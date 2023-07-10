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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 923924925926> Додано: Нед 09 лип, 2023 23:43 flyman написав: ihorkyiv написав: Чим більше читаю сповідей від наших біженців про життя на чужині, тим більше ціную і шаную Україну. "Оренда, мова та робота без диплома: як живуть українці в Америці через півтора року втечі від війни" https://finance.obozrevatel.com/ukr/ore ... C45LjAuMA. .

Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист". Чим більше читаю сповідей від наших біженців про життя на чужині, тим більше ціную і шаную Україну. "Оренда, мова та робота без диплома: як живуть українці в Америці через півтора року втечі від війни"Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист".

rjkz: йти мувером, потім калідж ... і через 30 років вкалування маєш амерікан дрім в кишені rjkz: йти мувером, потім калідж ... і через 30 років вкалування маєш амерікан дрім в кишені



Да, нет.

Есть лучше сценарий - село в 70 км от Киева, закрутки на зиму, огород, грибы с ближайшей лесопосадки. Парадайз. Можно еще с "колхозных" полей кукурузу тырить.

Рыбу в ставке ловить. Шалаш в лесу поставить...ЧТо-то Марка Твена вспомнил. Да, нет.Есть лучше сценарий - село в 70 км от Киева, закрутки на зиму, огород, грибы с ближайшей лесопосадки. Парадайз. Можно еще с "колхозных" полей кукурузу тырить.Рыбу в ставке ловить. Шалаш в лесу поставить...ЧТо-то Марка Твена вспомнил. rjkz

Повідомлень: 14968 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7778 раз. Подякували: 4753 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лип, 2023 23:50 flyman написав: rjkz написав: nekefer написав: сантехники делают газ? чтото новое сантехники делают газ? чтото новое



Тут - да, все трубы.

Есть 2 газовые компании - КонЭдиссон и Нэшнл Грид, они поставляют газ и "тянут" трубу до объекта. Разводкой занимаются пламинговые компании. Специализированные, но пламинговые компании занимаются установкой и эксплуатацией отопительного оборудования, тут нет ЦО. Тут - да, все трубы.Есть 2 газовые компании - КонЭдиссон и Нэшнл Грид, они поставляют газ и "тянут" трубу до объекта. Разводкой занимаются пламинговые компании. Специализированные, но пламинговые компании занимаются установкой и эксплуатацией отопительного оборудования, тут нет ЦО.

"пламер" не сантехнік, а "паяльщик (труб)" від слова "plumbum" "пламер" не сантехнік, а "паяльщик (труб)" від слова "plumbum"



Тут пламер - это и паяльщик труб и сантехник.

Или "сантехник" - это чувак ныряющий в колодец с фекалиями? Тут пламер - это и паяльщик труб и сантехник.Или "сантехник" - это чувак ныряющий в колодец с фекалиями? rjkz

Повідомлень: 14968 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7778 раз. Подякували: 4753 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лип, 2023 00:10 ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД написав: Но и, к примеру, в Мюнхене это малореально. Но при немецких законах, достаточно сильно защищающих права арендатора, вполне можно всю жизнь жить в арендованной квартире.

Мои знакомые уже больше четверти века живут в одной и той же квартире. Дом был построен ещё к мюнхенской олимпиаде, зато есть на верхнем этаже бассейн для жильцов и в подвале довольно большие кладовки на каждую квартиру. Но и, к примеру, в Мюнхене это малореально. Но при немецких законах, достаточно сильно защищающих права арендатора, вполне можно всю жизнь жить в арендованной квартире.Мои знакомые уже больше четверти века живут в одной и той же квартире. Дом был построен ещё к мюнхенской олимпиаде, зато есть на верхнем этаже бассейн для жильцов и в подвале довольно большие кладовки на каждую квартиру.

К сожалению, воспитание не позволяет мне задать вопрос, сами они оплачивают аренду или с помощью государства?

....... К сожалению, воспитание не позволяет мне задать вопрос, сами они оплачивают аренду или с помощью государства?.......

Платят сами. Уже давно. Как только начали работать. Где-то через год после приезда.

Правда, говорят, что у них аренда дешёвая. Именно благодаря тому, что давно снимают. И "законах, достаточно сильно защищающие права арендатора". Если бы арендовали сегодня впервые, стоило бы заметно дороже.

С остальными Вашими мыслями согласен. Но в Европе, видимо, не так. Подробностей не знаю, но дети тоже не покупали квартиру, а арендуют. И если у старшей дочери можно предположить "советские пережитки", всё-таки уехала уже в 18 лет, то младший вырос там с 10 лет, можно считать немец.

