Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Той Блог знаменитого знавця еміграції, заробітчанства та правильного використання 300 000$ в США - то колодязь мудрості. Всім треба вчитися: злити бакси по 21,5, на суму аж 49 500 гривень, дати брокеру на шампанське 1000 гривень, щоби завів всю гігантську суму в 49 500 гривень на ОВДП під 11,5% річних - і все це з метою отримати прибуток в 730 гривень за квартал, щоби потім відкупитися по 37,80 за долар. Блог треба в підручники.
Shaman написав:спалюють місто не тому, що борються за права, а тому що гопота. й всі розуміють, що насправді це проблема Європи - але вони впораються, адоптують дітей цієї гопоти - чи припинять їх приймати.
а для того, щоб розвивати виробництво - в першу чергу треба вміти думати. ось скільки ти щось зробив для виробництва? жодного дня не попрацював? а пафосу скільки...
когдато гопота отрубила голову Антуанетте и создала Наполеона недавно гопота создала профсоюзы от которых вся Европа содрогается и сейчас гопота действует точно такимиже методами, что у них получится в этом будущем еще никто не знает НО если только жаловаться что гопота обижает, то Ваших интересов в ИХ будущем не будет
надто багато змішали в цю гопоту - це зовсім різні приклади
мої інтереси будуть в моєму світі. а де ваші - не знаю
Великий попит серед українців: скільки коштує орендувати житло в Польщі https://glavcom.ua/economics/personal-m ... 41015.html "Біженці з України оживили ринок нерухомості в країни так, що поляки купували квартири, щоб потім їх здавати в оренду". Щось мені це нагадує. А коли відмінять тимчасовий захист і сотні тисяч наших біженців покинуть фабрично-трускавково-унітазомийні робочі місця та полинуть на батьківщину, що буде з тамтешнім ринком нерухомості ?? Аж сльози співчуття нагортаються від думки про долю польських колег-орендодавців. У 2022-му мої знайомі у пік попиту три місяці винаймали у центрі Кракова квартиру за $1500. З огляду на світлини, які тоді надіслали, там площа квартири була чи не трохи більша за 80 метрів, несучасний ремонт, якісна техніка. Так що "Краків: у 2022 році – 2338 злотих (584 дол.)" за 40-60 квадратів і центр міста за 1500 (80 кв.м) справедливо співмірні. Тоді мені здалося, що переплачують.
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Вів 11 лип, 2023 11:27, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:akurt По поводу вашего спора с Wishnya об учёбе в Германии. Ситуации бывают разные. У меня друзья уехали в Германию в середине 90-х. Дочь была уже взрослая, здесь закончила 1-й курс педа. Поступала там вскоре после переезда, когда они ещё жили на пособие. Ей дали стипендию, предоставили жильё (как это было практически не знаю, не интересовался - то ли просто давали квартиру, то ли государство оплачивало - скорее всего). Младший поступал позже, когда они уже оба работали. Ему уже ничего не давали, никаких плюшек. Т.е. это зависит от обеспеченности семьи. Сейчас должен поступать внук - вот тут уже у семьи (детей) финансовые вопросы. Хотя учёба сама по себе бесплатная.
Ми розмовляли з Николаем про безкоштовність"" освіти в Німеччині. Але у Вас в пості описана взагалі інша ситуація: приїхали в 90-х, скоріш за все, або євреї- узніки концтаборів/ родичі вбитих під час 2СВ або німці, яких переселили: в них багато плюшек, як зараз у українців. І зовсім інша справа: приїхала дитина з України і поступила в універ- там зовсім ніяких нічого, все за свій рахунок. Стипендію, а не то, про що писав Николай, давали дійсно за дууууже гарне навчання, отримати її могли в більшості тільки локали і не відразу- треба було спочатку провчитися деякий час, щоб показати свої оцінки і не тільки. І посольство навіть документи на візу для навчання не приймало без 8050( потім 9000) тис євро на рахунку.це 2015-2016 рік, сума кожний рік збільшувалася- інфляція. Покласти гроші на рахунок і зняти не можна було: вони блокувалися там і розблокувати їх иажна було тільки після договору оренди житла і ще чогось( вже не пам'ятаю). Зняти відразу всю суму теж не можна, щось по 670 євро на місяць тільки
Starikan написав:В любом случае могу только пожалеть людей, которые соглашаются работать за зарплату в 2-3 раза ниже средней.
Без таких людей багато чого би зупинилось в країні:
Зарплата вчителя — 40 тисяч гривень: коли очікувати таких змін? Згідно з даними МОН, середня зарплата молодого вчителя на 2023 рік складається з посадового окладу 5,7 тис. грн і надбавок за престижність праці та за вислугу років — 1,9 тис. грн (разом). Тобто загалом 7,6 тис. грн. Тоді як середня зарплата в країні — 13,4 тис. грн, тобто майже вдвічі вища. https://osvitoria.media/experience/zarp ... akyh-zmin/
Значна частина вчителів, а це переважно слабка стать, зараз поїхали за кордон, а так як третина школярів навчалась дистанційно, то вони якби і на роботі в Україні, хоча частина успішно інтегрується по місцям перебування. Ну і не в бюджетній сфері не всюди значні зарплати. У мене в місті найбільший працедавець "Леоні" (автокабеля), то за роботу в три зміни на конвеєрі працівники отримують від 8 тис. на руки.
ihorkyiv написав:У 2022-му мої знайомі у пік попиту три місяці винаймали у центрі Кракова квартиру за $1500.
Такі апартаменти тільки біженцям по кишені. Пересічні "Ковальські" винаймають 50-60 кв. м по околицях за 700-800.
В березні-квітні в Польщі важко було знайти щось по нормлаьним цінам, колега з сім'єю, як тільки вирвалися з-під Гостомеля, деякий час орендували за 1000 дол квартиру і не в центрі, бо банально дешевше нічого не змогли знайти, потім поїхали собі далі де не такий ажіотаж був
До речі, помітив, що на дорогах значно поменшало бюджетних машин на українських номерах. Переважно зустрічаються усякі Рейнджі, Лексуси і т. ін. Хоча самих українців повно. Коли заходиш у магазин, то таке враження, що усі навкруги розмовляють російською/українською.
Gastarbaiter написав:Переважно зустрічаються усякі Рейнджі, Лексуси і т. ін.
Я в Анталії тільки і бачу такі: всі новенькі, плюс гігантські Мерседеси новітні, ніколи не бачив Мерса новенького з вісьмома циліндрами. Стоїть в мене під вікнами. Наш, український… Турки точно думають, що Рейндж Ровери, Мерседеси та Лексуси продукує Україна і роздає безкоштовно.
Раніше, як побачу авто з українськими номерами, намагався наздогнати на світлофорі або поговорити на парковці: звідки ви саме та як справи. Може щось підказати? Чимось допомогти? Тепер так не роблю: соромно дивитися на біженців в авто за 1/4 мільйона доларів.