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#<1 ... 925926927928 Додано: Пон 10 лип, 2023 16:25 Той Блог знаменитого знавця еміграції, заробітчанства та правильного використання 300 000$ в США - то колодязь мудрості. Всім треба вчитися: злити бакси по 21,5, на суму аж 49 500 гривень, дати брокеру на шампанське 1000 гривень, щоби завів всю гігантську суму в 49 500 гривень на ОВДП під 11,5% річних - і все це з метою отримати прибуток в 730 гривень за квартал, щоби потім відкупитися по 37,80 за долар.

Блог треба в підручники. akurt

Повідомлень: 7966 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3174 раз. Подякували: 1082 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лип, 2023 19:36 Shaman написав: nekefer написав: Shaman написав: спалюють місто не тому, що борються за права, а тому що гопота. й всі розуміють, що насправді це проблема Європи - але вони впораються, адоптують дітей цієї гопоти - чи припинять їх приймати.



а для того, щоб розвивати виробництво - в першу чергу треба вміти думати. ось скільки ти щось зробив для виробництва? жодного дня не попрацював? а пафосу скільки... спалюють місто не тому, що борються за права, а тому що гопота. й всі розуміють, що насправді це проблема Європи - але вони впораються, адоптують дітей цієї гопоти - чи припинять їх приймати.а для того, щоб розвивати виробництво - в першу чергу треба вміти думати. ось скільки ти щось зробив для виробництва? жодного дня не попрацював? а пафосу скільки...

когдато гопота отрубила голову Антуанетте и создала Наполеона

недавно гопота создала профсоюзы от которых вся Европа содрогается

и сейчас гопота действует точно такимиже методами, что у них получится в этом будущем еще никто не знает

НО если только жаловаться что гопота обижает, то Ваших интересов в ИХ будущем не будет когдато гопота отрубила голову Антуанетте и создала Наполеонанедавно гопота создала профсоюзы от которых вся Европа содрогаетсяи сейчас гопота действует точно такимиже методами, что у них получится в этом будущем еще никто не знаетНО если только жаловаться что гопота обижает, то Ваших интересов в ИХ будущем не будет

надто багато змішали в цю гопоту - це зовсім різні приклади



мої інтереси будуть в моєму світі. а де ваші - не знаю надто багато змішали в цю гопоту - це зовсім різні прикладимої інтереси будуть в моєму світі. а де ваші - не знаю

просто в тему

https://youtu.be/CBmWztLPp9c

хз как ролик вставить, не айтишнег просто в темухз как ролик вставить, не айтишнег nekefer

Повідомлень: 560 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 925926927928 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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