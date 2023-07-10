Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Тут панове розмірковують, чи варто жити зараз, чи відкласти на потім. Звісно, є японське поислівʼя: «Сегодня - жить. Умереть завтра» (є навіть фільм з такою назвою). Але не всім це подобається: жити зараз.
Інколи цим прислівʼям користуються все ж наші люди.
News from Sweden.
Нижче цитата від випускника українського університету, який реально сам знайшов роботу в Швеції, переїхав та живе в Стокгольмі. Зараз він є підданим Його Величності короля Швеції. Він написав цей текст на моє прохання.
«… кредит мы взяли в 2017 - мир еще не был еххххххх, как это стало в 2022.
Квартира 65 кв.м сроком на 30 лет под 3.5% годовых. Стоимость 375.000 euro.
Первоначальны взнос был 56.250 euro, это 15% рыночной цены квартиры на то время.
Квартира выросла в цена на 20% за это время, чистая случайность из за ковида. Рынок уже был сильно переоценен еще в 2017г и все ждали только падения, но не как роста. Хи-хи. Я угадал, а кто ждал и думал - пролетел.
Месячный платеж по кредиту до 2022 выходил - около 1000 евро в месяц банку - и 400 евро обязательная комуналка.
После 2022 месячный платеж по кредиту выходит - около 1500 евро в месяц банку - и 500 евро обязательная комуналка.» Кінець цитати. Хлопець живе зараз. Як правило, відпочиває в Іспанії. З моменту переїзду працює в тій самій компанії.
Ви хочете довести що в 2020 було дешевше купити ніж у 2023? Ну було і що? Той хто заробляв в Швеції в 2020 -1000 євро на платіж по кредиту той і 1500 євро спокійно по кредиту заплатить, але це одиниці, десятки і сотні не самих бідних і кваліфікованих людей, більшість в Європі живе в оренді і ніколи не купить нерухомість - що у 2020, що у 2025
ihorkyiv написав:Чим більше читаю сповідей від наших біженців про життя на чужині, тим більше ціную і шаную Україну. "Оренда, мова та робота без диплома: як живуть українці в Америці через півтора року втечі від війни" https://finance.obozrevatel.com/ukr/ore ... C45LjAuMA.. Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист".
Якби мені запропонували поїхати працювати за мінімалку - я б теж відмовився. Тому моє життєве кредо: "зроби так, щоб твоя професія та знання мов дозволяли працювати у будь-якій країні світу".
А якщо б Ви і в Україні працювали за мінімалку? Або навіть за 1,5-2 мінімалки вчителем або лікарем? Та є ще багато робітників з такими зарплатами.
cherchiltank написав:Ви хочете довести що в 2020 було дешевше купити ніж у 2023? Ну було і що? Той хто заробляв в Швеції в 2020 -1000 євро на платіж по кредиту той і 1500 євро спокійно по кредиту заплатить, але це одиниці, десятки і сотні не самих бідних і кваліфікованих людей, більшість в Європі живе в оренді і ніколи не купить нерухомість - що у 2020, що у 2025
Саме цікаве, що я НІЧОГО НЕ ХОЧУ довести. Вище було обговорення того, що краще мати житло, куплене в кредит, чи не мати житла взагалі. Там не має однозначної відповіді, бо багато людей в світі живуть в оренді і вважають, що це вигідно. Ну ось реальні цифри. Як варіант. Ніхто нічого нікому не доводить. Почитайте дописи вище: там було активне обговорення з віртуальними цифрами. Тут цифри реальні.
Gastarbaiter написав:Якби мені запропонували поїхати працювати за мінімалку - я б теж відмовився. Тому моє життєве кредо: "зроби так, щоб твоя професія та знання мов дозволяли працювати у будь-якій країні світу".
А якщо б Ви і в Україні працювали за мінімалку? Або навіть за 1,5-2 мінімалки вчителем або лікарем? Та є ще багато робітників з такими зарплатами.
Якби я і в Україні працював за мінімалку, то я б не жалівся потім, що у Канаді/Польщі/Австралії треба вджобувати на двох роботах, щоб дозволити собі оренду та ще щось окрім простої їжі. Але тут на форумі прийнято порівнювати заробітки середнього київського класу із прибиральниками у Каліфорнії.
Gastarbaiter написав:Якби мені запропонували поїхати працювати за мінімалку - я б теж відмовився. Тому моє життєве кредо: "зроби так, щоб твоя професія та знання мов дозволяли працювати у будь-якій країні світу".
А якщо б Ви і в Україні працювали за мінімалку? Або навіть за 1,5-2 мінімалки вчителем або лікарем? Та є ще багато робітників з такими зарплатами.
Якби я і в Україні працював за мінімалку, то я б не жалівся потім, що у Канаді/Польщі/Австралії треба вджобувати на двох роботах, щоб дозволити собі оренду та ще щось окрім простої їжі. Але тут на форумі прийнято порівнювати заробітки середнього київського класу із прибиральниками у Каліфорнії.
в СА 300Кує в рік, щоб не бути бомжом, але можна брати безоплатно в склепі на суму "докрімінального мінімума". для бомжів СА це рай
ЛАД написав:А якщо б Ви і в Україні працювали за мінімалку? Або навіть за 1,5-2 мінімалки вчителем або лікарем? Та є ще багато робітників з такими зарплатами.
Якби я і в Україні працював за мінімалку, то я б не жалівся потім, що у Канаді/Польщі/Австралії треба вджобувати на двох роботах, щоб дозволити собі оренду та ще щось окрім простої їжі. Але тут на форумі прийнято порівнювати заробітки середнього київського класу із прибиральниками у Каліфорнії.
в СА 300Кує в рік, щоб не бути бомжом, але можна брати безоплатно в склепі на суму "докрімінального мінімума". для бомжів СА це рай