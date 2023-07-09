|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лип, 2023 18:37
flyman написав: vitaliian написав:flyman
у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом.
ти ж олігарх,
в Успіха 1к яка відчувається як 3к,
в мене кавалірка 15- м2, проінвестована $9К5 і з ремонтом на $6K,
але КРЖН/ЛРЖН,
а от за кордоном, "єто другоє" в іпотеку на 30 років, доступно кожному муверу
ви вдало підібрали приклад - Токіо типовий ринок нерухомості. такий же, як й Гонконг
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 3788
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 456 раз.
- Подякували: 1074 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Нед 09 лип, 2023 18:37
Shaman написав: flyman написав: vitaliian написав:flyman
у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом.
ти ж олігарх,
в Успіха 1к яка відчувається як 3к,
в мене кавалірка 15- м2, проінвестована $9К5 і з ремонтом на $6K,
але КРЖН/ЛРЖН,
а от за кордоном, "єто другоє" в іпотеку на 30 років, доступно кожному муверу
ви вдало підібрали приклад - Токіо типовий ринок нерухомості. такий же, як й Гонконг
"велике місто", а не Вєлічка.
в Кракові неохрущі нашару, в Бігора вже цілий стояк,
і це він "ще по справжньому не починав"
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 09 лип, 2023 18:42, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31824
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1513 раз.
- Подякували: 2667 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 09 лип, 2023 18:42
Shaman написав: vitaliian написав:flyman
у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом.
а коли ви ще дізнаєтесь вартість такої кавалірки
и что это поменяет в моей жизни, я смогу свою лоджию продать по 10куе/м2? надо как то на себя примерять чужие реалии. То что где-то имеет смысл, в Украине может быть бессмысленно и наоборот.
flyman написав:
в мене доковідна кавалірка 15- м2, $9К5 з ковідним ремонтом на $6K,
ты там жить пробовал? с великом и вещами. я жил в отелях 10-12м2 ну нахой, сидишь и думаешь когда же я отсюда съеду.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 18211
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2166 раз.
- Подякували: 3099 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 лип, 2023 18:47
vitaliian написав: Shaman написав: vitaliian написав:flyman
у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом.
а коли ви ще дізнаєтесь вартість такої кавалірки
и что это поменяет в моей жизни, я смогу свою лоджию продать по 10куе/м2? надо как то на себя примерять чужие реалии. То что где-то имеет смысл, в Украине может быть бессмысленно и наоборот.
flyman написав:
в мене доковідна кавалірка 15- м2, $9К5 з ковідним ремонтом на $6K,
ты там жить пробовал? с великом и вещами. я жил в отелях 10-12м2 ну нахой, сидишь и думаешь когда же я отсюда съеду.
для "с вєліком і вєщами" можна оКРЖН цоколь 34м2 за $8К6 + $1K (ремонт пансамклепав), теж із серії #недоступнежитло, якщо і там тісно, то можна купити ще більш "недостуне пересіченому житло" від $2К за хату в пішій доступності до приміського ШРТ, лісу і водойми
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31824
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1513 раз.
- Подякували: 2667 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 09 лип, 2023 18:56
flyman написав:
для Бігора життя в кавалірці 5.5 м2
А нащо міні це сміття?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7842
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1191 раз.
- Подякували: 1612 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 09 лип, 2023 19:03
BIGor написав: flyman написав:
для Бігора життя в кавалірці 5.5 м2
А нащо міні це сміття?
нащо "міні" скіглення Бігора про недоступність житла у великому місті України?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31824
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1513 раз.
- Подякували: 2667 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 09 лип, 2023 19:13
Shaman написав: Faceless написав:
Shaman написав:з приводу відсотків й іпотеки - зробив простенький розрахунок.
так от, якщо брати квартиру за 3,5 млн грн на 20 років під 10% - то щорічний платіж - 411 т грн, а всього ви сплатите вартість 2,4 квартири. якби ставка була 5% - то за рік треба сплатити 281 т грн, а загалом сплата 1,6 вартості квартири. а якщо 15% (бо 10% - не зустрічав на ринку, лише для своїх) - то щорічний платіж 559 т грн, а загальна сума вже 3,2 квартири.
