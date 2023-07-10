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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 924925926927
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:20

  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:Нижче цитата від випускника українського університету, який реально сам знайшов роботу в Швеції, переїхав та живе в Стокгольмі.
З моменту переїзду працює в тій самій компанії.

"Вывсеврети!" Щоб збирати ягоди чи водити убер університет не потрібен.

Cool!
Чиста правда: "Вывсеврети!"
akurt
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