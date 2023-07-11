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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 925926927928 Додано: Пон 10 лип, 2023 16:25 Той Блог знаменитого знавця еміграції, заробітчанства та правильного використання 300 000$ в США - то колодязь мудрості. Всім треба вчитися: злити бакси по 21,5, на суму аж 49 500 гривень, дати брокеру на шампанське 1000 гривень, щоби завів всю гігантську суму в 49 500 гривень на ОВДП під 11,5% річних - і все це з метою отримати прибуток в 730 гривень за квартал, щоби потім відкупитися по 37,80 за долар.

Блог треба в підручники. akurt

Повідомлень: 7969 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3177 раз. Подякували: 1082 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лип, 2023 19:36 Shaman написав: nekefer написав: Shaman написав: спалюють місто не тому, що борються за права, а тому що гопота. й всі розуміють, що насправді це проблема Європи - але вони впораються, адоптують дітей цієї гопоти - чи припинять їх приймати.



а для того, щоб розвивати виробництво - в першу чергу треба вміти думати. ось скільки ти щось зробив для виробництва? жодного дня не попрацював? а пафосу скільки... спалюють місто не тому, що борються за права, а тому що гопота. й всі розуміють, що насправді це проблема Європи - але вони впораються, адоптують дітей цієї гопоти - чи припинять їх приймати.а для того, щоб розвивати виробництво - в першу чергу треба вміти думати. ось скільки ти щось зробив для виробництва? жодного дня не попрацював? а пафосу скільки...

когдато гопота отрубила голову Антуанетте и создала Наполеона

недавно гопота создала профсоюзы от которых вся Европа содрогается

и сейчас гопота действует точно такимиже методами, что у них получится в этом будущем еще никто не знает

НО если только жаловаться что гопота обижает, то Ваших интересов в ИХ будущем не будет когдато гопота отрубила голову Антуанетте и создала Наполеонанедавно гопота создала профсоюзы от которых вся Европа содрогаетсяи сейчас гопота действует точно такимиже методами, что у них получится в этом будущем еще никто не знаетНО если только жаловаться что гопота обижает, то Ваших интересов в ИХ будущем не будет

надто багато змішали в цю гопоту - це зовсім різні приклади



мої інтереси будуть в моєму світі. а де ваші - не знаю надто багато змішали в цю гопоту - це зовсім різні прикладимої інтереси будуть в моєму світі. а де ваші - не знаю

просто в тему

https://youtu.be/CBmWztLPp9c

хз как ролик вставить, не айтишнег просто в темухз как ролик вставить, не айтишнег nekefer

Повідомлень: 563 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лип, 2023 11:20 https://glavcom.ua/economics/personal-m ... 41015.html

"Біженці з України оживили ринок нерухомості в країни так, що поляки купували квартири, щоб потім їх здавати в оренду". Щось мені це нагадує. А коли відмінять тимчасовий захист і сотні тисяч наших біженців покинуть фабрично-трускавково-унітазомийні робочі місця та полинуть на батьківщину, що буде з тамтешнім ринком нерухомості ?? Аж сльози співчуття нагортаються від думки про долю польських колег-орендодавців.

У 2022-му мої знайомі у пік попиту три місяці винаймали у центрі Кракова квартиру за $1500. З огляду на світлини, які тоді надіслали, там площа квартири була чи не трохи більша за 80 метрів, несучасний ремонт, якісна техніка. Так що "Краків: у 2022 році – 2338 злотих (584 дол.)" за 40-60 квадратів і центр міста за 1500 (80 кв.м) справедливо співмірні. Тоді мені здалося, що переплачують. Великий попит серед українців: скільки коштує орендувати житло в Польщі"Біженці з України оживили ринок нерухомості в країни так, що". Щось мені це нагадує. А коли відмінять тимчасовий захист і сотні тисяч наших біженців покинуть фабрично-трускавково-унітазомийні робочі місця та полинуть на батьківщину, що буде з тамтешнім ринком нерухомості ?? Аж сльози співчуття нагортаються від думки про долю польських колег-орендодавців.У 2022-му мої знайомі у пік попиту три місяці винаймали у центрі Кракова квартиру за $1500. З огляду на світлини, які тоді надіслали, там площа квартири була чи не трохи більша за 80 метрів, несучасний ремонт, якісна техніка. Так що "Краків: у 2022 році – 2338 злотих (584 дол.)" за 40-60 квадратів і центр міста за 1500 (80 кв.м) справедливо співмірні. Тоді мені здалося, що переплачують. Востаннє редагувалось ihorkyiv в Вів 11 лип, 2023 11:27, всього редагувалось 1 раз. ihorkyiv Повідомлень: 800 З нами з: 01.05.17 Подякував: 150 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лип, 2023 11:25 ЛАД написав: akurt

По поводу вашего спора с Wishnya об учёбе в Германии.

