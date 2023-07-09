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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 921922923924
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:08

  fler написав:...........
  Сибарит написав:Даже если их стратегия была ошибочной, они так прожили полжизни. Не нужно лишать их морального комфорта, порождая сожаления.

Они не сожалеют, потому что платили хоть и дороже, но за свое, из которого никто не выставит на улицу "по щучьему велению". Возможность отложить деньги и купить они не рассматривали, потому что цены на квартиры росли, а жить с родителями несколько лет им было неприемлемо.

В том-то и дело, что в Германии такое невозможно.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:12

Вопрос - что с сайтом Госстата?
Не открывается.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:52

  ЛАД написав:Вопрос - что с сайтом Госстата?
Не открывается.


Ага, мінімум з пятниці. Не зручно.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:55

Re: Еміграція, заробітчанство

ОФФТОП: Все таки шлях додому завжди важчий, ніж у кляте заслання... )
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 21:02

  adeges написав:
  ЛАД написав:Вопрос - что с сайтом Госстата?
Не открывается.


Ага, мінімум з пятниці. Не зручно.

У них реконструкція системи. Впроваджують нові можливості для користувачів. Обіцяють, що до кінця року все завершать і буде мега круто. Тому поки що будуть перебої.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 21:15

Re: Еміграція, заробітчанство

fler написав:
  adeges написав:
  ЛАД написав:Вопрос - что с сайтом Госстата?
Не открывается.


Ага, мінімум з пятниці. Не зручно.

У них реконструкція системи. Впроваджують нові можливості для користувачів. Обіцяють, що до кінця року все завершать і буде мега круто. Тому поки що будуть перебої.
Нічого собі, там згадали про користувачів. Беру попкорн
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 21:29

  fler написав:
  adeges написав:
  ЛАД написав:Вопрос - что с сайтом Госстата?
Не открывается.


Ага, мінімум з пятниці. Не зручно.

У них реконструкція системи. Впроваджують нові можливості для користувачів. Обіцяють, що до кінця року все завершать і буде мега круто. Тому поки що будуть перебої.


до кінця року??? афігєть як круто )
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 21:50

  adeges написав:
  fler написав:
  adeges написав:---------------
ЛАД
Вопрос - что с сайтом Госстата?
Не открывается.
---------------
Ага, мінімум з пятниці. Не зручно.

У них реконструкція системи. Впроваджують нові можливості для користувачів. Обіцяють, що до кінця року все завершать і буде мега круто. Тому поки що будуть перебої.


до кінця року??? афігєть як круто )

Надеюсь, надпись "Не удается получить доступ к сайту" не будет гореть до конца года. :)
ЛАД
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  #<1 ... 921922923924
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