висновки - як мінімум треба заробляти 1 млн грн на рік, а взагалі більше - хоча б втричі більше за іпотечний платіж (що більшість ставить під сумнів).
й по друге навіть 10% - це забагато для іпотеки.
трете - й це недорога квартира як на Київ - співвідношення зп/вартість квартири в Україні неадекватне.
Ви рахуєте ті величезні цифри переплат, але забуваєте, що мова про 20 років - період, за який борг кратно знеціниться. Набагато більше, ніж 3 чи чотири рази.
Кажете, 10% забагато для іпотеки. Це коли інфляція 2-3%, то це забагато для іпотеки. Я коли інфляція навіть в 10% в рік розглядається, як невисока - то це дуже хороша ставка.
З урахуванням цього знецінення, вже за кілька років платіж і залишок боргу стануть для вас (відносно) набагато легшими. Нерухомість цей строк в ГРИВНІ теж подорожчає в рази (навіть за песимістичного прогнозу).
Щодо масовості - звісно, що ще з 2008 ніякої масовості немає і нескоро буде, але питання ж було в іншому, ви ж заявили, що в Україні іпотека взагалі не працює, пожиттєва кабала і інші дурниці. Якщо є клепка в голові не йти на якісь дурні умови типу 20% річних, то зафіксувати борг в гривні по ставці нижче інфляції, що було доступно як мінімум кілька років до 2022 (і формально пропозиції є й зараз, по 9.5-10%, але не певен, чи воно дійсно доступно на момент), і, звісно, не лізти "по самі помідори" щодо можливості платити щомісячний платіж - ніякої кабали тут і близько немає. Особливо, якщо платіж виходить на рівні оренди такого ж об'єкту.
ви дивитесь як інвестор.
а якщо подивитись, як робітник - то в моєму прикладі квартири за 3,5 млн грн - то вартість платежу виходить трохи більше 30 т грн на місяць - що зовсім не дорівнює ставці оренди - й до війни теж.
20 років ще проблема - а якщо щось станеться. з орендованої квартири можна з'їхати, а з кредитної - теж можна, але тоді її банк може забрати
ви озвучили декілька речей, які значно змінюють картину - якщо банки фіксують на рівні 10% - то можна ризикнути. але таке дійсно є, що ставка фіксується на 20 років, незалежно від інфляції?
давайте перефразуємо - можливістю іпотеки можуть скористатися лише обмежене коло населення, набагато менше, аніж в США. так піде?
й щоб двічі не дискутувати - нечемне питання, а скільки отримують колеги - приблизний рівень? можливо тоді дискусія відпаде сама по собі - я погоджусь - з такою зп можна брати іпотеку
В Киеве (если не ошибаюсь, чуть-ли не единственный город Украины, где есть что ловить ИНВЕСТОРУ) инвестор работает по схеме - купил обещание построить и
-переуступил до завершения строительства
-дождался завершения строительства, слепил и самых дешевых материалов ремонт, но чтобы смотрелся дорого - продал
В США повсеместно ОБЫЧНО работает правило, что рент равен месячному платежу по мортгиджу. Поэтому инвесторы пытаются
- найти локации, которые покажут рост в горизонте 3-5 лет, сдают на этот срок в рент.
-ищут объекты, которые можно переделать (дома) и изменить их характеристики (например, достроить санузел и/или спальню и/или сделать отделку подвала (бейсмента)
-ищут объекты, которые владельцам "жгут" руки - разводы, префоркложе и тп с тем, чтобы быстро выкупить без превлечения кредитных денег
Лендлорды покупают в мортгидж объекты, рент оплачивает мортгидж.
