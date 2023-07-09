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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 921922923924> Додано: Нед 09 лип, 2023 18:37 flyman написав: vitaliian написав: flyman у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом. у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом.

ти ж олігарх,

в Успіха 1к яка відчувається як 3к,

в мене кавалірка 15- м2, проінвестована $9К5 і з ремонтом на $6K,

але КРЖН/ЛРЖН,

а от за кордоном, "єто другоє" в іпотеку на 30 років, доступно кожному муверу ти ж олігарх,в Успіха 1к яка відчувається як 3к,в мене кавалірка 15- м2, проінвестована $9К5 і з ремонтом на $6K,але КРЖН/ЛРЖН,а от за кордоном, "єто другоє" в іпотеку на 30 років, доступно кожному муверу

ви вдало підібрали приклад - Токіо типовий ринок нерухомості. такий же, як й Гонконг ви вдало підібрали приклад - Токіо типовий ринок нерухомості. такий же, як й Гонконг Shaman

Повідомлень: 3788 З нами з: 29.09.19 Подякував: 456 раз. Подякували: 1074 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 18:37 Shaman написав: flyman написав: vitaliian написав: flyman у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом. у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом.

ти ж олігарх,

в Успіха 1к яка відчувається як 3к,

в мене кавалірка 15- м2, проінвестована $9К5 і з ремонтом на $6K,

але КРЖН/ЛРЖН,

а от за кордоном, "єто другоє" в іпотеку на 30 років, доступно кожному муверу ти ж олігарх,в Успіха 1к яка відчувається як 3к,в мене кавалірка 15- м2, проінвестована $9К5 і з ремонтом на $6K,але КРЖН/ЛРЖН,а от за кордоном, "єто другоє" в іпотеку на 30 років, доступно кожному муверу

ви вдало підібрали приклад - Токіо типовий ринок нерухомості. такий же, як й Гонконг ви вдало підібрали приклад - Токіо типовий ринок нерухомості. такий же, як й Гонконг

"велике місто", а не Вєлічка.



в Кракові неохрущі нашару, в Бігора вже цілий стояк,

і це він "ще по справжньому не починав" "велике місто", а не Вєлічка.в Кракові неохрущі нашару, в Бігора вже цілий стояк,і це він "ще по справжньому не починав" Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 лип, 2023 18:42, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 31824 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1513 раз. Подякували: 2667 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 18:42 Shaman написав: vitaliian написав: flyman у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом. у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом.

а коли ви ще дізнаєтесь вартість такої кавалірки а коли ви ще дізнаєтесь вартість такої кавалірки

и что это поменяет в моей жизни, я смогу свою лоджию продать по 10куе/м2? надо как то на себя примерять чужие реалии. То что где-то имеет смысл, в Украине может быть бессмысленно и наоборот. flyman написав: в мене доковідна кавалірка 15- м2, $9К5 з ковідним ремонтом на $6K, в мене доковідна кавалірка 15- м2, $9К5 з ковідним ремонтом на $6K, ты там жить пробовал? с великом и вещами. я жил в отелях 10-12м2 ну нахой, сидишь и думаешь когда же я отсюда съеду. и что это поменяет в моей жизни, я смогу свою лоджию продать по 10куе/м2? надо как то на себя примерять чужие реалии. То что где-то имеет смысл, в Украине может быть бессмысленно и наоборот.ты там жить пробовал? с великом и вещами. я жил в отелях 10-12м2 ну нахой, сидишь и думаешь когда же я отсюда съеду. vitaliian

Повідомлень: 18211 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2166 раз. Подякували: 3099 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 18:47 vitaliian написав: Shaman написав: vitaliian написав: flyman у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом. у меня лоджия 8м2 там нет ничего кроме 2х шкафов и дивана. О том чтобы там жить даже в кошмаре не представляю. В теории можно 1 шкаф убрать и поставить стол со стулом.