Стоит отметить, что Мюнхен очень дорогой город (в смысле жилья). Может быть поэтому. Как в других городах, честно говоря, не знаю. Будет возможность, поинтересуюсь. Самому стало интересно, почему так.

В Израиле знакомые все купили жильё. Разное, в зависимости от доходов и потребностей, но купили. Платят сами. Уже давно. Как только начали работать. Где-то через год после приезда.Правда, говорят, что у них аренда дешёвая. Именно благодаря тому, что давно снимают. И "законах, достаточно сильно защищающие права арендатора". Если бы арендовали сегодня впервые, стоило бы заметно дороже.С остальными Вашими мыслями согласен. Но в Европе, видимо, не так. Подробностей не знаю, но дети тоже не покупали квартиру, а арендуют. И если у старшей дочери можно предположить "советские пережитки", всё-таки уехала уже в 18 лет, то младший вырос там с 10 лет, можно считать немец.Стоит отметить, что Мюнхен очень дорогой город (в смысле жилья). Может быть поэтому. Как в других городах, честно говоря, не знаю. Будет возможность, поинтересуюсь. Самому стало интересно, почему так.В Израиле знакомые всежильё. Разное, в зависимости от доходов и потребностей, но купили.



Есть 3 примера.

Женщина живет в ренте 40 лет в одной квартире, под рентконтролом, платит 1100 за 1 бедрум, рыночная цена 1800 минимум. Лендлорд воет, мечтает, чтобы она съехала. Когда-то даже предлагал ей выкупить квартиру за 30 куе, сейчас она стоит порядка 250-270.

Ее дочь живет вдвоем с мужем лет 15 в ренте. 1300.

Родители одноклассника моего сына. Рентуют 20 лет. Начинали с цены 800 долларов, постепенно им подняли до 1300. Рыночная цена 2000.

Ни выселить ни цену поднять до рыночной закон НЙ не позволяет.

Это рентконтрол.

А есть еще рентстайбелайзд. В домах под этим есть квартиры в Манхеттене по 50 долларов в месяц. Есть 3 примера.Женщина живет в ренте 40 лет в одной квартире, под рентконтролом, платит 1100 за 1 бедрум, рыночная цена 1800 минимум. Лендлорд воет, мечтает, чтобы она съехала. Когда-то даже предлагал ей выкупить квартиру за 30 куе, сейчас она стоит порядка 250-270.Ее дочь живет вдвоем с мужем лет 15 в ренте. 1300.Родители одноклассника моего сына. Рентуют 20 лет. Начинали с цены 800 долларов, постепенно им подняли до 1300. Рыночная цена 2000.Ни выселить ни цену поднять до рыночной закон НЙ не позволяет.Это рентконтрол.А есть еще рентстайбелайзд. В домах под этим есть квартиры в Манхеттене по 50 долларов в месяц. rjkz

Повідомлень: 14968 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7778 раз. Подякували: 4753 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лип, 2023 00:13 adeges написав: fler написав: adeges написав:

Ага, мінімум з пятниці. Не зручно. Ага, мінімум з пятниці. Не зручно.

У них реконструкція системи. Впроваджують нові можливості для користувачів. Обіцяють, що до кінця року все завершать і буде мега круто. Тому поки що будуть перебої. У них реконструкція системи. Впроваджують нові можливості для користувачів. Обіцяють, що до кінця року все завершать і буде мега круто. Тому поки що будуть перебої.



до кінця року??? афігєть як круто ) до кінця року??? афігєть як круто )



Вспомнилось, как вогда-то сайт Киевэнерго работал с 8 до 17 в будние дни.

Вспомнилось, как вогда-то сайт Киевэнерго работал с 8 до 17 в будние дни. rjkz

Повідомлень: 14968 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7778 раз. Подякували: 4753 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лип, 2023 00:27 rjkz написав: flyman написав: ihorkyiv написав: Чим більше читаю сповідей від наших біженців про життя на чужині, тим більше ціную і шаную Україну. "Оренда, мова та робота без диплома: як живуть українці в Америці через півтора року втечі від війни" https://finance.obozrevatel.com/ukr/ore ... C45LjAuMA. .

Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист". Чим більше читаю сповідей від наших біженців про життя на чужині, тим більше ціную і шаную Україну. "Оренда, мова та робота без диплома: як живуть українці в Америці через півтора року втечі від війни"Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист".

rjkz: йти мувером, потім калідж ... і через 30 років вкалування маєш амерікан дрім в кишені rjkz: йти мувером, потім калідж ... і через 30 років вкалування маєш амерікан дрім в кишені



Да, нет.

