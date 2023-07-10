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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лип, 2023 09:12
Starikan написав: rjkz написав: flyman написав:
rjkz: йти мувером, потім калідж ... і через 30 років вкалування маєш амерікан дрім в кишені
Да, нет.
Есть лучше сценарий - село в 70 км от Киева, закрутки на зиму, огород, грибы с ближайшей лесопосадки. Парадайз. Можно еще с "колхозных" полей кукурузу тырить.
Рыбу в ставке ловить. Шалаш в лесу поставить...ЧТо-то Марка Твена вспомнил.
А почему нет, что вас так шокировало?
Перехід на натуральне господарство, це явно не хороша ідея. Потім до флаймана доєднаються однодумці, і його поселення виросте, далі може еволюціонують до якоїсь системи мір цінностей - будуть мінятись викрутками і послугами (за міру цінностей придумають якісь гарні камінці). Далі може з'явиться ремісництво - хтось вирішить займатись більш вузькою спеціалізацією, наприклад хтось стане ковалем...
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Додано: Пон 10 лип, 2023 09:28
==== quote="5596179:BIGor" ====
Starikan написав: rjkz написав: flyman написав:
rjkz: йти мувером, потім калідж ... і через 30 років вкалування маєш амерікан дрім в кишені
Да, нет.
Есть лучше сценарий - село в 70 км от Киева, закрутки на зиму, огород, грибы с ближайшей лесопосадки. Парадайз. Можно еще с "колхозных" полей кукурузу тырить.
Рыбу в ставке ловить. Шалаш в лесу поставить...ЧТо-то Марка Твена вспомнил.
А почему нет, что вас так шокировало?
Перехід на натуральне господарство, це явно не хороша ідея. Потім до флаймана доєднаються однодумці, і його поселення виросте, далі може еволюціонують до якоїсь системи мір цінностей - будуть мінятись викрутками і послугами (за міру цінностей придумають якісь гарні камінці). Далі може з'явиться ремісництво - хтось вирішить займатись більш вузькою спеціалізацією, наприклад хтось стане ковалем...
==== /quote ===
колишній аудитор, ви би поцікавилися, що означає "натуральне господарство", а потім би подумали, чи варто писати нісенітниці
далі змальовуєте ніби якого примітивного українського Стєрлігова
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Додано: Пон 10 лип, 2023 09:32
Gastarbaiter написав:
Тому моє життєве кредо: "зроби так, щоб твоя професія та знання мов дозволяли працювати у будь-якій країні світу".
Цікаві та правильні слова.
На цю тему:Canada news
1. Події почалися на Новий 2022/2023 рік: родина (чоловік+жінка+3 дітей
) мешкали в Анталії, орендували віллу за 35 000 лір (близько 1500 євро) та отримали канадські візи за програмою CUAET.
. Авто доручили приятелю відігнати в Україну батькам, які його досить вдало продали. В середині квітня через Париж, де зустрілися з батьками жінки, вилетіли на Ванкувер.
2. Тил було забезпечено: голова родини багато років досить вдало працює на закордонні компанії та може працювати з будь-якої країни світу. Цікаво, що привчив до того і рідного брата, який багато років мешкає в Італії.
3. Три місяця життя в Канаді пройшли швидко та приємно: мешкає в Британській Колумбії, мандрує Канадою (за моєю порадою навіть побував в Національному парку Jasper,
де я провів чудовий час в червні 2023 року (правда, він прибув після мого відльоту в Ірландію, та попав на +6, в той час як з 1 по 12 червня - коли я там мандрував каньйонами та водоспадами - там було спекотніше, ніж в Анталії: до +31).
4. Все добре, але виявилося велике "НО": його робота в он-лайн режимі фактично є нелегальною в Канаді і право на отримання Виду на проживання в Канаді він ніколи не отримає. Хіба що влаштує жінку на роботу. Але в родині - 3 дитини - куди ще жінці працювати, якщо чоловік реально заробляє мішок грошей.
5. Тиждень тому прибув в Мадрид, виїхавши з Канади.
6. Сіли з ним проти екранів МакБуків та почали думати, що йому робити далі. Справа в тому, ЩО ВІН ДУЖЕ ХОЧЕ ПОВЕРНУТИСЯ В АНТАЛІЮ. Не жартує. Дуже. Хоче. Повернутися.
7. Тут така негаразда, повернутися він може хоч зараз - з дружиною, дітьми, бо мають діючі картки ВНП в Туреччині. АЛЕ БЕЗ АВТО.
Справа в тому, що без розмитнення українець може ввезти авто в Туреччину, якщо має статус "нерезидент". Тобто мешкав за кордоном Туреччини не менше 185 днів за останні 365 днів.
Станом на сьогодні може купити в Україні авто - але не може його завезти без розмитнення в Туреччину.
Виє. Плаче, буде терпіти: треба прожити в Іспаінії ще не менше 3-х місяців. Виє реально: оренда квартири в Мадриді 2 000 євро на місяць.
Ну що ж, як в пісні раніше співали:"Подождём, твою мать, подождём..."
І так буває...
