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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лип, 2023 20:08
fler написав:
...........
Сибарит написав:
Даже если их стратегия была ошибочной, они так прожили полжизни. Не нужно лишать их морального комфорта, порождая сожаления.
Они не сожалеют, потому что платили хоть и дороже, но за свое, из которого никто не выставит на улицу "по щучьему велению"
. Возможность отложить деньги и купить они не рассматривали, потому что цены на квартиры росли, а жить с родителями несколько лет им было неприемлемо.
В том-то и дело, что в Германии такое невозможно.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 20:12
Вопрос - что с сайтом Госстата?
Не открывается.
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- Повідомлень: 25062
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5067 раз.
- Подякували: 4721 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
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