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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 918919920921> Додано: Нед 09 лип, 2023 13:19 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: ЛАД написав: Faceless написав: Зведених даних на всю країну не маю по обох пунктах, але це й не важливо - питання було іншим, масовість не обговорювали. Зведених даних на всю країну не маю по обох пунктах, але це й не важливо - питання було іншим,

Прямо не обговорювали.

Але це важливо. Страховка, яка в Україні є елітарною, у США є типовою.

Не слід порівнювати.

Щодо іпотеки - без всіляких держпрограм були варіанти 9-11%. Я брав по 9.49%

Радий за Вас. Я про таке не чув. Правда, останнім часом не дуже цікавився. Прямо не обговорювали.Але це важливо. Страховка, яка в Україні є елітарною, у США є типовою.Не слід порівнювати.Радий за Вас. Я про таке не чув. Правда, останнім часом не дуже цікавився.

якраз масовість був важливий момент - бо я стверджував, що це стандартний набір витрат для пересічного в США - а в нас - це дуже нерозповсюджене явище.



з приводу відсотків й іпотеки - зробив простенький розрахунок.



так от, якщо брати квартиру за 3,5 млн грн на 20 років під 10% - то щорічний платіж - 411 т грн, а всього ви сплатите вартість 2,4 квартири. якби ставка була 5% - то за рік треба сплатити 281 т грн, а загалом сплата 1,6 вартості квартири. а якщо 15% (бо 10% - не зустрічав на ринку, лише для своїх) - то щорічний платіж 559 т грн, а загальна сума вже 3,2 квартири.



висновки - як мінімум треба заробляти 1 млн грн на рік, а взагалі більше - хоча б втричі більше за іпотечний платіж (що більшість ставить під сумнів).



й по друге навіть 10% - це забагато для іпотеки.



трете - й це недорога квартира як на Київ - співвідношення зп/вартість квартири в Україні неадекватне. якраз масовість був важливий момент - бо я стверджував, що це стандартний набір витрат для пересічного в США - а в нас - це дуже нерозповсюджене явище.з приводу відсотків й іпотеки - зробив простенький розрахунок.так от, якщо брати квартиру замлн грн нароків під- то щорічний платіж -грн, а всього ви сплатите вартість 2,4 квартири. якби ставка була- то за рік треба сплатитигрн, а загалом сплата 1,6 вартості квартири. а якщо(бо- не зустрічав на ринку, лише для своїх) - то щорічний платіжгрн, а загальна сума вже 3,2 квартири.висновки - як мінімум треба заробляти 1 млн грн на рік, а взагалі більше - хоча б втричі більше за іпотечний платіж (що більшість ставить під сумнів).й по друге навіть 10% - це забагато для іпотеки.трете - й це недорога квартира як на Київ - співвідношення зп/вартість квартири в Україні неадекватне.

Ви рахуєте ті величезні цифри переплат, але забуваєте, що мова про 20 років - період, за який борг кратно знеціниться. Набагато більше, ніж 3 чи чотири рази.

Кажете, 10% забагато для іпотеки. Це коли інфляція 2-3%, то це забагато для іпотеки. Я коли інфляція навіть в 10% в рік розглядається, як невисока - то це дуже хороша ставка.

З урахуванням цього знецінення, вже за кілька років платіж і залишок боргу стануть для вас (відносно) набагато легшими. Нерухомість цей строк в ГРИВНІ теж подорожчає в рази (навіть за песимістичного прогнозу).

Щодо масовості - звісно, що ще з 2008 ніякої масовості немає і нескоро буде, але питання ж було в іншому, ви ж заявили, що в Україні іпотека взагалі не працює, пожиттєва кабала і інші дурниці. Якщо є клепка в голові не йти на якісь дурні умови типу 20% річних, то зафіксувати борг в гривні по ставці нижче інфляції, що було доступно як мінімум кілька років до 2022 (і формально пропозиції є й зараз, по 9.5-10%, але не певен, чи воно дійсно доступно на момент), і, звісно, не лізти "по самі помідори" щодо можливості платити щомісячний платіж - ніякої кабали тут і близько немає. Особливо, якщо платіж виходить на рівні оренди такого ж об'єкту. Ви рахуєте ті величезні цифри переплат, але забуваєте, що мова про 20 років - період, за який борг кратно знеціниться. Набагато більше, ніж 3 чи чотири рази.Кажете, 10% забагато для іпотеки. Це коли інфляція 2-3%, то це забагато для іпотеки. Я коли інфляція навіть в 10% в рік розглядається, як невисока - то це дуже хороша ставка.З урахуванням цього знецінення, вже за кілька років платіж і залишок боргу стануть для вас (відносно) набагато легшими. Нерухомість цей строк в ГРИВНІ теж подорожчає в рази (навіть за песимістичного прогнозу).Щодо масовості - звісно, що ще з 2008 ніякої масовості немає і нескоро буде, але питання ж було в іншому, ви ж заявили, що в Україні іпотека взагалі не працює, пожиттєва кабала і інші дурниці. Якщо є клепка в голові не йти на якісь дурні умови типу 20% річних, то зафіксувати борг в гривні по ставці нижче інфляції, що було доступно як мінімум кілька років до 2022 (і формально пропозиції є й зараз, по 9.5-10%, але не певен, чи воно дійсно доступно на момент), і, звісно, не лізти "по самі помідори" щодо можливості платити щомісячний платіж - ніякої кабали тут і близько немає. Особливо, якщо платіж виходить на рівні оренди такого ж об'єкту. Faceless