Ситуации бывают разные.

У меня друзья уехали в Германию в середине 90-х. Дочь была уже взрослая, здесь закончила 1-й курс педа. Поступала там вскоре после переезда, когда они ещё жили на пособие. Ей дали стипендию, предоставили жильё (как это было практически не знаю, не интересовался - то ли просто давали квартиру, то ли государство оплачивало - скорее всего). Младший поступал позже, когда они уже оба работали. Ему уже ничего не давали, никаких плюшек. Т.е. это зависит от обеспеченности семьи. Сейчас должен поступать внук - вот тут уже у семьи (детей) финансовые вопросы. Хотя учёба сама по себе бесплатная. По поводу вашего спора соб учёбе в Германии.Ситуации бывают разные.У меня друзья уехали в Германию в середине 90-х. Дочь была уже взрослая, здесь закончила 1-й курс педа. Поступала там вскоре после переезда, когда они ещё жили на пособие. Ей дали стипендию, предоставили жильё (как это было практически не знаю, не интересовался - то ли просто давали квартиру, то ли государство оплачивало - скорее всего). Младший поступал позже, когда они уже оба работали. Ему уже ничего не давали, никаких плюшек. Т.е. это зависит от обеспеченности семьи. Сейчас должен поступать внук - вот тут уже у семьи (детей) финансовые вопросы. Хотя учёба сама по себе бесплатная.

Ми розмовляли з Николаем про безкоштовність"" освіти в Німеччині. Але у Вас в пості описана взагалі інша ситуація: приїхали в 90-х, скоріш за все, або євреї- узніки концтаборів/ родичі вбитих під час 2СВ або німці, яких переселили: в них багато плюшек, як зараз у українців. І зовсім інша справа: приїхала дитина з України і поступила в універ- там зовсім ніяких нічого, все за свій рахунок. Стипендію, а не то, про що писав Николай, давали дійсно за дууууже гарне навчання, отримати її могли в більшості тільки локали і не відразу- треба було спочатку провчитися деякий час, щоб показати свої оцінки і не тільки. І посольство навіть документи на візу для навчання не приймало без 8050( потім 9000) тис євро на рахунку.це 2015-2016 рік, сума кожний рік збільшувалася- інфляція. Покласти гроші на рахунок і зняти не можна було: вони блокувалися там і розблокувати їх иажна було тільки після договору оренди житла і ще чогось( вже не пам'ятаю). Зняти відразу всю суму теж не можна, щось по 670 євро на місяць тільки Ми розмовляли з Николаем про безкоштовність"" освіти в Німеччині. Але у Вас в пості описана взагалі інша ситуація: приїхали в 90-х, скоріш за все, або євреї- узніки концтаборів/ родичі вбитих під час 2СВ або німці, яких переселили: в них багато плюшек, як зараз у українців. І зовсім інша справа: приїхала дитина з України і поступила в універ- там зовсім ніяких нічого, все за свій рахунок. Стипендію, а не то, про що писав Николай, давали дійсно за дууууже гарне навчання, отримати її могли в більшості тільки локали і не відразу- треба було спочатку провчитися деякий час, щоб показати свої оцінки і не тільки. І посольство навіть документи на візу для навчання не приймало без 8050( потім 9000) тис євро на рахунку.це 2015-2016 рік, сума кожний рік збільшувалася- інфляція. Покласти гроші на рахунок і зняти не можна було: вони блокувалися там і розблокувати їх иажна було тільки після договору оренди житла і ще чогось( вже не пам'ятаю). Зняти відразу всю суму теж не можна, щось по 670 євро на місяць тільки Wisznia2021 Повідомлень: 426 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 39 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лип, 2023 12:44 ihorkyiv написав: У 2022-му мої знайомі у пік попиту три місяці винаймали у центрі Кракова квартиру за $1500. У 2022-му мої знайомі у пік попиту три місяці винаймали у центрі Кракова квартиру за $1500.

Такі апартаменти тільки біженцям по кишені. Пересічні "Ковальські" винаймають 50-60 кв. м по околицях за 700-800. Такі апартаменти тільки біженцям по кишені. Пересічні "Ковальські" винаймають 50-60 кв. м по околицях за 700-800. Gastarbaiter Повідомлень: 2630 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 430 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 925926927928 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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