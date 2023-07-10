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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 924925926927 Додано: Пон 10 лип, 2023 12:20 Gastarbaiter написав: akurt написав: Нижче цитата від випускника українського університету, який реально сам знайшов роботу в Швеції, переїхав та живе в Стокгольмі.

З моменту переїзду працює в тій самій компанії. Нижче цитата від випускника українського університету, який реально сам знайшов роботу в Швеції, переїхав та живе в Стокгольмі.З моменту переїзду працює в тій самій компанії.

"Вывсеврети!" Щоб збирати ягоди чи водити убер університет не потрібен. "Вывсеврети!" Щоб збирати ягоди чи водити убер університет не потрібен.

Cool!

Чиста правда: "Вывсеврети!" Cool!Чиста правда: "Вывсеврети!" akurt

Повідомлень: 7965 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3174 раз. Подякували: 1081 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лип, 2023 14:01 Gastarbaiter написав: akurt написав: Нижче цитата від випускника українського університету, який реально сам знайшов роботу в Швеції, переїхав та живе в Стокгольмі.



З моменту переїзду працює в тій самій компанії. Нижче цитата від випускника українського університету, який реально сам знайшов роботу в Швеції, переїхав та живе в Стокгольмі.З моменту переїзду працює в тій самій компанії.

"Вывсеврети!" Щоб збирати ягоди чи водити убер університет не потрібен. Інші роботи без місцевої освіти, на думку форуму, понаєхам не світять. "Вывсеврети!" Щоб збирати ягоди чи водити убер університет не потрібен. Інші роботи без місцевої освіти, на думку форуму, понаєхам не світять.

Блін, стикаюсь в Польщі з таксистами - тільки одного бачив що польською розмовляє (то був поляк ). Як інші працюють без знання мови - я хз. Блін, стикаюсь в Польщі з таксистами - тільки одного бачив що польською розмовляє (то був поляк). Як інші працюють- я хз. BIGor

Повідомлень: 7847 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1194 раз. Подякували: 1613 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лип, 2023 14:25 akurt написав: Тут панове розмірковують, чи варто жити зараз, чи відкласти на потім.

Звісно, є японське поислівʼя: «Сегодня - жить. Умереть завтра» (є навіть фільм з такою назвою).

Але не всім це подобається: жити зараз.



Інколи цим прислівʼям користуються все ж наші люди.



News from Sweden.



Нижче цитата від випускника українського університету, який реально сам знайшов роботу в Швеції, переїхав та живе в Стокгольмі.

Зараз він є підданим Його Величності короля Швеції. Він написав цей текст на моє прохання.



«… кредит мы взяли в 2017 - мир еще не был еххххххх, как это стало в 2022.



Квартира 65 кв.м сроком на 30 лет под 3.5% годовых.

Стоимость 375.000 euro.



Первоначальны взнос был 56.250 euro, это 15% рыночной цены квартиры на то время.



Квартира выросла в цена на 20% за это время, чистая случайность из за ковида.

Рынок уже был сильно переоценен еще в 2017г и все ждали только падения, но не как роста.

Хи-хи. Я угадал, а кто ждал и думал - пролетел.



Месячный платеж по кредиту до 2022 выходил

- около 1000 евро в месяц банку

- и 400 евро обязательная комуналка.



После 2022 месячный платеж по кредиту выходит

- около 1500 евро в месяц банку

- и 500 евро обязательная комуналка.»

Кінець цитати.

Хлопець живе зараз.

Як правило, відпочиває в Іспанії.

З моменту переїзду працює в тій самій компанії. Тут панове розмірковують, чи варто жити зараз, чи відкласти на потім.Звісно, є японське поислівʼя: «Сегодня - жить. Умереть завтра» (є навіть фільм з такою назвою).Але не всім це подобається: жити зараз.Інколи цим прислівʼям користуються все ж наші люди.News from Sweden.Нижче цитата від випускника українського університету, який реально сам знайшов роботу в Швеції, переїхав та живе в Стокгольмі.Зараз він є підданим Його Величності короля Швеції. Він написав цей текст на моє прохання.«… кредит мы взяли в 2017 - мир еще не был еххххххх, как это стало в 2022.Квартира 65 кв.м сроком на 30 лет под 3.5% годовых.Стоимость 375.000 euro.Первоначальны взнос был 56.250 euro, это 15% рыночной цены квартиры на то время.Квартира выросла в цена на 20% за это время, чистая случайность из за ковида.Рынок уже был сильно переоценен еще в 2017г и все ждали только падения, но не как роста.Хи-хи. Я угадал, а кто ждал и думал - пролетел.Месячный платеж по кредиту до 2022 выходил- около 1000 евро в месяц банку- и 400 евро обязательная комуналка.После 2022 месячный платеж по кредиту выходит- около 1500 евро в месяц банку- и 500 евро обязательная комуналка.»Кінець цитати.Хлопець живе зараз.Як правило, відпочиває в Іспанії.З моменту переїзду працює в тій самій компанії.

