Gastarbaiter написав:
Тому моє життєве кредо: "зроби так, щоб твоя професія та знання мов дозволяли працювати у будь-якій країні світу".
Цікаві та правильні слова.
На цю тему:Canada news
1. Події почалися на Новий 2022/2023 рік: родина (чоловік+жінка+3 дітей
) мешкали в Анталії, орендували віллу за 35 000 лір (близько 1500 євро) та отримали канадські візи за програмою CUAET.
. Авто доручили приятелю відігнати в Україну батькам, які його досить вдало продали. В середині квітня через Париж, де зустрілися з батьками жінки, вилетіли на Ванкувер.
2. Тил було забезпечено: голова родини багато років досить вдало працює на закордонні компанії та може працювати з будь-якої країни світу. Цікаво, що привчив до того і рідного брата, який багато років мешкає в Італії.
3. Три місяця життя в Канаді пройшли швидко та приємно: мешкає в Британській Колумбії, мандрує Канадою (за моєю порадою навіть побував в Національному парку Jasper,
де я провів чудовий час в червні 2023 року (правда, він прибув після мого відльоту в Ірландію, та попав на +6, в той час як з 1 по 12 червня - коли я там мандрував каньйонами та водоспадами - там було спекотніше, ніж в Анталії: до +31).
4. Все добре, але виявилося велике "НО": його робота в он-лайн режимі фактично є нелегальною в Канаді і право на отримання Виду на проживання в Канаді він ніколи не отримає. Хіба що влаштує жінку на роботу. Але в родині - 3 дитини - куди ще жінці працювати, якщо чоловік реально заробляє мішок грошей.
5. Тиждень тому прибув в Мадрид, виїхавши з Канади.
6. Сіли з ним проти екранів МакБуків та почали думати, що йому робити далі. Справа в тому, ЩО ВІН ДУЖЕ ХОЧЕ ПОВЕРНУТИСЯ В АНТАЛІЮ. Не жартує. Дуже. Хоче. Повернутися.
7. Тут така негаразда, повернутися він може хоч зараз - з дружиною, дітьми, бо мають діючі картки ВНП в Туреччині. АЛЕ БЕЗ АВТО.
Справа в тому, що без розмитнення українець може ввезти авто в Туреччину, якщо має статус "нерезидент". Тобто мешкав за кордоном Туреччини не менше 185 днів за останні 365 днів.
Станом на сьогодні може купити в Україні авто - але не може його завезти без розмитнення в Туреччину.
Виє. Плаче, буде терпіти: треба прожити в Іспаінії ще не менше 3-х місяців. Виє реально: оренда квартири в Мадриді 2 000 євро на місяць.
Ну що ж, як в пісні раніше співали:"Подождём, твою мать, подождём..."
І так буває...