а коли ви ще дізнаєтесь вартість такої кавалірки а коли ви ще дізнаєтесь вартість такої кавалірки

и что это поменяет в моей жизни, я смогу свою лоджию продать по 10куе/м2? надо как то на себя примерять чужие реалии. То что где-то имеет смысл, в Украине может быть бессмысленно и наоборот. flyman написав: в мене доковідна кавалірка 15- м2, $9К5 з ковідним ремонтом на $6K, в мене доковідна кавалірка 15- м2, $9К5 з ковідним ремонтом на $6K, ты там жить пробовал? с великом и вещами. я жил в отелях 10-12м2 ну нахой, сидишь и думаешь когда же я отсюда съеду. и что это поменяет в моей жизни, я смогу свою лоджию продать по 10куе/м2? надо как то на себя примерять чужие реалии. То что где-то имеет смысл, в Украине может быть бессмысленно и наоборот.ты там жить пробовал? с великом и вещами. я жил в отелях 10-12м2 ну нахой, сидишь и думаешь когда же я отсюда съеду.

для "с вєліком і вєщами" можна оКРЖН цоколь 34м2 за $8К6 + $1K (ремонт пансамклепав), теж із серії #недоступнежитло, якщо і там тісно, то можна купити ще більш "недостуне пересіченому житло" від $2К за хату в пішій доступності до приміського ШРТ, лісу і водойми для "с вєліком і вєщами" можна оКРЖН цоколь 34м2 за $8К6 + $1K (ремонт пансамклепав), теж із серії #недоступнежитло, якщо і там тісно, то можна купити ще більш "недостуне пересіченому житло" від $2К за хату в пішій доступності до приміського ШРТ, лісу і водойми flyman

Повідомлень: 31824 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1513 раз. Подякували: 2667 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 18:56 flyman написав: для Бігора життя в кавалірці 5.5 м2 для Бігора життя в кавалірці 5.5 м2

А нащо міні це сміття? А нащо міні це сміття? BIGor

Повідомлень: 7842 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1191 раз. Подякували: 1612 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 19:03 BIGor написав: flyman написав: для Бігора життя в кавалірці 5.5 м2 для Бігора життя в кавалірці 5.5 м2

А нащо міні це сміття? А нащо міні це сміття?

нащо "міні" скіглення Бігора про недоступність житла у великому місті України? нащо "міні" скіглення Бігора про недоступність житла у великому місті України? flyman

Повідомлень: 31824 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1513 раз. Подякували: 2667 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 19:13 Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав: з приводу відсотків й іпотеки - зробив простенький розрахунок.



так от, якщо брати квартиру за 3,5 млн грн на 20 років під 10% - то щорічний платіж - 411 т грн, а всього ви сплатите вартість 2,4 квартири. якби ставка була 5% - то за рік треба сплатити 281 т грн, а загалом сплата 1,6 вартості квартири. а якщо 15% (бо 10% - не зустрічав на ринку, лише для своїх) - то щорічний платіж 559 т грн, а загальна сума вже 3,2 квартири.



висновки - як мінімум треба заробляти 1 млн грн на рік, а взагалі більше - хоча б втричі більше за іпотечний платіж (що більшість ставить під сумнів).



й по друге навіть 10% - це забагато для іпотеки.



трете - й це недорога квартира як на Київ - співвідношення зп/вартість квартири в Україні неадекватне.

Ви рахуєте ті величезні цифри переплат, але забуваєте, що мова про 20 років - період, за який борг кратно знеціниться. Набагато більше, ніж 3 чи чотири рази.

Кажете, 10% забагато для іпотеки. Це коли інфляція 2-3%, то це забагато для іпотеки. Я коли інфляція навіть в 10% в рік розглядається, як невисока - то це дуже хороша ставка.

З урахуванням цього знецінення, вже за кілька років платіж і залишок боргу стануть для вас (відносно) набагато легшими. Нерухомість цей строк в ГРИВНІ теж подорожчає в рази (навіть за песимістичного прогнозу).

