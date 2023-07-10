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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 923924925926
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 09:12

  Starikan написав:
  rjkz написав:
  flyman написав:rjkz: йти мувером, потім калідж ... і через 30 років вкалування маєш амерікан дрім в кишені

Да, нет.
Есть лучше сценарий - село в 70 км от Киева, закрутки на зиму, огород, грибы с ближайшей лесопосадки. Парадайз. Можно еще с "колхозных" полей кукурузу тырить.
Рыбу в ставке ловить. Шалаш в лесу поставить...ЧТо-то Марка Твена вспомнил. :lol:

А почему нет, что вас так шокировало?

Перехід на натуральне господарство, це явно не хороша ідея. Потім до флаймана доєднаються однодумці, і його поселення виросте, далі може еволюціонують до якоїсь системи мір цінностей - будуть мінятись викрутками і послугами (за міру цінностей придумають якісь гарні камінці). Далі може з'явиться ремісництво - хтось вирішить займатись більш вузькою спеціалізацією, наприклад хтось стане ковалем...
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 09:28

==== quote="5596179:BIGor" ====
  Starikan написав:
  rjkz написав:
  flyman написав:rjkz: йти мувером, потім калідж ... і через 30 років вкалування маєш амерікан дрім в кишені

Да, нет.
Есть лучше сценарий - село в 70 км от Киева, закрутки на зиму, огород, грибы с ближайшей лесопосадки. Парадайз. Можно еще с "колхозных" полей кукурузу тырить.
Рыбу в ставке ловить. Шалаш в лесу поставить...ЧТо-то Марка Твена вспомнил. :lol:

А почему нет, что вас так шокировало?


Перехід на натуральне господарство, це явно не хороша ідея. Потім до флаймана доєднаються однодумці, і його поселення виросте, далі може еволюціонують до якоїсь системи мір цінностей - будуть мінятись викрутками і послугами (за міру цінностей придумають якісь гарні камінці). Далі може з'явиться ремісництво - хтось вирішить займатись більш вузькою спеціалізацією, наприклад хтось стане ковалем...
==== /quote ===

колишній аудитор, ви би поцікавилися, що означає "натуральне господарство", а потім би подумали, чи варто писати нісенітниці

далі змальовуєте ніби якого примітивного українського Стєрлігова
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 09:32

  Gastarbaiter написав: Тому моє життєве кредо: "зроби так, щоб твоя професія та знання мов дозволяли працювати у будь-якій країні світу".

Цікаві та правильні слова.
На цю тему:

Canada news

1. Події почалися на Новий 2022/2023 рік: родина (чоловік+жінка+3 дітей) мешкали в Анталії, орендували віллу за 35 000 лір (близько 1500 євро) та отримали канадські візи за програмою CUAET.. Авто доручили приятелю відігнати в Україну батькам, які його досить вдало продали. В середині квітня через Париж, де зустрілися з батьками жінки, вилетіли на Ванкувер.

2. Тил було забезпечено: голова родини багато років досить вдало працює на закордонні компанії та може працювати з будь-якої країни світу. Цікаво, що привчив до того і рідного брата, який багато років мешкає в Італії.

3. Три місяця життя в Канаді пройшли швидко та приємно: мешкає в Британській Колумбії, мандрує Канадою (за моєю порадою навіть побував в Національному парку Jasper, де я провів чудовий час в червні 2023 року (правда, він прибув після мого відльоту в Ірландію, та попав на +6, в той час як з 1 по 12 червня - коли я там мандрував каньйонами та водоспадами - там було спекотніше, ніж в Анталії: до +31).

4. Все добре, але виявилося велике "НО": його робота в он-лайн режимі фактично є нелегальною в Канаді і право на отримання Виду на проживання в Канаді він ніколи не отримає. Хіба що влаштує жінку на роботу. Але в родині - 3 дитини - куди ще жінці працювати, якщо чоловік реально заробляє мішок грошей.

5. Тиждень тому прибув в Мадрид, виїхавши з Канади.

6. Сіли з ним проти екранів МакБуків та почали думати, що йому робити далі. Справа в тому, ЩО ВІН ДУЖЕ ХОЧЕ ПОВЕРНУТИСЯ В АНТАЛІЮ. Не жартує. Дуже. Хоче. Повернутися.

7. Тут така негаразда, повернутися він може хоч зараз - з дружиною, дітьми, бо мають діючі картки ВНП в Туреччині. АЛЕ БЕЗ АВТО.
Справа в тому, що без розмитнення українець може ввезти авто в Туреччину, якщо має статус "нерезидент". Тобто мешкав за кордоном Туреччини не менше 185 днів за останні 365 днів.
Станом на сьогодні може купити в Україні авто - але не може його завезти без розмитнення в Туреччину.
Виє. Плаче, буде терпіти: треба прожити в Іспаінії ще не менше 3-х місяців. Виє реально: оренда квартири в Мадриді 2 000 євро на місяць.
Ну що ж, як в пісні раніше співали:
"Подождём, твою мать, подождём..."

І так буває...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:02

  akurt написав:4. Все добре, але виявилося велике "НО": його робота в он-лайн режимі фактично є нелегальною в Канаді і право на отримання Виду на проживання в Канаді він ніколи не отримає.

Такі питання треба перевіряти перед виїздом. В крайньому випадку, перевірити можливість/готовність працедавця до переходу на В2В.
І що, в Туреччині авто не продають, що таке горе?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:14

  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:4. Все добре, але виявилося велике "НО": його робота в он-лайн режимі фактично є нелегальною в Канаді і право на отримання Виду на проживання в Канаді він ніколи не отримає.

Такі питання треба перевіряти перед виїздом. В крайньому випадку, перевірити можливість/готовність працедавця до переходу на В2В.
І що, в Туреччині авто не продають, що таке горе?

розмитнення в Тереччині перегнаного в Україну і проданого авто дорожче трьохмісяців проживання в Мадриді ... в тій історії прекресне все ... в тому числі нелегальна роботи в Канаді ... мабуть послухав акурта ... тепер будуть думати, але з калькуляторм надіюся
flyman
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