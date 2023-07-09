Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Зведених даних на всю країну не маю по обох пунктах, але це й не важливо - питання було іншим, масовість не обговорювали.
Прямо не обговорювали. Але це важливо. Страховка, яка в Україні є елітарною, у США є типовою. Не слід порівнювати.
Щодо іпотеки - без всіляких держпрограм були варіанти 9-11%. Я брав по 9.49%
Радий за Вас. Я про таке не чув. Правда, останнім часом не дуже цікавився.
якраз масовість був важливий момент - бо я стверджував, що це стандартний набір витрат для пересічного в США - а в нас - це дуже нерозповсюджене явище.
з приводу відсотків й іпотеки - зробив простенький розрахунок.
так от, якщо брати квартиру за 3,5 млн грн на 20 років під 10% - то щорічний платіж - 411 т грн, а всього ви сплатите вартість 2,4 квартири. якби ставка була 5% - то за рік треба сплатити 281 т грн, а загалом сплата 1,6 вартості квартири. а якщо 15% (бо 10% - не зустрічав на ринку, лише для своїх) - то щорічний платіж 559 т грн, а загальна сума вже 3,2 квартири.
висновки - як мінімум треба заробляти 1 млн грн на рік, а взагалі більше - хоча б втричі більше за іпотечний платіж (що більшість ставить під сумнів).
й по друге навіть 10% - це забагато для іпотеки.
трете - й це недорога квартира як на Київ - співвідношення зп/вартість квартири в Україні неадекватне.
Ви рахуєте ті величезні цифри переплат, але забуваєте, що мова про 20 років - період, за який борг кратно знеціниться. Набагато більше, ніж 3 чи чотири рази. Кажете, 10% забагато для іпотеки. Це коли інфляція 2-3%, то це забагато для іпотеки. Я коли інфляція навіть в 10% в рік розглядається, як невисока - то це дуже хороша ставка. З урахуванням цього знецінення, вже за кілька років платіж і залишок боргу стануть для вас (відносно) набагато легшими. Нерухомість цей строк в ГРИВНІ теж подорожчає в рази (навіть за песимістичного прогнозу). Щодо масовості - звісно, що ще з 2008 ніякої масовості немає і нескоро буде, але питання ж було в іншому, ви ж заявили, що в Україні іпотека взагалі не працює, пожиттєва кабала і інші дурниці. Якщо є клепка в голові не йти на якісь дурні умови типу 20% річних, то зафіксувати борг в гривні по ставці нижче інфляції, що було доступно як мінімум кілька років до 2022 (і формально пропозиції є й зараз, по 9.5-10%, але не певен, чи воно дійсно доступно на момент), і, звісно, не лізти "по самі помідори" щодо можливості платити щомісячний платіж - ніякої кабали тут і близько немає. Особливо, якщо платіж виходить на рівні оренди такого ж об'єкту.
ЛАД написав:Просто не хотел спорить. Об ипотеке под 10% никогда не слышал. Но "в Украине всё хорошо".
Не чули, бо вочевидь і не цікавилися. В мене кілька колег в різних банках брали іпотеку в межах 10%. І це не спецумови, не "для своїх", не держпрограми. Звичайні умови які кожен може (ну, міг) на сайтах банків знайти.
BIGor написав:Ага, зараз літо - пів-міста в заторах стоїть, які там 20 хв. Нормальний транспорт Кракова бачу що велосипед і трамвай. З того що вияснили - жити треба 5-15 хв. пішки до трамваю - в Велічці трамваю нема, тому вона відпадає.
Якщо не пхатися у самі години пік, то машиною все рівно швидше та зручніше. За 20-40 хвилин доїжджаю у будь-яку точку міста з окраїни. Краківські "корки" - то перебільшення. Все ж таки не місто, а просто "велике село".
Свіже - із спілкування з нашими українцями. Цитати: "Ми поїхали до Канади минулого червня и вже рік як тут. До цього мешкали в Анталії. ....Пахати тут треба так що мама дорога. Я та чоловік пашем на 2 роботах, на вихідних, пізно ввечері, вночі. Бо інакше не можна прожити ніяк. ...Всі канадці також само працюють. Маємо надію, що щось зміниться на найкраще в перспективі. Але всі хто вважає, що Канада - це "райське місце", то це не так. Ящо ви не згодні працювати як скажені без перерв та вихідних, не треба сюди їхати. Ми не були до цього готові - але зараз нема вибору". (кінець цитат)
Дайте здогадуюся: затребуваної професії немає, мови не знають?