Ви хочете довести що в 2020 було дешевше купити ніж у 2023? Ну було і що? Той хто заробляв в Швеції в 2020 -1000 євро на платіж по кредиту той і 1500 євро спокійно по кредиту заплатить, але це одиниці, десятки і сотні не самих бідних і кваліфікованих людей, більшість в Європі живе в оренді і ніколи не купить нерухомість - що у 2020, що у 2025 Ви хочете довести що в 2020 було дешевше купити ніж у 2023? Ну було і що? Той хто заробляв в Швеції в 2020 -1000 євро на платіж по кредиту той і 1500 євро спокійно по кредиту заплатить, але це одиниці, десятки і сотні не самих бідних і кваліфікованих людей, більшість в Європі живе в оренді і ніколи не купить нерухомість - що у 2020, що у 2025 cherchiltank

Повідомлень: 325 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лип, 2023 14:26 BIGor

Gastarbaiter Повідомлень: 2629 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 430 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лип, 2023 14:49 Gastarbaiter написав: ihorkyiv написав: Чим більше читаю сповідей від наших біженців про життя на чужині, тим більше ціную і шаную Україну. "Оренда, мова та робота без диплома: як живуть українці в Америці через півтора року втечі від війни" https://finance.obozrevatel.com/ukr/ore ... C45LjAuMA. .

Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист". Чим більше читаю сповідей від наших біженців про життя на чужині, тим більше ціную і шаную Україну. "Оренда, мова та робота без диплома: як живуть українці в Америці через півтора року втечі від війни"Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист".

Якби мені запропонували поїхати працювати за мінімалку - я б теж відмовився. Тому моє життєве кредо: "зроби так, щоб твоя професія та знання мов дозволяли працювати у будь-якій країні світу". Якби мені запропонували поїхати працювати за мінімалку - я б теж відмовився. Тому моє життєве кредо: "зроби так, щоб твоя професія та знання мов дозволяли працювати у будь-якій країні світу".

А якщо б Ви і в Україні працювали за мінімалку?

Або навіть за 1,5-2 мінімалки вчителем або лікарем? Та є ще багато робітників з такими зарплатами. А якщо б Ви і в Україні працювали за мінімалку?Або навіть за 1,5-2 мінімалки вчителем або лікарем? Та є ще багато робітників з такими зарплатами. ЛАД 2 Повідомлень: 25071 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5068 раз. Подякували: 4722 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лип, 2023 14:56 cherchiltank написав: Ви хочете довести що в 2020 було дешевше купити ніж у 2023? Ну було і що? Той хто заробляв в Швеції в 2020 -1000 євро на платіж по кредиту той і 1500 євро спокійно по кредиту заплатить, але це одиниці, десятки і сотні не самих бідних і кваліфікованих людей, більшість в Європі живе в оренді і ніколи не купить нерухомість - що у 2020, що у 2025 Ви хочете довести що в 2020 було дешевше купити ніж у 2023? Ну було і що? Той хто заробляв в Швеції в 2020 -1000 євро на платіж по кредиту той і 1500 євро спокійно по кредиту заплатить, але це одиниці, десятки і сотні не самих бідних і кваліфікованих людей, більшість в Європі живе в оренді і ніколи не купить нерухомість - що у 2020, що у 2025



Саме цікаве, що я НІЧОГО НЕ ХОЧУ довести.

Вище було обговорення того, що краще мати житло, куплене в кредит, чи не мати житла взагалі.

Там не має однозначної відповіді, бо багато людей в світі живуть в оренді і вважають, що це вигідно.

Ну ось реальні цифри. Як варіант. Ніхто нічого нікому не доводить.

Почитайте дописи вище: там було активне обговорення з віртуальними цифрами.

Тут цифри реальні. Саме цікаве, що я НІЧОГО НЕ ХОЧУ довести.Вище було обговорення того, що краще мати житло, куплене в кредит, чи не мати житла взагалі.Там не має однозначної відповіді, бо багато людей в світі живуть в оренді і вважають, що це вигідно.Ну ось реальні цифри. Як варіант. Ніхто нічого нікому не доводить.Почитайте дописи вище: там було активне обговорення з віртуальними цифрами.Тут цифри реальні. akurt

Повідомлень: 7965 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3174 раз. Подякували: 1081 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лип, 2023 15:04 ЛАД написав: Gastarbaiter написав: Якби мені запропонували поїхати працювати за мінімалку - я б теж відмовився. Тому моє життєве кредо: "зроби так, щоб твоя професія та знання мов дозволяли працювати у будь-якій країні світу". Якби мені запропонували поїхати працювати за мінімалку - я б теж відмовився. Тому моє життєве кредо: "зроби так, щоб твоя професія та знання мов дозволяли працювати у будь-якій країні світу".