Есть лучше сценарий - село в 70 км от Киева, закрутки на зиму, огород, грибы с ближайшей лесопосадки. Парадайз. Можно еще с "колхозных" полей кукурузу тырить.

Рыбу в ставке ловить. Шалаш в лесу поставить...ЧТо-то Марка Твена вспомнил. Да, нет.Есть лучше сценарий - село в 70 км от Киева, закрутки на зиму, огород, грибы с ближайшей лесопосадки. Парадайз. Можно еще с "колхозных" полей кукурузу тырить.Рыбу в ставке ловить. Шалаш в лесу поставить...ЧТо-то Марка Твена вспомнил.

Там же написано: редактор журнала моды.

В Америке ей некомфортно - почему-то все должности редакторов журналов кем-то уже заняты. Там же написано: редактор журнала моды.В Америке ей некомфортно - почему-то все должности редакторов журналов кем-то уже заняты. anduzenko

Повідомлень: 113 З нами з: 18.10.17 Подякував: 35 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лип, 2023 02:36 rjkz написав: flyman написав: rjkz: йти мувером, потім калідж ... і через 30 років вкалування маєш амерікан дрім в кишені rjkz: йти мувером, потім калідж ... і через 30 років вкалування маєш амерікан дрім в кишені

Да, нет.

Есть лучше сценарий - село в 70 км от Киева, закрутки на зиму, огород, грибы с ближайшей лесопосадки. Парадайз. Можно еще с "колхозных" полей кукурузу тырить.

Рыбу в ставке ловить. Шалаш в лесу поставить...ЧТо-то Марка Твена вспомнил. Да, нет.Есть лучше сценарий - село в 70 км от Киева, закрутки на зиму, огород, грибы с ближайшей лесопосадки. Парадайз. Можно еще с "колхозных" полей кукурузу тырить.Рыбу в ставке ловить. Шалаш в лесу поставить...ЧТо-то Марка Твена вспомнил.

А почему нет, что вас так шокировало? А почему нет, что вас так шокировало? Starikan 2 Повідомлень: 19563 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2536 раз. Подякували: 3098 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лип, 2023 03:38 Starikan написав: rjkz написав: flyman написав: rjkz: йти мувером, потім калідж ... і через 30 років вкалування маєш амерікан дрім в кишені rjkz: йти мувером, потім калідж ... і через 30 років вкалування маєш амерікан дрім в кишені

Да, нет.

Есть лучше сценарий - село в 70 км от Киева, закрутки на зиму, огород, грибы с ближайшей лесопосадки. Парадайз. Можно еще с "колхозных" полей кукурузу тырить.

Рыбу в ставке ловить. Шалаш в лесу поставить...ЧТо-то Марка Твена вспомнил. Да, нет.Есть лучше сценарий - село в 70 км от Киева, закрутки на зиму, огород, грибы с ближайшей лесопосадки. Парадайз. Можно еще с "колхозных" полей кукурузу тырить.Рыбу в ставке ловить. Шалаш в лесу поставить...ЧТо-то Марка Твена вспомнил.

А почему нет, что вас так шокировало? А почему нет, что вас так шокировало?



Меня ничего не шокирует.

Каждый выбирает свой путь.

Кто-то "мувер-каледж-америкендрим" кто-то "закрутки-грибы-ШРТ"

У кого-то есть мотивация напрягаться, у кого-то ее нет.

Каждому свое. Меня ничего не шокирует.Каждый выбирает свой путь.Кто-то "мувер-каледж-америкендрим" кто-то "закрутки-грибы-ШРТ"У кого-то есть мотивация напрягаться, у кого-то ее нет.Каждому свое. rjkz

Повідомлень: 14968 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7778 раз. Подякували: 4753 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лип, 2023 04:03 flyman написав: для Бігора життя в кавалірці 5.5 м2, планування на 1:50

для Бігора життя в кавалірці 5.5 м2, планування на 1:50

Мне кажется тот самурай ростом с Диму Медведева и вдвое худее его(судя по рукам), а такой борец сумо как я или ВЕЕЕ в тот сортир просто бы не пролез, за душ промолчу, и на «кухне» б с мойкой размером с миску хрен бы руки помыл

А так в Стамбуле в 1местном номере метров в 12 жил почти неделю(Вс-Пт и не раз и не ныл

