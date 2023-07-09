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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 919920921922> Додано: Нед 09 лип, 2023 14:20 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: ЛАД написав: Просто не хотел спорить.

Об ипотеке под 10% никогда не слышал.

Но "в Украине всё хорошо".

Не чули, бо вочевидь і не цікавилися. В мене кілька колег в різних банках брали іпотеку в межах 10%. І це не спецумови, не "для своїх", не держпрограми. Звичайні умови які кожен може (ну, міг) на сайтах банків знайти. Не чули, бо вочевидь і не цікавилися. В мене кілька колег в різних банках брали іпотеку в межах 10%. І це не спецумови, не "для своїх", не держпрограми. Звичайні умови які кожен може (ну, міг) на сайтах банків знайти.

До війни цікавився умовами - біля 24% Ощад давав і це без всяких додаткових страховок, оцінок ітд. До війни цікавився умовами - біля 24% Ощад давав і це без всяких додаткових страховок, оцінок ітд.



Ощадом навіть не цікавився, але вони, наскільки знаю, були найбільш лояльні по вимогам до позичальника.

Оцінка - разові витрати на 100 доларів.

Страховка - витрата щорічна, але відносно невелика, щось типу кілька десятих відсотка від вартості нерухомості.

Найбільш суттєво може кусатися одноразова комісія при оформленні, але вона таки одноразова, не у всіх є, і якщо є, то сильно різниться Ощадом навіть не цікавився, але вони, наскільки знаю, були найбільш лояльні по вимогам до позичальника.Оцінка - разові витрати на 100 доларів.Страховка - витрата щорічна, але відносно невелика, щось типу кілька десятих відсотка від вартості нерухомості.Найбільш суттєво може кусатися одноразова комісія при оформленні, але вона таки одноразова, не у всіх є, і якщо є, то сильно різниться Faceless

Модератор Повідомлень: 33343 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7775 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 14:27 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: полне можно всю жизнь жить в арендованной квартире. полне можно всю жизнь жить в арендованной квартире. До першої криз, аля 2008. До першої криз, аля 2008.

Друзья в Германии вполне спокойно прожили и в кризис. Ничего не поменялось.

Об аренде в Украине я не говорил. Хотя и в Украине арендовали и в кризис.



ЛАД писал(а):

У пересичного украинца таких шансов, по-моему, просто нет (за свои доходы).

Років 3-5 на заробітках Років 3-5 на заробітках

Не знаю, за сколько лет заробитчанства можно заработать на квартиру, не буду спорить.

Но я писал о человеке, который работает дома, в Украине. Не считаю заробитчанство нормальной ситуацией. И не очень понимаю - если там так классно и так легко заработать, зачем люди возвращаются сюда. Друзья в Германии вполне спокойно прожили и в кризис. Ничего не поменялось.Об аренде в Украине я не говорил. Хотя и в Украине арендовали и в кризис.Не знаю, за сколько лет заробитчанства можно заработать на квартиру, не буду спорить.Но я писал о человеке, который работает дома, в Украине. Не считаю заробитчанство нормальной ситуацией. И не очень понимаю - если там так классно и так легко заработать, зачем люди возвращаются сюда. ЛАД 2 Повідомлень: 25050 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5067 раз. Подякували: 4720 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 14:29 ЛАД написав: Не знаю, за сколько лет заробитчанства можно заработать на квартиру, не буду спорить.

Но я писал о человеке, который работает дома, в Украине. Не считаю заробитчанство нормальной ситуацией. И не очень понимаю - если там так классно и так легко заработать, зачем люди возвращаются сюда. Не знаю, за сколько лет заробитчанства можно заработать на квартиру, не буду спорить.Но я писал о человеке, который работает дома, в Украине. Не считаю заробитчанство нормальной ситуацией. И не очень понимаю - если там так классно и так легко заработать, зачем люди возвращаются сюда.

тому що можна заробити й класно різні речі.



заробітчанство - ти попрацюєш якийсь час, але потім треба відпочити. як вахтовики



працювати по 10-12 годин на день важкувато. ще й по суботах. тому що можна заробити й класно різні речі.заробітчанство - ти попрацюєш якийсь час, але потім треба відпочити. як вахтовикипрацювати по 10-12 годин на день важкувато. ще й по суботах. Shaman

Повідомлень: 3780 З нами з: 29.09.19 Подякував: 456 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 14:46 Faceless написав: ..........

Ви рахуєте ті величезні цифри переплат, але забуваєте, що мова про 20 років - період, за який борг кратно знеціниться. Набагато більше, ніж 3 чи чотири рази.