Модератор Повідомлень: 33340 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7775 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 13:22 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Просто не хотел спорить.

Об ипотеке под 10% никогда не слышал.

Но "в Украине всё хорошо".

Не чули, бо вочевидь і не цікавилися. В мене кілька колег в різних банках брали іпотеку в межах 10%. І це не спецумови, не "для своїх", не держпрограми. Звичайні умови які кожен може (ну, міг) на сайтах банків знайти. Не чули, бо вочевидь і не цікавилися. В мене кілька колег в різних банках брали іпотеку в межах 10%. І це не спецумови, не "для своїх", не держпрограми. Звичайні умови які кожен може (ну, міг) на сайтах банків знайти. Faceless

Модератор Повідомлень: 33340 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7775 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 13:36 BIGor написав: Ага, зараз літо - пів-міста в заторах стоїть, які там 20 хв. Нормальний транспорт Кракова бачу що велосипед і трамвай.

З того що вияснили - жити треба 5-15 хв. пішки до трамваю - в Велічці трамваю нема, тому вона відпадає. Ага, зараз літо - пів-міста в заторах стоїть, які там 20 хв. Нормальний транспорт Кракова бачу що велосипед і трамвай.З того що вияснили - жити треба 5-15 хв. пішки до трамваю - в Велічці трамваю нема, тому вона відпадає.

Якщо не пхатися у самі години пік, то машиною все рівно швидше та зручніше. За 20-40 хвилин доїжджаю у будь-яку точку міста з окраїни. Краківські "корки" - то перебільшення. Все ж таки не місто, а просто "велике село". Якщо не пхатися у самі години пік, то машиною все рівно швидше та зручніше. За 20-40 хвилин доїжджаю у будь-яку точку міста з окраїни. Краківські "корки" - то перебільшення. Все ж таки не місто, а просто "велике село". Gastarbaiter Повідомлень: 2624 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 430 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 13:42 akurt написав: Canadа news



Свіже - із спілкування з нашими українцями. Цитати:

"Ми поїхали до Канади минулого червня и вже рік як тут. До цього мешкали в Анталії.

....Пахати тут треба так що мама дорога. Я та чоловік пашем на 2 роботах, на вихідних, пізно ввечері, вночі. Бо інакше не можна прожити ніяк.

...Всі канадці також само працюють. Маємо надію, що щось зміниться на найкраще в перспективі.

Але всі хто вважає, що Канада - це "райське місце", то це не так.

Ящо ви не згодні працювати як скажені без перерв та вихідних, не треба сюди їхати. Ми не були до цього готові - але зараз нема вибору".

(кінець цитат) Свіже - із спілкування з нашими українцями. Цитати:"Ми поїхали до Канади минулого червня и вже рік як тут.....Пахати тут треба так що мама дорога. Я та чоловік пашем на 2 роботах, на вихідних, пізно ввечері, вночі. Бо інакше не можна прожити ніяк....Всі канадці також само працюють. Маємо надію, що щось зміниться на найкраще в перспективі.Але всі хто вважає, що Канада - це "райське місце", то це не так.Ящо ви не згодні працювати як скажені без перерв та вихідних, не треба сюди їхати. Ми не були до цього готові - але зараз нема вибору".(кінець цитат)

Дайте здогадуюся: затребуваної професії немає, мови не знають? Дайте здогадуюся: затребуваної професії немає, мови не знають? Gastarbaiter Повідомлень: 2624 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 430 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 13:50 flyman написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: У пересичного украинца таких шансов, по-моему, просто нет (за свои доходы). У пересичного украинца таких шансов, по-моему, просто нет (за свои доходы).

Років 3-5 на заробітках. Років 3-5 на заробітках.

За рік-два, якщо в обл.центрі. За рік-два, якщо в обл.центрі.