Shaman написав:з приводу відсотків й іпотеки - зробив простенький розрахунок.
так от, якщо брати квартиру за 3,5 млн грн на 20 років під 10% - то щорічний платіж - 411 т грн, а всього ви сплатите вартість 2,4 квартири. якби ставка була 5% - то за рік треба сплатити 281 т грн, а загалом сплата 1,6 вартості квартири. а якщо 15% (бо 10% - не зустрічав на ринку, лише для своїх) - то щорічний платіж 559 т грн, а загальна сума вже 3,2 квартири.
висновки - як мінімум треба заробляти 1 млн грн на рік, а взагалі більше - хоча б втричі більше за іпотечний платіж (що більшість ставить під сумнів).
й по друге навіть 10% - це забагато для іпотеки.
трете - й це недорога квартира як на Київ - співвідношення зп/вартість квартири в Україні неадекватне.
Ви рахуєте ті величезні цифри переплат, але забуваєте, що мова про 20 років - період, за який борг кратно знеціниться. Набагато більше, ніж 3 чи чотири рази. Кажете, 10% забагато для іпотеки. Це коли інфляція 2-3%, то це забагато для іпотеки. Я коли інфляція навіть в 10% в рік розглядається, як невисока - то це дуже хороша ставка. З урахуванням цього знецінення, вже за кілька років платіж і залишок боргу стануть для вас (відносно) набагато легшими. Нерухомість цей строк в ГРИВНІ теж подорожчає в рази (навіть за песимістичного прогнозу). Щодо масовості - звісно, що ще з 2008 ніякої масовості немає і нескоро буде, але питання ж було в іншому, ви ж заявили, що в Україні іпотека взагалі не працює, пожиттєва кабала і інші дурниці. Якщо є клепка в голові не йти на якісь дурні умови типу 20% річних, то зафіксувати борг в гривні по ставці нижче інфляції, що було доступно як мінімум кілька років до 2022 (і формально пропозиції є й зараз, по 9.5-10%, але не певен, чи воно дійсно доступно на момент), і, звісно, не лізти "по самі помідори" щодо можливості платити щомісячний платіж - ніякої кабали тут і близько немає. Особливо, якщо платіж виходить на рівні оренди такого ж об'єкту.
ви дивитесь як інвестор.
а якщо подивитись, як робітник - то в моєму прикладі квартири за 3,5 млн грн - то вартість платежу виходить трохи більше 30 т грн на місяць - що зовсім не дорівнює ставці оренди - й до війни теж.
20 років ще проблема - а якщо щось станеться. з орендованої квартири можна з'їхати, а з кредитної - теж можна, але тоді її банк може забрати
ви озвучили декілька речей, які значно змінюють картину - якщо банки фіксують на рівні 10% - то можна ризикнути. але таке дійсно є, що ставка фіксується на 20 років, незалежно від інфляції?
давайте перефразуємо - можливістю іпотеки можуть скористатися лише обмежене коло населення, набагато менше, аніж в США. так піде?
й щоб двічі не дискутувати - нечемне питання, а скільки отримують колеги - приблизний рівень? можливо тоді дискусія відпаде сама по собі - я погоджусь - з такою зп можна брати іпотеку
Чим більше читаю сповідей від наших біженців про життя на чужині, тим більше ціную і шаную Україну. "Оренда, мова та робота без диплома: як живуть українці в Америці через півтора року втечі від війни" https://finance.obozrevatel.com/ukr/ore ... C45LjAuMA.. Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист".
ЛАД написав:Просто не хотел спорить. Об ипотеке под 10% никогда не слышал. Но "в Украине всё хорошо".
Не чули, бо вочевидь і не цікавилися. В мене кілька колег в різних банках брали іпотеку в межах 10%. І це не спецумови, не "для своїх", не держпрограми. Звичайні умови які кожен може (ну, міг) на сайтах банків знайти.
До війни цікавився умовами - біля 24% Ощад давав і це без всяких додаткових страховок, оцінок ітд.
ihorkyiv написав:Чим більше читаю сповідей від наших біженців про життя на чужині, тим більше ціную і шаную Україну. "Оренда, мова та робота без диплома: як живуть українці в Америці через півтора року втечі від війни" https://finance.obozrevatel.com/ukr/ore ... C45LjAuMA.. Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист".
Без знання мови, без спеціальностей, і приїхали в Сан-Франсіско або Філадельфію. Це теж саме як приїхати в Монако - і казати що дорого жити.