Щодо масовості - звісно, що ще з 2008 ніякої масовості немає і нескоро буде, але питання ж було в іншому, ви ж заявили, що в Україні іпотека взагалі не працює, пожиттєва кабала і інші дурниці. Якщо є клепка в голові не йти на якісь дурні умови типу 20% річних, то зафіксувати борг в гривні по ставці нижче інфляції, що було доступно як мінімум кілька років до 2022 (і формально пропозиції є й зараз, по 9.5-10%, але не певен, чи воно дійсно доступно на момент), і, звісно, не лізти "по самі помідори" щодо можливості платити щомісячний платіж - ніякої кабали тут і близько немає. Особливо, якщо платіж виходить на рівні оренди такого ж об'єкту. Ви рахуєте ті величезні цифри переплат, але забуваєте, що мова про 20 років - період, за який борг кратно знеціниться. Набагато більше, ніж 3 чи чотири рази.Кажете, 10% забагато для іпотеки. Це коли інфляція 2-3%, то це забагато для іпотеки. Я коли інфляція навіть в 10% в рік розглядається, як невисока - то це дуже хороша ставка.З урахуванням цього знецінення, вже за кілька років платіж і залишок боргу стануть для вас (відносно) набагато легшими. Нерухомість цей строк в ГРИВНІ теж подорожчає в рази (навіть за песимістичного прогнозу).Щодо масовості - звісно, що ще з 2008 ніякої масовості немає і нескоро буде, але питання ж було в іншому, ви ж заявили, що в Україні іпотека взагалі не працює, пожиттєва кабала і інші дурниці. Якщо є клепка в голові не йти на якісь дурні умови типу 20% річних, то зафіксувати борг в гривні по ставці нижче інфляції, що було доступно як мінімум кілька років до 2022 (і формально пропозиції є й зараз, по 9.5-10%, але не певен, чи воно дійсно доступно на момент), і, звісно, не лізти "по самі помідори" щодо можливості платити щомісячний платіж - ніякої кабали тут і близько немає. Особливо, якщо платіж виходить на рівні оренди такого ж об'єкту.

ви дивитесь як інвестор.



а якщо подивитись, як робітник - то в моєму прикладі квартири за 3,5 млн грн - то вартість платежу виходить трохи більше 30 т грн на місяць - що зовсім не дорівнює ставці оренди - й до війни теж.



20 років ще проблема - а якщо щось станеться. з орендованої квартири можна з'їхати, а з кредитної - теж можна, але тоді її банк може забрати



ви озвучили декілька речей, які значно змінюють картину - якщо банки фіксують на рівні 10% - то можна ризикнути. але таке дійсно є, що ставка фіксується на 20 років, незалежно від інфляції?



давайте перефразуємо - можливістю іпотеки можуть скористатися лише обмежене коло населення, набагато менше, аніж в США. так піде?



й щоб двічі не дискутувати - нечемне питання, а скільки отримують колеги - приблизний рівень? можливо тоді дискусія відпаде сама по собі - я погоджусь - з такою зп можна брати іпотеку ви дивитесь як інвестор.а якщо подивитись, як робітник - то в моєму прикладі квартири за 3,5 млн грн - то вартість платежу виходить трохи більше 30 т грн на місяць - що зовсім не дорівнює ставці оренди - й до війни теж.20 років ще проблема - а якщо щось станеться. з орендованої квартири можна з'їхати, а з кредитної - теж можна, але тоді її банк може забративи озвучили декілька речей, які значно змінюють картину - якщо банки фіксують на рівні 10% - то можна ризикнути. але таке дійсно є, що ставка фіксується на 20 років, незалежно від інфляції?давайте перефразуємо - можливістю іпотеки можуть скористатися лише обмежене коло населення, набагато менше, аніж в США. так піде?й щоб двічі не дискутувати - нечемне питання, а скільки отримують колеги - приблизний рівень? можливо тоді дискусія відпаде сама по собі - я погоджусь - з такою зп можна брати іпотеку



В Киеве (если не ошибаюсь, чуть-ли не единственный город Украины, где есть что ловить ИНВЕСТОРУ) инвестор работает по схеме - купил обещание построить и

-переуступил до завершения строительства

-дождался завершения строительства, слепил и самых дешевых материалов ремонт, но чтобы смотрелся дорого - продал

В США повсеместно ОБЫЧНО работает правило, что рент равен месячному платежу по мортгиджу. Поэтому инвесторы пытаются

- найти локации, которые покажут рост в горизонте 3-5 лет, сдают на этот срок в рент.

-ищут объекты, которые можно переделать (дома) и изменить их характеристики (например, достроить санузел и/или спальню и/или сделать отделку подвала (бейсмента)

-ищут объекты, которые владельцам "жгут" руки - разводы, префоркложе и тп с тем, чтобы быстро выкупить без превлечения кредитных денег



Лендлорды покупают в мортгидж объекты, рент оплачивает мортгидж.

