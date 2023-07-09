Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 920921922923> Додано: Нед 09 лип, 2023 15:12 flyman написав: ЛАД написав: flyman написав: простий Долярчик з 8ма клясами, жінкою і двома дітьми заробив на 2 квартири у Львові



шансов нєт (с) ЛАД

Безперспектива (с) BIGor простий Долярчик з 8ма клясами, жінкою і двома дітьми заробив на 2 квартири у Львовішансов нєт (с) ЛАДБезперспектива (с) BIGor

Долярчик заробив, если не ошибаюсь, лет за 10 заробитчанства и потом ФОП.

До того, как заработал на первую, жил у родителей жены в не совсем нормальных условиях. Долярчик заробив, если не ошибаюсь, лет за 10 заробитчанства и потом ФОП.До того, как заработал на первую, жил у родителей жены в не совсем нормальных условиях.

давай врахуєм 90і, коли 30уе в місяць було доброю зарплатою, тоді взагалі вийде грусть-пєчаль давай врахуєм 90і, коли 30уе в місяць було доброю зарплатою, тоді взагалі вийде грусть-пєчаль

Вы сами привели в пример Долярчика. Это не 90-е. Вы сами привели в пример Долярчика. Это не 90-е. ЛАД 2 Повідомлень: 25058 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5067 раз. Подякували: 4720 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 15:30 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Но и, к примеру, в Мюнхене это малореально. Но при немецких законах, достаточно сильно защищающих права арендатора, вполне можно всю жизнь жить в арендованной квартире.

Мои знакомые уже больше четверти века живут в одной и той же квартире. Дом был построен ещё к мюнхенской олимпиаде, зато есть на верхнем этаже бассейн для жильцов и в подвале довольно большие кладовки на каждую квартиру. Но и, к примеру, в Мюнхене это малореально. Но при немецких законах, достаточно сильно защищающих права арендатора, вполне можно всю жизнь жить в арендованной квартире.Мои знакомые уже больше четверти века живут в одной и той же квартире. Дом был построен ещё к мюнхенской олимпиаде, зато есть на верхнем этаже бассейн для жильцов и в подвале довольно большие кладовки на каждую квартиру.

К сожалению, воспитание не позволяет мне задать вопрос, сами они оплачивают аренду или с помощью государства?

А, увы, ничего не знаю о жизни в Европе, но подозреваю, что ситуация должна не сильно отличаться от таковой в США. Законы экономики работают одинаково.

В США ипотечный платеж обычно очень близок к арендой плате за равноценное жилье. В какую сторону отличие, зависит от локации и текущей ситуации на рынке. Это на старте. Через пару лет ипотека почти всегда становится дешевле. Тому есть 2 причины:

1. В аренде инфляция увеличивает расходы, а в кредите - обесценивает долг.

2. Выплаты крупного кредита крайне позитивно влияют на кредитную историю. Через несколько лет появляется возможность перекредитоваться под более низкий процент. Многие проворачивают этот трюк не единожды.

Т.о. получается, что купить жилье может любой, кто способен платить за его аренду.

С точки зрения уверенности в будущем кредит тоже выгоднее. Если стало совсем плохо и нет возможности платить, можно объявить себя банкротом. При этом долг будет списан, а единственное жилье не заберут. А вот лендлорд за длительную неоплату на улицу выставит - его права закон тоже защищает.



Наши люди, привыкшие здесь бояться кредитов (я сам такой) часто там поступают не совсем рационально, отказываясь от этого блага или пытаясь выплатить кредит быстрее, что ухудшает качество жизни. В этой связи было бы интересно сравнить платеж за кредит на квартиру Ваших знакомых, который можно было получить четверть века назад с арендной платой тогда и сейчас.



ЗЫ Мой интерес абсолютно абстрактен. Задавать этот вопрос знакомым не нужно. Это самоутверждаясь на форумах, мы всеми силами пытаемся доказать, что собеседник дурак. Со знакомыми в реальной жизни стоит быть деликатнее. Даже если их стратегия была ошибочной, они так прожили полжизни. Не нужно лишать их морального комфорта, порождая сожаления. К сожалению, воспитание не позволяет мне задать вопрос, сами они оплачивают аренду или с помощью государства?А, увы, ничего не знаю о жизни в Европе, но подозреваю, что ситуация должна не сильно отличаться от таковой в США. Законы экономики работают одинаково.В США ипотечный платеж обычно очень близок к арендой плате за равноценное жилье. В какую сторону отличие, зависит от локации и текущей ситуации на рынке. Это на старте. Через пару лет ипотека почти всегда становится дешевле. Тому есть 2 причины:1. В аренде инфляция увеличивает расходы, а в кредите - обесценивает долг.2. Выплаты крупного кредита крайне позитивно влияют на кредитную историю. Через несколько лет появляется возможность перекредитоваться под более низкий процент. Многие проворачивают этот трюк не единожды.Т.о. получается, что купить жилье может любой, кто способен платить за его аренду.С точки зрения уверенности в будущем кредит тоже выгоднее. Если стало совсем плохо и нет возможности платить, можно объявить себя банкротом. При этом долг будет списан, а единственное жилье не заберут. А вот лендлорд за длительную неоплату на улицу выставит - его права закон тоже защищает.Наши люди, привыкшие здесь бояться кредитов (я сам такой) часто там поступают не совсем рационально, отказываясь от этого блага или пытаясь выплатить кредит быстрее, что ухудшает качество жизни. В этой связи было бы интересно сравнить платеж за кредит на квартиру Ваших знакомых, который можно было получить четверть века назад с арендной платой тогда и сейчас.ЗЫ Мой интерес абсолютно абстрактен. Задавать этот вопрос знакомым не нужно. Это самоутверждаясь на форумах, мы всеми силами пытаемся доказать, что собеседник дурак. Со знакомыми в реальной жизни стоит быть деликатнее. Даже если их стратегия была ошибочной, они так прожили полжизни. Не нужно лишать их морального комфорта, порождая сожаления. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7008 З нами з: 02.09.15 Подякував: 5931 раз. Подякували: 19277 раз. Профіль 96 52 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 15:30 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Faceless написав: ..........