На данный момент из-за высокого интересрейта платежи по мортгиджу превышают рент
Обычные люди "инвестируют" взяв мортгидж и живя в своем жилье, "экономя" на ренте. Почему-то они считают, что это инвестиция. На самом деле, в лучшем случае, это сбережение. И в очень нечастых случаях люди отслеживают цены, что-то еще продумывают и продают, когда это выгодно. Тогда это хоть как-то можно с натяжкой назвать инвестированием.
На данный момент, ряд локаций США показывает устойчивый рост (Флорида, некоторые каунти НДЖ), местами спады и провалы (Техас, НЙ), но есть "тихая гавань" - федеральные бонды на моменте (смотрел пару месяцев назад) дают 6+% годовых. Под гарантии правительства. Они 30 летние, если продавать ранее чем через 5 лет, то удерживаются %% за 3 последних месяца, 6 +% при условии плавающей ставке, если фиксированная, то ниже.
Есть еще один "рабочий" механизм, когда экономика входит в устойчивый рост - покупается в мортгидж несколько объектов недвижимости, с последующей продажей.
Фактически то, что было в Украине до 2008 года.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14955
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7772 раз.
- Подякували: 4750 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Нед 09 лип, 2023 19:22
Сибарит написав:
Наши люди, привыкшие здесь бояться кредитов (я сам такой) часто там поступают не совсем рационально, отказываясь от этого блага или пытаясь выплатить кредит быстрее, что ухудшает качество жизни. В этой связи было бы интересно сравнить платеж за кредит на квартиру Ваших знакомых, который можно было получить четверть века назад с арендной платой тогда и сейчас.
Есть такие знакомые, делюсь их случаем. Платеж за кредит был дороже, чем аренда. Но аренда - это в их понимании - деньги на ветер. Кредит не сильно пытались выплатить быстрее, для них было важнее не ухудшать качество жизни.
Сибарит написав:
Даже если их стратегия была ошибочной, они так прожили полжизни. Не нужно лишать их морального комфорта, порождая сожаления.
Они не сожалеют, потому что платили хоть и дороже, но за свое, из которого никто не выставит на улицу "по щучьему велению". Возможность отложить деньги и купить они не рассматривали, потому что цены на квартиры росли, а жить с родителями несколько лет им было неприемлемо.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3978
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1139 раз.
- Подякували: 1295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 лип, 2023 19:45
Gastarbaiter написав:
Дайте здогадуюся: затребуваної професії немає, мови не знають?
Саме так.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 7959
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3171 раз.
- Подякували: 1080 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 09 лип, 2023 20:01
Сибарит написав: ЛАД написав:
Но и, к примеру, в Мюнхене это малореально. Но при немецких законах, достаточно сильно защищающих права арендатора, вполне можно всю жизнь жить в арендованной квартире.
Мои знакомые уже больше четверти века живут в одной и той же квартире. Дом был построен ещё к мюнхенской олимпиаде, зато есть на верхнем этаже бассейн для жильцов и в подвале довольно большие кладовки на каждую квартиру.
К сожалению, воспитание не позволяет мне задать вопрос, сами они оплачивают аренду или с помощью государства?
.......
Платят сами. Уже давно. Как только начали работать. Где-то через год после приезда.
Правда, говорят, что у них аренда дешёвая. Именно благодаря тому, что давно снимают. И "законах, достаточно сильно защищающие права арендатора". Если бы арендовали сегодня впервые, стоило бы заметно дороже.
С остальными Вашими мыслями согласен. Но в Европе, видимо, не так. Подробностей не знаю, но дети тоже не покупали квартиру, а арендуют. И если у старшей дочери можно предположить "советские пережитки", всё-таки уехала уже в 18 лет, то младший вырос там с 10 лет, можно считать немец.
Стоит отметить, что Мюнхен очень дорогой город (в смысле жилья). Может быть поэтому. Как в других городах, честно говоря, не знаю. Будет возможность, поинтересуюсь. Самому стало интересно, почему так.
В Израиле знакомые все купили
жильё. Разное, в зависимости от доходов и потребностей, но купили.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25062
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5067 раз.
- Подякували: 4721 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|