Но отжиматься от пола уже было почти негде, убирал в туалет оба стула, ноги на подоконник или кровать (планировки номера разные были), и аккуратненько, чтоб столик не снести... Мне кажется тот самурай ростом с Диму Медведева и вдвое худее его(судя по рукам), а такой борец сумо как я или ВЕЕЕ в тот сортир просто бы не пролез, за душ промолчу, и на «кухне» б с мойкой размером с миску хрен бы руки помылА так в Стамбуле в 1местном номере метров в 12 жил почти неделю(Вс-Пт и не раз и не нылНо отжиматься от пола уже было почти негде, убирал в туалет оба стула, ноги на подоконник или кровать (планировки номера разные были), и аккуратненько, чтоб столик не снести... барабашов Повідомлень: 3281 З нами з: 16.06.15 Подякував: 252 раз. Подякували: 313 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лип, 2023 08:10 rjkz написав: flyman написав: ihorkyiv написав: Чим більше читаю сповідей від наших біженців про життя на чужині, тим більше ціную і шаную Україну. "Оренда, мова та робота без диплома: як живуть українці в Америці через півтора року втечі від війни" https://finance.obozrevatel.com/ukr/ore ... C45LjAuMA. .

Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист". Чим більше читаю сповідей від наших біженців про життя на чужині, тим більше ціную і шаную Україну. "Оренда, мова та робота без диплома: як живуть українці в Америці через півтора року втечі від війни"Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист".

rjkz: йти мувером, потім калідж ... і через 30 років вкалування маєш амерікан дрім в кишені rjkz: йти мувером, потім калідж ... і через 30 років вкалування маєш амерікан дрім в кишені



Да, нет.

Есть лучше сценарий - село в 70 км от Киева, закрутки на зиму, огород, грибы с ближайшей лесопосадки. Парадайз. Можно еще с "колхозных" полей кукурузу тырить.

Рыбу в ставке ловить. Шалаш в лесу поставить...ЧТо-то Марка Твена вспомнил. Да, нет.Есть лучше сценарий - село в 70 км от Киева, закрутки на зиму, огород, грибы с ближайшей лесопосадки. Парадайз. Можно еще с "колхозных" полей кукурузу тырить.Рыбу в ставке ловить. Шалаш в лесу поставить...ЧТо-то Марка Твена вспомнил.

А хіба "еко" не в тренді?



Колись давно, ще в 90х, щоб виїхати в Канаду по "незалежній еміграції", крім мови, балів, ще потрбіно було мати 10куе на особу.



Вивчив мову, назбирав куїв, як просить анкета, і виявилося, що маючи це все, можна і в Україні непогано поживати.



А якщо порівнювати із Джонсонами, то часто їхати в США нема змісту, бо у Джонсонів в більшості випадків буде і газон рівніше/зеленіше, і мова правильніша, і будинок дорожче, і освіта ліпша, і дохід вище ... але це ж "не для себе егоїста, а для дітей" А хіба "еко" не в тренді?Колись давно, ще в 90х, щоб виїхати в Канаду по "незалежній еміграції", крім мови, балів, ще потрбіно було мати 10куе на особу.Вивчив мову, назбирав куїв, як просить анкета, і виявилося, що маючи це все, можна і в Україні непогано поживати.А якщо порівнювати із Джонсонами, то часто їхати в США нема змісту, бо у Джонсонів в більшості випадків буде і газон рівніше/зеленіше, і мова правильніша, і будинок дорожче, і освіта ліпша, і дохід вище ... але це ж "не для себе егоїста, а для дітей" flyman

Повідомлень: 31825 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1513 раз. Подякували: 2667 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лип, 2023 08:52 ihorkyiv написав: Чим більше читаю сповідей від наших біженців про життя на чужині, тим більше ціную і шаную Україну. "Оренда, мова та робота без диплома: як живуть українці в Америці через півтора року втечі від війни" https://finance.obozrevatel.com/ukr/ore ... C45LjAuMA. .

Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист". Чим більше читаю сповідей від наших біженців про життя на чужині, тим більше ціную і шаную Україну. "Оренда, мова та робота без диплома: як живуть українці в Америці через півтора року втечі від війни"Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист".

Якби мені запропонували поїхати працювати за мінімалку - я б теж відмовився. Тому моє життєве кредо: "зроби так, щоб твоя професія та знання мов дозволяли працювати у будь-якій країні світу". Якби мені запропонували поїхати працювати за мінімалку - я б теж відмовився. Тому моє життєве кредо: "зроби так, щоб твоя професія та знання мов дозволяли працювати у будь-якій країні світу". Gastarbaiter Повідомлень: 2626 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 430 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 923924925926> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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