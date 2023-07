Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 923924925926 Додано: Пон 10 лип, 2023 09:12 Starikan написав: rjkz написав: flyman написав: rjkz: йти мувером, потім калідж ... і через 30 років вкалування маєш амерікан дрім в кишені rjkz: йти мувером, потім калідж ... і через 30 років вкалування маєш амерікан дрім в кишені

Да, нет.

Есть лучше сценарий - село в 70 км от Киева, закрутки на зиму, огород, грибы с ближайшей лесопосадки. Парадайз. Можно еще с "колхозных" полей кукурузу тырить.

Рыбу в ставке ловить. Шалаш в лесу поставить...ЧТо-то Марка Твена вспомнил. Да, нет.Есть лучше сценарий - село в 70 км от Киева, закрутки на зиму, огород, грибы с ближайшей лесопосадки. Парадайз. Можно еще с "колхозных" полей кукурузу тырить.Рыбу в ставке ловить. Шалаш в лесу поставить...ЧТо-то Марка Твена вспомнил.

А почему нет, что вас так шокировало? А почему нет, что вас так шокировало?

Перехід на натуральне господарство, це явно не хороша ідея. Потім до флаймана доєднаються однодумці, і його поселення виросте, далі може еволюціонують до якоїсь системи мір цінностей - будуть мінятись викрутками і послугами (за міру цінностей придумають якісь гарні камінці). Далі може з'явиться ремісництво - хтось вирішить займатись більш вузькою спеціалізацією, наприклад хтось стане ковалем...

Перехід на натуральне господарство, це явно не хороша ідея. Потім до флаймана доєднаються однодумці, і його поселення виросте, далі може еволюціонують до якоїсь системи мір цінностей - будуть мінятись викрутками і послугами (за міру цінностей придумають якісь гарні камінці). Далі може з'явиться ремісництво - хтось вирішить займатись більш вузькою спеціалізацією, наприклад хтось стане ковалем...

колишній аудитор, ви би поцікавилися, що означає "натуральне господарство", а потім би подумали, чи варто писати нісенітниці



колишній аудитор, ви би поцікавилися, що означає "натуральне господарство", а потім би подумали, чи варто писати нісенітниці

далі змальовуєте ніби якого примітивного українського Стєрлігова

Цікаві та правильні слова.

На цю тему:



Canada news



1. Події почалися на Новий 2022/2023 рік: родина (чоловік+жінка+3 дітей) мешкали в Анталії, орендували віллу за 35 000 лір (близько 1500 євро) та отримали канадські візи за програмою CUAET.. Авто доручили приятелю відігнати в Україну батькам, які його досить вдало продали. В середині квітня через Париж, де зустрілися з батьками жінки, вилетіли на Ванкувер.



2. Тил було забезпечено: голова родини багато років досить вдало працює на закордонні компанії та може працювати з будь-якої країни світу. Цікаво, що привчив до того і рідного брата, який багато років мешкає в Італії.



3. Три місяця життя в Канаді пройшли швидко та приємно: мешкає в Британській Колумбії, мандрує Канадою (за моєю порадою навіть побував в Національному парку Jasper, де я провів чудовий час в червні 2023 року (правда, він прибув після мого відльоту в Ірландію, та попав на +6, в той час як з 1 по 12 червня - коли я там мандрував каньйонами та водоспадами - там було спекотніше, ніж в Анталії: до +31).



4. Все добре, але виявилося велике "НО": його робота в он-лайн режимі фактично є нелегальною в Канаді і право на отримання Виду на проживання в Канаді він ніколи не отримає. Хіба що влаштує жінку на роботу. Але в родині - 3 дитини - куди ще жінці працювати, якщо чоловік реально заробляє мішок грошей.



5. Тиждень тому прибув в Мадрид, виїхавши з Канади.



