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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лип, 2023 15:12
flyman написав: ЛАД написав: flyman написав:
простий Долярчик з 8ма клясами, жінкою і двома дітьми заробив на 2 квартири у Львові
шансов нєт (с) ЛАД
Безперспектива (с) BIGor
Долярчик заробив, если не ошибаюсь, лет за 10 заробитчанства и потом ФОП.
До того, как заработал на первую, жил у родителей жены в не совсем нормальных условиях.
давай врахуєм 90і, коли 30уе в місяць було доброю зарплатою, тоді взагалі вийде грусть-пєчаль
Вы сами привели в пример Долярчика. Это не 90-е.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 15:30
ЛАД написав:
Но и, к примеру, в Мюнхене это малореально. Но при немецких законах, достаточно сильно защищающих права арендатора, вполне можно всю жизнь жить в арендованной квартире.
Мои знакомые уже больше четверти века живут в одной и той же квартире. Дом был построен ещё к мюнхенской олимпиаде, зато есть на верхнем этаже бассейн для жильцов и в подвале довольно большие кладовки на каждую квартиру.
К сожалению, воспитание не позволяет мне задать вопрос, сами они оплачивают аренду или с помощью государства?
А, увы, ничего не знаю о жизни в Европе, но подозреваю, что ситуация должна не сильно отличаться от таковой в США. Законы экономики работают одинаково.
В США ипотечный платеж обычно очень близок к арендой плате за равноценное жилье. В какую сторону отличие, зависит от локации и текущей ситуации на рынке. Это на старте. Через пару лет ипотека почти всегда становится дешевле. Тому есть 2 причины:
1. В аренде инфляция увеличивает расходы, а в кредите - обесценивает долг.
2. Выплаты крупного кредита крайне позитивно влияют на кредитную историю. Через несколько лет появляется возможность перекредитоваться под более низкий процент. Многие проворачивают этот трюк не единожды.
Т.о. получается, что купить жилье может любой, кто способен платить за его аренду.
С точки зрения уверенности в будущем кредит тоже выгоднее. Если стало совсем плохо и нет возможности платить, можно объявить себя банкротом. При этом долг будет списан, а единственное жилье не заберут. А вот лендлорд за длительную неоплату на улицу выставит - его права закон тоже защищает.
Наши люди, привыкшие здесь бояться кредитов (я сам такой) часто там поступают не совсем рационально, отказываясь от этого блага или пытаясь выплатить кредит быстрее, что ухудшает качество жизни. В этой связи было бы интересно сравнить платеж за кредит на квартиру Ваших знакомых, который можно было получить четверть века назад с арендной платой тогда и сейчас.
ЗЫ Мой интерес абсолютно абстрактен. Задавать этот вопрос знакомым не нужно. Это самоутверждаясь на форумах, мы всеми силами пытаемся доказать, что собеседник дурак. Со знакомыми в реальной жизни стоит быть деликатнее. Даже если их стратегия была ошибочной, они так прожили полжизни. Не нужно лишать их морального комфорта, порождая сожаления.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 15:30
ЛАД написав: Faceless написав:
..........
Ви рахуєте ті величезні цифри переплат, але забуваєте, що мова про 20 років - період, за який борг кратно знеціниться. Набагато більше, ніж 3 чи чотири рази.
Кажете, 10% забагато для іпотеки. Це коли інфляція 2-3%, то це забагато для іпотеки. Я коли інфляція навіть в 10% в рік розглядається, як невисока - то це дуже хороша ставка.
.........
Т.е. Вы полагаете, что ближайшие 20 лет экономика Украины будет развиваться так же и гривня будет обесцениваться теми же темпами?
Оптимистичненько.
Хотя, конечно, если рассчитывать, что курс будет падать за 10 лет в 5 раз, а гривневые зарплаты примерно так же быстро расти, то ипотека имеет смысл даже под 15%, а, возможно, и под 20%.
Правда, как отметил Shaman
доход должен быть хотя бы порядка 1 млн. в год. Тоже не совсем средний уровень по нашим меркам.
Но вот интересно, после 2008 запретили долларовые кредиты, но неужели банки не учитывают возможное (вероятное?) падение гривни и в договорах нет никаких оговорок на этот счёт?
Криза не сприяє зміцненню національної валюти. Хоча це звісно я в жодному разі не розраховував на таке.
Окрім росту ЗП за рахунок індексації, є ж і професійне зростання, зміна роботи і т.п.
До чого тут середній дохід взагалі?
Банк дає в борг гривні, йому немає сенсу зважати на курс, гривні дав - гривні забере.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 15:42
ЛАД написав:
Для того, чтобы хорошо
зарабатывать в Украине, тоже надо хорошо вкалывать. Ну, кроме айти
и ещё небольшого числа специалистов. В чём согласен с Будивельником, что для того, чтобы достичь серьёзного уровня надо много и долго
работать. Не рассматриваю вариантов - богатый наследник, папа-мама начальник налоговой или полиции и пр.
За границей достичь достаточно приличного уровня можно быстрее. И шансов больше. Там приличный уровень жизни можно обеспечить просто работая.
В Украине для этого надо быть успешным предпринимателем (опять же за относительно
редкими исключениями). Наёмный работник редко имеет приличную зарплату. А стать успешным предпринимателем удаётся далеко не всем. Во всём мире.
зазвичай сеньйори теж вкалують чимало.
ще не зустрічав сеньйора, який працює по 40 годин на тиждень
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