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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 922923924925
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 23:43

  flyman написав:
  ihorkyiv написав:Чим більше читаю сповідей від наших біженців про життя на чужині, тим більше ціную і шаную Україну. "Оренда, мова та робота без диплома: як живуть українці в Америці через півтора року втечі від війни" https://finance.obozrevatel.com/ukr/ore ... C45LjAuMA..
Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист".

rjkz: йти мувером, потім калідж ... і через 30 років вкалування маєш амерікан дрім в кишені


Да, нет.
Есть лучше сценарий - село в 70 км от Киева, закрутки на зиму, огород, грибы с ближайшей лесопосадки. Парадайз. Можно еще с "колхозных" полей кукурузу тырить.
Рыбу в ставке ловить. Шалаш в лесу поставить...ЧТо-то Марка Твена вспомнил. :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 23:50

  flyman написав:
  rjkz написав:
  nekefer написав:сантехники делают газ? чтото новое


Тут - да, все трубы.
Есть 2 газовые компании - КонЭдиссон и Нэшнл Грид, они поставляют газ и "тянут" трубу до объекта. Разводкой занимаются пламинговые компании. Специализированные, но пламинговые компании занимаются установкой и эксплуатацией отопительного оборудования, тут нет ЦО.

"пламер" не сантехнік, а "паяльщик (труб)" від слова "plumbum"


Тут пламер - это и паяльщик труб и сантехник.
Или "сантехник" - это чувак ныряющий в колодец с фекалиями? :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 00:10

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но и, к примеру, в Мюнхене это малореально. Но при немецких законах, достаточно сильно защищающих права арендатора, вполне можно всю жизнь жить в арендованной квартире.
Мои знакомые уже больше четверти века живут в одной и той же квартире. Дом был построен ещё к мюнхенской олимпиаде, зато есть на верхнем этаже бассейн для жильцов и в подвале довольно большие кладовки на каждую квартиру.

К сожалению, воспитание не позволяет мне задать вопрос, сами они оплачивают аренду или с помощью государства? :)
.......

Платят сами. Уже давно. Как только начали работать. Где-то через год после приезда.
Правда, говорят, что у них аренда дешёвая. Именно благодаря тому, что давно снимают. И "законах, достаточно сильно защищающие права арендатора". Если бы арендовали сегодня впервые, стоило бы заметно дороже.
С остальными Вашими мыслями согласен. Но в Европе, видимо, не так. Подробностей не знаю, но дети тоже не покупали квартиру, а арендуют. И если у старшей дочери можно предположить "советские пережитки", всё-таки уехала уже в 18 лет, то младший вырос там с 10 лет, можно считать немец.
Стоит отметить, что Мюнхен очень дорогой город (в смысле жилья). Может быть поэтому. Как в других городах, честно говоря, не знаю. Будет возможность, поинтересуюсь. Самому стало интересно, почему так.
В Израиле знакомые все купили жильё. Разное, в зависимости от доходов и потребностей, но купили.


Есть 3 примера.
Женщина живет в ренте 40 лет в одной квартире, под рентконтролом, платит 1100 за 1 бедрум, рыночная цена 1800 минимум. Лендлорд воет, мечтает, чтобы она съехала. Когда-то даже предлагал ей выкупить квартиру за 30 куе, сейчас она стоит порядка 250-270.
Ее дочь живет вдвоем с мужем лет 15 в ренте. 1300.
Родители одноклассника моего сына. Рентуют 20 лет. Начинали с цены 800 долларов, постепенно им подняли до 1300. Рыночная цена 2000.
Ни выселить ни цену поднять до рыночной закон НЙ не позволяет.
Это рентконтрол.
А есть еще рентстайбелайзд. В домах под этим есть квартиры в Манхеттене по 50 долларов в месяц.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 00:13

  adeges написав:
  fler написав:
  adeges написав:
Ага, мінімум з пятниці. Не зручно.

У них реконструкція системи. Впроваджують нові можливості для користувачів. Обіцяють, що до кінця року все завершать і буде мега круто. Тому поки що будуть перебої.


до кінця року??? афігєть як круто )


Вспомнилось, как вогда-то сайт Киевэнерго работал с 8 до 17 в будние дни.
:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 00:27

  rjkz написав:
  flyman написав:
  ihorkyiv написав:Чим більше читаю сповідей від наших біженців про життя на чужині, тим більше ціную і шаную Україну. "Оренда, мова та робота без диплома: як живуть українці в Америці через півтора року втечі від війни" https://finance.obozrevatel.com/ukr/ore ... C45LjAuMA..
Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист".

rjkz: йти мувером, потім калідж ... і через 30 років вкалування маєш амерікан дрім в кишені


Да, нет.
Есть лучше сценарий - село в 70 км от Киева, закрутки на зиму, огород, грибы с ближайшей лесопосадки. Парадайз. Можно еще с "колхозных" полей кукурузу тырить.
Рыбу в ставке ловить. Шалаш в лесу поставить...ЧТо-то Марка Твена вспомнил. :lol:

Там же написано: редактор журнала моды.
В Америке ей некомфортно - почему-то все должности редакторов журналов кем-то уже заняты.
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