Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ЛАД написав:Просто не хотел спорить. Об ипотеке под 10% никогда не слышал. Но "в Украине всё хорошо".
Не чули, бо вочевидь і не цікавилися. В мене кілька колег в різних банках брали іпотеку в межах 10%. І це не спецумови, не "для своїх", не держпрограми. Звичайні умови які кожен може (ну, міг) на сайтах банків знайти.
До війни цікавився умовами - біля 24% Ощад давав і це без всяких додаткових страховок, оцінок ітд.
Ощадом навіть не цікавився, але вони, наскільки знаю, були найбільш лояльні по вимогам до позичальника. Оцінка - разові витрати на 100 доларів. Страховка - витрата щорічна, але відносно невелика, щось типу кілька десятих відсотка від вартості нерухомості. Найбільш суттєво може кусатися одноразова комісія при оформленні, але вона таки одноразова, не у всіх є, і якщо є, то сильно різниться
ЛАД написав:полне можно всю жизнь жить в арендованной квартире.
До першої криз, аля 2008.
Друзья в Германии вполне спокойно прожили и в кризис. Ничего не поменялось. Об аренде в Украине я не говорил. Хотя и в Украине арендовали и в кризис.
ЛАД писал(а): У пересичного украинца таких шансов, по-моему, просто нет (за свои доходы).
Років 3-5 на заробітках
Не знаю, за сколько лет заробитчанства можно заработать на квартиру, не буду спорить. Но я писал о человеке, который работает дома, в Украине. Не считаю заробитчанство нормальной ситуацией. И не очень понимаю - если там так классно и так легко заработать, зачем люди возвращаются сюда.
ЛАД написав:Не знаю, за сколько лет заробитчанства можно заработать на квартиру, не буду спорить. Но я писал о человеке, который работает дома, в Украине. Не считаю заробитчанство нормальной ситуацией. И не очень понимаю - если там так классно и так легко заработать, зачем люди возвращаются сюда.
тому що можна заробити й класно різні речі.
заробітчанство - ти попрацюєш якийсь час, але потім треба відпочити. як вахтовики
працювати по 10-12 годин на день важкувато. ще й по суботах.
Faceless написав:.......... Ви рахуєте ті величезні цифри переплат, але забуваєте, що мова про 20 років - період, за який борг кратно знеціниться. Набагато більше, ніж 3 чи чотири рази. Кажете, 10% забагато для іпотеки. Це коли інфляція 2-3%, то це забагато для іпотеки. Я коли інфляція навіть в 10% в рік розглядається, як невисока - то це дуже хороша ставка. .........
Т.е. Вы полагаете, что ближайшие 20 лет экономика Украины будет развиваться так же и гривня будет обесцениваться теми же темпами? Оптимистичненько. Хотя, конечно, если рассчитывать, что курс будет падать за 10 лет в 5 раз, а гривневые зарплаты примерно так же быстро расти, то ипотека имеет смысл даже под 15%, а, возможно, и под 20%. Правда, как отметил Shaman доход должен быть хотя бы порядка 1 млн. в год. Тоже не совсем средний уровень по нашим меркам. Но вот интересно, после 2008 запретили долларовые кредиты, но неужели банки не учитывают возможное (вероятное?) падение гривни и в договорах нет никаких оговорок на этот счёт?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 09 лип, 2023 14:49, всього редагувалось 1 раз.
ihorkyiv написав:Чим більше читаю сповідей від наших біженців про життя на чужині, тим більше ціную і шаную Україну. "Оренда, мова та робота без диплома: як живуть українці в Америці через півтора року втечі від війни" https://finance.obozrevatel.com/ukr/ore ... C45LjAuMA.. Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист".
rjkz: йти мувером, потім калідж ... і через 30 років вкалування маєш амерікан дрім в кишені
ihorkyiv написав:"Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист".
Перша теза не дружить з другою і третьою вже півтора роки. І невідомо коли всі три можна буде вжити по відношенню до України. А так, то на 100% погоджуюсь.
Для того, чтобы хорошо зарабатывать в Украине, тоже надо хорошо вкалывать. Ну, кроме айти и ещё небольшого числа специалистов. В чём согласен с Будивельником, что для того, чтобы достичь серьёзного уровня надо много и долго работать. Не рассматриваю вариантов - богатый наследник, папа-мама начальник налоговой или полиции и пр. За границей достичь достаточно приличного уровня можно быстрее. И шансов больше. Там приличный уровень жизни можно обеспечить просто работая. В Украине для этого надо быть успешным предпринимателем (опять же за относительно редкими исключениями). Наёмный работник редко имеет приличную зарплату. А стать успешным предпринимателем удаётся далеко не всем. Во всём мире.