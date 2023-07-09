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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лип, 2023 20:08
fler написав:
...........
Сибарит написав:
Даже если их стратегия была ошибочной, они так прожили полжизни. Не нужно лишать их морального комфорта, порождая сожаления.
Они не сожалеют, потому что платили хоть и дороже, но за свое, из которого никто не выставит на улицу "по щучьему велению"
. Возможность отложить деньги и купить они не рассматривали, потому что цены на квартиры росли, а жить с родителями несколько лет им было неприемлемо.
В том-то и дело, что в Германии такое невозможно.
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ЛАД
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Додано: Нед 09 лип, 2023 20:12
Вопрос - что с сайтом Госстата?
Не открывается.
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ЛАД
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Додано: Нед 09 лип, 2023 20:52
ЛАД написав:
Вопрос - что с сайтом Госстата?
Не открывается.
Ага, мінімум з пятниці. Не зручно.
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adeges
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Додано: Нед 09 лип, 2023 20:55
ОФФТОП: Все таки шлях додому завжди важчий, ніж у кляте заслання... )
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adeges
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Додано: Нед 09 лип, 2023 21:02
adeges написав: ЛАД написав:
Вопрос - что с сайтом Госстата?
Не открывается.
Ага, мінімум з пятниці. Не зручно.
У них реконструкція системи. Впроваджують нові можливості для користувачів. Обіцяють, що до кінця року все завершать і буде мега круто. Тому поки що будуть перебої.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 21:15
fler написав: adeges написав: ЛАД написав:
Вопрос - что с сайтом Госстата?
Не открывается.
Ага, мінімум з пятниці. Не зручно.
У них реконструкція системи. Впроваджують нові можливості для користувачів. Обіцяють, що до кінця року все завершать і буде мега круто. Тому поки що будуть перебої.
Нічого собі, там згадали про користувачів. Беру попкорн
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Додано: Нед 09 лип, 2023 21:29
fler написав: adeges написав: ЛАД написав:
Вопрос - что с сайтом Госстата?
Не открывается.
Ага, мінімум з пятниці. Не зручно.
У них реконструкція системи. Впроваджують нові можливості для користувачів. Обіцяють, що до кінця року все завершать і буде мега круто. Тому поки що будуть перебої.
до кінця року??? афігєть як круто )
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Додано: Нед 09 лип, 2023 21:50
adeges написав: fler написав: adeges написав:
---------------ЛАД
Вопрос - что с сайтом Госстата?
Не открывается.
---------------
Ага, мінімум з пятниці. Не зручно.
У них реконструкція системи. Впроваджують нові можливості для користувачів. Обіцяють, що до кінця року все завершать і буде мега круто. Тому поки що будуть перебої.
до кінця року??? афігєть як круто )
Надеюсь, надпись "Не удается получить доступ к сайту" не будет гореть до конца года.
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ЛАД
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