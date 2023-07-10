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Чиста правда: "Вывсеврети!"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лип, 2023 12:20
Cool!
Чиста правда: "Вывсеврети!"
Додано: Пон 10 лип, 2023 14:01
Блін, стикаюсь в Польщі з таксистами - тільки одного бачив що польською розмовляє (то був поляк ). Як інші працюють без знання мови - я хз.
Додано: Пон 10 лип, 2023 14:25
Ви хочете довести що в 2020 було дешевше купити ніж у 2023? Ну було і що? Той хто заробляв в Швеції в 2020 -1000 євро на платіж по кредиту той і 1500 євро спокійно по кредиту заплатить, але це одиниці, десятки і сотні не самих бідних і кваліфікованих людей, більшість в Європі живе в оренді і ніколи не купить нерухомість - що у 2020, що у 2025
Додано: Пон 10 лип, 2023 14:49
А якщо б Ви і в Україні працювали за мінімалку?
Або навіть за 1,5-2 мінімалки вчителем або лікарем? Та є ще багато робітників з такими зарплатами.
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