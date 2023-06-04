|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 лип, 2023 16:47
akurt написав: Gastarbaiter написав:
Переважно зустрічаються усякі Рейнджі, Лексуси і т. ін.
Я в Анталії тільки і бачу такі: всі новенькі, плюс гігантські Мерседеси новітні, ніколи не бачив Мерса новенького з вісьмома циліндрами. Стоїть в мене під вікнами.
Наш, український…
Турки точно думають, що Рейндж Ровери, Мерседеси та Лексуси продукує Україна і роздає безкоштовно.
Раніше, як побачу авто з українськими номерами, намагався наздогнати на світлофорі або поговорити на парковці: звідки ви саме та як справи. Може щось підказати? Чимось допомогти?
Тепер так не роблю: соромно дивитися на біженців в авто за 1/4 мільйона доларів.
А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 331
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лип, 2023 17:39
gonchik74 написав:
А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+
Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2633
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 630 раз.
- Подякували: 431 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лип, 2023 17:41
gonchik74 написав:
І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни?
Хіба дешеве:
Для дівчаток:
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5972
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 921 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лип, 2023 17:41
Gastarbaiter написав: gonchik74 написав:
А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+
Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50.
А ви не не відноситесь до цієї вікової категорії?! 😎
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2073
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лип, 2023 17:50
Bolt написав: Gastarbaiter написав:
Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50.
А ви не не відноситесь до цієї вікової категорії?! 😎
Я не тікав після закриття кордонів. Звичайно, не відкидаю варіант, що вони тут були на заробітках, а потім просто дружини приїхали з авто.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2633
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 630 раз.
- Подякували: 431 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лип, 2023 18:21
Gastarbaiter написав: gonchik74 написав:
А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+
Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50.
Чому сидіти за кермом в умовній Варшаві молодому і здоровому більш аморально, ніж у Києві/Львові? Один заплатив погранцю, інший воєнкому) Тут днями випадок розповіли, як після проходження паспортного митник почав перти буром на прикордонників, котрі пропустили шляхіста. Сиджу і думаю, це такі у нас принципові митники тепер, чи просто жаба давить, що кеш змінив напрямок?)
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 331
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Spring
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|