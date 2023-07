Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 916917918919 Додано: Нед 09 лип, 2023 11:58 Re: Еміграція, заробітчанство fler написав: flyman написав: https://survivingtomorrow.org/spending-three-weeks-in-finland-made-me-realize-how-wretchedly-corrupt-the-us-uk-and-canada-are-9558c6eba699

It’s dark and cold for half the year.



И именно эта особенность подарила миру лучший мелодичный metal наряду со шведским, вроде Sonata Arctica

Ви помиляєтеся, там є переваги, дивіться що там написано:

"Ми зупинилися в одному місті, де можна було зупинитися та припаркуватися прямо перед торговим центром і безкоштовно паркуватися необмежений час."

Ви помиляєтеся, там є переваги, дивіться що там написано:

"Ми зупинилися в одному місті, де можна було зупинитися та припаркуватися прямо перед торговим центром і безкоштовно паркуватися необмежений час."

Тільки заради цього варто їхати у Фінляндію! Прямо перед супермаркетом! Дозволили припаркувалися! Жир!

Та ладно. Не може бути. . Виїзджаю

І скільки таких страховок по Україні? Особливо за межами Києва?

Зведених даних на всю країну не маю по обох пунктах, але це й не важливо - питання було іншим, масовість не обговорювали. Зведених даних на всю країну не маю по обох пунктах, але це й не важливо - питання було іншим,

Прямо не обговорювали.

Але це важливо. Страховка, яка в Україні є елітарною, у США є типовою.

Не слід порівнювати.

Щодо іпотеки - без всіляких держпрограм були варіанти 9-11%. Я брав по 9.49%

Радий за Вас. Я про таке не чув. Правда, останнім часом не дуже цікавився. Прямо не обговорювали.Але це важливо. Страховка, яка в Україні є елітарною, у США є типовою.Не слід порівнювати.Радий за Вас. Я про таке не чув. Правда, останнім часом не дуже цікавився.

якраз масовість був важливий момент - бо я стверджував, що це стандартний набір витрат для пересічного в США - а в нас - це дуже нерозповсюджене явище.



з приводу відсотків й іпотеки - зробив простенький розрахунок.



так от, якщо брати квартиру за 3,5 млн грн на 20 років під 10% - то щорічний платіж - 411 т грн, а всього ви сплатите вартість 2,4 квартири. якби ставка була 5% - то за рік треба сплатити 281 т грн, а загалом сплата 1,6 вартості квартири. а якщо 15% (бо 10% - не зустрічав на ринку, лише для своїх) - то щорічний платіж 559 т грн, а загальна сума вже 3,2 квартири.



висновки - як мінімум треба заробляти 1 млн грн на рік, а взагалі більше - хочаб втричі більше за іпотечний платіж (що більшість ставить під сумнів).

й по друге навіть 10% - це забагато для іпотеки.



якраз масовість був важливий момент - бо я стверджував, що це стандартний набір витрат для пересічного в США - а в нас - це дуже нерозповсюджене явище.

з приводу відсотків й іпотеки - зробив простенький розрахунок.

так от, якщо брати квартиру за 3,5 млн грн на 20 років під 10% - то щорічний платіж - 411 т грн, а всього ви сплатите вартість 2,4 квартири. якби ставка була 5% - то за рік треба сплатити 281 т грн, а загалом сплата 1,6 вартості квартири. а якщо 15% (бо 10% - не зустрічав на ринку, лише для своїх) - то щорічний платіж 559 т грн, а загальна сума вже 3,2 квартири.

висновки - як мінімум треба заробляти 1 млн грн на рік, а взагалі більше - хочаб втричі більше за іпотечний платіж (що більшість ставить під сумнів).

й по друге навіть 10% - це забагато для іпотеки.

трете - й це недорога квартира як на Київ - співвідношення зп/вартість квартири в Україні неадекватне.