Ви рахуєте ті величезні цифри переплат, але забуваєте, що мова про 20 років - період, за який борг кратно знеціниться. Набагато більше, ніж 3 чи чотири рази.

Кажете, 10% забагато для іпотеки. Це коли інфляція 2-3%, то це забагато для іпотеки. Я коли інфляція навіть в 10% в рік розглядається, як невисока - то це дуже хороша ставка.

......... ..........Ви рахуєте ті величезні цифри переплат, але забуваєте, що мова про 20 років - період, за який борг кратно знеціниться. Набагато більше, ніж 3 чи чотири рази.Кажете, 10% забагато для іпотеки. Це коли інфляція 2-3%, то це забагато для іпотеки. Я коли інфляція навіть в 10% в рік розглядається, як невисока - то це дуже хороша ставка..........

Т.е. Вы полагаете, что ближайшие 20 лет экономика Украины будет развиваться так же и гривня будет обесцениваться теми же темпами?

Оптимистичненько.

Хотя, конечно, если рассчитывать, что курс будет падать за 10 лет в 5 раз, а гривневые зарплаты примерно так же быстро расти, то ипотека имеет смысл даже под 15%, а, возможно, и под 20%.

Правда, как отметил Shaman доход должен быть хотя бы порядка 1 млн. в год. Тоже не совсем средний уровень по нашим меркам.

Но вот интересно, после 2008 запретили долларовые кредиты, но неужели банки не учитывают возможное (вероятное?) падение гривни и в договорах нет никаких оговорок на этот счёт? Т.е. Вы полагаете, что ближайшие 20 лет экономика Украины будет развиваться так же и гривня будет обесцениваться теми же темпами?Оптимистичненько.Хотя, конечно, если рассчитывать, что курс будет падать за 10 лет в 5 раз, а гривневые зарплаты примерно так же быстро расти, то ипотека имеет смысл даже под 15%, а, возможно, и под 20%.Правда, как отметилдоход должен быть хотя бы порядка 1 млн. в год. Тоже не совсем средний уровень по нашим меркам.Но вот интересно, после 2008 запретили долларовые кредиты, но неужели банки не учитывают возможное (вероятное?) падение гривни и в договорах нет никаких оговорок на этот счёт?

Криза не сприяє зміцненню національної валюти. Хоча це звісно я в жодному разі не розраховував на таке.

Окрім росту ЗП за рахунок індексації, є ж і професійне зростання, зміна роботи і т.п.

До чого тут середній дохід взагалі?



Банк дає в борг гривні, йому немає сенсу зважати на курс, гривні дав - гривні забере. Криза не сприяє зміцненню національної валюти. Хоча це звісно я в жодному разі не розраховував на таке.Окрім росту ЗП за рахунок індексації, є ж і професійне зростання, зміна роботи і т.п.До чого тут середній дохід взагалі?Банк дає в борг гривні, йому немає сенсу зважати на курс, гривні дав - гривні забере. Faceless

Модератор Повідомлень: 33347 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7776 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 15:42 ЛАД написав: Для того, чтобы хорошо зарабатывать в Украине, тоже надо хорошо вкалывать. Ну, кроме айти и ещё небольшого числа специалистов. В чём согласен с Будивельником, что для того, чтобы достичь серьёзного уровня надо много и долго работать. Не рассматриваю вариантов - богатый наследник, папа-мама начальник налоговой или полиции и пр.

За границей достичь достаточно приличного уровня можно быстрее. И шансов больше. Там приличный уровень жизни можно обеспечить просто работая.

В Украине для этого надо быть успешным предпринимателем (опять же за относительно редкими исключениями). Наёмный работник редко имеет приличную зарплату. А стать успешным предпринимателем удаётся далеко не всем. Во всём мире. Для того, чтобызарабатывать в Украине, тоже надо хорошо вкалывать. Ну, кромеи ещё небольшого числа специалистов. В чём согласен с Будивельником, что для того, чтобы достичь серьёзного уровня надоработать. Не рассматриваю вариантов - богатый наследник, папа-мама начальник налоговой или полиции и пр.За границей достичь достаточно приличного уровня можно быстрее. И шансов больше. Там приличный уровень жизни можно обеспечить просто работая.В Украине для этого надо быть успешным предпринимателем (опять же заредкими исключениями). Наёмный работник редко имеет приличную зарплату. А стать успешным предпринимателем удаётся далеко не всем. Во всём мире.