А на квартиру в Крижополі можна заробити за 3 місяці. Тільки що в тому Крижополі далі робити - хз. Безперспектива. А на квартиру в Крижополі можна заробити за 3 місяці. Тільки що в тому Крижополі далі робити - хз. Безперспектива. BIGor

Повідомлень: 7837 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1188 раз. Подякували: 1612 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 13:50 Faceless написав: Shaman написав: з приводу відсотків й іпотеки - зробив простенький розрахунок.



так от, якщо брати квартиру за 3,5 млн грн на 20 років під 10% - то щорічний платіж - 411 т грн, а всього ви сплатите вартість 2,4 квартири. якби ставка була 5% - то за рік треба сплатити 281 т грн, а загалом сплата 1,6 вартості квартири. а якщо 15% (бо 10% - не зустрічав на ринку, лише для своїх) - то щорічний платіж 559 т грн, а загальна сума вже 3,2 квартири.



висновки - як мінімум треба заробляти 1 млн грн на рік, а взагалі більше - хоча б втричі більше за іпотечний платіж (що більшість ставить під сумнів).



й по друге навіть 10% - це забагато для іпотеки.



трете - й це недорога квартира як на Київ - співвідношення зп/вартість квартири в Україні неадекватне.

Ви рахуєте ті величезні цифри переплат, але забуваєте, що мова про 20 років - період, за який борг кратно знеціниться. Набагато більше, ніж 3 чи чотири рази.

Кажете, 10% забагато для іпотеки. Це коли інфляція 2-3%, то це забагато для іпотеки. Я коли інфляція навіть в 10% в рік розглядається, як невисока - то це дуже хороша ставка.

З урахуванням цього знецінення, вже за кілька років платіж і залишок боргу стануть для вас (відносно) набагато легшими. Нерухомість цей строк в ГРИВНІ теж подорожчає в рази (навіть за песимістичного прогнозу).

Щодо масовості - звісно, що ще з 2008 ніякої масовості немає і нескоро буде, але питання ж було в іншому, ви ж заявили, що в Україні іпотека взагалі не працює, пожиттєва кабала і інші дурниці. Якщо є клепка в голові не йти на якісь дурні умови типу 20% річних, то зафіксувати борг в гривні по ставці нижче інфляції, що було доступно як мінімум кілька років до 2022 (і формально пропозиції є й зараз, по 9.5-10%, але не певен, чи воно дійсно доступно на момент), і, звісно, не лізти "по самі помідори" щодо можливості платити щомісячний платіж - ніякої кабали тут і близько немає. Особливо, якщо платіж виходить на рівні оренди такого ж об'єкту. Ви рахуєте ті величезні цифри переплат, але забуваєте, що мова про 20 років - період, за який борг кратно знеціниться. Набагато більше, ніж 3 чи чотири рази.Кажете, 10% забагато для іпотеки. Це коли інфляція 2-3%, то це забагато для іпотеки. Я коли інфляція навіть в 10% в рік розглядається, як невисока - то це дуже хороша ставка.З урахуванням цього знецінення, вже за кілька років платіж і залишок боргу стануть для вас (відносно) набагато легшими. Нерухомість цей строк в ГРИВНІ теж подорожчає в рази (навіть за песимістичного прогнозу).Щодо масовості - звісно, що ще з 2008 ніякої масовості немає і нескоро буде, але питання ж було в іншому, ви ж заявили, що в Україні іпотека взагалі не працює, пожиттєва кабала і інші дурниці. Якщо є клепка в голові не йти на якісь дурні умови типу 20% річних, то зафіксувати борг в гривні по ставці нижче інфляції, що було доступно як мінімум кілька років до 2022 (і формально пропозиції є й зараз, по 9.5-10%, але не певен, чи воно дійсно доступно на момент), і, звісно, не лізти "по самі помідори" щодо можливості платити щомісячний платіж - ніякої кабали тут і близько немає. Особливо, якщо платіж виходить на рівні оренди такого ж об'єкту.

ви дивитесь як інвестор.



а якщо подивитись, як робітник - то в моєму прикладі квартири за 3,5 млн грн - то вартість платежу виходить трохи більше 30 т грн на місяць - що зовсім не дорівнює ставці оренди - й до війни теж.



20 років ще проблема - а якщо щось станеться. з орендованої квартири можна з'їхати, а з кредитної - теж можна, але тоді її банк може забрати



ви озвучили декілька речей, які значно змінюють картину - якщо банки фіксують на рівні 10% - то можна ризикнути. але таке дійсно є, що ставка фіксується на 20 років, незалежно від інфляції?



