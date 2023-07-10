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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 924925926927
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:20

  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:Нижче цитата від випускника українського університету, який реально сам знайшов роботу в Швеції, переїхав та живе в Стокгольмі.
З моменту переїзду працює в тій самій компанії.

"Вывсеврети!" Щоб збирати ягоди чи водити убер університет не потрібен.

Cool!
Чиста правда: "Вывсеврети!"
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:01

  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:Нижче цитата від випускника українського університету, який реально сам знайшов роботу в Швеції, переїхав та живе в Стокгольмі.

З моменту переїзду працює в тій самій компанії.

"Вывсеврети!" Щоб збирати ягоди чи водити убер університет не потрібен. Інші роботи без місцевої освіти, на думку форуму, понаєхам не світять.

Блін, стикаюсь в Польщі з таксистами - тільки одного бачив що польською розмовляє (то був поляк :D ). Як інші працюють без знання мови - я хз. :wink:
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:25

  akurt написав:Тут панове розмірковують, чи варто жити зараз, чи відкласти на потім.
Звісно, є японське поислівʼя: «Сегодня - жить. Умереть завтра» (є навіть фільм з такою назвою).
Але не всім це подобається: жити зараз.

Інколи цим прислівʼям користуються все ж наші люди.

News from Sweden.

Нижче цитата від випускника українського університету, який реально сам знайшов роботу в Швеції, переїхав та живе в Стокгольмі.
Зараз він є підданим Його Величності короля Швеції. Він написав цей текст на моє прохання.

«… кредит мы взяли в 2017 - мир еще не был еххххххх, как это стало в 2022.

Квартира 65 кв.м сроком на 30 лет под 3.5% годовых.
Стоимость 375.000 euro.

Первоначальны взнос был 56.250 euro, это 15% рыночной цены квартиры на то время.

Квартира выросла в цена на 20% за это время, чистая случайность из за ковида.
Рынок уже был сильно переоценен еще в 2017г и все ждали только падения, но не как роста.
Хи-хи. Я угадал, а кто ждал и думал - пролетел.

Месячный платеж по кредиту до 2022 выходил
- около 1000 евро в месяц банку
- и 400 евро обязательная комуналка.

После 2022 месячный платеж по кредиту выходит
- около 1500 евро в месяц банку
- и 500 евро обязательная комуналка.»
Кінець цитати.
Хлопець живе зараз.
Як правило, відпочиває в Іспанії.
З моменту переїзду працює в тій самій компанії.

Ви хочете довести що в 2020 було дешевше купити ніж у 2023? Ну було і що? Той хто заробляв в Швеції в 2020 -1000 євро на платіж по кредиту той і 1500 євро спокійно по кредиту заплатить, але це одиниці, десятки і сотні не самих бідних і кваліфікованих людей, більшість в Європі живе в оренді і ніколи не купить нерухомість - що у 2020, що у 2025
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:26

BIGor
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:49

  Gastarbaiter написав:
  ihorkyiv написав:Чим більше читаю сповідей від наших біженців про життя на чужині, тим більше ціную і шаную Україну. "Оренда, мова та робота без диплома: як живуть українці в Америці через півтора року втечі від війни" https://finance.obozrevatel.com/ukr/ore ... C45LjAuMA..
Після прочитаного моє життєве кредо залишається незмінним: "Живи вдома, заробляй гроші, подорожуй світом як турист".

Якби мені запропонували поїхати працювати за мінімалку - я б теж відмовився. Тому моє життєве кредо: "зроби так, щоб твоя професія та знання мов дозволяли працювати у будь-якій країні світу".

А якщо б Ви і в Україні працювали за мінімалку?
Або навіть за 1,5-2 мінімалки вчителем або лікарем? Та є ще багато робітників з такими зарплатами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:56

  cherchiltank написав:Ви хочете довести що в 2020 було дешевше купити ніж у 2023? Ну було і що? Той хто заробляв в Швеції в 2020 -1000 євро на платіж по кредиту той і 1500 євро спокійно по кредиту заплатить, але це одиниці, десятки і сотні не самих бідних і кваліфікованих людей, більшість в Європі живе в оренді і ніколи не купить нерухомість - що у 2020, що у 2025


Саме цікаве, що я НІЧОГО НЕ ХОЧУ довести.
Вище було обговорення того, що краще мати житло, куплене в кредит, чи не мати житла взагалі.
Там не має однозначної відповіді, бо багато людей в світі живуть в оренді і вважають, що це вигідно.
Ну ось реальні цифри. Як варіант. Ніхто нічого нікому не доводить.
Почитайте дописи вище: там було активне обговорення з віртуальними цифрами.
Тут цифри реальні.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 15:04

  ЛАД написав:
  Gastarbaiter написав:Якби мені запропонували поїхати працювати за мінімалку - я б теж відмовився. Тому моє життєве кредо: "зроби так, щоб твоя професія та знання мов дозволяли працювати у будь-якій країні світу".

А якщо б Ви і в Україні працювали за мінімалку?
Або навіть за 1,5-2 мінімалки вчителем або лікарем? Та є ще багато робітників з такими зарплатами.

Якби я і в Україні працював за мінімалку, то я б не жалівся потім, що у Канаді/Польщі/Австралії треба вджобувати на двох роботах, щоб дозволити собі оренду та ще щось окрім простої їжі. Але тут на форумі прийнято порівнювати заробітки середнього київського класу із прибиральниками у Каліфорнії.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 15:39

  Gastarbaiter написав:
  ЛАД написав:
  Gastarbaiter написав:Якби мені запропонували поїхати працювати за мінімалку - я б теж відмовився. Тому моє життєве кредо: "зроби так, щоб твоя професія та знання мов дозволяли працювати у будь-якій країні світу".

А якщо б Ви і в Україні працювали за мінімалку?
Або навіть за 1,5-2 мінімалки вчителем або лікарем? Та є ще багато робітників з такими зарплатами.

Якби я і в Україні працював за мінімалку, то я б не жалівся потім, що у Канаді/Польщі/Австралії треба вджобувати на двох роботах, щоб дозволити собі оренду та ще щось окрім простої їжі. Але тут на форумі прийнято порівнювати заробітки середнього київського класу із прибиральниками у Каліфорнії.

в СА 300Кує в рік, щоб не бути бомжом, але можна брати безоплатно в склепі на суму "докрімінального мінімума".
для бомжів СА це рай
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 15:47

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  ЛАД написав:А якщо б Ви і в Україні працювали за мінімалку?
Або навіть за 1,5-2 мінімалки вчителем або лікарем? Та є ще багато робітників з такими зарплатами.

Якби я і в Україні працював за мінімалку, то я б не жалівся потім, що у Канаді/Польщі/Австралії треба вджобувати на двох роботах, щоб дозволити собі оренду та ще щось окрім простої їжі. Але тут на форумі прийнято порівнювати заробітки середнього київського класу із прибиральниками у Каліфорнії.

в СА 300Кує в рік, щоб не бути бомжом, але можна брати безоплатно в склепі на суму "докрімінального мінімума".
для бомжів СА це рай
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 16:05

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