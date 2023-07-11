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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 925926927928
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 16:25

Той Блог знаменитого знавця еміграції, заробітчанства та правильного використання 300 000$ в США - то колодязь мудрості. Всім треба вчитися: злити бакси по 21,5, на суму аж 49 500 гривень, дати брокеру на шампанське 1000 гривень, щоби завів всю гігантську суму в 49 500 гривень на ОВДП під 11,5% річних - і все це з метою отримати прибуток в 730 гривень за квартал, щоби потім відкупитися по 37,80 за долар.
Блог треба в підручники.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 19:36

  Shaman написав:
  nekefer написав:
  Shaman написав:спалюють місто не тому, що борються за права, а тому що гопота. й всі розуміють, що насправді це проблема Європи - але вони впораються, адоптують дітей цієї гопоти - чи припинять їх приймати.

а для того, щоб розвивати виробництво - в першу чергу треба вміти думати. ось скільки ти щось зробив для виробництва? жодного дня не попрацював? а пафосу скільки...

когдато гопота отрубила голову Антуанетте и создала Наполеона
недавно гопота создала профсоюзы от которых вся Европа содрогается
и сейчас гопота действует точно такимиже методами, что у них получится в этом будущем еще никто не знает
НО если только жаловаться что гопота обижает, то Ваших интересов в ИХ будущем не будет

надто багато змішали в цю гопоту - це зовсім різні приклади :D

мої інтереси будуть в моєму світі. а де ваші - не знаю 8)

просто в тему 8)
https://youtu.be/CBmWztLPp9c
хз как ролик вставить, не айтишнег :oops:
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:20

Великий попит серед українців: скільки коштує орендувати житло в Польщі https://glavcom.ua/economics/personal-m ... 41015.html
"Біженці з України оживили ринок нерухомості в країни так, що поляки купували квартири, щоб потім їх здавати в оренду". Щось мені це нагадує. А коли відмінять тимчасовий захист і сотні тисяч наших біженців покинуть фабрично-трускавково-унітазомийні робочі місця та полинуть на батьківщину, що буде з тамтешнім ринком нерухомості ?? Аж сльози співчуття нагортаються від думки про долю польських колег-орендодавців.
У 2022-му мої знайомі у пік попиту три місяці винаймали у центрі Кракова квартиру за $1500. З огляду на світлини, які тоді надіслали, там площа квартири була чи не трохи більша за 80 метрів, несучасний ремонт, якісна техніка. Так що "Краків: у 2022 році – 2338 злотих (584 дол.)" за 40-60 квадратів і центр міста за 1500 (80 кв.м) справедливо співмірні. Тоді мені здалося, що переплачують.
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Вів 11 лип, 2023 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:25

  ЛАД написав:akurt
По поводу вашего спора с Wishnya об учёбе в Германии.
Ситуации бывают разные.
У меня друзья уехали в Германию в середине 90-х. Дочь была уже взрослая, здесь закончила 1-й курс педа. Поступала там вскоре после переезда, когда они ещё жили на пособие. Ей дали стипендию, предоставили жильё (как это было практически не знаю, не интересовался - то ли просто давали квартиру, то ли государство оплачивало - скорее всего). Младший поступал позже, когда они уже оба работали. Ему уже ничего не давали, никаких плюшек. Т.е. это зависит от обеспеченности семьи. Сейчас должен поступать внук - вот тут уже у семьи (детей) финансовые вопросы. Хотя учёба сама по себе бесплатная.

Ми розмовляли з Николаем про безкоштовність"" освіти в Німеччині. Але у Вас в пості описана взагалі інша ситуація: приїхали в 90-х, скоріш за все, або євреї- узніки концтаборів/ родичі вбитих під час 2СВ або німці, яких переселили: в них багато плюшек, як зараз у українців. І зовсім інша справа: приїхала дитина з України і поступила в універ- там зовсім ніяких нічого, все за свій рахунок. Стипендію, а не то, про що писав Николай, давали дійсно за дууууже гарне навчання, отримати її могли в більшості тільки локали і не відразу- треба було спочатку провчитися деякий час, щоб показати свої оцінки і не тільки. І посольство навіть документи на візу для навчання не приймало без 8050( потім 9000) тис євро на рахунку.це 2015-2016 рік, сума кожний рік збільшувалася- інфляція. Покласти гроші на рахунок і зняти не можна було: вони блокувалися там і розблокувати їх иажна було тільки після договору оренди житла і ще чогось( вже не пам'ятаю). Зняти відразу всю суму теж не можна, щось по 670 євро на місяць тільки
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:44

  ihorkyiv написав:У 2022-му мої знайомі у пік попиту три місяці винаймали у центрі Кракова квартиру за $1500.

Такі апартаменти тільки біженцям по кишені. Пересічні "Ковальські" винаймають 50-60 кв. м по околицях за 700-800.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 14:37

  Gastarbaiter написав:
  ihorkyiv написав:У 2022-му мої знайомі у пік попиту три місяці винаймали у центрі Кракова квартиру за $1500.

Такі апартаменти тільки біженцям по кишені. Пересічні "Ковальські" винаймають 50-60 кв. м по околицях за 700-800.

Вроцлав, південь:
"...зняли дві спальні та кухня зала. Типу 2+1. Квартира, підземний паркінг та комуналка 900 долларів"
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 14:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  Starikan написав:В любом случае могу только пожалеть людей, которые соглашаются работать за зарплату в 2-3 раза ниже средней.

Без таких людей багато чого би зупинилось в країні:
Зарплата вчителя — 40 тисяч гривень: коли очікувати таких змін?
Згідно з даними МОН, середня зарплата молодого вчителя на 2023 рік складається з посадового окладу 5,7 тис. грн і надбавок за престижність праці та за вислугу років — 1,9 тис. грн (разом). Тобто загалом 7,6 тис. грн. Тоді як середня зарплата в країні — 13,4 тис. грн, тобто майже вдвічі вища. https://osvitoria.media/experience/zarp ... akyh-zmin/

Значна частина вчителів, а це переважно слабка стать, зараз поїхали за кордон, а так як третина школярів навчалась дистанційно, то вони якби і на роботі в Україні, хоча частина успішно інтегрується по місцям перебування.
Ну і не в бюджетній сфері не всюди значні зарплати. У мене в місті найбільший працедавець "Леоні" (автокабеля), то за роботу в три зміни на конвеєрі працівники отримують від 8 тис. на руки.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:02

  Gastarbaiter написав:
  ihorkyiv написав:У 2022-му мої знайомі у пік попиту три місяці винаймали у центрі Кракова квартиру за $1500.

Такі апартаменти тільки біженцям по кишені. Пересічні "Ковальські" винаймають 50-60 кв. м по околицях за 700-800.

В березні-квітні в Польщі важко було знайти щось по нормлаьним цінам, колега з сім'єю, як тільки вирвалися з-під Гостомеля, деякий час орендували за 1000 дол квартиру і не в центрі, бо банально дешевше нічого не змогли знайти, потім поїхали собі далі де не такий ажіотаж був
Faceless
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