На данный момент из-за высокого интересрейта платежи по мортгиджу превышают рент



Обычные люди "инвестируют" взяв мортгидж и живя в своем жилье, "экономя" на ренте. Почему-то они считают, что это инвестиция. На самом деле, в лучшем случае, это сбережение. И в очень нечастых случаях люди отслеживают цены, что-то еще продумывают и продают, когда это выгодно. Тогда это хоть как-то можно с натяжкой назвать инвестированием.

На данный момент, ряд локаций США показывает устойчивый рост (Флорида, некоторые каунти НДЖ), местами спады и провалы (Техас, НЙ), но есть "тихая гавань" - федеральные бонды на моменте (смотрел пару месяцев назад) дают 6+% годовых. Под гарантии правительства. Они 30 летние, если продавать ранее чем через 5 лет, то удерживаются %% за 3 последних месяца, 6 +% при условии плавающей ставке, если фиксированная, то ниже.



Есть еще один "рабочий" механизм, когда экономика входит в устойчивый рост - покупается в мортгидж несколько объектов недвижимости, с последующей продажей.

Фактически то, что было в Украине до 2008 года. В Киеве (если не ошибаюсь, чуть-ли не единственный город Украины, где есть что ловить ИНВЕСТОРУ) инвестор работает по схеме - купил обещание построить и-переуступил до завершения строительства-дождался завершения строительства, слепил и самых дешевых материалов ремонт, но чтобы смотрелся дорого - продалВ США повсеместно ОБЫЧНО работает правило, что рент равен месячному платежу по мортгиджу. Поэтому инвесторы пытаются- найти локации, которые покажут рост в горизонте 3-5 лет, сдают на этот срок в рент.-ищут объекты, которые можно переделать (дома) и изменить их характеристики (например, достроить санузел и/или спальню и/или сделать отделку подвала (бейсмента)-ищут объекты, которые владельцам "жгут" руки - разводы, префоркложе и тп с тем, чтобы быстро выкупить без превлечения кредитных денегЛендлорды покупают в мортгидж объекты, рент оплачивает мортгидж.На данный момент из-за высокого интересрейта платежи по мортгиджу превышают рентОбычные люди "инвестируют" взяв мортгидж и живя в своем жилье, "экономя" на ренте. Почему-то они считают, что это инвестиция. На самом деле, в лучшем случае, это сбережение. И в очень нечастых случаях люди отслеживают цены, что-то еще продумывают и продают, когда это выгодно. Тогда это хоть как-то можно с натяжкой назвать инвестированием.На данный момент, ряд локаций США показывает устойчивый рост (Флорида, некоторые каунти НДЖ), местами спады и провалы (Техас, НЙ), но есть "тихая гавань" - федеральные бонды на моменте (смотрел пару месяцев назад) дают 6+% годовых. Под гарантии правительства. Они 30 летние, если продавать ранее чем через 5 лет, то удерживаются %% за 3 последних месяца, 6 +% при условии плавающей ставке, если фиксированная, то ниже.Есть еще один "рабочий" механизм, когда экономика входит в устойчивый рост - покупается в мортгидж несколько объектов недвижимости, с последующей продажей.Фактически то, что было в Украине до 2008 года. rjkz

Повідомлень: 14955 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7772 раз. Подякували: 4750 раз. Профіль 3 3 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 19:22 Сибарит написав: Наши люди, привыкшие здесь бояться кредитов (я сам такой) часто там поступают не совсем рационально, отказываясь от этого блага или пытаясь выплатить кредит быстрее, что ухудшает качество жизни. В этой связи было бы интересно сравнить платеж за кредит на квартиру Ваших знакомых, который можно было получить четверть века назад с арендной платой тогда и сейчас. Наши люди, привыкшие здесь бояться кредитов (я сам такой) часто там поступают не совсем рационально, отказываясь от этого блага или пытаясь выплатить кредит быстрее, что ухудшает качество жизни. В этой связи было бы интересно сравнить платеж за кредит на квартиру Ваших знакомых, который можно было получить четверть века назад с арендной платой тогда и сейчас.

Есть такие знакомые, делюсь их случаем. Платеж за кредит был дороже, чем аренда. Но аренда - это в их понимании - деньги на ветер. Кредит не сильно пытались выплатить быстрее, для них было важнее не ухудшать качество жизни.