Кажете, 10% забагато для іпотеки. Це коли інфляція 2-3%, то це забагато для іпотеки. Я коли інфляція навіть в 10% в рік розглядається, як невисока - то це дуже хороша ставка.

......... ..........Ви рахуєте ті величезні цифри переплат, але забуваєте, що мова про 20 років - період, за який борг кратно знеціниться. Набагато більше, ніж 3 чи чотири рази.Кажете, 10% забагато для іпотеки. Це коли інфляція 2-3%, то це забагато для іпотеки. Я коли інфляція навіть в 10% в рік розглядається, як невисока - то це дуже хороша ставка..........

Т.е. Вы полагаете, что ближайшие 20 лет экономика Украины будет развиваться так же и гривня будет обесцениваться теми же темпами?

Оптимистичненько.

Хотя, конечно, если рассчитывать, что курс будет падать за 10 лет в 5 раз, а гривневые зарплаты примерно так же быстро расти, то ипотека имеет смысл даже под 15%, а, возможно, и под 20%.

Правда, как отметил Shaman доход должен быть хотя бы порядка 1 млн. в год. Тоже не совсем средний уровень по нашим меркам.

Но вот интересно, после 2008 запретили долларовые кредиты, но неужели банки не учитывают возможное (вероятное?) падение гривни и в договорах нет никаких оговорок на этот счёт? Т.е. Вы полагаете, что ближайшие 20 лет экономика Украины будет развиваться так же и гривня будет обесцениваться теми же темпами?Оптимистичненько.Хотя, конечно, если рассчитывать, что курс будет падать за 10 лет в 5 раз, а гривневые зарплаты примерно так же быстро расти, то ипотека имеет смысл даже под 15%, а, возможно, и под 20%.Правда, как отметилдоход должен быть хотя бы порядка 1 млн. в год. Тоже не совсем средний уровень по нашим меркам.Но вот интересно, после 2008 запретили долларовые кредиты, но неужели банки не учитывают возможное (вероятное?) падение гривни и в договорах нет никаких оговорок на этот счёт? Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 09 лип, 2023 14:49, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 25050 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5067 раз. Подякували: 4720 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 14:49

==

flyman написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: У пересичного украинца таких шансов, по-моему, просто нет (за свои доходы). У пересичного украинца таких шансов, по-моему, просто нет (за свои доходы).

Років 3-5 на заробітках. Років 3-5 на заробітках.

За рік-два, якщо в обл.центрі. За рік-два, якщо в обл.центрі.

А на квартиру в Крижополі можна заробити за 3 місяці. Тільки що в тому Крижополі далі робити - хз. Безперспектива.



/quote

===

простий Долярчик з 8ма клясами, жінкою і двома дітьми заробив на 2 квартири у Львові



шансов нєт (с) ЛАД

Безперспектива (с) BIGor quote="5595874:BIGor"==А на квартиру в Крижополі можна заробити за 3 місяці. Тільки що в тому Крижополі далі робити - хз. Безперспектива./quote===простий Долярчик з 8ма клясами, жінкою і двома дітьми заробив на 2 квартири у Львовішансов нєт (с) ЛАДБезперспектива (с) BIGor flyman

Повідомлень: 31816 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1513 раз. Подякували: 2667 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 14:51 ihorkyiv написав: Чим більше читаю сповідей від наших біженців про життя на чужині, тим більше ціную і шаную Україну. "Оренда, мова та робота без диплома: як живуть українці в Америці через півтора року втечі від війни" https://finance.obozrevatel.com/ukr/ore ... C45LjAuMA. .

Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист". Чим більше читаю сповідей від наших біженців про життя на чужині, тим більше ціную і шаную Україну. "Оренда, мова та робота без диплома: як живуть українці в Америці через півтора року втечі від війни"Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист".

rjkz: йти мувером, потім калідж ... і через 30 років вкалування маєш амерікан дрім в кишені rjkz: йти мувером, потім калідж ... і через 30 років вкалування маєш амерікан дрім в кишені flyman

Повідомлень: 31816 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1513 раз. Подякували: 2667 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 14:57 flyman написав: quote="5595874:BIGor"

==

flyman написав: Дюрі-бачі написав: ------------

ЛАД

У пересичного украинца таких шансов, по-моему, просто нет (за свои доходы). ------------У пересичного украинца таких шансов, по-моему, просто нет (за свои доходы).

Років 3-5 на заробітках.

------------

За рік-два, якщо в обл.центрі. Років 3-5 на заробітках.------------За рік-два, якщо в обл.центрі.

