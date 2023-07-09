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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 922923924925>
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:08

  fler написав:...........
  Сибарит написав:Даже если их стратегия была ошибочной, они так прожили полжизни. Не нужно лишать их морального комфорта, порождая сожаления.

Они не сожалеют, потому что платили хоть и дороже, но за свое, из которого никто не выставит на улицу "по щучьему велению". Возможность отложить деньги и купить они не рассматривали, потому что цены на квартиры росли, а жить с родителями несколько лет им было неприемлемо.

В том-то и дело, что в Германии такое невозможно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:12

Вопрос - что с сайтом Госстата?
Не открывается.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:52

  ЛАД написав:Вопрос - что с сайтом Госстата?
Не открывается.


Ага, мінімум з пятниці. Не зручно.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:55

Re: Еміграція, заробітчанство

ОФФТОП: Все таки шлях додому завжди важчий, ніж у кляте заслання... )
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 21:02

  adeges написав:
  ЛАД написав:Вопрос - что с сайтом Госстата?
Не открывается.


Ага, мінімум з пятниці. Не зручно.

У них реконструкція системи. Впроваджують нові можливості для користувачів. Обіцяють, що до кінця року все завершать і буде мега круто. Тому поки що будуть перебої.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 21:15

Re: Еміграція, заробітчанство

fler написав:
  adeges написав:
  ЛАД написав:Вопрос - что с сайтом Госстата?
Не открывается.


Ага, мінімум з пятниці. Не зручно.

У них реконструкція системи. Впроваджують нові можливості для користувачів. Обіцяють, що до кінця року все завершать і буде мега круто. Тому поки що будуть перебої.
Нічого собі, там згадали про користувачів. Беру попкорн
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 21:29

  fler написав:
  adeges написав:
  ЛАД написав:Вопрос - что с сайтом Госстата?
Не открывается.


Ага, мінімум з пятниці. Не зручно.

У них реконструкція системи. Впроваджують нові можливості для користувачів. Обіцяють, що до кінця року все завершать і буде мега круто. Тому поки що будуть перебої.


до кінця року??? афігєть як круто )
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 21:50

  adeges написав:
  fler написав:
  adeges написав:---------------
ЛАД
Вопрос - что с сайтом Госстата?
Не открывается.
---------------
Ага, мінімум з пятниці. Не зручно.

У них реконструкція системи. Впроваджують нові можливості для користувачів. Обіцяють, що до кінця року все завершать і буде мега круто. Тому поки що будуть перебої.


до кінця року??? афігєть як круто )

Надеюсь, надпись "Не удается получить доступ к сайту" не будет гореть до конца года. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 22:16

  ЛАД написав:
  adeges написав:
  fler написав:У них реконструкція системи. Впроваджують нові можливості для користувачів. Обіцяють, що до кінця року все завершать і буде мега круто. Тому поки що будуть перебої.


до кінця року??? афігєть як круто )

Надеюсь, надпись "Не удается получить доступ к сайту" не будет гореть до конца года. :)

Не будет. Думаю, периодически будут включать и выключать. Суть реконструкции - автоматизация, подключить доступ к дополнительным базам данных. Информация будет подтягиваться напрямую и обрабатываться быстрее, чем раньше. Пользователь сможет видеть больше и разнообразнее, а органы власти - еще больше и еще разнообразнее 8)
fler
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 23:32

  ihorkyiv написав:Чим більше читаю сповідей від наших біженців про життя на чужині, тим більше ціную і шаную Україну. "Оренда, мова та робота без диплома: як живуть українці в Америці через півтора року втечі від війни" https://finance.obozrevatel.com/ukr/ore ... C45LjAuMA..
Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист".


Ага, страшно, аж жуть.
:mrgreen:
Удивительно, чего-ж это в США не нужны украинские юристы?
А журналисты без знания английского?
Ну, а украинские экономисты - они-ж лучше американских!

На самом деле, этот "плач Ярославны" яйца выеденного не стоит.
Кроме того, что приведенные примеры (кроме айтишника, о нем дальще) - это просто люди не соответствуют рынку труда своими качествами, чтобы претендовать на что-то бОльшее, пока не доведут свои качества на достаточный уровень.
21 доллар в час при фуллтайм и рент до 2 тысяч - не так плохо для старта.
Могу сказать, что (если верить одному из блогеров, которую когда-то смотрел) продукты там дешевле, чем в НЙ. Но они-же еще и фудстемпы и кэш и страховку имеют. Кормят, лечат на шару, какие-то карманные деньги дают.Чего ныть? Что не засыпали социалом как в Германии с трапа самолета?
Ну да, тут надо самому. В США ехали предприимчивые люди, которые не могли себя реализовать на своих родинах. Если-бы они сидели на социале, то мы до сих пор сидели без телефонов при свечах.
Айтишник. Добро пожаловать в страну, где не только айтищники (услуги), но и другие работники, оказывающие УСЛУГИ хотят и могут зарабатывать достойные деньги. Таксист Юбера или официант в кафе - это услуги.
В Украине таксист, порой вынужден убивать машину за копейки, чтобы купить себе что-то на ужин, оплатив бензин. Тут не так. Официант в Украине счастлив 20 гривнам чаевых? Кто-то вообще дает в Украине чаевые? В США стандарт чаевые 20% к чеку. Таксистам тоже дают чаевые 15-20%.
Это затронута та грань, которая разделяет цену труда в Украине и в США.
Этот айтишник не жаловался, что в Украине Яфон дороже чем в США? Наверняка нет, потому что гаджеты покупает из-за бугра. Он не жаловался, что тесла 3 стоит около 30куе? Новая. Официальная. Не утопленная. "Не битая не крашенная". И что на нее еще налоговый возврат в зависимости от штата.
В общем, статья о нытиках.
rjkz
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