Сибарит написав: Даже если их стратегия была ошибочной, они так прожили полжизни. Не нужно лишать их морального комфорта, порождая сожаления. Даже если их стратегия была ошибочной, они так прожили полжизни. Не нужно лишать их морального комфорта, порождая сожаления.

Они не сожалеют, потому что платили хоть и дороже, но за свое, из которого никто не выставит на улицу "по щучьему велению". Возможность отложить деньги и купить они не рассматривали, потому что цены на квартиры росли, а жить с родителями несколько лет им было неприемлемо. Есть такие знакомые, делюсь их случаем. Платеж за кредит был дороже, чем аренда. Но аренда - это в их понимании - деньги на ветер. Кредит не сильно пытались выплатить быстрее, для них было важнее не ухудшать качество жизни.Они не сожалеют, потому что платили хоть и дороже, но за свое, из которого никто не выставит на улицу "по щучьему велению". Возможность отложить деньги и купить они не рассматривали, потому что цены на квартиры росли, а жить с родителями несколько лет им было неприемлемо. fler

Повідомлень: 3978 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1139 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 19:45 Gastarbaiter написав: Дайте здогадуюся: затребуваної професії немає, мови не знають? Дайте здогадуюся: затребуваної професії немає, мови не знають?

Саме так. Саме так. akurt

Повідомлень: 7959 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3171 раз. Подякували: 1080 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 20:01 Сибарит написав: ЛАД написав: Но и, к примеру, в Мюнхене это малореально. Но при немецких законах, достаточно сильно защищающих права арендатора, вполне можно всю жизнь жить в арендованной квартире.

Мои знакомые уже больше четверти века живут в одной и той же квартире. Дом был построен ещё к мюнхенской олимпиаде, зато есть на верхнем этаже бассейн для жильцов и в подвале довольно большие кладовки на каждую квартиру. Но и, к примеру, в Мюнхене это малореально. Но при немецких законах, достаточно сильно защищающих права арендатора, вполне можно всю жизнь жить в арендованной квартире.Мои знакомые уже больше четверти века живут в одной и той же квартире. Дом был построен ещё к мюнхенской олимпиаде, зато есть на верхнем этаже бассейн для жильцов и в подвале довольно большие кладовки на каждую квартиру.

К сожалению, воспитание не позволяет мне задать вопрос, сами они оплачивают аренду или с помощью государства?

....... К сожалению, воспитание не позволяет мне задать вопрос, сами они оплачивают аренду или с помощью государства?.......

Платят сами. Уже давно. Как только начали работать. Где-то через год после приезда.

Правда, говорят, что у них аренда дешёвая. Именно благодаря тому, что давно снимают. И "законах, достаточно сильно защищающие права арендатора". Если бы арендовали сегодня впервые, стоило бы заметно дороже.

С остальными Вашими мыслями согласен. Но в Европе, видимо, не так. Подробностей не знаю, но дети тоже не покупали квартиру, а арендуют. И если у старшей дочери можно предположить "советские пережитки", всё-таки уехала уже в 18 лет, то младший вырос там с 10 лет, можно считать немец.

Стоит отметить, что Мюнхен очень дорогой город (в смысле жилья). Может быть поэтому. Как в других городах, честно говоря, не знаю. Будет возможность, поинтересуюсь. Самому стало интересно, почему так.

В Израиле знакомые все купили жильё. Разное, в зависимости от доходов и потребностей, но купили. Платят сами. Уже давно. Как только начали работать. Где-то через год после приезда.Правда, говорят, что у них аренда дешёвая. Именно благодаря тому, что давно снимают. И "законах, достаточно сильно защищающие права арендатора". Если бы арендовали сегодня впервые, стоило бы заметно дороже.С остальными Вашими мыслями согласен. Но в Европе, видимо, не так. Подробностей не знаю, но дети тоже не покупали квартиру, а арендуют. И если у старшей дочери можно предположить "советские пережитки", всё-таки уехала уже в 18 лет, то младший вырос там с 10 лет, можно считать немец.Стоит отметить, что Мюнхен очень дорогой город (в смысле жилья). Может быть поэтому. Как в других городах, честно говоря, не знаю. Будет возможность, поинтересуюсь. Самому стало интересно, почему так.В Израиле знакомые всежильё. Разное, в зависимости от доходов и потребностей, но купили. ЛАД 2 Повідомлень: 25062 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5067 раз. Подякували: 4721 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 921922923924> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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