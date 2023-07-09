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#<1 ... 920921922923 Додано: Нед 09 лип, 2023 18:37 flyman написав: vitaliian написав: flyman у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом. у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом.

ти ж олігарх,

в Успіха 1к яка відчувається як 3к,

в мене кавалірка 15- м2, проінвестована $9К5 і з ремонтом на $6K,

але КРЖН/ЛРЖН,

а от за кордоном, "єто другоє" в іпотеку на 30 років, доступно кожному муверу ти ж олігарх,в Успіха 1к яка відчувається як 3к,в мене кавалірка 15- м2, проінвестована $9К5 і з ремонтом на $6K,але КРЖН/ЛРЖН,а от за кордоном, "єто другоє" в іпотеку на 30 років, доступно кожному муверу

ви вдало підібрали приклад - Токіо типовий ринок нерухомості. такий же, як й Гонконг ви вдало підібрали приклад - Токіо типовий ринок нерухомості. такий же, як й Гонконг Shaman

Повідомлень: 3788 З нами з: 29.09.19 Подякував: 456 раз. Подякували: 1074 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 18:37 Shaman написав: flyman написав: vitaliian написав: flyman у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом. у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом.

ти ж олігарх,

в Успіха 1к яка відчувається як 3к,

в мене кавалірка 15- м2, проінвестована $9К5 і з ремонтом на $6K,

але КРЖН/ЛРЖН,

а от за кордоном, "єто другоє" в іпотеку на 30 років, доступно кожному муверу ти ж олігарх,в Успіха 1к яка відчувається як 3к,в мене кавалірка 15- м2, проінвестована $9К5 і з ремонтом на $6K,але КРЖН/ЛРЖН,а от за кордоном, "єто другоє" в іпотеку на 30 років, доступно кожному муверу

ви вдало підібрали приклад - Токіо типовий ринок нерухомості. такий же, як й Гонконг ви вдало підібрали приклад - Токіо типовий ринок нерухомості. такий же, як й Гонконг

"велике місто", а не Вєлічка.



в Кракові неохрущі нашару, в Бігора вже цілий стояк,

і це він "ще по справжньому не починав" "велике місто", а не Вєлічка.в Кракові неохрущі нашару, в Бігора вже цілий стояк,і це він "ще по справжньому не починав" Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 лип, 2023 18:42, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 31823 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1513 раз. Подякували: 2667 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 18:42 Shaman написав: vitaliian написав: flyman у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом. у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом.

а коли ви ще дізнаєтесь вартість такої кавалірки а коли ви ще дізнаєтесь вартість такої кавалірки

и что это поменяет в моей жизни, я смогу свою лоджию продать по 10куе/м2? надо как то на себя примерять чужие реалии. То что где-то имеет смысл, в Украине может быть бессмысленно и наоборот. flyman написав: в мене доковідна кавалірка 15- м2, $9К5 з ковідним ремонтом на $6K, в мене доковідна кавалірка 15- м2, $9К5 з ковідним ремонтом на $6K, ты там жить пробовал? с великом и вещами. я жил в отелях 10-12м2 ну нахой, сидишь и думаешь когда же я отсюда съеду. и что это поменяет в моей жизни, я смогу свою лоджию продать по 10куе/м2? надо как то на себя примерять чужие реалии. То что где-то имеет смысл, в Украине может быть бессмысленно и наоборот.ты там жить пробовал? с великом и вещами. я жил в отелях 10-12м2 ну нахой, сидишь и думаешь когда же я отсюда съеду. vitaliian

Повідомлень: 18211 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2166 раз. Подякували: 3099 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 18:47 vitaliian написав: Shaman написав: vitaliian написав: flyman у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом. у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом.

а коли ви ще дізнаєтесь вартість такої кавалірки а коли ви ще дізнаєтесь вартість такої кавалірки

и что это поменяет в моей жизни, я смогу свою лоджию продать по 10куе/м2? надо как то на себя примерять чужие реалии. То что где-то имеет смысл, в Украине может быть бессмысленно и наоборот. flyman написав: в мене доковідна кавалірка 15- м2, $9К5 з ковідним ремонтом на $6K, в мене доковідна кавалірка 15- м2, $9К5 з ковідним ремонтом на $6K, ты там жить пробовал? с великом и вещами. я жил в отелях 10-12м2 ну нахой, сидишь и думаешь когда же я отсюда съеду. и что это поменяет в моей жизни, я смогу свою лоджию продать по 10куе/м2? надо как то на себя примерять чужие реалии. То что где-то имеет смысл, в Украине может быть бессмысленно и наоборот.ты там жить пробовал? с великом и вещами. я жил в отелях 10-12м2 ну нахой, сидишь и думаешь когда же я отсюда съеду.

для "с вєліком і вєщами" можна оКРЖН цоколь 34м2 за $8К6 + $1K (ремонт пансамклепав), теж із серії #недоступнежитло, якщо і там тісно, то можна купити ще більш "недостуне пересіченому житло" від $2К за хату в пішій доступності до приміського ШРТ, лісу і водойми для "с вєліком і вєщами" можна оКРЖН цоколь 34м2 за $8К6 + $1K (ремонт пансамклепав), теж із серії #недоступнежитло, якщо і там тісно, то можна купити ще більш "недостуне пересіченому житло" від $2К за хату в пішій доступності до приміського ШРТ, лісу і водойми flyman

Повідомлень: 31823 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1513 раз. Подякували: 2667 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 920921922923 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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