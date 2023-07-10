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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лип, 2023 12:20
Cool!
Gastarbaiter написав: akurt написав:
Нижче цитата від випускника українського університету, який реально сам знайшов роботу в Швеції, переїхав та живе в Стокгольмі.
З моменту переїзду працює в тій самій компанії.
"Вывсеврети!" Щоб збирати ягоди чи водити убер університет не потрібен.
Чиста правда: "Вывсеврети!"
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akurt
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