давайте перефразуємо - можливістю іпотеки можуть скористатися лише обмежене коло населення, набагато менше, аніж в США. так піде?



й щоб двічі не дискутувати - нечемне питання, а скільки отримують колеги - приблизний рівень? можливо тоді дискусія відпаде сама по собі - я погоджусь - з такою зп можна брати іпотеку ви дивитесь як інвестор.а якщо подивитись, як робітник - то в моєму прикладі квартири за 3,5 млн грн - то вартість платежу виходить трохи більше 30 т грн на місяць - що зовсім не дорівнює ставці оренди - й до війни теж.20 років ще проблема - а якщо щось станеться. з орендованої квартири можна з'їхати, а з кредитної - теж можна, але тоді її банк може забративи озвучили декілька речей, які значно змінюють картину - якщо банки фіксують на рівні 10% - то можна ризикнути. але таке дійсно є, що ставка фіксується на 20 років, незалежно від інфляції?давайте перефразуємо - можливістю іпотеки можуть скористатися лише обмежене коло населення, набагато менше, аніж в США. так піде?й щоб двічі не дискутувати - нечемне питання, а скільки отримують колеги - приблизний рівень? можливо тоді дискусія відпаде сама по собі - я погоджусь - з такою зп можна брати іпотеку Shaman

Повідомлень: 3777 З нами з: 29.09.19 Подякував: 455 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 13:51 https://finance.obozrevatel.com/ukr/ore ... C45LjAuMA. .

Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист". Чим більше читаю сповідей від наших біженців про життя на чужині, тим більше ціную і шаную Україну. "Оренда, мова та робота без диплома: як живуть українці в Америці через півтора року втечі від війни"Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист". ihorkyiv Повідомлень: 798 З нами з: 01.05.17 Подякував: 150 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 13:53 Faceless написав: ЛАД написав: Просто не хотел спорить.

Об ипотеке под 10% никогда не слышал.

Но "в Украине всё хорошо".

Не чули, бо вочевидь і не цікавилися. В мене кілька колег в різних банках брали іпотеку в межах 10%. І це не спецумови, не "для своїх", не держпрограми. Звичайні умови які кожен може (ну, міг) на сайтах банків знайти. Не чули, бо вочевидь і не цікавилися. В мене кілька колег в різних банках брали іпотеку в межах 10%. І це не спецумови, не "для своїх", не держпрограми. Звичайні умови які кожен може (ну, міг) на сайтах банків знайти.

До війни цікавився умовами - біля 24% Ощад давав і це без всяких додаткових страховок, оцінок ітд. До війни цікавився умовами - біля 24% Ощад давав і це без всяких додаткових страховок, оцінок ітд. BIGor

Повідомлень: 7837 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1188 раз. Подякували: 1612 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 13:55 flyman написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: У пересичного украинца таких шансов, по-моему, просто нет (за свои доходы). У пересичного украинца таких шансов, по-моему, просто нет (за свои доходы).

Років 3-5 на заробітках. Років 3-5 на заробітках.

За рік-два, якщо в обл.центрі. За рік-два, якщо в обл.центрі.

давайте цифри - скільки треба заробити за такий час?

а то не знаю, як можна заробити умовні 40 куо за 1-2 роки. а якщо питання купити щось за 10-15 тис куо.



я так зі стелі - на заробітках можна відкласти десь 10-15 куо на рік - скільки років треба? давайте цифри - скільки треба заробити за такий час?а то не знаю, як можна заробити умовні 40 куо за 1-2 роки. а якщо питання купити щось за 10-15 тис куо.я так зі стелі - на заробітках можна відкласти десь 10-15 куо на рік - скільки років треба? Shaman

Повідомлень: 3777 З нами з: 29.09.19 Подякував: 455 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 14:10 ihorkyiv написав: Чим більше читаю сповідей від наших біженців про життя на чужині, тим більше ціную і шаную Україну. "Оренда, мова та робота без диплома: як живуть українці в Америці через півтора року втечі від війни" https://finance.obozrevatel.com/ukr/ore ... C45LjAuMA. .

Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист". Чим більше читаю сповідей від наших біженців про життя на чужині, тим більше ціную і шаную Україну. "Оренда, мова та робота без диплома: як живуть українці в Америці через півтора року втечі від війни"Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист".

Без знання мови, без спеціальностей, і приїхали в Сан-Франсіско або Філадельфію. Це теж саме як приїхати в Монако - і казати що дорого жити. Без знання мови, без спеціальностей, і приїхали в Сан-Франсіско або Філадельфію. Це теж саме як приїхати в Монако - і казати що дорого жити. BIGor

Повідомлень: 7837 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1188 раз. Подякували: 1612 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 918919920921> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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