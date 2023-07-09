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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лип, 2023 11:58
fler написав:
Виділене зводить нанівець усі переваги, особисто для мене.
И именно эта особенность подарила миру лучший мелодичный metal наряду со шведским, вроде Sonata Arctica
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Додано: Нед 09 лип, 2023 11:58
fler написав:
Виділене зводить нанівець усі переваги, особисто для мене.
Ви помиляєтеся, там є переваги, дивіться що там написано:
"Ми зупинилися в одному місті, де можна було зупинитися та припаркуватися прямо перед торговим центром і безкоштовно паркуватися необмежений час."
Тільки заради цього варто їхати у Фінляндію! Прямо перед супермаркетом! Дозволили припаркувалися! Жир!
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akurt
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Додано: Нед 09 лип, 2023 12:03
akurt написав: fler написав:
Виділене зводить нанівець усі переваги, особисто для мене.
Ви помиляєтеся, там є переваги, дивіться що там написано:
"Ми зупинилися в одному місті, де можна було зупинитися та припаркуватися прямо перед торговим центром і безкоштовно паркуватися необмежений час."
Тільки заради цього варто їхати у Фінляндію! Прямо перед супермаркетом! Дозволили припаркувалися! Жир!
Та ладно.
Не може бути.
. Виїзджаю
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Додано: Нед 09 лип, 2023 12:43
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:Це приблизно третина середньої зарплати.
І скільки таких страховок по Україні? Особливо за межами Києва?
Зведених даних на всю країну не маю по обох пунктах, але це й не важливо - питання було іншим, масовість не обговорювали
.
Прямо не обговорювали.
Але це важливо. Страховка, яка в Україні є елітарною, у США є типовою.
Не слід порівнювати.
Щодо іпотеки - без всіляких держпрограм були варіанти 9-11%. Я брав по 9.49%
Радий за Вас. Я про таке не чув. Правда, останнім часом не дуже цікавився.
якраз масовість був важливий момент - бо я стверджував, що це стандартний набір витрат для пересічного в США - а в нас - це дуже нерозповсюджене явище.
з приводу відсотків й іпотеки - зробив простенький розрахунок.
так от, якщо брати квартиру за 3,5
млн грн на 20
років під 10%
- то щорічний платіж - 411 т
грн, а всього ви сплатите вартість 2,4 квартири. якби ставка була 5%
- то за рік треба сплатити 281 т
грн, а загалом сплата 1,6 вартості квартири. а якщо 15%
(бо 10%
- не зустрічав на ринку, лише для своїх) - то щорічний платіж 559 т
грн, а загальна сума вже 3,2 квартири.
висновки - як мінімум треба заробляти 1 млн грн на рік, а взагалі більше - хоча б втричі більше за іпотечний платіж (що більшість ставить під сумнів).
й по друге навіть 10% - це забагато для іпотеки.
трете - й це недорога квартира як на Київ - співвідношення зп/вартість квартири в Україні неадекватне.
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Shaman
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Додано: Нед 09 лип, 2023 12:49
Shaman написав: ЛАД написав: Faceless написав:
...........
Зведених даних на всю країну не маю по обох пунктах, але це й не важливо - питання було іншим, масовість не обговорювали
.
Прямо не обговорювали.
Але це важливо. Страховка, яка в Україні є елітарною, у США є типовою.
Не слід порівнювати.
Щодо іпотеки - без всіляких держпрограм були варіанти 9-11%. Я брав по 9.49%
Радий за Вас. Я про таке не чув. Правда, останнім часом не дуже цікавився.
якраз масовість був важливий момент - бо я стверджував, що це стандартний набір витрат для пересічного в США - а в нас - це дуже нерозповсюджене явище.
з приводу відсотків й іпотеки - зробив простенький розрахунок.
так от, якщо брати квартиру за 3,5 млн грн на 20 років під 10% - то щорічний платіж - 411 т грн, а всього ви сплатите вартість 2,4 квартири. якби ставка була 5% - то за рік треба сплатити 281 т грн, а загалом сплата 1,6 вартості квартири. а якщо 15% (бо 10% - не зустрічав на ринку, лише для своїх) - то щорічний платіж 559 т грн, а загальна сума вже 3,2 квартири.
висновки - як мінімум треба заробляти 1 млн грн на рік, а взагалі більше - хочаб втричі більше за іпотечний платіж (що більшість ставить під сумнів).
й по друге навіть 10% - це забагато для іпотеки.
трете - й це недорога квартира як на Київ - співвідношення зп/вартість квартири в Україні неадекватне.
Просто не хотел спорить.
Об ипотеке под 10% никогда не слышал.
Но "в Украине всё хорошо".
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ЛАД
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Додано: Нед 09 лип, 2023 13:01
BIGor написав: ЛАД написав:
............
По опыту уехавших друзей и знакомых срабатывает и для самих уехавших. Хотя для детей, конечно, больше.
И не знаю никого вернувшегося. Даже в мирное время.
Сейчас вернувшихся будет много. Думаю, подавляющее большинство. Так сегодня и ехали не эмигранты, а беженцы. Если бы не война, они бы и не думали уезжать.
И просто рабочий на Западе может/будет жить лучше, чем в Украине. При такой же работе.
Хотя квартиру, наверное, не купит, а будет арендовать.
Не знаю, де ви цього беретесь, але шанс купити житло у жителів розвиненого заходу більше ніж в українця.
Вищі доходи, стабільна банківська система, низька інфляція, стабільний ринок нерухомості, доступна іпотека.
В Україні є варіант тільки скирдувати, а поки скирдуєш нерухомість може зробити х2-х3 в доларах, що додасть ще 10 років скирдування.
Я не сравнивал шансы купить квартиру в Украине и на Западе.
У пересичного украинца таких шансов, по-моему, просто нет (за свои доходы).
Но и, к примеру, в Мюнхене это малореально. Но при немецких законах, достаточно сильно защищающих права арендатора, вполне можно всю жизнь жить в арендованной квартире.
Мои знакомые уже больше четверти века живут в одной и той же квартире. Дом был построен ещё к мюнхенской олимпиаде, зато есть на верхнем этаже бассейн для жильцов и в подвале довольно большие кладовки на каждую квартиру.
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ЛАД
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Додано: Нед 09 лип, 2023 13:02
akurt написав: fler написав:
Виділене зводить нанівець усі переваги, особисто для мене.
Ви помиляєтеся, там є переваги, дивіться що там написано:
"Ми зупинилися в одному місті, де можна було зупинитися та припаркуватися прямо перед торговим центром і безкоштовно паркуватися необмежений час."
Тільки заради цього варто їхати у Фінляндію! Прямо перед супермаркетом! Дозволили припаркувалися! Жир!
Вам би позначати, що то сарказм, підозрюю, не всі то зрозуміють
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Додано: Нед 09 лип, 2023 13:09
ЛАД написав:
полне можно всю жизнь жить в арендованной квартире.
До першої криз, аля 2008.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 09 лип, 2023 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 13:11
ЛАД написав:
У пересичного украинца таких шансов, по-моему, просто нет (за свои доходы).
Років 3-5 на заробітках.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 13:13
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
У пересичного украинца таких шансов, по-моему, просто нет (за свои доходы).
Років 3-5 на заробітках.
За рік-два, якщо в обл.центрі.
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