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Додано: Пон 10 лип, 2023 10:02
akurt написав:
4. Все добре, але виявилося велике "НО": його робота в он-лайн режимі фактично є нелегальною в Канаді і право на отримання Виду на проживання в Канаді він ніколи не отримає.
Такі питання треба перевіряти перед виїздом. В крайньому випадку, перевірити можливість/готовність працедавця до переходу на В2В.
І що, в Туреччині авто не продають, що таке горе?
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Додано: Пон 10 лип, 2023 10:14
Gastarbaiter написав: akurt написав:
4. Все добре, але виявилося велике "НО": його робота в он-лайн режимі фактично є нелегальною в Канаді і право на отримання Виду на проживання в Канаді він ніколи не отримає.
Такі питання треба перевіряти перед виїздом. В крайньому випадку, перевірити можливість/готовність працедавця до переходу на В2В.
І що, в Туреччині авто не продають, що таке горе?
розмитнення в Тереччині перегнаного в Україну і проданого авто дорожче трьохмісяців проживання в Мадриді ... в тій історії прекресне все ... в тому числі нелегальна роботи в Канаді ... мішок грошей... жінка не буде працювати (няньку дорого або ж "традиційні турки") ... мабуть послухав акурта ... тепер будуть думати, але з калькулятором (надіюся)
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Додано: Пон 10 лип, 2023 10:22
BIGor написав: Starikan написав: rjkz написав:
Есть лучше сценарий - село в 70 км от Киева, закрутки на зиму, огород, грибы с ближайшей лесопосадки. Парадайз. Можно еще с "колхозных" полей кукурузу тырить.
Рыбу в ставке ловить. Шалаш в лесу поставить...ЧТо-то Марка Твена вспомнил.
А почему нет, что вас так шокировало?
Перехід на натуральне господарство, це явно не хороша ідея. Потім до флаймана доєднаються однодумці, і його поселення виросте, далі може еволюціонують до якоїсь системи мір цінностей - будуть мінятись викрутками і послугами (за міру цінностей придумають якісь гарні камінці). Далі може з'явиться ремісництво - хтось вирішить займатись більш вузькою спеціалізацією, наприклад хтось стане ковалем...
Люди працюють на важких і небезпечних роботах, та штучний інтелект, що складає вірші та малює картини, ну ще кодить, — якось не так уявлялося майбутнє
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Додано: Пон 10 лип, 2023 10:48
Ой+ написав:
Люди працюють на важких і небезпечних роботах, та штучний інтелект, що складає вірші та малює картини, ну ще кодить, — якось не так уявлялося майбутнє
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як це не уявлялося, "Машина часу" Уелса: морлоки та елої
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Додано: Пон 10 лип, 2023 11:05
Gastarbaiter написав:
І що, в Туреччині авто не продають, що таке горе?
Звісно, в Туреччині авто продають, представлено всі марки, крім Мазда, на заводах Туреччини за рік випускається близько 1 500 000 автівок на рік, але вони значно дорожчі, ніж в Україні.
Наприклад, а автосалонах України продавалися Honda Civic Made in Turkey.
Тому наші люди ввозять свої кохані авто або купують в Україні та завозять, це дуже вигідно.
Єдина проблема: без розмитнення та платежів іноземець може завезти, якщо має статус «нерезидент». Тобто, якщо мешкав в Туреччині не більше 180 днів за останні 365 днів.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 11:20
Тут панове розмірковують, чи варто жити зараз, чи відкласти на потім.
Звісно, є японське поислівʼя: «Сегодня - жить. Умереть завтра» (є навіть фільм з такою назвою).
Але не всім це подобається: жити зараз.
Інколи цим прислівʼям користуються все ж наші люди.
News from Sweden.
Нижче цитата від випускника українського університету, який реально сам знайшов роботу в Швеції, переїхав та живе в Стокгольмі.
Зараз він є підданим Його Величності короля Швеції. Він написав цей текст на моє прохання.
«… кредит мы взяли в 2017 - мир еще не был еххххххх, как это стало в 2022.
Квартира 65 кв.м сроком на 30 лет под 3.5% годовых.
Стоимость 375.000 euro.
Первоначальны взнос был 56.250 euro, это 15% рыночной цены квартиры на то время.
Квартира выросла в цена на 20% за это время, чистая случайность из за ковида.
Рынок уже был сильно переоценен еще в 2017г и все ждали только падения, но не как роста.
Хи-хи. Я угадал, а кто ждал и думал - пролетел.
Месячный платеж по кредиту до 2022 выходил
- около 1000 евро в месяц банку
- и 400 евро обязательная комуналка.
После 2022 месячный платеж по кредиту выходит
- около 1500 евро в месяц банку
- и 500 евро обязательная комуналка.»
Кінець цитати.
Хлопець живе зараз.
Як правило, відпочиває в Іспанії.
З моменту переїзду працює в тій самій компанії.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 11:48
akurt написав:
Нижче цитата від випускника українського університету, який реально сам знайшов роботу в Швеції, переїхав та живе в Стокгольмі.
З моменту переїзду працює в тій самій компанії.
"Вывсеврети!" Щоб збирати ягоди чи водити убер університет не потрібен. Інші роботи без місцевої освіти, на думку форуму, понаєхам не світять.
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