Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 926927928929 Додано: Вів 11 лип, 2023 16:47 akurt написав: Gastarbaiter написав: Переважно зустрічаються усякі Рейнджі, Лексуси і т. ін. Переважно зустрічаються усякі Рейнджі, Лексуси і т. ін.

Я в Анталії тільки і бачу такі: всі новенькі, плюс гігантські Мерседеси новітні, ніколи не бачив Мерса новенького з вісьмома циліндрами. Стоїть в мене під вікнами.

Наш, український…

Турки точно думають, що Рейндж Ровери, Мерседеси та Лексуси продукує Україна і роздає безкоштовно.



Раніше, як побачу авто з українськими номерами, намагався наздогнати на світлофорі або поговорити на парковці: звідки ви саме та як справи. Може щось підказати? Чимось допомогти?

Тепер так не роблю: соромно дивитися на біженців в авто за 1/4 мільйона доларів. Я в Анталії тільки і бачу такі: всі новенькі, плюс гігантські Мерседеси новітні, ніколи не бачив Мерса новенького з вісьмома циліндрами. Стоїть в мене під вікнами.Наш, український…Турки точно думають, що Рейндж Ровери, Мерседеси та Лексуси продукує Україна і роздає безкоштовно.Раніше, як побачу авто з українськими номерами, намагався наздогнати на світлофорі або поговорити на парковці: звідки ви саме та як справи. Може щось підказати? Чимось допомогти?Тепер так не роблю: соромно дивитися на біженців в авто за 1/4 мільйона доларів.

А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+ А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+ gonchik74

Повідомлень: 331 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лип, 2023 17:39 gonchik74 написав: А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+ А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+

Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50. Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50. Gastarbaiter Повідомлень: 2633 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 431 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лип, 2023 17:41 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни?

Хіба дешеве:



Українець Михайло Романенко став одним із перших власників гіперкара Bugatti Centodieci. Це один з найексклюзивніших та найдорожчих автівок у світі – його вартість складає понад 10 мільйонів доларів. https://news.obozrevatel.com/ukr/auto/n ... -sviti.htm 4.06.2023Українець Михайло Романенко став одним із перших власників гіперкара Bugatti Centodieci. Це один з найексклюзивніших та найдорожчих автівок у світі – його вартість складає понад 10 мільйонів доларів.

Для дівчаток:

https://tsn.ua/glamur/20-richna-blogerk ... 66692.html 20-РІЧНА БЛОГЕРКА ВЕРБА ПРИДБАЛА АВТО 2023 РОКУ ВИПУСКУ ЗА 10 МЛН ГРН Хіба дешеве:Для дівчаток: Ой+

Повідомлень: 5972 З нами з: 19.04.12 Подякував: 86 раз. Подякували: 921 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лип, 2023 17:41 Gastarbaiter написав: gonchik74 написав: А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+ А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+

Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50. Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50.

А ви не не відноситесь до цієї вікової категорії?! 😎 А ви не не відноситесь до цієї вікової категорії?! 😎 Bolt Повідомлень: 2073 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лип, 2023 17:50 Bolt написав: Gastarbaiter написав: Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50. Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50.

А ви не не відноситесь до цієї вікової категорії?! 😎 А ви не не відноситесь до цієї вікової категорії?! 😎

Я не тікав після закриття кордонів. Звичайно, не відкидаю варіант, що вони тут були на заробітках, а потім просто дружини приїхали з авто. Я не тікав після закриття кордонів. Звичайно, не відкидаю варіант, що вони тут були на заробітках, а потім просто дружини приїхали з авто. Gastarbaiter Повідомлень: 2633 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 431 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лип, 2023 18:21 Gastarbaiter написав: gonchik74 написав: А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+ А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+

Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50. Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50.

Чому сидіти за кермом в умовній Варшаві молодому і здоровому більш аморально, ніж у Києві/Львові? Один заплатив погранцю, інший воєнкому) Тут днями випадок розповіли, як після проходження паспортного митник почав перти буром на прикордонників, котрі пропустили шляхіста. Сиджу і думаю, це такі у нас принципові митники тепер, чи просто жаба давить, що кеш змінив напрямок?) Чому сидіти за кермом в умовній Варшаві молодому і здоровому більш аморально, ніж у Києві/Львові? Один заплатив погранцю, інший воєнкому) Тут днями випадок розповіли, як після проходження паспортного митник почав перти буром на прикордонників, котрі пропустили шляхіста. Сиджу і думаю, це такі у нас принципові митники тепер, чи просто жаба давить, що кеш змінив напрямок?) gonchik74

Повідомлень: 331 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 926927928929 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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