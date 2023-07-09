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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лип, 2023 18:37
flyman написав: vitaliian написав:flyman
у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом.
ти ж олігарх,
в Успіха 1к яка відчувається як 3к,
в мене кавалірка 15- м2, проінвестована $9К5 і з ремонтом на $6K,
але КРЖН/ЛРЖН,
а от за кордоном, "єто другоє" в іпотеку на 30 років, доступно кожному муверу
ви вдало підібрали приклад - Токіо типовий ринок нерухомості. такий же, як й Гонконг
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Shaman
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Додано: Нед 09 лип, 2023 18:37
Shaman написав: flyman написав: vitaliian написав:flyman
у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом.
ти ж олігарх,
в Успіха 1к яка відчувається як 3к,
в мене кавалірка 15- м2, проінвестована $9К5 і з ремонтом на $6K,
але КРЖН/ЛРЖН,
а от за кордоном, "єто другоє" в іпотеку на 30 років, доступно кожному муверу
ви вдало підібрали приклад - Токіо типовий ринок нерухомості. такий же, як й Гонконг
"велике місто", а не Вєлічка.
в Кракові неохрущі нашару, в Бігора вже цілий стояк,
і це він "ще по справжньому не починав"
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 09 лип, 2023 18:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 18:42
Shaman написав: vitaliian написав:flyman
у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом.
а коли ви ще дізнаєтесь вартість такої кавалірки
и что это поменяет в моей жизни, я смогу свою лоджию продать по 10куе/м2? надо как то на себя примерять чужие реалии. То что где-то имеет смысл, в Украине может быть бессмысленно и наоборот.
flyman написав:
в мене доковідна кавалірка 15- м2, $9К5 з ковідним ремонтом на $6K,
ты там жить пробовал? с великом и вещами. я жил в отелях 10-12м2 ну нахой, сидишь и думаешь когда же я отсюда съеду.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 18:47
vitaliian написав: Shaman написав: vitaliian написав:flyman
у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом.
а коли ви ще дізнаєтесь вартість такої кавалірки
и что это поменяет в моей жизни, я смогу свою лоджию продать по 10куе/м2? надо как то на себя примерять чужие реалии. То что где-то имеет смысл, в Украине может быть бессмысленно и наоборот.
flyman написав:
в мене доковідна кавалірка 15- м2, $9К5 з ковідним ремонтом на $6K,
ты там жить пробовал? с великом и вещами. я жил в отелях 10-12м2 ну нахой, сидишь и думаешь когда же я отсюда съеду.
для "с вєліком і вєщами" можна оКРЖН цоколь 34м2 за $8К6 + $1K (ремонт пансамклепав), теж із серії #недоступнежитло, якщо і там тісно, то можна купити ще більш "недостуне пересіченому житло" від $2К за хату в пішій доступності до приміського ШРТ, лісу і водойми
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