зазвичай сеньйори теж вкалують чимало.

ще не зустрічав сеньйора, який працює по 40 годин на тиждень зазвичай сеньйори теж вкалують чимало.ще не зустрічав сеньйора, який працює по 40 годин на тиждень Shaman

Повідомлень: 3788 З нами з: 29.09.19 Подякував: 456 раз. Подякували: 1074 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 17:53 nekefer написав: rjkz написав: Несколько лет назад был инцидент - взрыв газовой трубы ресторана в Бруклине. Погибли люди.

В результате расследования и суда был посажен владелец ресторана, его мать, являвшаяся собственником помещения, сантехник, который делал эту трубу и сантехник, владелец лицензии. Несколько лет назад был инцидент - взрыв газовой трубы ресторана в Бруклине. Погибли люди.В результате расследования и суда был посажен владелец ресторана, его мать, являвшаяся собственником помещения, сантехник, который делал эту трубу и сантехник, владелец лицензии.

сантехники делают газ? чтото новое сантехники делают газ? чтото новое



Тут - да, все трубы.

Есть 2 газовые компании - КонЭдиссон и Нэшнл Грид, они поставляют газ и "тянут" трубу до объекта. Разводкой занимаются пламинговые компании. Специализированные, но пламинговые компании занимаются установкой и эксплуатацией отопительного оборудования, тут нет ЦО. Тут - да, все трубы.Есть 2 газовые компании - КонЭдиссон и Нэшнл Грид, они поставляют газ и "тянут" трубу до объекта. Разводкой занимаются пламинговые компании. Специализированные, но пламинговые компании занимаются установкой и эксплуатацией отопительного оборудования, тут нет ЦО. rjkz

Повідомлень: 14954 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7772 раз. Подякували: 4748 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 17:59 rjkz написав: nekefer написав: rjkz написав: Несколько лет назад был инцидент - взрыв газовой трубы ресторана в Бруклине. Погибли люди.

В результате расследования и суда был посажен владелец ресторана, его мать, являвшаяся собственником помещения, сантехник, который делал эту трубу и сантехник, владелец лицензии. Несколько лет назад был инцидент - взрыв газовой трубы ресторана в Бруклине. Погибли люди.В результате расследования и суда был посажен владелец ресторана, его мать, являвшаяся собственником помещения, сантехник, который делал эту трубу и сантехник, владелец лицензии.

сантехники делают газ? чтото новое сантехники делают газ? чтото новое



Тут - да, все трубы.

Есть 2 газовые компании - КонЭдиссон и Нэшнл Грид, они поставляют газ и "тянут" трубу до объекта. Разводкой занимаются пламинговые компании. Специализированные, но пламинговые компании занимаются установкой и эксплуатацией отопительного оборудования, тут нет ЦО. Тут - да, все трубы.Есть 2 газовые компании - КонЭдиссон и Нэшнл Грид, они поставляют газ и "тянут" трубу до объекта. Разводкой занимаются пламинговые компании. Специализированные, но пламинговые компании занимаются установкой и эксплуатацией отопительного оборудования, тут нет ЦО.

"пламер" не сантехнік, а "паяльщик (труб)" від слова "plumbum" "пламер" не сантехнік, а "паяльщик (труб)" від слова "plumbum" flyman

Повідомлень: 31823 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1513 раз. Подякували: 2667 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 18:21 Re: Еміграція, заробітчанство для Бігора життя в кавалірці 5.5 м2, планування на 1:50

flyman

Повідомлень: 31823 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1513 раз. Подякували: 2667 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 18:30 flyman у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом. vitaliian

Повідомлень: 18211 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2166 раз. Подякували: 3099 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 18:34 vitaliian написав: flyman у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом. у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом.

а коли ви ще дізнаєтесь вартість такої кавалірки а коли ви ще дізнаєтесь вартість такої кавалірки Shaman

Повідомлень: 3788 З нами з: 29.09.19 Подякував: 456 раз. Подякували: 1074 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 18:34 vitaliian написав: flyman у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом. у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом.

ти ж олігарх,

в Успіха 1к яка відчувається як 3к,

в мене доковідна кавалірка 15- м2, $9К5 з ковідним ремонтом на $6K,

але це недоступна нерухомість у великому місті (КРЖН/ЛРЖН).

а от за кордоном, "єто другоє" в іпотеку на 30 років, доступно кожному муверу ти ж олігарх,в Успіха 1к яка відчувається як 3к,в мене доковідна кавалірка 15- м2, $9К5 з ковідним ремонтом на $6K,але це недоступна нерухомість у великому місті (КРЖН/ЛРЖН).а от за кордоном, "єто другоє" в іпотеку на 30 років, доступно кожному муверу Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 лип, 2023 18:37, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 31823 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1513 раз. Подякували: 2667 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 920921922923> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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