6. Сіли з ним проти екранів МакБуків та почали думати, що йому робити далі. Справа в тому, ЩО ВІН ДУЖЕ ХОЧЕ ПОВЕРНУТИСЯ В АНТАЛІЮ. Не жартує. Дуже. Хоче. Повернутися.



7. Тут така негаразда, повернутися він може хоч зараз - з дружиною, дітьми, бо мають діючі картки ВНП в Туреччині. АЛЕ БЕЗ АВТО.

Справа в тому, що без розмитнення українець може ввезти авто в Туреччину, якщо має статус "нерезидент". Тобто мешкав за кордоном Туреччини не менше 185 днів за останні 365 днів.

Станом на сьогодні може купити в Україні авто - але не може його завезти без розмитнення в Туреччину.

Виє. Плаче, буде терпіти: треба прожити в Іспаінії ще не менше 3-х місяців. Виє реально: оренда квартири в Мадриді 2 000 євро на місяць.

Ну що ж, як в пісні раніше співали:

"Подождём, твою мать, подождём..."



І так буває...

Такі питання треба перевіряти перед виїздом. В крайньому випадку, перевірити можливість/готовність працедавця до переходу на В2В.

розмитнення в Тереччині перегнаного в Україну і проданого авто дорожче трьохмісяців проживання в Мадриді ... в тій історії прекресне все ... в тому числі нелегальна роботи в Канаді ... мішок грошей... жінка не буде працювати (няньку дорого або ж "традиційні турки") ... мабуть послухав акурта ... тепер будуть думати, але з калькулятором (надіюся)

Люди працюють на важких і небезпечних роботах, та штучний інтелект, що складає вірші та малює картини, ну ще кодить, — якось не так уявлялося майбутнє .

як це не уявлялося, "Машина часу" Уелса: морлоки та елої як це не уявлялося, "Машина часу" Уелса: морлоки та елої flyman

Звісно, в Туреччині авто продають, представлено всі марки, крім Мазда, на заводах Туреччини за рік випускається близько 1 500 000 автівок на рік, але вони значно дорожчі, ніж в Україні.

Наприклад, а автосалонах України продавалися Honda Civic Made in Turkey.

Тому наші люди ввозять свої кохані авто або купують в Україні та завозять, це дуже вигідно.

Єдина проблема: без розмитнення та платежів іноземець може завезти, якщо має статус «нерезидент». Тобто, якщо мешкав в Туреччині не більше 180 днів за останні 365 днів.

Звісно, є японське поислівʼя: «Сегодня - жить. Умереть завтра» (є навіть фільм з такою назвою).

Але не всім це подобається: жити зараз.



Інколи цим прислівʼям користуються все ж наші люди.



News from Sweden.



Нижче цитата від випускника українського університету, який реально сам знайшов роботу в Швеції, переїхав та живе в Стокгольмі.

Зараз він є підданим Його Величності короля Швеції. Він написав цей текст на моє прохання.



«… кредит мы взяли в 2017 - мир еще не был еххххххх, как это стало в 2022.



Квартира 65 кв.м сроком на 30 лет под 3.5% годовых.

Стоимость 375.000 euro.



Первоначальны взнос был 56.250 euro, это 15% рыночной цены квартиры на то время.



Квартира выросла в цена на 20% за это время, чистая случайность из за ковида.

Рынок уже был сильно переоценен еще в 2017г и все ждали только падения, но не как роста.

Хи-хи. Я угадал, а кто ждал и думал - пролетел.



Месячный платеж по кредиту до 2022 выходил

- около 1000 евро в месяц банку

- и 400 евро обязательная комуналка.



После 2022 месячный платеж по кредиту выходит

- около 1500 евро в месяц банку

- и 500 евро обязательная комуналка.»

Кінець цитати.

Хлопець живе зараз.

Як правило, відпочиває в Іспанії.

З моменту переїзду працює в тій самій компанії. akurt

"Вывсеврети!" Щоб збирати ягоди чи водити убер університет не потрібен. Інші роботи без місцевої освіти, на думку форуму, понаєхам не світять.