А якщо б Ви і в Україні працювали за мінімалку?

Або навіть за 1,5-2 мінімалки вчителем або лікарем? Та є ще багато робітників з такими зарплатами. А якщо б Ви і в Україні працювали за мінімалку?Або навіть за 1,5-2 мінімалки вчителем або лікарем? Та є ще багато робітників з такими зарплатами.

Якби я і в Україні працював за мінімалку, то я б не жалівся потім, що у Канаді/Польщі/Австралії треба вджобувати на двох роботах, щоб дозволити собі оренду та ще щось окрім простої їжі. Але тут на форумі прийнято порівнювати заробітки середнього київського класу із прибиральниками у Каліфорнії. Якби я і в Україні працював за мінімалку, то я б не жалівся потім, що у Канаді/Польщі/Австралії треба вджобувати на двох роботах, щоб дозволити собі оренду та ще щось окрім простої їжі. Але тут на форумі прийнято порівнювати заробітки середнього київського класу із прибиральниками у Каліфорнії. Gastarbaiter Повідомлень: 2629 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 430 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лип, 2023 15:39 Gastarbaiter написав: ЛАД написав: Gastarbaiter написав: Якби мені запропонували поїхати працювати за мінімалку - я б теж відмовився. Тому моє життєве кредо: "зроби так, щоб твоя професія та знання мов дозволяли працювати у будь-якій країні світу". Якби мені запропонували поїхати працювати за мінімалку - я б теж відмовився. Тому моє життєве кредо: "зроби так, щоб твоя професія та знання мов дозволяли працювати у будь-якій країні світу".

А якщо б Ви і в Україні працювали за мінімалку?

Або навіть за 1,5-2 мінімалки вчителем або лікарем? Та є ще багато робітників з такими зарплатами. А якщо б Ви і в Україні працювали за мінімалку?Або навіть за 1,5-2 мінімалки вчителем або лікарем? Та є ще багато робітників з такими зарплатами.

Якби я і в Україні працював за мінімалку, то я б не жалівся потім, що у Канаді/Польщі/Австралії треба вджобувати на двох роботах, щоб дозволити собі оренду та ще щось окрім простої їжі. Але тут на форумі прийнято порівнювати заробітки середнього київського класу із прибиральниками у Каліфорнії. Якби я і в Україні працював за мінімалку, то я б не жалівся потім, що у Канаді/Польщі/Австралії треба вджобувати на двох роботах, щоб дозволити собі оренду та ще щось окрім простої їжі. Але тут на форумі прийнято порівнювати заробітки середнього київського класу із прибиральниками у Каліфорнії.

в СА 300Кує в рік, щоб не бути бомжом, але можна брати безоплатно в склепі на суму "докрімінального мінімума".

для бомжів СА це рай в СА 300Кує в рік, щоб не бути бомжом, але можна брати безоплатно в склепі на суму "докрімінального мінімума".для бомжів СА це рай flyman

Повідомлень: 31838 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1513 раз. Подякували: 2669 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лип, 2023 15:47 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Gastarbaiter написав: ЛАД написав: А якщо б Ви і в Україні працювали за мінімалку?

Або навіть за 1,5-2 мінімалки вчителем або лікарем? Та є ще багато робітників з такими зарплатами. А якщо б Ви і в Україні працювали за мінімалку?Або навіть за 1,5-2 мінімалки вчителем або лікарем? Та є ще багато робітників з такими зарплатами.

Якби я і в Україні працював за мінімалку, то я б не жалівся потім, що у Канаді/Польщі/Австралії треба вджобувати на двох роботах, щоб дозволити собі оренду та ще щось окрім простої їжі. Але тут на форумі прийнято порівнювати заробітки середнього київського класу із прибиральниками у Каліфорнії. Якби я і в Україні працював за мінімалку, то я б не жалівся потім, що у Канаді/Польщі/Австралії треба вджобувати на двох роботах, щоб дозволити собі оренду та ще щось окрім простої їжі. Але тут на форумі прийнято порівнювати заробітки середнього київського класу із прибиральниками у Каліфорнії.

в СА 300Кує в рік, щоб не бути бомжом, але можна брати безоплатно в склепі на суму "докрімінального мінімума".

для бомжів СА це рай в СА 300Кує в рік, щоб не бути бомжом, але можна брати безоплатно в склепі на суму "докрімінального мінімума".для бомжів СА це рай Живуть прямо на аллеї зірок в Голлівуді Живуть прямо на аллеї зірок в Голлівуді Faceless

Модератор Повідомлень: 33357 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7778 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лип, 2023 16:05 І блог веде))



2 акурт: Hotab Повідомлень: 9393 З нами з: 15.02.09 Подякував: 589 раз. Подякували: 2013 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 924925926927 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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