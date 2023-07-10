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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 925926927928
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 16:25

Той Блог знаменитого знавця еміграції, заробітчанства та правильного використання 300 000$ в США - то колодязь мудрості. Всім треба вчитися: злити бакси по 21,5, на суму аж 49 500 гривень, дати брокеру на шампанське 1000 гривень, щоби завів всю гігантську суму в 49 500 гривень на ОВДП під 11,5% річних - і все це з метою отримати прибуток в 730 гривень за квартал, щоби потім відкупитися по 37,80 за долар.
Блог треба в підручники.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 19:36

  Shaman написав:
  nekefer написав:
  Shaman написав:спалюють місто не тому, що борються за права, а тому що гопота. й всі розуміють, що насправді це проблема Європи - але вони впораються, адоптують дітей цієї гопоти - чи припинять їх приймати.

а для того, щоб розвивати виробництво - в першу чергу треба вміти думати. ось скільки ти щось зробив для виробництва? жодного дня не попрацював? а пафосу скільки...

когдато гопота отрубила голову Антуанетте и создала Наполеона
недавно гопота создала профсоюзы от которых вся Европа содрогается
и сейчас гопота действует точно такимиже методами, что у них получится в этом будущем еще никто не знает
НО если только жаловаться что гопота обижает, то Ваших интересов в ИХ будущем не будет

надто багато змішали в цю гопоту - це зовсім різні приклади :D

мої інтереси будуть в моєму світі. а де ваші - не знаю 8)

просто в тему 8)
https://youtu.be/CBmWztLPp9c
хз как ролик вставить, не айтишнег :oops:
nekefer
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