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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 919920921922>
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:20

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Просто не хотел спорить.
Об ипотеке под 10% никогда не слышал.
Но "в Украине всё хорошо".

Не чули, бо вочевидь і не цікавилися. В мене кілька колег в різних банках брали іпотеку в межах 10%. І це не спецумови, не "для своїх", не держпрограми. Звичайні умови які кожен може (ну, міг) на сайтах банків знайти.

До війни цікавився умовами - біля 24% Ощад давав і це без всяких додаткових страховок, оцінок ітд.


Ощадом навіть не цікавився, але вони, наскільки знаю, були найбільш лояльні по вимогам до позичальника.
Оцінка - разові витрати на 100 доларів.
Страховка - витрата щорічна, але відносно невелика, щось типу кілька десятих відсотка від вартості нерухомості.
Найбільш суттєво може кусатися одноразова комісія при оформленні, але вона таки одноразова, не у всіх є, і якщо є, то сильно різниться
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:27

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:полне можно всю жизнь жить в арендованной квартире.
До першої криз, аля 2008.

Друзья в Германии вполне спокойно прожили и в кризис. Ничего не поменялось.
Об аренде в Украине я не говорил. Хотя и в Украине арендовали и в кризис.

ЛАД писал(а):
У пересичного украинца таких шансов, по-моему, просто нет (за свои доходы).

Років 3-5 на заробітках

Не знаю, за сколько лет заробитчанства можно заработать на квартиру, не буду спорить.
Но я писал о человеке, который работает дома, в Украине. Не считаю заробитчанство нормальной ситуацией. И не очень понимаю - если там так классно и так легко заработать, зачем люди возвращаются сюда.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:29

  ЛАД написав:Не знаю, за сколько лет заробитчанства можно заработать на квартиру, не буду спорить.
Но я писал о человеке, который работает дома, в Украине. Не считаю заробитчанство нормальной ситуацией. И не очень понимаю - если там так классно и так легко заработать, зачем люди возвращаются сюда.

тому що можна заробити й класно різні речі.

заробітчанство - ти попрацюєш якийсь час, але потім треба відпочити. як вахтовики

працювати по 10-12 годин на день важкувато. ще й по суботах.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:46

  Faceless написав:..........
Ви рахуєте ті величезні цифри переплат, але забуваєте, що мова про 20 років - період, за який борг кратно знеціниться. Набагато більше, ніж 3 чи чотири рази.
Кажете, 10% забагато для іпотеки. Це коли інфляція 2-3%, то це забагато для іпотеки. Я коли інфляція навіть в 10% в рік розглядається, як невисока - то це дуже хороша ставка.
.........

Т.е. Вы полагаете, что ближайшие 20 лет экономика Украины будет развиваться так же и гривня будет обесцениваться теми же темпами?
Оптимистичненько.
Хотя, конечно, если рассчитывать, что курс будет падать за 10 лет в 5 раз, а гривневые зарплаты примерно так же быстро расти, то ипотека имеет смысл даже под 15%, а, возможно, и под 20%.
Правда, как отметил Shaman доход должен быть хотя бы порядка 1 млн. в год. Тоже не совсем средний уровень по нашим меркам.
Но вот интересно, после 2008 запретили долларовые кредиты, но неужели банки не учитывают возможное (вероятное?) падение гривни и в договорах нет никаких оговорок на этот счёт?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 09 лип, 2023 14:49, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:49

quote="5595874:BIGor"
==
  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:У пересичного украинца таких шансов, по-моему, просто нет (за свои доходы).

Років 3-5 на заробітках.

За рік-два, якщо в обл.центрі.

А на квартиру в Крижополі можна заробити за 3 місяці. Тільки що в тому Крижополі далі робити - хз. Безперспектива.

/quote
===
простий Долярчик з 8ма клясами, жінкою і двома дітьми заробив на 2 квартири у Львові

шансов нєт (с) ЛАД
Безперспектива (с) BIGor
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:51

  ihorkyiv написав:Чим більше читаю сповідей від наших біженців про життя на чужині, тим більше ціную і шаную Україну. "Оренда, мова та робота без диплома: як живуть українці в Америці через півтора року втечі від війни" https://finance.obozrevatel.com/ukr/ore ... C45LjAuMA..
Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист".

rjkz: йти мувером, потім калідж ... і через 30 років вкалування маєш амерікан дрім в кишені
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:57

  flyman написав:quote="5595874:BIGor"
==
  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:------------
ЛАД
У пересичного украинца таких шансов, по-моему, просто нет (за свои доходы).

Років 3-5 на заробітках.
------------
За рік-два, якщо в обл.центрі.

А на квартиру в Крижополі можна заробити за 3 місяці. Тільки що в тому Крижополі далі робити - хз. Безперспектива.

/quote
===
простий Долярчик з 8ма клясами, жінкою і двома дітьми заробив на 2 квартири у Львові

шансов нєт (с) ЛАД
Безперспектива (с) BIGor

Долярчик заробив, если не ошибаюсь, лет за 10 заробитчанства и потом ФОП.
До того, как заработал на первую, жил у родителей жены в не совсем нормальных условиях.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:58

  ihorkyiv написав:"Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист".

Перша теза не дружить з другою і третьою вже півтора роки. І невідомо коли всі три можна буде вжити по відношенню до України. А так, то на 100% погоджуюсь.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 15:00

  ЛАД написав:
  flyman написав:простий Долярчик з 8ма клясами, жінкою і двома дітьми заробив на 2 квартири у Львові

шансов нєт (с) ЛАД
Безперспектива (с) BIGor

Долярчик заробив, если не ошибаюсь, лет за 10 заробитчанства и потом ФОП.
До того, как заработал на первую, жил у родителей жены в не совсем нормальных условиях.

давай врахуєм 90і, коли 30уе в місяць було доброю зарплатою, тоді взагалі вийде грусть-пєчаль
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 15:10

  gonchik74 написав:
  ihorkyiv написав:"Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист".

Перша теза не дружить з другою і третьою вже півтора роки. І невідомо коли всі три можна буде вжити по відношенню до України. А так, то на 100% погоджуюсь.

Для того, чтобы хорошо зарабатывать в Украине, тоже надо хорошо вкалывать. Ну, кроме айти и ещё небольшого числа специалистов. В чём согласен с Будивельником, что для того, чтобы достичь серьёзного уровня надо много и долго работать. Не рассматриваю вариантов - богатый наследник, папа-мама начальник налоговой или полиции и пр.
За границей достичь достаточно приличного уровня можно быстрее. И шансов больше. Там приличный уровень жизни можно обеспечить просто работая.
В Украине для этого надо быть успешным предпринимателем (опять же за относительно редкими исключениями). Наёмный работник редко имеет приличную зарплату. А стать успешным предпринимателем удаётся далеко не всем. Во всём мире.
ЛАД
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