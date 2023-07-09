ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:Це приблизно третина середньої зарплати.
І скільки таких страховок по Україні? Особливо за межами Києва?
Зведених даних на всю країну не маю по обох пунктах, але це й не важливо - питання було іншим, масовість не обговорювали
.
Прямо не обговорювали.
Але це важливо. Страховка, яка в Україні є елітарною, у США є типовою.
Не слід порівнювати.
Щодо іпотеки - без всіляких держпрограм були варіанти 9-11%. Я брав по 9.49%
Радий за Вас. Я про таке не чув. Правда, останнім часом не дуже цікавився.
якраз масовість був важливий момент - бо я стверджував, що це стандартний набір витрат для пересічного в США - а в нас - це дуже нерозповсюджене явище.
з приводу відсотків й іпотеки - зробив простенький розрахунок.
так от, якщо брати квартиру за 3,5 млн грн на 20 років під 10% - то щорічний платіж - 411 т грн, а всього ви сплатите вартість 2,4 квартири. якби ставка була 5% - то за рік треба сплатити 281 т грн, а загалом сплата 1,6 вартості квартири. а якщо 15% (бо 10% - не зустрічав на ринку, лише для своїх) - то щорічний платіж 559 т грн, а загальна сума вже 3,2 квартири.
висновки - як мінімум треба заробляти 1 млн грн на рік, а взагалі більше - хочаб втричі більше за іпотечний платіж (що більшість ставить під сумнів).
й по друге навіть 10% - це забагато для іпотеки.
трете - й це недорога квартира як на Київ - співвідношення зп/вартість квартири в Україні неадекватне.