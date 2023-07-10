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Той Блог знаменитого знавця еміграції, заробітчанства та правильного використання 300 000$ в США - то колодязь мудрості. Всім треба вчитися: злити бакси по 21,5, на суму аж 49 500 гривень, дати брокеру на шампанське 1000 гривень, щоби завів всю гігантську суму в 49 500 гривень на ОВДП під 11,5% річних - і все це з метою отримати прибуток в 730 гривень за квартал, щоби потім відкупитися по 37,80 за долар. Блог треба в підручники.
Shaman написав:спалюють місто не тому, що борються за права, а тому що гопота. й всі розуміють, що насправді це проблема Європи - але вони впораються, адоптують дітей цієї гопоти - чи припинять їх приймати.
а для того, щоб розвивати виробництво - в першу чергу треба вміти думати. ось скільки ти щось зробив для виробництва? жодного дня не попрацював? а пафосу скільки...
когдато гопота отрубила голову Антуанетте и создала Наполеона недавно гопота создала профсоюзы от которых вся Европа содрогается и сейчас гопота действует точно такимиже методами, что у них получится в этом будущем еще никто не знает НО если только жаловаться что гопота обижает, то Ваших интересов в ИХ будущем не будет
надто багато змішали в цю гопоту - це зовсім різні приклади
мої інтереси будуть в моєму світі. а де ваші - не знаю