому в данном случае возможна процедура «виза-ран». Это выезд из страны на короткий период в соседнее государство и въезд обратно в Сербию, после которого срок проживания обнуляется. Для проживания в Сербии до 90 дней с любой целью можно оформить визу C. В данном случае будет работать правило 90/180 (можно находиться в стране до 90 дней в полугодии). Чтобы оставаться в Сербии до 180 дней нужно получить долгосрочную визу типа D (подходит для учебы, работы).
cherchiltank написав:Сербія нічим не відрізняється від умовної Рязані - навіщо міняти рязань на рязань?) на рахунок дружньої країни - ті ж пʼяні серби будуть лупцювати пʼяного кацапа точно так же як і в Рязані) У сербів один вагомий плюс - близькість до кордонів ЄС)
ЄС все ж таки візовий режим, зараз у росіянчиків з цим трішки напряжонка. Сербія це не умовна Рязань, а умовний Краснодар з близькістю до ЄС
може Кенігсберг?
Першочергове тут - близькість до рекреаційних ресурсів. У Краснодара це чорноморське узбережжя Кавказу, у Сербії - адріатика монтенегрії, яка теж безвізова. Так шо все у них добре, ніякої рязані і тягот війни
flyman написав:Туреччина тоді умовний Татарстан, тільки місцями з морем
Експертна думка людини, як за останні 1/2 сторіччя не була ні в Туреччині, ні в Татарстані, і в найближчі 1/2 сторіччя точно не буде в Туреччині, є особливо цінною. Для довідки: Татарстан, по-перше, є суб"єктом російської федерації. По-друге, татари росії є спорідненим народом до кримських татар. Розділення народа відбулося ще в 16-му (!) сторіччі. А Крим - це Україна. І Крим - місцями з морем. Так що теза експерта хибна. Як і всі інші.
Свіже - із спілкування з нашими українцями. Цитати: "Ми поїхали до Канади минулого червня и вже рік як тут. До цього мешкали в Анталії. ....Пахати тут треба так що мама дорога. Я та чоловік пашем на 2 роботах, на вихідних, пізно ввечері, вночі. Бо інакше не можна прожити ніяк. ...Всі канадці також само працюють. Маємо надію, що щось зміниться на найкраще в перспективі. Але всі хто вважає, що Канада - це "райське місце", то це не так. Ящо ви не згодні працювати як скажені без перерв та вихідних, не треба сюди їхати. Ми не були до цього готові - але зараз нема вибору". (кінець цитат)
Свіже - із спілкування з нашими українцями. Цитати: "Ми поїхали до Канади минулого червня и вже рік як тут. До цього мешкали в Анталії. ....Пахати тут треба так що мама дорога. Я та чоловік пашем на 2 роботах, на вихідних, пізно ввечері, вночі. Бо інакше не можна прожити ніяк. ...Всі канадці також само працюють. Маємо надію, що щось зміниться на найкраще в перспективі. Але всі хто вважає, що Канада - це "райське місце", то це не так. Ящо ви не згодні працювати як скажені без перерв та вихідних, не треба сюди їхати. Ми не були до цього готові - але зараз нема вибору". (кінець цитат)
Кинули райську Анталію аби пахати як скажені на двох роботах в Канаді без перерв і вихідних. Нема вибору.