А на квартиру в Крижополі можна заробити за 3 місяці. Тільки що в тому Крижополі далі робити - хз. Безперспектива.



/quote

===

простий Долярчик з 8ма клясами, жінкою і двома дітьми заробив на 2 квартири у Львові



шансов нєт (с) ЛАД

Безперспектива (с) BIGor quote="5595874:BIGor"==А на квартиру в Крижополі можна заробити за 3 місяці. Тільки що в тому Крижополі далі робити - хз. Безперспектива./quote===простий Долярчик з 8ма клясами, жінкою і двома дітьми заробив на 2 квартири у Львовішансов нєт (с) ЛАДБезперспектива (с) BIGor

Долярчик заробив, если не ошибаюсь, лет за 10 заробитчанства и потом ФОП.

До того, как заработал на первую, жил у родителей жены в не совсем нормальных условиях. Долярчик заробив, если не ошибаюсь, лет за 10 заробитчанства и потом ФОП.До того, как заработал на первую, жил у родителей жены в не совсем нормальных условиях. ЛАД 2 Повідомлень: 25050 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5067 раз. Подякували: 4720 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 14:58 ihorkyiv написав: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист". "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист".

Перша теза не дружить з другою і третьою вже півтора роки. І невідомо коли всі три можна буде вжити по відношенню до України. А так, то на 100% погоджуюсь. Перша теза не дружить з другою і третьою вже півтора роки. І невідомо коли всі три можна буде вжити по відношенню до України. А так, то на 100% погоджуюсь. gonchik74

Повідомлень: 324 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 46 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 15:00 ЛАД написав: flyman написав: простий Долярчик з 8ма клясами, жінкою і двома дітьми заробив на 2 квартири у Львові



шансов нєт (с) ЛАД

Безперспектива (с) BIGor простий Долярчик з 8ма клясами, жінкою і двома дітьми заробив на 2 квартири у Львовішансов нєт (с) ЛАДБезперспектива (с) BIGor

Долярчик заробив, если не ошибаюсь, лет за 10 заробитчанства и потом ФОП.

До того, как заработал на первую, жил у родителей жены в не совсем нормальных условиях. Долярчик заробив, если не ошибаюсь, лет за 10 заробитчанства и потом ФОП.До того, как заработал на первую, жил у родителей жены в не совсем нормальных условиях.

давай врахуєм 90і, коли 30уе в місяць було доброю зарплатою, тоді взагалі вийде грусть-пєчаль давай врахуєм 90і, коли 30уе в місяць було доброю зарплатою, тоді взагалі вийде грусть-пєчаль flyman

Повідомлень: 31816 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1513 раз. Подякували: 2667 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 15:10 gonchik74 написав: ihorkyiv написав: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист". "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист".

Перша теза не дружить з другою і третьою вже півтора роки. І невідомо коли всі три можна буде вжити по відношенню до України. А так, то на 100% погоджуюсь. Перша теза не дружить з другою і третьою вже півтора роки. І невідомо коли всі три можна буде вжити по відношенню до України. А так, то на 100% погоджуюсь.

Для того, чтобы хорошо зарабатывать в Украине, тоже надо хорошо вкалывать. Ну, кроме айти и ещё небольшого числа специалистов. В чём согласен с Будивельником, что для того, чтобы достичь серьёзного уровня надо много и долго работать. Не рассматриваю вариантов - богатый наследник, папа-мама начальник налоговой или полиции и пр.

За границей достичь достаточно приличного уровня можно быстрее. И шансов больше. Там приличный уровень жизни можно обеспечить просто работая.

В Украине для этого надо быть успешным предпринимателем (опять же за относительно редкими исключениями). Наёмный работник редко имеет приличную зарплату. А стать успешным предпринимателем удаётся далеко не всем. Во всём мире. Для того, чтобызарабатывать в Украине, тоже надо хорошо вкалывать. Ну, кроме айти и ещё небольшого числа специалистов. В чём согласен с Будивельником, что для того, чтобы достичь серьёзного уровня надоработать. Не рассматриваю вариантов - богатый наследник, папа-мама начальник налоговой или полиции и пр.За границей достичь достаточно приличного уровня можно быстрее. И шансов больше. Там приличный уровень жизни можно обеспечить просто работая.В Украине для этого надо быть успешным предпринимателем (опять же заредкими исключениями). Наёмный работник редко имеет приличную зарплату. А стать успешным предпринимателем удаётся далеко не всем. Во всём мире. ЛАД 2 Повідомлень: 25050 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5067 раз. Подякували: 4720 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 919920921922> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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